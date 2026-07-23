-
ClickHouseClient(recommandé) : un client de haut niveau, thread-safe, conçu pour être utilisé comme singleton. Il fournit une API asynchrone simple pour les requêtes et les insertions en masse. C’est le meilleur choix pour la plupart des applications.
-
ADO.NET (
ClickHouseDataSource,
ClickHouseConnection,
ClickHouseCommand) : les abstractions standard de base de données de .NET. Indispensable pour l’intégration avec les ORM (Dapper, Linq2db) et lorsque vous avez besoin de la compatibilité ADO.NET.
ClickHouseBulkCopyest une classe utilitaire qui permet d’insérer efficacement des données à l’aide d’une connexion ADO.NET.
ClickHouseBulkCopyest obsolète et sera supprimé dans une prochaine version ; utilisez plutôt
ClickHouseClient.InsertBinaryAsync.
Guide de migration
- Mettez à jour votre fichier
.csprojavec le nouveau nom du paquet
ClickHouse.Driveret la dernière version disponible sur NuGet.
- Remplacez dans votre code toutes les références à
ClickHouse.Clientpar
ClickHouse.Driver.
Versions de .NET prises en charge
ClickHouse.Driver prend en charge les versions de .NET suivantes :
- .NET 6.0
- .NET 8.0
- .NET 9.0
- .NET 10.0
Le client prend officiellement en charge les 3 dernières versions, ainsi que les deux dernières versions LTS.
Versions de ClickHouse prises en charge
Installez le paquet à partir de NuGet :
Installation
Ou avec le gestionnaire de packages NuGet :
dotnet add package ClickHouse.Driver
Install-Package ClickHouse.Driver
Démarrage rapide
using ClickHouse.Driver;
// Create a client (typically as a singleton)
using var client = new ClickHouseClient("Host=my.clickhouse;Protocol=https;Port=8443;Username=user");
// Execute a query
var version = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT version()");
Console.WriteLine(version);
Il existe deux façons de configurer votre connexion à ClickHouse :
Configuration
- Chaîne de connexion : paires clé-valeur séparées par des points-virgules, qui indiquent l’hôte, les informations d’authentification et d’autres options de connexion.
- Objet
ClickHouseClientSettings: objet de configuration fortement typé, qui peut être chargé depuis des fichiers de configuration ou défini dans le code.
Paramètres de connexion
|Propriété
|Type
|Par défaut
|Clé de chaîne de connexion
|Description
|Hôte
string
"localhost"
Host
|Nom d’hôte ou adresse IP du serveur ClickHouse
|Port
ushort
|8123 (HTTP) / 8443 (HTTPS)
Port
|Numéro de port ; valeur par défaut selon le protocole
|Nom d’utilisateur
string
"default"
Username
|Nom d’utilisateur pour l’authentification
|Mot de passe
string
""
Password
|Mot de passe pour l’authentification
|Base de données
string
""
Database
|Base de données par défaut ; si vide, utilise celle par défaut du serveur ou de l’utilisateur
|Protocole
string
"http"
Protocol
|Protocole de connexion :
"http" ou
"https"
|Chemin
string
null
Path
|Chemin URL pour les scénarios avec reverse proxy (p. ex.,
/clickhouse)
|Délai d’expiration
TimeSpan
|2 minutes
Timeout
|Délai d’expiration de l’opération (stocké en secondes dans la chaîne de connexion)
Format des données et sérialisation
|Propriété
|Type
|Valeur par défaut
|Clé de chaîne de connexion
|Description
|UseCompression
bool
true
Compression
|Activer la compression gzip pour le transfert de données
|UseCustomDecimals
bool
true
UseCustomDecimals
|Utiliser
ClickHouseDecimal pour une précision arbitraire ; si false, utilise
decimal de .NET (limite de 128 bits)
|ReadStringsAsByteArrays
bool
false
ReadStringsAsByteArrays
|Lire les colonnes
String et
FixedString sous forme de
byte[] au lieu de
string ; utile pour les données binaires
|UseFormDataParameters
bool
false
UseFormDataParameters
|Envoyer les paramètres sous forme de form data au lieu de la query string de l’URL
|ReadBufferSize
int
8192 (8 KiB)
ReadBufferSize
|Taille en octets du buffer utilisé pour lire les réponses aux requêtes HTTP. Augmentez-la pour réduire les remplissages du buffer avec les grands result sets. Les valeurs supérieures ou égales à 85 000 octets sont allouées sur le Large Object Heap, ce qui peut provoquer une fragmentation du LOH et des pauses du GC plus longues.
