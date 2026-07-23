Le client C# officiel pour se connecter à ClickHouse.

Le client C# officiel pour se connecter à ClickHouse. Le code source du client est disponible dans le dépôt GitHub . Développé à l’origine par Oleg V. Kozlyuk

La bibliothèque propose deux API principales :

ClickHouseClient (recommandé) : un client de haut niveau, thread-safe, conçu pour être utilisé comme singleton. Il fournit une API asynchrone simple pour les requêtes et les insertions en masse. C’est le meilleur choix pour la plupart des applications.

ADO.NET ( ClickHouseDataSource , ClickHouseConnection , ClickHouseCommand ) : les abstractions standard de base de données de .NET. Indispensable pour l’intégration avec les ORM (Dapper, Linq2db) et lorsque vous avez besoin de la compatibilité ADO.NET. ClickHouseBulkCopy est une classe utilitaire qui permet d’insérer efficacement des données à l’aide d’une connexion ADO.NET. ClickHouseBulkCopy est obsolète et sera supprimé dans une prochaine version ; utilisez plutôt ClickHouseClient.InsertBinaryAsync .

Les deux API partagent le même pool de connexions HTTP sous-jacent et peuvent être utilisées ensemble dans la même application.

​ Guide de migration

Mettez à jour votre fichier .csproj avec le nouveau nom du paquet ClickHouse.Driver et la dernière version disponible sur NuGet. Remplacez dans votre code toutes les références à ClickHouse.Client par ClickHouse.Driver .

​ Versions de .NET prises en charge

ClickHouse.Driver prend en charge les versions de .NET suivantes :

.NET 6.0

.NET 8.0

.NET 9.0

.NET 10.0

​ Versions de ClickHouse prises en charge

Le client prend officiellement en charge les 3 dernières versions, ainsi que les deux dernières versions LTS.

Installez le paquet à partir de NuGet :

dotnet add package ClickHouse.Driver

Ou avec le gestionnaire de packages NuGet :

Install-Package ClickHouse.Driver

​ Démarrage rapide

using ClickHouse . Driver ; // Create a client (typically as a singleton) using var client = new ClickHouseClient ( "Host=my.clickhouse;Protocol=https;Port=8443;Username=user" ); // Execute a query var version = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT version()" ); Console . WriteLine ( version );

Il existe deux façons de configurer votre connexion à ClickHouse :

Chaîne de connexion : paires clé-valeur séparées par des points-virgules, qui indiquent l’hôte, les informations d’authentification et d’autres options de connexion.

paires clé-valeur séparées par des points-virgules, qui indiquent l’hôte, les informations d’authentification et d’autres options de connexion. Objet ClickHouseClientSettings : objet de configuration fortement typé, qui peut être chargé depuis des fichiers de configuration ou défini dans le code.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète de tous les paramètres, de leurs valeurs par défaut et de leurs effets.

​ Paramètres de connexion

Propriété Type Par défaut Clé de chaîne de connexion Description Hôte string "localhost" Host Nom d’hôte ou adresse IP du serveur ClickHouse Port ushort 8123 (HTTP) / 8443 (HTTPS) Port Numéro de port ; valeur par défaut selon le protocole Nom d’utilisateur string "default" Username Nom d’utilisateur pour l’authentification Mot de passe string "" Password Mot de passe pour l’authentification Base de données string "" Database Base de données par défaut ; si vide, utilise celle par défaut du serveur ou de l’utilisateur Protocole string "http" Protocol Protocole de connexion : "http" ou "https" Chemin string null Path Chemin URL pour les scénarios avec reverse proxy (p. ex., /clickhouse ) Délai d’expiration TimeSpan 2 minutes Timeout Délai d’expiration de l’opération (stocké en secondes dans la chaîne de connexion)

​ Format des données et sérialisation

Propriété Type Valeur par défaut Clé de chaîne de connexion Description UseCompression bool true Compression Activer la compression gzip pour le transfert de données UseCustomDecimals bool true UseCustomDecimals Utiliser ClickHouseDecimal pour une précision arbitraire ; si false, utilise decimal de .NET (limite de 128 bits) ReadStringsAsByteArrays bool false ReadStringsAsByteArrays Lire les colonnes String et FixedString sous forme de byte[] au lieu de string ; utile pour les données binaires UseFormDataParameters bool false UseFormDataParameters Envoyer les paramètres sous forme de form data au lieu de la query string de l’URL ReadBufferSize int 8192 (8 KiB) ReadBufferSize Taille en octets du buffer utilisé pour lire les réponses aux requêtes HTTP. Augmentez-la pour réduire les remplissages du buffer avec les grands result sets. Les valeurs supérieures ou égales à 85 000 octets sont allouées sur le Large Object Heap, ce qui peut provoquer une fragmentation du LOH et des pauses du GC plus longues. ParameterTypeResolver IParameterTypeResolver null — Résolveur personnalisé pour la mise en correspondance des types de paramètres de style @ ; voir Mise en correspondance personnalisée des types de paramètres ParameterFormatter IParameterFormatter null — Formateur personnalisé pour la sérialisation des valeurs des paramètres ; voir Formatage personnalisé des valeurs de paramètres ReadValueConverter IReadValueConverter null — Convertisseur personnalisé appliqué aux valeurs renvoyées par le lecteur de données ; voir Conversion personnalisée des valeurs lues JsonReadMode JsonReadMode Binary JsonReadMode Mode de renvoi des données JSON : Binary (renvoie JsonObject ) ou String (renvoie la chaîne JSON brute) JsonWriteMode JsonWriteMode String JsonWriteMode Mode d’envoi des données JSON : String (sérialise via JsonSerializer , accepte toutes les entrées) ou Binary (uniquement les POCO enregistrés avec des type hints)

​ Gestion des sessions

Propriété Type Par défaut Clé de chaîne de connexion Description UseSession bool false UseSession Active les sessions avec état ; sérialise les requêtes SessionId string null SessionId ID de session ; génère automatiquement un GUID si null et si UseSession vaut true

L’option UseSession active la persistance de la session du serveur, ce qui permet d’utiliser des instructions SET et des tables temporaires. Les sessions sont réinitialisées après 60 secondes d’inactivité (délai d’expiration par défaut). La durée de vie de la session peut être prolongée en définissant des paramètres de session via des instructions ClickHouse ou la configuration du serveur. La classe ClickHouseConnection permet normalement un fonctionnement en parallèle (plusieurs threads peuvent exécuter des requêtes simultanément). Toutefois, l’activation de l’option UseSession limite cela à une seule requête active par connexion à un instant donné (il s’agit d’une limitation côté serveur).

Propriété Type Par défaut Clé de la chaîne de connexion Description SkipServerCertificateValidation bool false — Ignorer la validation du certificat HTTPS ; à ne pas utiliser en production

​ Configuration du client HTTP

Propriété Type Par défaut Clé de chaîne de connexion Description HttpClient HttpClient null — Instance HttpClient personnalisée et préconfigurée HttpClientFactory IHttpClientFactory null — Fabrique personnalisée pour créer des instances HttpClient HttpClientName string null — Nom utilisé par HttpClientFactory pour créer un client spécifique

​ Journalisation et débogage

Propriété Type Par défaut Clé de chaîne de connexion Description LoggerFactory ILoggerFactory null — Fabrique de loggers pour la journalisation de diagnostic EnableDebugMode bool false — Active le traçage réseau .NET (nécessite LoggerFactory avec le niveau défini sur Trace) ; impact significatif sur les performances

​ Paramètres personnalisés et rôles

Propriété Type Par défaut Clé de chaîne de connexion Description CustomSettings IDictionary<string, object> Vide préfixe set_* Paramètres du serveur ClickHouse, voir la note ci-dessous Roles IReadOnlyList<string> Vide Roles Rôles ClickHouse séparés par des virgules (par ex. : Roles=admin,reader ) ApplicationInfo IReadOnlyDictionary<string, string> Vide — Tags libres ajoutés à l’en-tête HTTP User-Agent pour attribuer les requêtes à chaque application.

Lorsque vous utilisez une chaîne de connexion pour définir des paramètres personnalisés, utilisez le préfixe set_ , par ex. : “set_max_threads=4”. Si vous utilisez un objet ClickHouseClientSettings, n’utilisez pas le préfixe set_ . Pour obtenir la liste complète des paramètres disponibles, consultez cette page

​ Exemples de chaînes de connexion

​ Connexion de base

Host=localhost;Port=8123;Username=default;Password=secret;Database=mydb

​ Avec des paramètres ClickHouse personnalisés

Host=localhost;set_max_threads=4;set_readonly=1;set_max_memory_usage=10000000000

QueryOptions vous permet de surcharger les paramètres définis au niveau du client pour chaque requête. Toutes les propriétés sont facultatives et ne remplacent les valeurs par défaut du client que lorsqu’elles sont spécifiées.

Propriété Type Description QueryId string Identifiant de requête personnalisé pour le suivi dans system.query_log ou pour l’annulation Database string Remplace la base de données par défaut pour cette requête Roles IReadOnlyList<string> Remplace les rôles du client pour cette requête CustomSettings IDictionary<string, object> Paramètres du serveur ClickHouse pour cette requête (par ex. max_threads ) CustomHeaders IDictionary<string, string> En-têtes HTTP supplémentaires pour cette requête UseSession bool? Remplace le comportement de la session pour cette requête SessionId string ID de session pour cette requête (nécessite UseSession = true ) BearerToken string Remplace le jeton d’authentification pour cette requête ParameterTypeResolver IParameterTypeResolver Remplace le résolveur défini au niveau du client pour la mise en correspondance des types de paramètres de style @ ; voir Mise en correspondance personnalisée des types de paramètres ParameterFormatter IParameterFormatter Remplace le formateur défini au niveau du client pour la sérialisation des valeurs de paramètres de style @ ; voir Formatage personnalisé des valeurs de paramètres ReadValueConverter IReadValueConverter Remplace le convertisseur défini au niveau du client appliqué aux valeurs renvoyées par le lecteur de données ; voir Conversion personnalisée des valeurs lues MaxExecutionTime TimeSpan? Délai d’expiration côté serveur pour la requête (transmis comme paramètre max_execution_time ) ; le serveur annule la requête si cette durée est dépassée AcceptEncoding string Remplace, pour cette requête, l’en-tête Accept-Encoding (par ex. "zstd" , "zstd, gzip;q=0.5" ) ; force également enable_http_compression=1 dans l’URL. Voir Compression de transport par requête.