|ParameterTypeResolver
IParameterTypeResolver
null
|—
|Résolveur personnalisé pour la mise en correspondance des types de paramètres de style
@ ; voir Mise en correspondance personnalisée des types de paramètres
|ParameterFormatter
IParameterFormatter
null
|—
|Formateur personnalisé pour la sérialisation des valeurs des paramètres ; voir Formatage personnalisé des valeurs de paramètres
|ReadValueConverter
IReadValueConverter
null
|—
|Convertisseur personnalisé appliqué aux valeurs renvoyées par le lecteur de données ; voir Conversion personnalisée des valeurs lues
|JsonReadMode
JsonReadMode
Binary
JsonReadMode
|Mode de renvoi des données JSON :
Binary (renvoie
JsonObject) ou
String (renvoie la chaîne JSON brute)
|JsonWriteMode
JsonWriteMode
String
JsonWriteMode
|Mode d’envoi des données JSON :
String (sérialise via
JsonSerializer, accepte toutes les entrées) ou
Binary (uniquement les POCO enregistrés avec des type hints)
Gestion des sessions
|Propriété
|Type
|Par défaut
|Clé de chaîne de connexion
|Description
|UseSession
bool
false
UseSession
|Active les sessions avec état ; sérialise les requêtes
|SessionId
string
null
SessionId
|ID de session ; génère automatiquement un GUID si
null et si
UseSession vaut
true
L’option
UseSession active la persistance de la session du serveur, ce qui permet d’utiliser des instructions
SET et des tables temporaires. Les sessions sont réinitialisées après 60 secondes d’inactivité (délai d’expiration par défaut). La durée de vie de la session peut être prolongée en définissant des paramètres de session via des instructions ClickHouse ou la configuration du serveur.La classe
ClickHouseConnection permet normalement un fonctionnement en parallèle (plusieurs threads peuvent exécuter des requêtes simultanément). Toutefois, l’activation de l’option
UseSession limite cela à une seule requête active par connexion à un instant donné (il s’agit d’une limitation côté serveur).
Sécurité
|Propriété
|Type
|Par défaut
|Clé de la chaîne de connexion
|Description
|SkipServerCertificateValidation
bool
false
|—
|Ignorer la validation du certificat HTTPS ; à ne pas utiliser en production
Configuration du client HTTP
|Propriété
|Type
|Par défaut
|Clé de chaîne de connexion
|Description
|HttpClient
HttpClient
null
|—
|Instance
HttpClient personnalisée et préconfigurée
|HttpClientFactory
IHttpClientFactory
null
|—
|Fabrique personnalisée pour créer des instances
HttpClient
|HttpClientName
string
null
|—
|Nom utilisé par
HttpClientFactory pour créer un client spécifique
Journalisation et débogage
|Propriété
|Type
|Par défaut
|Clé de chaîne de connexion
|Description
|LoggerFactory
ILoggerFactory
null
|—
|Fabrique de loggers pour la journalisation de diagnostic
|EnableDebugMode
bool
false
|—
|Active le traçage réseau .NET (nécessite LoggerFactory avec le niveau défini sur Trace) ; impact significatif sur les performances
Paramètres personnalisés et rôles
|Propriété
|Type
|Par défaut
|Clé de chaîne de connexion
|Description
|CustomSettings
IDictionary<string, object>
|Vide
|préfixe
set_*
|Paramètres du serveur ClickHouse, voir la note ci-dessous
|Roles
IReadOnlyList<string>
|Vide
Roles
|Rôles ClickHouse séparés par des virgules (par ex. :
Roles=admin,reader)
|ApplicationInfo
IReadOnlyDictionary<string, string>
|Vide
|—
|Tags libres ajoutés à l’en-tête HTTP
User-Agent pour attribuer les requêtes à chaque application.
Lorsque vous utilisez une chaîne de connexion pour définir des paramètres personnalisés, utilisez le préfixe
set_, par ex. : “set_max_threads=4”. Si vous utilisez un objet ClickHouseClientSettings, n’utilisez pas le préfixe
set_.Pour obtenir la liste complète des paramètres disponibles, consultez cette page.
Exemples de chaînes de connexion
Connexion de base
Host=localhost;Port=8123;Username=default;Password=secret;Database=mydb
Avec des paramètres ClickHouse personnalisés
Host=localhost;set_max_threads=4;set_readonly=1;set_max_memory_usage=10000000000
QueryOptions
QueryOptions vous permet de surcharger les paramètres définis au niveau du client pour chaque requête. Toutes les propriétés sont facultatives et ne remplacent les valeurs par défaut du client que lorsqu’elles sont spécifiées.
Exemple :
|Propriété
|Type
|Description
|QueryId
string
|Identifiant de requête personnalisé pour le suivi dans
system.query_log ou pour l’annulation
|Database
string
|Remplace la base de données par défaut pour cette requête
|Roles
IReadOnlyList<string>
|Remplace les rôles du client pour cette requête
|CustomSettings
IDictionary<string, object>
|Paramètres du serveur ClickHouse pour cette requête (par ex.
max_threads)
|CustomHeaders
IDictionary<string, string>
|En-têtes HTTP supplémentaires pour cette requête
|UseSession
bool?
|Remplace le comportement de la session pour cette requête
|SessionId
string
|ID de session pour cette requête (nécessite
UseSession = true)
|BearerToken
string
|Remplace le jeton d’authentification pour cette requête
|ParameterTypeResolver
IParameterTypeResolver
|Remplace le résolveur défini au niveau du client pour la mise en correspondance des types de paramètres de style
@ ; voir Mise en correspondance personnalisée des types de paramètres
|ParameterFormatter
IParameterFormatter
|Remplace le formateur défini au niveau du client pour la sérialisation des valeurs de paramètres de style
@ ; voir Formatage personnalisé des valeurs de paramètres
|ReadValueConverter
IReadValueConverter
|Remplace le convertisseur défini au niveau du client appliqué aux valeurs renvoyées par le lecteur de données ; voir Conversion personnalisée des valeurs lues
|MaxExecutionTime
TimeSpan?
|Délai d’expiration côté serveur pour la requête (transmis comme paramètre
max_execution_time) ; le serveur annule la requête si cette durée est dépassée
|AcceptEncoding
string
|Remplace, pour cette requête, l’en-tête
Accept-Encoding (par ex.
"zstd",
"zstd, gzip;q=0.5") ; force également
enable_http_compression=1 dans l’URL. Voir Compression de transport par requête.
var options = new QueryOptions
{
QueryId = "report-2024-001",
Database = "analytics",
CustomSettings = new Dictionary<string, object>
{
{ "max_threads", 4 },
{ "max_memory_usage", 10_000_000_000 }
},
MaxExecutionTime = TimeSpan.FromMinutes(5)
};
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM large_table",
parameters: null,
options: options
);
InsertOptions
InsertOptions étend
QueryOptions avec des paramètres spécifiques aux opérations d’insertion en masse via
InsertBinaryAsync.
Toutes les propriétés de
|Propriété
|Type
|Par défaut
|Description
|BatchSize
int
|100,000
|Nombre de lignes par lot
|MaxDegreeOfParallelism
int
|1
|Nombre d’envois de lots en parallèle
|Format
RowBinaryFormat
RowBinary
|Format binaire :
RowBinary ou
RowBinaryWithDefaults
|ColumnTypes
IReadOnlyDictionary<string, string>
null
|Nom de colonne → chaîne de type ClickHouse. Ignore la requête de sondage du schéma lorsqu’elle est définie.
|UseSchemaCache
bool
false
|Met en cache le schéma complet de la table pour chaque paire (base de données, table) pendant la durée de vie du client.