Exemple :

var options = new QueryOptions { QueryId = "report-2024-001" , Database = "analytics" , CustomSettings = new Dictionary < string , object > { { "max_threads" , 4 }, { "max_memory_usage" , 10_000_000_000 } }, MaxExecutionTime = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ) }; var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM large_table" , parameters : null , options : options );

InsertOptions étend QueryOptions avec des paramètres spécifiques aux opérations d’insertion en masse via InsertBinaryAsync .

Propriété Type Par défaut Description BatchSize int 100,000 Nombre de lignes par lot MaxDegreeOfParallelism int 1 Nombre d’envois de lots en parallèle Format RowBinaryFormat RowBinary Format binaire : RowBinary ou RowBinaryWithDefaults ColumnTypes IReadOnlyDictionary<string, string> null Nom de colonne → chaîne de type ClickHouse. Ignore la requête de sondage du schéma lorsqu’elle est définie. UseSchemaCache bool false Met en cache le schéma complet de la table pour chaque paire (base de données, table) pendant la durée de vie du client.

Toutes les propriétés de QueryOptions sont également disponibles dans InsertOptions .

Exemple :

var insertOptions = new InsertOptions { BatchSize = 50_000 , MaxDegreeOfParallelism = 4 , QueryId = "bulk-import-001" }; long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , rows , insertOptions );

​ Ignorer la requête de sondage du schéma

Par défaut, InsertBinaryAsync envoie une requête SELECT ... WHERE 1=0 avant chaque insertion afin d’identifier les types de colonnes. Pour les scénarios à haut débit, vous pouvez supprimer cette surcharge de deux façons :

Option 1 : fournir explicitement les types de colonnes

Lorsque vous connaissez le schéma de la table à la compilation, transmettez-le directement via ColumnTypes . Aucune requête de schéma n’est alors envoyée :

var options = new InsertOptions { ColumnTypes = new Dictionary < string , string > { [ "id" ] = "UInt64" , [ "name" ] = "Nullable(String)" , [ "score" ] = "Float32" , }, }; await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , [ "id" , "name" , "score" ], rows , options );

Option 2 : Mettre en cache le schéma

Lorsque vous effectuez plusieurs insertions dans la même table, définissez UseSchemaCache = true pour n’interroger le schéma qu’une seule fois et le réutiliser lors des insertions suivantes sur la même instance ClickHouseClient :

var options = new InsertOptions { UseSchemaCache = true }; // First call fetches schema from the server await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , batch1 , options ); // Second call reuses cached schema — no extra round-trip await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , batch2 , options );

ColumnTypes est prioritaire sur UseSchemaCache . Si les deux sont définis, les types explicites sont utilisés.

est prioritaire sur . Si les deux sont définis, les types explicites sont utilisés. Le cache de schéma ne détecte pas les modifications apportées via ALTER TABLE . Si vous modifiez le schéma de la table, créez un nouveau ClickHouseClient ou évitez UseSchemaCache pour cette table.

. Si vous modifiez le schéma de la table, créez un nouveau ou évitez pour cette table. Le cache est propre à l’instance ClickHouseClient et indexé par (database, table). Différents sous-ensembles de colonnes d’une même table partagent un schéma mis en cache unique.

ClickHouseClient est l’API recommandée pour interagir avec ClickHouse. Il est thread-safe, conçu pour être utilisé comme singleton et gère en interne le pool de connexions HTTP.

​ Créer un client

ClickHouseClient à l’aide d’une chaîne de connexion ou d’un objet ClickHouseClientSettings . Consultez la section Créez unà l’aide d’une chaîne de connexion ou d’un objet. Consultez la section Configuration pour connaître les options disponibles.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la ClickHouse Cloud console.

Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez C#. Les détails de connexion s’affichent ci-dessous.

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

Avec une chaîne de connexion :

using ClickHouse . Driver ; using var client = new ClickHouseClient ( "Host=localhost;Username=default;Password=secret" );

Ou avec ClickHouseClientSettings :

using ClickHouse . Driver ; var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , Username = "default" , Password = "secret" }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

Pour les cas d’injection de dépendances, utilisez IHttpClientFactory :

// In your DI configuration services . AddHttpClient ( "ClickHouse" , client => { client . Timeout = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ); }). ConfigurePrimaryHttpMessageHandler (() => new HttpClientHandler { AutomaticDecompression = DecompressionMethods . GZip | DecompressionMethods . Deflate }); // Create client with factory var factory = serviceProvider . GetRequiredService < IHttpClientFactory >(); var client = new ClickHouseClient ( "Host=localhost" , factory , "ClickHouse" );

ClickHouseClient est conçu pour être conservé sur la durée et partagé dans toute votre application. Créez-le une seule fois (généralement sous forme de singleton) et réutilisez-le pour toutes les opérations sur la base de données. Le client gère en interne le pool de connexions HTTP.

​ Exécution des requêtes

Utilisez ExecuteNonQueryAsync pour les instructions qui ne renvoient pas de résultats :

// Create a table await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.my_table (id Int64, name String) ENGINE = Memory" ); // Drop a table await client . ExecuteNonQueryAsync ( "DROP TABLE IF EXISTS default.my_table" );

Utilisez ExecuteScalarAsync pour récupérer une seule valeur :

var count = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT count() FROM default.my_table" ); Console . WriteLine ( $"Row count: { count } " ); var version = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT version()" ); Console . WriteLine ( $"Server version: { version } " );

​ Insérer des données

​ Insertions paramétrées

Insérez des données à l’aide de requêtes paramétrées avec ExecuteNonQueryAsync . Les types des paramètres doivent être spécifiés dans le SQL à l’aide de la syntaxe {name:Type} :

using ClickHouse . Driver ; using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "id" , 1L ); parameters . AddParameter ( "name" , "Alice" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO default.my_table (id, name) VALUES ({id:Int64}, {name:String})" , parameters );

​ Insertions en masse

Utilisez InsertBinaryAsync pour insérer efficacement un grand nombre de lignes. Il transmet les données en flux à l’aide du format binaire natif de lignes de ClickHouse, prend en charge les envois parallèles par lots et évite les erreurs “URL trop longue” qui peuvent survenir avec les requêtes paramétrées.

// Prepare data as IEnumerable<object[]> var rows = Enumerable . Range ( 0 , 1_000_000 ) . Select ( i => new object [] { ( long ) i , $"value { i } " }); var columns = new [] { "id" , "name" }; // Basic insert long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "default.my_table" , columns , rows ); Console . WriteLine ( $"Rows inserted: { rowsInserted } " );

Pour les jeux de données volumineux, configurez l’envoi par lots et le parallélisme avec InsertOptions :

var options = new InsertOptions { BatchSize = 100_000 , // Rows per batch (default: 100,000) MaxDegreeOfParallelism = 4 // Parallel batch uploads (default: 1) };

Le client récupère automatiquement la structure de la table via SELECT * FROM <table> WHERE 1=0 avant d’insérer les données. Les valeurs fournies doivent correspondre aux types des colonnes cibles. Pour ignorer cette requête, utilisez InsertOptions.ColumnTypes ou InsertOptions.UseSchemaCache .

avant d’insérer les données. Les valeurs fournies doivent correspondre aux types des colonnes cibles. Pour ignorer cette requête, utilisez ou . Lorsque MaxDegreeOfParallelism > 1 , les batches sont envoyés en parallèle. Les sessions ne sont pas compatibles avec l’insertion en parallèle ; désactivez-les ou définissez MaxDegreeOfParallelism = 1 .

, les batches sont envoyés en parallèle. Les sessions ne sont pas compatibles avec l’insertion en parallèle ; désactivez-les ou définissez . Utilisez RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaults dans InsertOptions.Format si vous souhaitez que le serveur applique les valeurs DEFAULT aux colonnes non fournies.

​ Insertion de POCO

Au lieu de construire des tableaux object[] , vous pouvez insérer directement des objets POCO fortement typés. Enregistrez le type une seule fois, puis passez IEnumerable<T> :

// Define a POCO matching your table columns public class SensorReading { public ulong Id { get ; set ; } public string SensorName { get ; set ; } public double Value { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } } // Register the type (once per client lifetime) client . RegisterBinaryInsertType < SensorReading >(); // Insert directly — column names are derived from property names var readings = Enumerable . Range ( 0 , 100_000 ) . Select ( i => new SensorReading { Id = ( ulong ) i , SensorName = $"sensor_ { i % 10 } " , Value = Random . Shared . NextDouble () * 100 , Timestamp = DateTime . UtcNow , }); long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "sensors" , readings );

Par défaut, toutes les propriétés publiques accessibles en lecture sont associées à des colonnes selon une correspondance stricte des noms, sensible à la casse. Vous pouvez personnaliser ce mappage à l’aide d’attributs :

public class Event { [ ClickHouseColumn ( Name = "event_id" )] // Map to a differently-named column public ulong Id { get ; set ; } [ ClickHouseColumn ( Type = "LowCardinality(String)" )] // Explicit ClickHouse type public string Category { get ; set ; } public string Payload { get ; set ; } [ ClickHouseNotMapped ] // Exclude from insert public string InternalTag { get ; set ; } }

Attribut Objectif [ClickHouseColumn(Name = "...")] Redéfinir le nom de la colonne cible [ClickHouseColumn(Type = "...")] Déclarer explicitement le type ClickHouse [ClickHouseNotMapped] Exclure la propriété de l’insertion

Lorsque toutes les propriétés mappées spécifient un Type explicite, la requête de sondage du schéma est entièrement omise. Lorsque seules certaines propriétés ont des types explicites, le pilote revient à la requête de sondage du schéma pour l’ensemble des colonnes.