QueryOptions sont également disponibles dans
InsertOptions.
Exemple :
var insertOptions = new InsertOptions
{
BatchSize = 50_000,
MaxDegreeOfParallelism = 4,
QueryId = "bulk-import-001"
};
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync(
"my_table",
columns,
rows,
insertOptions
);
Par défaut,
Ignorer la requête de sondage du schéma
InsertBinaryAsync envoie une requête
SELECT ... WHERE 1=0 avant chaque insertion afin d’identifier les types de colonnes. Pour les scénarios à haut débit, vous pouvez supprimer cette surcharge de deux façons :
Option 1 : fournir explicitement les types de colonnes
Lorsque vous connaissez le schéma de la table à la compilation, transmettez-le directement via
ColumnTypes. Aucune requête de schéma n’est alors envoyée :
Option 2 : Mettre en cache le schéma Lorsque vous effectuez plusieurs insertions dans la même table, définissez
var options = new InsertOptions
{
ColumnTypes = new Dictionary<string, string>
{
["id"] = "UInt64",
["name"] = "Nullable(String)",
["score"] = "Float32",
},
};
await client.InsertBinaryAsync("my_table", ["id", "name", "score"], rows, options);
UseSchemaCache = true pour n’interroger le schéma qu’une seule fois et le réutiliser lors des insertions suivantes sur la même instance
ClickHouseClient :
var options = new InsertOptions { UseSchemaCache = true };
// First call fetches schema from the server
await client.InsertBinaryAsync("my_table", columns, batch1, options);
// Second call reuses cached schema — no extra round-trip
await client.InsertBinaryAsync("my_table", columns, batch2, options);
ColumnTypesest prioritaire sur
UseSchemaCache. Si les deux sont définis, les types explicites sont utilisés.
- Le cache de schéma ne détecte pas les modifications apportées via
ALTER TABLE. Si vous modifiez le schéma de la table, créez un nouveau
ClickHouseClientou évitez
UseSchemaCachepour cette table.
- Le cache est propre à l’instance
ClickHouseClientet indexé par (database, table). Différents sous-ensembles de colonnes d’une même table partagent un schéma mis en cache unique.
ClickHouseClient
ClickHouseClient est l’API recommandée pour interagir avec ClickHouse. Il est thread-safe, conçu pour être utilisé comme singleton et gère en interne le pool de connexions HTTP.
Créez un
Créer un client
ClickHouseClient à l’aide d’une chaîne de connexion ou d’un objet
ClickHouseClientSettings. Consultez la section Configuration pour connaître les options disponibles.
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la ClickHouse Cloud console.
Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Choisissez C#. Les détails de connexion s’affichent ci-dessous.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Avec une chaîne de connexion :
Ou avec
using ClickHouse.Driver;
using var client = new ClickHouseClient("Host=localhost;Username=default;Password=secret");
ClickHouseClientSettings :
Pour les cas d’injection de dépendances, utilisez
using ClickHouse.Driver;
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
Username = "default",
Password = "secret"
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
IHttpClientFactory :
// In your DI configuration
services.AddHttpClient("ClickHouse", client =>
{
client.Timeout = TimeSpan.FromMinutes(5);
}).ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() => new HttpClientHandler
{
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate
});
// Create client with factory
var factory = serviceProvider.GetRequiredService<IHttpClientFactory>();
var client = new ClickHouseClient("Host=localhost", factory, "ClickHouse");
ClickHouseClient est conçu pour être conservé sur la durée et partagé dans toute votre application. Créez-le une seule fois (généralement sous forme de singleton) et réutilisez-le pour toutes les opérations sur la base de données. Le client gère en interne le pool de connexions HTTP.