InsertBinaryAsync<T> prend en charge les mêmes InsertOptions (batching, parallélisme, mise en cache du schéma) que la surcharge object[] .

Contrairement à la surcharge object[] , InsertBinaryAsync<T> n’accepte pas de liste explicite de colonnes. Les colonnes sont déterminées par les propriétés mappées du type enregistré. Pour contrôler les colonnes insérées, utilisez [ClickHouseNotMapped] pour exclure des propriétés ou [ClickHouseColumn(Name = "...")] pour les renommer. Si ColumnTypes est défini dans InsertOptions , elles remplaceront les attributs POCO.

​ Évolution du schéma

Les insertions de POCO fonctionnent de façon transparente lorsque des colonnes sont ajoutées à la table cible après l’enregistrement du type. Comme le pilote n’insère que les colonnes associées au POCO, toute nouvelle colonne avec DEFAULT (ou d’autres expressions par défaut) est automatiquement remplie par le serveur. Aucune modification du code ni aucun nouvel enregistrement ne sont nécessaires.

​ Lecture des données

Utilisez ExecuteReaderAsync pour exécuter des requêtes SELECT. Le ClickHouseDataReader renvoyé fournit un accès typé aux colonnes de résultat via des méthodes comme GetInt64() , GetString() et GetFieldValue<T>() .

Appelez Read() pour passer à la ligne suivante. Cette méthode renvoie false lorsqu’il n’y a plus de lignes. Accédez aux colonnes par index (à partir de 0) ou par nom de colonne.

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "max_id" , 100L ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM default.my_table WHERE id < {max_id:Int64}" , parameters ); while ( reader . Read ()) { Console . WriteLine ( $"Id: { reader . GetInt64 ( 0 )} , Name: { reader . GetString ( 1 )} " ); }

​ Lecture de POCO

Au lieu de lire les colonnes par index ou par nom, vous pouvez acheminer directement le résultat de la requête vers vos propres classes. Enregistrez le type une fois auprès du client, puis utilisez QueryAsync<T> :

// Define a POCO matching your result columns public class SensorReading { public ulong Id { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } [ ClickHouseColumn ( Name = "sensor_name" )] public string SensorName { get ; set ; } public double Value { get ; set ; } } // Register the type (once per client lifetime) client . RegisterPocoType < SensorReading >(); // Stream results as typed objects await foreach ( var reading in client . QueryAsync < SensorReading >( "SELECT Id, sensor_name, Value, Timestamp FROM sensors" )) { Console . WriteLine ( $" { reading . SensorName } : { reading . Value } " ); }

Enregistrement

RegisterPocoType<T>() configure à la fois les mappages d’insert et de lecture, et valide les deux en amont. RegisterBinaryInsertType<T>() reste inchangé et demeure réservé à l’insert pour des raisons de compatibilité descendante.

Un type enregistré doit avoir :

Un constructeur public sans paramètre.

Au moins une propriété publique avec un setter public non- init . Les propriétés required sont prises en charge.

Correspondance des colonnes

La correspondance des colonnes est sensible à la casse. Les colonnes de résultat manquantes laissent les propriétés à leur valeur par défaut ; les colonnes de résultat supplémentaires sont ignorées.

Il n’y a pas de conversion automatique et une incompatibilité de type lève InvalidOperationException .

Matérialiser une seule ligne

Lorsque vous parcourez manuellement un lecteur, utilisez ClickHouseDataReader.MapTo<T>() pour matérialiser la ligne en cours dans un POCO enregistré sans faire avancer le lecteur :

var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT Id, SensorName, Value, Timestamp FROM sensors" ); while ( reader . Read ()) { SensorReading reading = reader . MapTo < SensorReading >(); Console . WriteLine ( $" { reading . SensorName } : { reading . Value } " ); }

Diagnostics d’enregistrement

LoggerFactory est configuré, RegisterPocoType<T>() et RegisterBinaryInsertType<T>() génèrent un journal de niveau Débogage (catégorie ClickHouse.Driver.Client ) indiquant quelles propriétés ont été mappées à quelles colonnes, ainsi que celles qui ont été ignorées et pour quelle raison. Voir Si unest configuré,etgénèrent un journal de niveau(catégorie) indiquant quelles propriétés ont été mappées à quelles colonnes, ainsi que celles qui ont été ignorées et pour quelle raison. Voir Journalisation et diagnostics

​ Paramètres SQL

Dans ClickHouse, le format standard des paramètres dans les requêtes SQL est {parameter_name:DataType} .

Exemples :

SELECT { value : Array (UInt16)} as a

SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}

INSERT INTO table VALUES ({val1:Int32}, {val2: Array (UInt8)})

Les paramètres SQL ‘bind’ sont transmis sous forme de paramètres de requête dans l’URI HTTP. En utiliser un trop grand nombre peut donc entraîner une exception “URL too long”. Utilisez InsertBinaryAsync pour l’insertion en masse de données afin d’éviter cette limitation.

​ Paramètres Identifier

Le type de paramètre Identifier vous permet de lier en toute sécurité un nom de base de données, de table ou de colonne, au lieu d’un littéral de chaîne entre guillemets. Utilisez-le avec la syntaxe {name:Identifier} en SQL, ou en définissant ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier" :

var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "name" , "my_database" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE DATABASE {name:Identifier}" , parameters );

var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "col" , "user_id" ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT {col:Identifier} FROM t" , parameters );

La valeur est envoyée telle quelle, et le serveur la substitue comme un identifiant SQL nu, en appliquant lui-même la mise entre accents graves et l’échappement. Les identifiants contenant des caractères spéciaux (y compris des accents graves) sont ainsi préservés sans risque à l’aller-retour.

​ ID de requête

Chaque requête se voit attribuer un query_id unique, qui peut être utilisé pour extraire des données de la table system.query_log ou annuler des requêtes de longue durée. Vous pouvez spécifier un ID de requête personnalisé via QueryOptions :

var options = new QueryOptions { QueryId = $"report- { Guid . NewGuid ()} " }; var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM large_table" , parameters : null , options : options );

Si vous définissez un QueryId personnalisé, assurez-vous qu’il soit unique à chaque appel. Un GUID aléatoire est un bon choix.

​ Correspondance personnalisée des types de paramètres

Lorsque vous utilisez des paramètres de style @ (par exemple, WHERE id = @id ), le driver déduit automatiquement le type ClickHouse à partir du type de valeur .NET. Par exemple, int correspond à Int32 .

Comportement des paramètres DateTime déduits Pour les paramètres de style @ sans indication {name:Type} dans le SQL et sans ClickHouseType défini, les valeurs représentant un instant sont déduites comme DateTime('UTC') plutôt que comme un simple DateTime . Les valeurs DateTime dont Kind vaut Utc ou Local , ainsi que toutes les valeurs DateTimeOffset , sont envoyées comme DateTime('UTC') , ce qui préserve l’instant quel que soit le fuseau horaire du serveur. Les indications explicites ( {name:DateTime} ) prévalent sur l’inférence et constituent la manière recommandée de construire les requêtes.

Pour remplacer ces valeurs par défaut, définissez ParameterTypeResolver dans ClickHouseClientSettings . C’est utile si vous voulez que tous les paramètres DateTime utilisent DateTime64(3) pour une précision à la milliseconde, ou que toutes les valeurs décimales utilisent une échelle spécifique, sans avoir à définir ClickHouseType sur chaque paramètre individuellement.

Utilisation de DictionaryParameterTypeResolver pour des correspondances de types simples :

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ParameterTypeResolver = new DictionaryParameterTypeResolver ( new Dictionary < Type , string > { [ typeof ( DateTime )] = "DateTime64(3)" , [ typeof ( decimal )] = "Decimal64(4)" , }), }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "dt" , DateTime . UtcNow ); // Mapped to DateTime64(3) parameters . AddParameter ( "amount" , 99.1234m ); // Mapped to Decimal64(4) await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT @dt, @amount" , parameters );

IParameterTypeResolver personnalisé pour les cas d’usage avancés :

Pour une résolution basée sur le nom ou tenant compte de la valeur, implémentez directement l’interface IParameterTypeResolver . Renvoyez null pour utiliser l’inférence par défaut :

public class SmartDecimalResolver : IParameterTypeResolver { public string ResolveType ( Type clrType , object value , string parameterName ) { if ( clrType != typeof ( decimal )) return null ; // Fall through to default var scale = ( decimal . GetBits (( decimal ) value )[ 3 ] >> 16 ) & 0x7F ; return scale <= 4 ? $"Decimal64( { scale } )" : $"Decimal128( { scale } )" ; } }

Vous pouvez également définir un résolveur pour une seule requête via QueryOptions.ParameterTypeResolver . Lorsqu’il est défini, il prévaut sur le résolveur défini au niveau du client.

Ordre de priorité pour la résolution des types :

Le résolveur s’inscrit lui aussi dans une chaîne de priorité. De la priorité la plus élevée à la plus faible :

ClickHouseType explicite défini sur le paramètre annotation de type SQL issue de la syntaxe {name:Type} dans la requête IParameterTypeResolver (via QueryOptions.ParameterTypeResolver , avec repli sur ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver ) Inférence de type intégrée ( TypeConverter.ToClickHouseType )

Le résolveur fonctionne également avec le chemin ClickHouseConnection d’ADO.NET : les paramètres de configuration sont hérités par les connexions créées à partir du client.

​ Formatage personnalisé des valeurs de paramètre

IParameterFormatter est un hook qui détermine comment les valeurs de paramètre sont sérialisées. Utilisez-le lorsque le formatage intégré (par ex. la précision de DateTime, la gestion des décimaux selon les paramètres régionaux, l’échappement des chaînes et la représentation des nombres) ne correspond pas à ce qu’attendent votre schéma ou vos outils en aval.

Définissez ParameterFormatter dans ClickHouseClientSettings pour installer un formateur pour toutes les requêtes paramétrées. Le formateur reçoit la valeur, le nom de type ClickHouse résolu et le nom du paramètre, puis renvoie la représentation sous forme de chaîne envoyée au serveur. Renvoyez null pour utiliser le formateur par défaut.

Utilisation de DictionaryParameterFormatter pour un formatage simple par type CLR :

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ParameterFormatter = new DictionaryParameterFormatter ( new Dictionary < Type , Func < object , string >> { [ typeof ( DateTime )] = v => (( DateTime ) v ). ToString ( "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.ffffff" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ), [ typeof ( decimal )] = v => (( decimal ) v ). ToString ( "F4" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ), }), }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

IParameterFormatter personnalisé pour les cas d’usage avancés :

public class FixedDecimalFormatter : IParameterFormatter { public string Format ( object value , string typeName , string parameterName ) { if ( value is decimal d ) return d . ToString ( "F4" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ); return null ; // Fall through for anything else } }

Vous pouvez également définir un formateur par requête via QueryOptions.ParameterFormatter . Lorsqu’il est défini, il prévaut sur le formateur défini au niveau du client.

Valeurs composites :

Le formateur s’applique à la fois aux paramètres de collection de premier niveau et à chaque élément à l’intérieur des valeurs composites ( Array , Tuple , Map , Nullable , LowCardinality , Variant ). Par exemple, un mappage typeof(int) formate individuellement chaque élément Int32 d’un Array(Int32) .

Encadrement par apostrophes simples dans les contextes composites :

Pour les types ClickHouse de type chaîne ( String , FixedString , Enum8 , Enum16 , IPv4 , IPv6 , UUID ) intégrés dans un littéral composite, le driver entoure la sortie du formateur d’apostrophes simples, mais n’en échappe pas le contenu. Si la chaîne renvoyée contient une apostrophe simple ou un antislash non échappé, le littéral composite sera mal formé et le server rejettera la query.

Les paramètres de chaîne de premier niveau (non intégrés dans un composite) sont utilisés tels quels, sans encadrement ; aucun échappement n’est donc nécessaire dans ce cas.

Priorité du formateur :

IParameterFormatter (issu de QueryOptions.ParameterFormatter , ou à défaut de ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter ). S’il renvoie une valeur non nulle, c’est cette valeur qui est utilisée. Le formatage intégré, spécifique au type, dans HttpParameterFormatter .

Le formateur n’est pas consulté pour les valeurs null ou DBNull , qui sont toujours sérialisées comme la valeur sentinelle null de ClickHouse ( \N ).

​ Conversion personnalisée des valeurs lues

IReadValueConverter vous permet de transformer les valeurs renvoyées par le lecteur de données après la désérialisation, sans modifier leur type CLR. Cas d’usage typiques : définir DateTime.Kind = Utc sur une colonne DateTime sans timezone, tronquer ou normaliser des chaînes, ou post-traiter une colonne JSON avant qu’elle n’arrive au code d’application.

Définissez ReadValueConverter dans ClickHouseClientSettings pour installer un convertisseur pour toutes les opérations de lecture. Le convertisseur est appelé une fois par colonne et par ligne, à la fois via le chemin encapsulé ( GetValue ) et le chemin générique ( GetFieldValue<T> ). Lorsqu’aucun convertisseur n’est défini, il n’y a aucun overhead : le lecteur renvoie directement les valeurs.

Utilisation de DictionaryReadValueConverter pour une conversion simple par type CLR :

using ClickHouse . Driver . ADO . Readers ; var converter = new DictionaryReadValueConverter () . For < DateTime >( dt => DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc )) . For < string >( s => s . Trim ()); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ReadValueConverter = converter , }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

Les valeurs dont le type CLR à l’exécution n’est pas enregistré avec For<T> sont transmises inchangées. La sélection s’effectue sur le type CLR exact ; enregistrez donc le type réel renvoyé par le lecteur (par ex. For<JsonObject> pour une colonne JSON en JsonReadMode.Binary ).

IReadValueConverter personnalisé pour les scénarios avancés :

Si vous devez effectuer la sélection en fonction de la chaîne de type côté ClickHouse (par exemple, pour distinguer DateTime de DateTime('UTC') — tous deux apparaissent comme le même type CLR), implémentez directement IReadValueConverter :

public class UtcKindForNoTzDateTimeConverter : IReadValueConverter { public object ConvertValue ( object value , string columnName , string clickHouseType ) { if ( value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime" ) return DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc ); return value ; } public T ConvertValue < T >( T value , string columnName , string clickHouseType ) { if ( typeof ( T ) == typeof ( DateTime ) && value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime" ) return ( T )( object ) DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc ); return value ; } }

Le convertisseur doit préserver le type CLR à l’exécution ; les métadonnées de colonne ( GetFieldType , GetSchemaTable ) ne transitent pas par lui et doivent rester cohérentes avec ce qui est renvoyé.

Vous pouvez également définir un convertisseur par requête via QueryOptions.ReadValueConverter ; lorsqu’il est défini, il prévaut sur le convertisseur au niveau du client.

Limite de dispatch :

Le convertisseur est invoqué une fois par colonne avec la valeur complète de la cellule désérialisée ; il ne parcourt pas récursivement les conteneurs composés. Pour une colonne Array(Int32) , la valeur transmise est un int[] ; pour Tuple(Int32, String) , c’est un ITuple .

Le convertisseur fonctionne avec le chemin ADO.NET ClickHouseConnection — les paramètres sont hérités par les connexions créées à partir du client.

​ Flux brut

Utilisez ExecuteRawResultAsync pour transmettre directement le résultat de la requête dans un format spécifique, sans passer par le lecteur de données. Cela est utile pour exporter des données vers des fichiers ou les acheminer vers d’autres systèmes :

using var result = await client . ExecuteRawResultAsync ( "SELECT * FROM default.my_table LIMIT 100 FORMAT JSONEachRow" ); await using var stream = await result . ReadAsStreamAsync (); using var reader = new StreamReader ( stream ); var json = await reader . ReadToEndAsync ();

JSONEachRow , CSV , TSV , Parquet , Native . Consultez la Formats courants :. Consultez la documentation des formats pour voir toutes les options.

​ Compression du transport par requête

Par défaut, le client négocie gzip, deflate lorsque Compression=true (valeur par défaut de la chaîne de connexion), et le client HTTP décompresse le flux de manière transparente.

Pour les exports bruts (par ex. Parquet, Arrow, Native), vous pouvez souhaiter négocier un codec différent (par ex. zstd ou lz4 ) afin de troquer du CPU contre du débit sans modifier le paramètre défini pour l’ensemble de la connexion. QueryOptions.AcceptEncoding et ClickHouseCommand.AcceptEncoding définissent l’en-tête HTTP Accept-Encoding pour une seule requête, en remplaçant toute valeur par défaut appliquée jusque-là, et forcent enable_http_compression=1 dans l’URL (condition exigée par ClickHouse pour prendre en compte Accept-Encoding ).

using var result = await client . ExecuteRawResultAsync ( "SELECT * FROM events FORMAT Parquet" , options : new QueryOptions { AcceptEncoding = "zstd" }); // Decode yourself or write to a file await using var body = await result . ReadAsStreamAsync ();

​ Configuration de HttpClient

Le HttpClient par défaut créé par le driver utilise AutomaticDecompression = GZip | Deflate , ce qui décompresse automatiquement ces algorithmes et supprime Content-Encoding de la réponse. C’est le comportement souhaité pour les requêtes normales, mais pas si vous voulez gérer vous-même les données brutes compressées.

Dans ce cas, transmettez un HttpClient ou un HttpClientFactory à ClickHouseClient avec AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None

Si AcceptEncoding demande un codec que le HttpClient configuré ne peut pas décompresser automatiquement, seul ExecuteRawResultAsync est sûr. Appeler ExecuteReaderAsync , ExecuteScalarAsync ou ExecuteNonQueryAsync sur ce même chemin de requête tentera d’analyser les octets compressés comme le format de résultat normal et produira des résultats incohérents.

​ Corps des erreurs

Lorsque le serveur renvoie une réponse 4xx/5xx et que enable_http_compression=1 est défini, il compresse le corps de l’erreur avec le même codec que celui qu’il aurait utilisé pour une réponse réussie. Le driver décompresse ces corps pour les codecs fournis par la BCL ( gzip , deflate , br / brotli ), afin que le message affiché dans ClickHouseServerException soit lisible. Pour les codecs qu’il ne peut pas décoder ( zstd , lz4 , …), le driver renvoie un message de substitution qui indique le codec et pointe vers system.query_log pour le texte d’erreur d’origine.

​ Insertion de flux bruts

InsertRawStreamAsync pour insérer des données directement à partir de flux de fichier ou de mémoire, dans des formats comme CSV, JSON, Parquet ou tout Utilisezpour insérer des données directement à partir de flux de fichier ou de mémoire, dans des formats comme CSV, JSON, Parquet ou tout format ClickHouse pris en charge

Insérer à partir d’un fichier CSV :

await using var fileStream = File . OpenRead ( "data.csv" ); using var response = await client . InsertRawStreamAsync ( table : "my_table" , stream : fileStream , format : "CSV" , columns : [ "id" , "product" , "price" ] // Optional: specify columns );

Consultez la documentation des paramètres de format pour découvrir les options qui permettent de contrôler le comportement de l’ingestion de données.