Utilisez
Exécution des requêtes
ExecuteNonQueryAsync pour les instructions qui ne renvoient pas de résultats :
Utilisez
// Create a table
await client.ExecuteNonQueryAsync(
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.my_table (id Int64, name String) ENGINE = Memory"
);
// Drop a table
await client.ExecuteNonQueryAsync("DROP TABLE IF EXISTS default.my_table");
ExecuteScalarAsync pour récupérer une seule valeur :
var count = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT count() FROM default.my_table");
Console.WriteLine($"Row count: {count}");
var version = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT version()");
Console.WriteLine($"Server version: {version}");
Insérer des données
Insérez des données à l’aide de requêtes paramétrées avec
Insertions paramétrées
ExecuteNonQueryAsync. Les types des paramètres doivent être spécifiés dans le SQL à l’aide de la syntaxe
{name:Type} :
using ClickHouse.Driver;
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("id", 1L);
parameters.AddParameter("name", "Alice");
await client.ExecuteNonQueryAsync(
"INSERT INTO default.my_table (id, name) VALUES ({id:Int64}, {name:String})",
parameters
);
Utilisez
Insertions en masse
InsertBinaryAsync pour insérer efficacement un grand nombre de lignes. Il transmet les données en flux à l’aide du format binaire natif de lignes de ClickHouse, prend en charge les envois parallèles par lots et évite les erreurs “URL trop longue” qui peuvent survenir avec les requêtes paramétrées.
Pour les jeux de données volumineux, configurez l’envoi par lots et le parallélisme avec
// Prepare data as IEnumerable<object[]>
var rows = Enumerable.Range(0, 1_000_000)
.Select(i => new object[] { (long)i, $"value{i}" });
var columns = new[] { "id", "name" };
// Basic insert
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync("default.my_table", columns, rows);
Console.WriteLine($"Rows inserted: {rowsInserted}");
InsertOptions :
var options = new InsertOptions
{
BatchSize = 100_000, // Rows per batch (default: 100,000)
MaxDegreeOfParallelism = 4 // Parallel batch uploads (default: 1)
};
- Le client récupère automatiquement la structure de la table via
SELECT * FROM <table> WHERE 1=0avant d’insérer les données. Les valeurs fournies doivent correspondre aux types des colonnes cibles. Pour ignorer cette requête, utilisez
InsertOptions.ColumnTypesou
InsertOptions.UseSchemaCache.
- Lorsque
MaxDegreeOfParallelism > 1, les batches sont envoyés en parallèle. Les sessions ne sont pas compatibles avec l’insertion en parallèle ; désactivez-les ou définissez
MaxDegreeOfParallelism = 1.
- Utilisez
RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaultsdans
InsertOptions.Formatsi vous souhaitez que le serveur applique les valeurs DEFAULT aux colonnes non fournies.
Au lieu de construire des tableaux
Insertion de POCO
object[], vous pouvez insérer directement des objets POCO fortement typés. Enregistrez le type une seule fois, puis passez
IEnumerable<T> :
Par défaut, toutes les propriétés publiques accessibles en lecture sont associées à des colonnes selon une correspondance stricte des noms, sensible à la casse. Vous pouvez personnaliser ce mappage à l’aide d’attributs :
// Define a POCO matching your table columns
public class SensorReading
{
public ulong Id { get; set; }
public string SensorName { get; set; }
public double Value { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
}
// Register the type (once per client lifetime)
client.RegisterBinaryInsertType<SensorReading>();
// Insert directly — column names are derived from property names
var readings = Enumerable.Range(0, 100_000)
.Select(i => new SensorReading
{
Id = (ulong)i,
SensorName = $"sensor_{i % 10}",
Value = Random.Shared.NextDouble() * 100,
Timestamp = DateTime.UtcNow,
});
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync("sensors", readings);
public class Event
{
[ClickHouseColumn(Name = "event_id")] // Map to a differently-named column
public ulong Id { get; set; }
[ClickHouseColumn(Type = "LowCardinality(String)")] // Explicit ClickHouse type
public string Category { get; set; }
public string Payload { get; set; }
[ClickHouseNotMapped] // Exclude from insert
public string InternalTag { get; set; }
}
Lorsque toutes les propriétés mappées spécifient un
|Attribut
|Objectif
[ClickHouseColumn(Name = "...")]
|Redéfinir le nom de la colonne cible
[ClickHouseColumn(Type = "...")]
|Déclarer explicitement le type ClickHouse
[ClickHouseNotMapped]
|Exclure la propriété de l’insertion
Type explicite, la requête de sondage du schéma est entièrement omise. Lorsque seules certaines propriétés ont des types explicites, le pilote revient à la requête de sondage du schéma pour l’ensemble des colonnes.