​ Autres exemples

Pour d’autres exemples pratiques d’utilisation, consultez le répertoire examples du dépôt GitHub.

La bibliothèque offre une prise en charge complète d’ADO.NET via ClickHouseConnection , ClickHouseCommand et ClickHouseDataReader . Cette API est nécessaire pour l’intégration avec les ORM (Dapper, Linq2db) et lorsque vous avez besoin des abstractions .NET standard pour les bases de données.

​ Gestion du cycle de vie avec ClickHouseDataSource

Créez toujours des connexions à partir d’un ClickHouseDataSource afin de garantir une gestion correcte du cycle de vie ainsi qu’un pool de connexions. Le ClickHouseDataSource gère en interne une unique instance de ClickHouseClient , et toutes les connexions partagent son pool de connexions HTTP.

using ClickHouse . Driver . ADO ; // Create DataSource once (register as singleton in DI) var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost;Username=default;Password=secret" ); // Create lightweight connections as needed await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Use the connection await using var command = connection . CreateCommand ( "SELECT version()" ); var version = await command . ExecuteScalarAsync ();

Avec l’injection de dépendances :

// In Startup.cs or Program.cs services . AddSingleton ( sp => { var factory = sp . GetRequiredService < IHttpClientFactory >(); return new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost" , factory , "ClickHouse" ); }); // In your service public class MyService { private readonly ClickHouseDataSource _dataSource ; public MyService ( ClickHouseDataSource dataSource ) { _dataSource = dataSource ; } public async Task DoWorkAsync () { await using var connection = await _dataSource . OpenConnectionAsync (); // Use connection... } }

Ne créez pas ClickHouseConnection directement dans le code de production. Chaque instanciation directe crée un nouveau client HTTP et un nouveau pool de connexions, ce qui peut entraîner un épuisement des sockets en cas de charge : // NE FAITES PAS CECI - crée un nouveau pool de connexions à chaque fois using var conn = new ClickHouseConnection ( "Host=localhost" ); await conn . OpenAsync (); Utilisez toujours ClickHouseDataSource à la place, ou partagez une unique instance de ClickHouseClient .

​ Utilisation de ClickHouseCommand

Créez des commandes à partir d’une connexion pour exécuter des requêtes SQL :

await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Create command with SQL await using var command = connection . CreateCommand ( "SELECT * FROM my_table WHERE id = {id:Int64}" ); command . AddParameter ( "id" , 42L ); // Execute and read results await using var reader = await command . ExecuteReaderAsync (); while ( reader . Read ()) { Console . WriteLine ( $"Name: { reader . GetString ( "name" )} " ); }

Méthodes de commande :

ExecuteNonQueryAsync() - Pour les instructions INSERT, UPDATE, DELETE et DDL

- Pour les instructions INSERT, UPDATE, DELETE et DDL ExecuteScalarAsync() - Renvoie la première colonne de la première ligne

- Renvoie la première colonne de la première ligne ExecuteReaderAsync() - Renvoie un ClickHouseDataReader permettant de parcourir les résultats

​ Utilisation de ClickHouseDataReader

Le ClickHouseDataReader permet un accès typé au résultat de la requête :

await using var reader = await command . ExecuteReaderAsync (); while ( reader . Read ()) { // Access by column index var id = reader . GetInt64 ( 0 ); var name = reader . GetString ( 1 ); // Access by column name var email = reader . GetString ( "email" ); // Generic access var timestamp = reader . GetFieldValue < DateTime >( "created_at" ); // Check for null if ( ! reader . IsDBNull ( "optional_field" )) { var value = reader . GetString ( "optional_field" ); } }

​ Bonnes pratiques

​ Durée de vie des connexions et pool de connexions

ClickHouse.Driver utilise System.Net.Http.HttpClient en interne. HttpClient dispose d’un pool de connexions par endpoint. Par conséquent :

Les sessions de base de données sont multiplexées via des connexions HTTP gérées par le pool de connexions.

Les connexions HTTP sont automatiquement recyclées par le pool.

Les connexions peuvent rester actives après la libération des objets ClickHouseClient ou ClickHouseConnection .

Approches recommandées :

Scénario Approche recommandée Usage général Utilisez un ClickHouseClient singleton ADO.NET / ORMs Utilisez ClickHouseDataSource (crée des connexions partageant le même pool) Environnements DI Enregistrez ClickHouseClient ou ClickHouseDataSource comme singleton avec IHttpClientFactory

Si vous utilisez un HttpClient ou un HttpClientFactory personnalisé, assurez-vous que PooledConnectionIdleTimeout est défini sur une valeur inférieure au keep_alive_timeout du serveur, afin d’éviter les erreurs dues à des connexions semi-fermées. La valeur par défaut de keep_alive_timeout pour les déploiements Cloud est de 10 secondes.

Évitez de créer plusieurs instances de ClickHouseClient ou des instances autonomes de ClickHouseConnection sans HttpClient partagé. Chaque instance crée son propre pool de connexions.

Utilisez UTC chaque fois que possible. Stockez les horodatages dans des colonnes DateTime('UTC') et utilisez DateTimeKind.Utc dans votre code. Cela élimine toute ambiguïté liée au fuseau horaire. Utilisez DateTimeOffset pour gérer explicitement le fuseau horaire. Il représente toujours un instant précis et inclut les informations de décalage. Spécifiez le fuseau horaire dans les annotations de type SQL. Lorsque vous utilisez des paramètres avec des valeurs DateTime Unspecified pour des colonnes non UTC, incluez le fuseau horaire dans le SQL : var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO table (dt) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})" , parameters );

​ Insertions asynchrones

Les insertions asynchrones transfèrent la responsabilité du batching du client vers le serveur. Au lieu d’exiger un batching côté client, le serveur met les données entrantes en mémoire tampon, puis les écrit dans le stockage en fonction de seuils configurables. Cela est utile dans les scénarios à forte concurrence, comme les workloads d’observability où de nombreux agents envoient de petites charges utiles.

Activez les insertions asynchrones via CustomSettings ou la chaîne de connexion :

// Using CustomSettings var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ); settings . CustomSettings [ "async_insert" ] = 1 ; settings . CustomSettings [ "wait_for_async_insert" ] = 1 ; // Recommended: wait for flush acknowledgment // Or via connection string // "Host=localhost;set_async_insert=1;set_wait_for_async_insert=1"

Deux modes (contrôlés par wait_for_async_insert ) :

Mode Comportement Cas d’usage wait_for_async_insert=1 L’insertion renvoie une réponse une fois les données écrites sur le disque. Les erreurs sont renvoyées au client. Recommandé pour la plupart des charges de travail wait_for_async_insert=0 L’insertion renvoie immédiatement lorsque les données sont placées en tampon. Aucune garantie que les données seront persistées. Uniquement si la perte de données est acceptable

Avec wait_for_async_insert=0 , les erreurs n’apparaissent qu’au moment de l’écriture sur disque et ne peuvent pas être rattachées à l’insertion d’origine. Le client ne fournit pas non plus de mécanisme de régulation, ce qui risque de surcharger le serveur.

Paramètres clés :

Setting Description async_insert_max_data_size Écrit sur disque lorsque le tampon atteint cette taille (octets) async_insert_busy_timeout_ms Écrit sur disque après ce délai d’expiration (millisecondes) async_insert_max_query_number Écrit sur disque après l’accumulation de ce nombre de requêtes

N’activez les sessions que si vous avez besoin de fonctionnalités côté serveur avec état, par exemple :

Tables temporaires ( CREATE TEMPORARY TABLE )

) Conservation du contexte de requête d’une instruction à l’autre

Paramètres de session ( SET max_threads = 4 )

Lorsque les sessions sont activées, les requêtes sont sérialisées afin d’éviter l’utilisation concurrente d’une même session. Cela ajoute un surcoût pour les charges de travail qui ne nécessitent pas d’état de session.

var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , UseSession = true , SessionId = "my-session" , // Optional -- will be auto-generated if not provided }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)" ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)" );

Utilisation d’ADO.NET (pour assurer la compatibilité avec les ORM) :

var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , UseSession = true , SessionId = "my-session" , }; var dataSource = new ClickHouseDataSource ( settings ); await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); await using var cmd1 = connection . CreateCommand ( "CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)" ); await cmd1 . ExecuteNonQueryAsync (); await using var cmd2 = connection . CreateCommand ( "INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)" ); await cmd2 . ExecuteNonQueryAsync (); await using var cmd3 = connection . CreateCommand ( "SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)" ); await using var reader = await cmd3 . ExecuteReaderAsync ();

​ Types de données pris en charge

ClickHouse.Driver prend en charge tous les types de données de ClickHouse. Les tableaux ci-dessous présentent les correspondances entre les types ClickHouse et les types .NET natifs lors de la lecture des données depuis la base de données.

​ Correspondance de types : lecture à partir de ClickHouse

Type ClickHouse Type .NET Int8 sbyte UInt8 byte Int16 short UInt16 ushort Int32 int UInt32 uint Int64 long UInt64 ulong Int128 BigInteger UInt128 BigInteger Int256 BigInteger UInt256 BigInteger

​ Types à virgule flottante

Type ClickHouse Type .NET Float32 float Float64 double BFloat16 float

​ Types décimaux

Type ClickHouse Type .NET Decimal(P, S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal32(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal64(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal128(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal256(S) decimal / ClickHouseDecimal

La conversion du type Decimal est gérée par le paramètre UseCustomDecimals.

​ Type booléen

Type ClickHouse Type .NET Bool bool

​ Types de chaînes

Type ClickHouse Type .NET String string FixedString(N) string

Par défaut, les colonnes String et FixedString(N) sont toutes deux renvoyées sous forme de string . Définissez ReadStringsAsByteArrays=true dans votre chaîne de connexion pour les lire sous forme de byte[] . Cela est utile lorsque vous stockez des données binaires qui peuvent ne pas être en UTF-8 valide.

Type ClickHouse Type .NET Date DateTime Date32 DateTime DateTime DateTime DateTime32 DateTime DateTime64 DateTime Time TimeSpan Time64 TimeSpan

ClickHouse stocke les valeurs DateTime et DateTime64 en interne sous forme de timestamps Unix (secondes ou fractions de seconde écoulées depuis l’époque). Bien que le stockage soit toujours en UTC, les colonnes peuvent avoir un fuseau horaire associé, qui influe sur la manière dont les valeurs sont affichées et interprétées.

Lors de la lecture de valeurs DateTime , la propriété DateTime.Kind est définie en fonction du fuseau horaire de la colonne :

Définition de la colonne DateTime.Kind renvoyé Remarques DateTime('UTC') Utc Fuseau horaire UTC explicite DateTime('Europe/Amsterdam') Unspecified Décalage appliqué DateTime Unspecified Heure d’horloge conservée telle quelle

Pour les colonnes non UTC, le DateTime renvoyé représente l’heure d’horloge dans ce fuseau horaire. Utilisez ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() pour obtenir un DateTimeOffset avec le décalage correct pour ce fuseau horaire :

var reader = ( ClickHouseDataReader ) await connection . ExecuteReaderAsync ( "SELECT toDateTime('2024-06-15 14:30:00', 'Europe/Amsterdam')" ); reader . Read (); var dt = reader . GetDateTime ( 0 ); // 2024-06-15 14:30:00, Kind=Unspecified var dto = reader . GetDateTimeOffset ( 0 ); // 2024-06-15 14:30:00 +02:00 (CEST)

Pour les colonnes sans fuseau horaire explicite (c.-à-d. DateTime au lieu de DateTime('Europe/Amsterdam') ), le pilote renvoie un DateTime avec Kind=Unspecified . Cela préserve exactement l’heure telle qu’elle est stockée, sans supposer de fuseau horaire.

Si vous avez besoin d’un comportement tenant compte du fuseau horaire pour des colonnes sans fuseau horaire explicite, vous pouvez :

Utiliser des fuseaux horaires explicites dans vos définitions de colonnes : DateTime('UTC') ou DateTime('Europe/Amsterdam') Appliquer vous-même le fuseau horaire après la lecture.

​ Type JSON

Type ClickHouse Type .NET Remarques Json JsonObject Par défaut ( JsonReadMode=Binary ) Json string Lorsque JsonReadMode=String

Le type de retour des colonnes JSON dépend du paramètre JsonReadMode :

Binary (par défaut) : renvoie System.Text.Json.Nodes.JsonObject . Fournit un accès structuré aux données JSON, mais les types ClickHouse spécialisés (comme les adresses IP, les UUID ou les grands nombres décimaux) sont convertis en représentations sous forme de chaîne dans la structure JSON.

String : renvoie le JSON brut sous forme de string . Préserve la représentation JSON exacte de ClickHouse, ce qui est utile lorsque vous devez transmettre le JSON sans l’analyser, ou lorsque vous souhaitez gérer vous-même la désérialisation.

// Configure string mode via settings var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonReadMode = JsonReadMode . String }; // Or via connection string // "Host=localhost;JsonReadMode=String"

​ Autres types

Type ClickHouse Type .NET UUID Guid IPv4 IPAddress IPv6 IPAddress Nothing DBNull Dynamic Voir la note Array(T) T[] (les Array(Array(T)) imbriqués sont lus comme des T[][] irréguliers ; utilisez reader.GetFieldValue<T[,]>(ordinal) pour matérialiser des données rectangulaires sous forme de tableau CLR multidimensionnel) Tuple(T1, T2, …) Tuple<T1, T2, ...> / LargeTuple Map(K, V) Dictionary<K, V> Nullable(T) T? Enum8 string Enum16 string LowCardinality(T) Identique à T SimpleAggregateFunction Identique au type sous-jacent Nested(…) Tuple[] Variant(T1, T2, …) Voir la note QBit(T, dimension) T[]

Les types Dynamic et Variant sont convertis dans le type correspondant au type sous-jacent réel de chaque ligne.

​ Types de géométrie

Type ClickHouse Type .NET Point Tuple<double, double> Ring Tuple<double, double>[] LineString Tuple<double, double>[] Polygon Ring[] MultiLineString LineString[] MultiPolygon Polygon[] Geometry Voir la note

Le type Geometry est un type Variant qui peut contenir n’importe quel type de géométrie. Il sera converti en type correspondant.

​ Correspondance des types : écriture dans ClickHouse

Lors de l’insertion de données, le pilote convertit les types .NET vers leurs types ClickHouse correspondants. Les tableaux ci-dessous indiquent quels types .NET sont pris en charge pour chaque type de colonne ClickHouse.

​ Types entiers

Type ClickHouse Types .NET acceptés Remarques Int8 sbyte , tout type compatible avec Convert.ToSByte() UInt8 byte , tout type compatible avec Convert.ToByte() Int16 short , tout type compatible avec Convert.ToInt16() UInt16 ushort , tout type compatible avec Convert.ToUInt16() Int32 int , tout type compatible avec Convert.ToInt32() UInt32 uint , tout type compatible avec Convert.ToUInt32() Int64 long , tout type compatible avec Convert.ToInt64() UInt64 ulong , tout type compatible avec Convert.ToUInt64() Int128 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , tout type compatible avec Convert.ToInt64() UInt128 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , tout type compatible avec Convert.ToInt64() Int256 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , tout type compatible avec Convert.ToInt64() UInt256 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , tout type compatible avec Convert.ToInt64()

​ Types en virgule flottante

Type ClickHouse Types .NET acceptés Remarques Float32 float , tout type compatible avec Convert.ToSingle() Float64 double , tout type compatible avec Convert.ToDouble() BFloat16 float , tout type compatible avec Convert.ToSingle() Tronqué au format bfloat16 sur 16 bits

​ Type Boolean

Type ClickHouse Types .NET acceptés Remarques Bool bool

​ Types de chaînes

Type ClickHouse Types .NET acceptés Notes String string , byte[] , ReadOnlyMemory<byte> , Stream Les types binaires sont écrits directement ; les flux peuvent être repositionnables ou non FixedString(N) string , byte[] , ReadOnlyMemory<byte> , Stream La chaîne est encodée en UTF-8 et complétée ; les types binaires doivent comporter exactement N octets

Type ClickHouse Types .NET acceptés Remarques Date DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , types NodaTime Converti en jours Unix sous forme d’UInt16 ; plage prise en charge [1970-01-01, 2149-06-06] Date32 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , types NodaTime Converti en jours Unix sous forme d’Int32 ; plage prise en charge [1900-01-01, 2299-12-31] DateTime DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , types NodaTime Voir ci-dessous pour plus de détails ; plage prise en charge [1970-01-01, 2106-02-07 06:28:15] UTC DateTime32 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , types NodaTime Identique à DateTime DateTime64 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , types NodaTime Précision basée sur le paramètre Scale Time TimeSpan , int Borné à ±999:59:59 ; int interprété comme un nombre de secondes Time64 TimeSpan , decimal , double , float , int , long , string Chaîne analysée comme [-]HHH:MM:SS[.fraction] ; borné à ±999:59:59.999999999

Valeurs hors plage Lors d’une écriture binaire, les valeurs Date , Date32 , DateTime et DateTime32 en dehors de leur plage prise en charge lèvent une ArgumentOutOfRangeException au moment de Write , en indiquant le type de colonne et la plage prise en charge. Auparavant, les valeurs hors plage pouvaient être tronquées silencieusement via un entier 32 bits puis réinterprétées par le serveur, produisant des timestamps réels mais erronés.

Le driver respecte DateTime.Kind lors de l’écriture des valeurs :

DateTime.Kind Paramètres HTTP Insertion en bloc Utc Instant préservé Instant préservé Local Instant préservé Instant préservé Unspecified Traité comme une heure d’horloge dans le fuseau horaire du type du paramètre (UTC par défaut) Traité comme une heure d’horloge dans le fuseau horaire de la colonne

Les valeurs DateTimeOffset préservent toujours l’instant exact.

Exemple : DateTime UTC (instant préservé)

var utcTime = new DateTime ( 2024 , 1 , 15 , 12 , 0 , 0 , DateTimeKind . Utc ); // Stored as 12:00 UTC // Read from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 13:00 (UTC+1) // Read from DateTime('UTC') column: 12:00 UTC

Exemple : DateTime non spécifié (heure d’horloge)

var wallClock = new DateTime ( 2024 , 1 , 15 , 14 , 30 , 0 , DateTimeKind . Unspecified ); // Written to DateTime('Europe/Amsterdam') column: stored as 14:30 Amsterdam time // Read back from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 14:30

Recommandation : pour un comportement aussi simple et prévisible que possible, utilisez DateTimeKind.Utc ou DateTimeOffset pour toutes les opérations sur les types DateTime. Cela garantit que votre code fonctionne de manière cohérente, quel que soit le fuseau horaire du serveur, du client ou de la colonne.

Il existe une différence importante entre la liaison de paramètres HTTP et la copie en masse lors de l’écriture de valeurs DateTime Unspecified :

Copie en masse connaît le fuseau horaire de la colonne cible et interprète correctement les valeurs Unspecified dans ce fuseau horaire.

Paramètres HTTP ne connaissent pas automatiquement le fuseau horaire de la colonne. Vous devez le spécifier dans l’indication de type SQL :

// CORRECT: Timezone in SQL type hint - type is extracted automatically command . CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})" ; command . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); // INCORRECT: Without timezone hint, interpreted as UTC command . CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime})" ; command . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); // String value "2024-01-15 14:30:00" interpreted as UTC, not Amsterdam time!