InsertBinaryAsync<T> prend en charge les mêmes
InsertOptions (batching, parallélisme, mise en cache du schéma) que la surcharge
object[].
Contrairement à la surcharge
object[],
InsertBinaryAsync<T> n’accepte pas de liste explicite de colonnes. Les colonnes sont déterminées par les propriétés mappées du type enregistré. Pour contrôler les colonnes insérées, utilisez
[ClickHouseNotMapped] pour exclure des propriétés ou
[ClickHouseColumn(Name = "...")] pour les renommer.Si
ColumnTypes est défini dans
InsertOptions, elles remplaceront les attributs POCO.
Les insertions de POCO fonctionnent de façon transparente lorsque des colonnes sont ajoutées à la table cible après l’enregistrement du type. Comme le pilote n’insère que les colonnes associées au POCO, toute nouvelle colonne avec
Évolution du schéma
DEFAULT (ou d’autres expressions par défaut) est automatiquement remplie par le serveur. Aucune modification du code ni aucun nouvel enregistrement ne sont nécessaires.
Utilisez
Lecture des données
ExecuteReaderAsync pour exécuter des requêtes SELECT. Le
ClickHouseDataReader renvoyé fournit un accès typé aux colonnes de résultat via des méthodes comme
GetInt64(),
GetString() et
GetFieldValue<T>().
Appelez
Read() pour passer à la ligne suivante. Cette méthode renvoie
false lorsqu’il n’y a plus de lignes. Accédez aux colonnes par index (à partir de 0) ou par nom de colonne.
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("max_id", 100L);
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM default.my_table WHERE id < {max_id:Int64}",
parameters
);
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine($"Id: {reader.GetInt64(0)}, Name: {reader.GetString(1)}");
}
Au lieu de lire les colonnes par index ou par nom, vous pouvez acheminer directement le résultat de la requête vers vos propres classes. Enregistrez le type une fois auprès du client, puis utilisez
Lecture de POCO
QueryAsync<T> :
// Define a POCO matching your result columns
public class SensorReading
{
public ulong Id { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
[ClickHouseColumn(Name = "sensor_name")]
public string SensorName { get; set; }
public double Value { get; set; }
}
// Register the type (once per client lifetime)
client.RegisterPocoType<SensorReading>();
// Stream results as typed objects
await foreach (var reading in client.QueryAsync<SensorReading>(
"SELECT Id, sensor_name, Value, Timestamp FROM sensors"))
{
Console.WriteLine($"{reading.SensorName}: {reading.Value}");
}
Enregistrement
RegisterPocoType<T>() configure à la fois les mappages d’insert et de lecture, et valide les deux en amont.
RegisterBinaryInsertType<T>() reste inchangé et demeure réservé à l’insert pour des raisons de compatibilité descendante.
Un type enregistré doit avoir :
- Un constructeur public sans paramètre.
- Au moins une propriété publique avec un setter public non-
init. Les propriétés
requiredsont prises en charge.
La correspondance des colonnes est sensible à la casse. Les colonnes de résultat manquantes laissent les propriétés à leur valeur par défaut ; les colonnes de résultat supplémentaires sont ignorées. Il n’y a pas de conversion automatique et une incompatibilité de type lève
Correspondance des colonnes
InvalidOperationException.
Lorsque vous parcourez manuellement un lecteur, utilisez
Matérialiser une seule ligne
ClickHouseDataReader.MapTo<T>() pour matérialiser la ligne en cours dans un POCO enregistré sans faire avancer le lecteur :
var reader = await client.ExecuteReaderAsync("SELECT Id, SensorName, Value, Timestamp FROM sensors");
while (reader.Read())
{
SensorReading reading = reader.MapTo<SensorReading>();
Console.WriteLine($"{reading.SensorName}: {reading.Value}");
}
Si un
Diagnostics d’enregistrement
LoggerFactory est configuré,
RegisterPocoType<T>() et
RegisterBinaryInsertType<T>() génèrent un journal de niveau
Débogage (catégorie
ClickHouse.Driver.Client) indiquant quelles propriétés ont été mappées à quelles colonnes, ainsi que celles qui ont été ignorées et pour quelle raison. Voir Journalisation et diagnostics.