DateTime.Kind Colonne cible Paramètre HTTP (avec indication du fuseau horaire) Paramètre HTTP (sans indication du fuseau horaire) Insertion en bloc Utc UTC Instant préservé Instant préservé Instant préservé Utc Europe/Amsterdam Instant préservé Instant préservé Instant préservé Local Quelconque Instant préservé Instant préservé Instant préservé Unspecified UTC Interprété comme UTC Interprété comme UTC Interprété comme UTC Unspecified Europe/Amsterdam Interprété comme l’heure d’Amsterdam Interprété comme UTC Interprété comme l’heure d’Amsterdam

​ Types décimaux

Type ClickHouse Types .NET acceptés Notes Decimal(P,S) decimal , ClickHouseDecimal , tout type compatible avec Convert.ToDecimal() Lève une OverflowException si la précision maximale est dépassée Decimal32 decimal , ClickHouseDecimal , tout type compatible avec Convert.ToDecimal() Précision maximale : 9 Decimal64 decimal , ClickHouseDecimal , tout type compatible avec Convert.ToDecimal() Précision maximale : 18 Decimal128 decimal , ClickHouseDecimal , tout type compatible avec Convert.ToDecimal() Précision maximale : 38 Decimal256 decimal , ClickHouseDecimal , tout type compatible avec Convert.ToDecimal() Précision maximale : 76

​ Type JSON

Type ClickHouse Types .NET acceptés Remarques Json string , JsonObject , JsonNode , tout objet Le comportement dépend du paramètre JsonWriteMode

Le comportement lors de l’écriture de JSON est contrôlé par le paramètre JsonWriteMode :

Type d’entrée JsonWriteMode.String (par défaut) JsonWriteMode.Binary string Transmis tel quel Lève ArgumentException JsonObject Sérialisé via ToJsonString() Lève ArgumentException JsonNode Sérialisé via ToJsonString() Lève ArgumentException POCO enregistré Sérialisé via JsonSerializer.Serialize() Encodage binaire avec indications de type, prise en charge des attributs de chemin personnalisés POCO non enregistré / objet anonyme Sérialisé via JsonSerializer.Serialize() Lève ClickHouseJsonSerializationException

String (par défaut) : Accepte string , JsonObject , JsonNode ou tout objet. Toutes les entrées sont sérialisées via System.Text.Json.JsonSerializer et envoyées sous forme de chaînes JSON pour un traitement côté serveur. C’est le mode le plus flexible et il fonctionne sans enregistrement préalable de type.

Binary : Accepte uniquement les types POCO enregistrés. Les données sont converties côté client au format JSON binaire de ClickHouse avec une prise en charge complète des indications de type. Nécessite d’appeler connection.RegisterJsonSerializationType<T>() avant utilisation. L’écriture de valeurs string ou JsonNode dans ce mode lève ArgumentException .

// Default String mode works with any input await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , new [] { "id" , "data" }, new [] { new object [] { 1u , new { name = "test" , value = 42 } } } ); // Binary mode requires explicit opt-in and type registration var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonWriteMode = JsonWriteMode . Binary }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); client . RegisterJsonSerializationType < MyPocoType >();

Colonnes JSON typées

Lorsqu’une colonne JSON inclut des indications de type (par ex. JSON(id UInt64, price Decimal128(2)) ), le driver utilise ces indications pour sérialiser les valeurs en respectant pleinement les types. Cela préserve la précision de types comme UInt64 , Decimal , UUID et DateTime64 , qui perdraient sinon en précision s’ils étaient sérialisés sous forme de JSON générique.

Sérialisation des POCO

Les POCO peuvent être écrits dans des colonnes JSON de deux manières, selon le JsonWriteMode :

Mode String (par défaut) : les POCO sont sérialisés via System.Text.Json.JsonSerializer . Aucun enregistrement de type n’est nécessaire. C’est l’approche la plus simple, et elle fonctionne avec les objets anonymes.

Mode binaire : les POCO sont sérialisés à l’aide du format JSON binaire du driver, avec prise en charge complète des indications de type. Les types doivent être enregistrés avec connection.RegisterJsonSerializationType<T>() avant utilisation. Ce mode prend en charge des mappages de chemins personnalisés via des attributs :

[ClickHouseJsonPath("path")] : associe une propriété à un chemin JSON personnalisé. Utile pour les structures imbriquées ou lorsque le nom de la propriété diffère de la clé JSON souhaitée. Fonctionne uniquement en mode binaire.

[ClickHouseJsonIgnore] : exclut une propriété de la sérialisation. Fonctionne uniquement en mode binaire.

CREATE TABLE events ( id UInt32, data JSON ( `user.id` Int64, `user.name` String, Timestamp DateTime64( 3 )) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id

using ClickHouse . Driver . Json ; public class UserEvent { [ ClickHouseJsonPath ( "user.id" )] public long UserId { get ; set ; } [ ClickHouseJsonPath ( "user.name" )] public string UserName { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } [ ClickHouseJsonIgnore ] public string InternalData { get ; set ; } // Not serialized } // For Binary mode: Register the type and enable Binary mode var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonWriteMode = JsonWriteMode . Binary }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); client . RegisterJsonSerializationType < UserEvent >(); // Insert POCO - serialized to JSON with nested structure via custom path attributes await client . InsertBinaryAsync ( "events" , new [] { "id" , "data" }, new [] { new object [] { 1u , new UserEvent { UserId = 123 , UserName = "Alice" , Timestamp = DateTime . UtcNow } } } ); // Resulting JSON: {"user": {"id": 123, "name": "Alice"}, "Timestamp": "2024-01-15T..."}

La correspondance entre les noms de propriété et les indications de type de colonne est sensible à la casse. Une propriété UserId ne correspondra qu’à une indication définie comme UserId , et non userid . Cela correspond au comportement de ClickHouse, qui permet à des chemins comme userName et UserName de coexister en tant que champs distincts.

Limitations (mode binaire uniquement) :

Les types POCO doivent être enregistrés sur la connexion avec connection.RegisterJsonSerializationType<T>() avant la sérialisation. Toute tentative de sérialiser un type non enregistré lève une ClickHouseJsonSerializationException .

avant la sérialisation. Toute tentative de sérialiser un type non enregistré lève une . Les propriétés de type Dictionary et array/list nécessitent des indications de type dans la définition de la colonne pour être sérialisées correctement. Sans ces indications, utilisez plutôt String mode.

Les valeurs nulles des propriétés POCO ne sont écrites que lorsque le chemin possède une indication de type Nullable(T) dans la définition de la colonne. ClickHouse n’autorise pas les types Nullable dans les chemins JSON dynamiques ; les propriétés nulles sans indication sont donc ignorées.

dans la définition de la colonne. ClickHouse n’autorise pas les types dans les chemins JSON dynamiques ; les propriétés nulles sans indication sont donc ignorées. Les attributs ClickHouseJsonPath et ClickHouseJsonIgnore sont ignorés en String mode (ils ne fonctionnent qu’en mode binaire).

​ Autres types

Type ClickHouse Types .NET acceptés Remarques UUID Guid , string Chaîne analysée comme un Guid IPv4 IPAddress , string Doit être une adresse IPv4 ; chaîne analysée via IPAddress.Parse() IPv6 IPAddress , string Doit être une adresse IPv6 ; chaîne analysée via IPAddress.Parse() Nothing N’importe quel type N’écrit rien (no-op) Dynamic — Non pris en charge (lève NotImplementedException ) Array(T) IList , null null écrit un tableau vide. Pour les types imbriqués ( Array(Array(T)) et au-delà), les formes irrégulières ( T[][] , List<List<T>> ) comme les tableaux CLR multidimensionnels rectangulaires ( T[,] , T[,,] , …) sont acceptés ; le rang CLR doit correspondre à la profondeur d’imbrication ClickHouse. Tuple(T1, T2, …) ITuple , IList Le nombre d’éléments doit correspondre à l’arité du tuple. Voir la mise en garde concernant ValueTuple pour plus de 7 éléments. Map(K, V) IDictionary Nullable(T) null , DBNull ou types acceptés par T Écrit l’octet indicateur de null avant la valeur Enum8 string , sbyte , types numériques La chaîne est recherchée dans le dictionnaire de l’enum Enum16 string , short , types numériques La chaîne est recherchée dans le dictionnaire de l’enum LowCardinality(T) Types acceptés par T Délègue au type sous-jacent SimpleAggregateFunction Types acceptés par le type sous-jacent Délègue au type sous-jacent Nested(…) IList de tuples Le nombre d’éléments doit correspondre au nombre de champs Variant(T1, T2, …) Valeur correspondant à l’un de T1, T2, … Lève ArgumentException si aucun type ne correspond QBit(T, dim) IList Délègue à Array ; la dimension n’est qu’une métadonnée

​ Types de géométrie

Type ClickHouse Types .NET acceptés Remarques Point System.Drawing.Point , ITuple , IList (2 éléments) Ring IList de Point LineString IList de Point Polygon IList de Ring MultiLineString IList de LineString MultiPolygon IList de Polygon Geometry N’importe quel type de géométrie ci-dessus Variante de tous les types de géométrie

​ Non pris en charge en écriture

ClickHouse Type Remarques Dynamic Lève NotImplementedException AggregateFunction Lève AggregateFunctionException

​ Gestion du type Nested

Les types Nested de ClickHouse ( Nested(...) ) peuvent être lus et écrits avec la sémantique des tableaux.

CREATE TABLE test .nested ( id UInt32, params Nested (param_id UInt8, param_val String) ) ENGINE = Memory

var row1 = new object [] { 1 , new [] { 1 , 2 , 3 }, new [] { "v1" , "v2" , "v3" } }; var row2 = new object [] { 2 , new [] { 4 , 5 , 6 }, new [] { "v4" , "v5" , "v6" } }; await client . InsertBinaryAsync ( "test.nested" , new [] { "id" , "params.param_id" , "params.param_val" }, new [] { row1 , row2 } );

​ Journalisation et diagnostics

Le client .NET ClickHouse s’intègre aux abstractions Microsoft.Extensions.Logging afin d’offrir une journalisation légère, activée sur demande. Lorsqu’elle est activée, le driver émet des messages structurés pour les événements du cycle de vie de la connexion, l’exécution des commandes, les opérations de transport et les opérations d’insertion en masse. La journalisation est entièrement facultative : les applications qui ne configurent pas de logger continuent de s’exécuter sans surcharge supplémentaire.

​ Démarrage rapide

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConsole () . SetMinimumLevel ( LogLevel . Information ); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ Utilisation du fichier appsettings.json

Vous pouvez configurer les niveaux de journalisation à l’aide de la configuration .NET standard :

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Configuration ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var configuration = new ConfigurationBuilder () . SetBasePath ( Directory . GetCurrentDirectory ()) . AddJsonFile ( "appsettings.json" ) . Build (); var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConfiguration ( configuration . GetSection ( "Logging" )) . AddConsole (); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ Utilisation d’une configuration en mémoire

Vous pouvez également configurer le niveau de verbosité de la journalisation par catégorie dans le code :

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Configuration ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var categoriesConfiguration = new Dictionary < string , string > { { "LogLevel:Default" , "Warning" }, { "LogLevel:ClickHouse.Driver.Connection" , "Information" }, { "LogLevel:ClickHouse.Driver.Command" , "Debug" } }; var config = new ConfigurationBuilder () . AddInMemoryCollection ( categoriesConfiguration ) . Build (); using var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConfiguration ( config ) . AddSimpleConsole (); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ Catégories et émetteurs

Le driver utilise des catégories dédiées afin de vous permettre d’ajuster finement les niveaux de journalisation par composant :

Catégorie Source Points clés ClickHouse.Driver.Connection ClickHouseConnection Cycle de vie de la connexion, sélection de la fabrique de clients HTTP, ouverture/fermeture de la connexion, gestion des sessions. ClickHouse.Driver.Command ClickHouseCommand Début/fin d’exécution des requêtes, durée d’exécution, ID de requête, statistiques du serveur et détails des erreurs. ClickHouse.Driver.Transport ClickHouseConnection Requêtes HTTP streaming de bas niveau, indicateurs de compression, codes d’état des réponses et échecs de transport. ClickHouse.Driver.Client ClickHouseClient Insertions binaires, requêtes et autres opérations ClickHouse.Driver.NetTrace TraceHelper Traçage réseau, uniquement lorsque le mode débogage est activé

​ Exemple : diagnostic des problèmes de connexion

{ "Logging" : { "LogLevel" : { "ClickHouse.Driver.Connection" : "Trace" , "ClickHouse.Driver.Transport" : "Trace" } } }

Les éléments suivants seront consignés :

Sélection de la fabrique de clients HTTP (pool par défaut ou connexion unique)

Configuration du gestionnaire HTTP (SocketsHttpHandler ou HttpClientHandler)

Paramètres du pool de connexions (MaxConnectionsPerServer, PooledConnectionLifetime, etc.)

Paramètres de délai d’expiration (ConnectTimeout, Expect100ContinueTimeout, etc.)

Configuration SSL/TLS

Événements d’ouverture/fermeture des connexions

Suivi des ID de session

​ Mode Débogage : tracing réseau et diagnostics

Pour faciliter le diagnostic des problèmes réseau, la bibliothèque du driver inclut un utilitaire qui active le tracing de bas niveau des mécanismes réseau internes de .NET. Pour l’activer, vous devez fournir une instance de LoggerFactory avec le niveau défini sur Trace, et définir EnableDebugMode sur true (ou l’activer manuellement via la classe ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper ). Les événements seront consignés dans la catégorie ClickHouse.Driver.NetTrace . Avertissement : cela générera des logs extrêmement verbeux et aura un impact sur les performances. Il n’est pas recommandé d’activer le mode Débogage en production.

var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConsole () . SetMinimumLevel ( LogLevel . Trace ); // Must be Trace level to see network events }); var settings = new ClickHouseClientSettings () { LoggerFactory = loggerFactory , EnableDebugMode = true , // Enable low-level network tracing };

Le driver intègre une prise en charge native du tracing distribué avec OpenTelemetry via l’API .NET System.Diagnostics.Activity . Lorsqu’il est activé, le driver émet des spans pour les opérations sur la base de données, qui peuvent être exportés vers des backends d’observabilité comme Jaeger ou ClickHouse lui-même (via l’ OpenTelemetry Collector ).

​ Activer le tracing

Dans les applications ASP.NET Core, ajoutez l’ ActivitySource du driver ClickHouse à votre configuration OpenTelemetry :

builder . Services . AddOpenTelemetry () . WithTracing ( tracing => tracing . AddSource ( ClickHouseDiagnosticsOptions . ActivitySourceName ) // Subscribe to ClickHouse driver spans . AddAspNetCoreInstrumentation () . AddOtlpExporter ()); // Or AddJaegerExporter(), etc.

Pour les applications en ligne de commande, les tests ou la configuration manuelle :

using OpenTelemetry ; using OpenTelemetry . Trace ; var tracerProvider = Sdk . CreateTracerProviderBuilder () . AddSource ( ClickHouseDiagnosticsOptions . ActivitySourceName ) . AddConsoleExporter () . Build ();

​ Attributs des spans

Chaque span inclut les attributs de base de données standard d’OpenTelemetry, ainsi que des statistiques de requête propres à ClickHouse utiles pour le débogage.

Attribut Description db.system Toujours "clickhouse" db.name Nom de la base de données db.user Nom d’utilisateur db.statement Requête SQL (si activée) db.clickhouse.read_rows Lignes lues par la requête db.clickhouse.read_bytes Octets lus par la requête db.clickhouse.written_rows Lignes écrites par la requête db.clickhouse.written_bytes Octets écrits par la requête db.clickhouse.elapsed_ns Temps d’exécution côté serveur en nanosecondes

​ Options de configuration

Contrôlez le comportement du tracing à l’aide de ClickHouseDiagnosticsOptions :

using ClickHouse . Driver . Diagnostic ; // Include SQL statements in spans (default: false for security) ClickHouseDiagnosticsOptions . IncludeSqlInActivityTags = true ; // Truncate long SQL statements (default: 1000 characters) ClickHouseDiagnosticsOptions . StatementMaxLength = 500 ;

L’activation de IncludeSqlInActivityTags peut exposer des données sensibles dans vos traces. À utiliser avec prudence dans les environnements de production.

​ Configuration TLS

Lorsque vous vous connectez à ClickHouse via HTTPS, vous pouvez configurer le comportement de TLS/SSL de plusieurs manières.

​ Validation personnalisée des certificats

Pour les environnements de production nécessitant une logique de validation des certificats personnalisée, fournissez votre propre HttpClient avec un gestionnaire ServerCertificateCustomValidationCallback configuré :

using System . Net ; using System . Net . Security ; using ClickHouse . Driver ; var handler = new HttpClientHandler { // Required when compression is enabled (default) AutomaticDecompression = DecompressionMethods . GZip | DecompressionMethods . Deflate , ServerCertificateCustomValidationCallback = ( message , cert , chain , sslPolicyErrors ) => { // Example: Accept a specific certificate thumbprint if ( cert ? . Thumbprint == "YOUR_EXPECTED_THUMBPRINT" ) return true ; // Example: Accept certificates from a specific issuer if ( cert ? . Issuer . Contains ( "YourOrganization" ) == true ) return true ; // Default: Use standard validation return sslPolicyErrors == SslPolicyErrors . None ; }, }; var httpClient = new HttpClient ( handler ) { Timeout = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ) }; var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "my.clickhouse.server" , Protocol = "https" , HttpClient = httpClient , }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

Points importants à prendre en compte lors de la fourniture d’un HttpClient personnalisé Décompression automatique : vous devez activer AutomaticDecompression si la compression n’est pas désactivée (elle est activée par défaut).

: vous devez activer si la compression n’est pas désactivée (elle est activée par défaut). Délai d’inactivité : définissez PooledConnectionIdleTimeout sur une valeur inférieure au keep_alive_timeout du serveur (10 secondes pour ClickHouse Cloud) afin d’éviter les erreurs de connexion dues à des connexions semi-ouvertes.

​ Prise en charge des ORM

Les ORM nécessitent l’API ADO.NET ( ClickHouseConnection ). Pour gérer correctement le cycle de vie des connexions, créez-les à partir d’un ClickHouseDataSource :

// Register DataSource as singleton var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost;Username=default" ); // Create connections for ORM use await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Pass connection to your ORM...

ClickHouse.Driver est compatible avec Dapper. Le pilote convertit automatiquement la syntaxe @parameter de Dapper en syntaxe native {parameter:Type} de ClickHouse, en déduisant les types à partir des valeurs .NET.

Utilisez ClickHouseDataSource pour gérer correctement le cycle de vie de la connexion :

var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost" ); services . AddSingleton ( dataSource ); // Register as singleton in DI using var connection = dataSource . CreateConnection ();

​ Modes de passage des paramètres

Tous les modes standard de passage des paramètres de Dapper sont pris en charge :

Objets anonymes :

await connection . ExecuteAsync ( "INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)" , new { Id = 1 , Name = "alice" , Balance = 3.14 });

Classes POCO :

class InsertParams { public int Id { get ; set ; } public string Name { get ; set ; } public double Balance { get ; set ; } } var param = new InsertParams { Id = 42 , Name = "bob" , Balance = 99.9 }; await connection . ExecuteAsync ( "INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)" , param );

Dictionnaire :

var parameters = new Dictionary < string , object > { { "Id" , 2 } }; var rows = await connection . QueryAsync < User >( "SELECT id, name FROM users WHERE id = @Id" , parameters );