Dans ClickHouse, le format standard des paramètres dans les requêtes SQL est
Paramètres SQL
{parameter_name:DataType}.
Exemples :
SELECT {value:Array(UInt16)} as a
SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}
INSERT INTO table VALUES ({val1:Int32}, {val2:Array(UInt8)})
Les paramètres SQL ‘bind’ sont transmis sous forme de paramètres de requête dans l’URI HTTP. En utiliser un trop grand nombre peut donc entraîner une exception “URL too long”. Utilisez
InsertBinaryAsync pour l’insertion en masse de données afin d’éviter cette limitation.
Le type de paramètre
Paramètres Identifier
Identifier vous permet de lier en toute sécurité un nom de base de données, de table ou de colonne, au lieu d’un littéral de chaîne entre guillemets. Utilisez-le avec la syntaxe
{name:Identifier} en SQL, ou en définissant
ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier" :
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("name", "my_database");
await client.ExecuteNonQueryAsync("CREATE DATABASE {name:Identifier}", parameters);
La valeur est envoyée telle quelle, et le serveur la substitue comme un identifiant SQL nu, en appliquant lui-même la mise entre accents graves et l’échappement. Les identifiants contenant des caractères spéciaux (y compris des accents graves) sont ainsi préservés sans risque à l’aller-retour.
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("col", "user_id");
var reader = await client.ExecuteReaderAsync("SELECT {col:Identifier} FROM t", parameters);
Chaque requête se voit attribuer un
ID de requête
query_id unique, qui peut être utilisé pour extraire des données de la table
system.query_log ou annuler des requêtes de longue durée. Vous pouvez spécifier un ID de requête personnalisé via
QueryOptions:
var options = new QueryOptions
{
QueryId = $"report-{Guid.NewGuid()}"
};
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM large_table",
parameters: null,
options: options
);
Lorsque vous utilisez des paramètres de style
Correspondance personnalisée des types de paramètres
@ (par exemple,
WHERE id = @id), le driver déduit automatiquement le type ClickHouse à partir du type de valeur .NET. Par exemple,
int correspond à
Int32.
Pour remplacer ces valeurs par défaut, définissez
ParameterTypeResolver dans
ClickHouseClientSettings. C’est utile si vous voulez que tous les paramètres
DateTime utilisent
DateTime64(3) pour une précision à la milliseconde, ou que toutes les valeurs décimales utilisent une échelle spécifique, sans avoir à définir
ClickHouseType sur chaque paramètre individuellement.
Utilisation de
DictionaryParameterTypeResolver pour des correspondances de types simples :
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ParameterTypeResolver = new DictionaryParameterTypeResolver(new Dictionary<Type, string>
{
[typeof(DateTime)] = "DateTime64(3)",
[typeof(decimal)] = "Decimal64(4)",
}),
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("dt", DateTime.UtcNow); // Mapped to DateTime64(3)
parameters.AddParameter("amount", 99.1234m); // Mapped to Decimal64(4)
await client.ExecuteReaderAsync("SELECT @dt, @amount", parameters);
IParameterTypeResolver personnalisé pour les cas d’usage avancés :
Pour une résolution basée sur le nom ou tenant compte de la valeur, implémentez directement l’interface
IParameterTypeResolver. Renvoyez
null pour utiliser l’inférence par défaut :
Vous pouvez également définir un résolveur pour une seule requête via
public class SmartDecimalResolver : IParameterTypeResolver
{
public string ResolveType(Type clrType, object value, string parameterName)
{
if (clrType != typeof(decimal))
return null; // Fall through to default
var scale = (decimal.GetBits((decimal)value)[3] >> 16) & 0x7F;
return scale <= 4 ? $"Decimal64({scale})" : $"Decimal128({scale})";
}
}
QueryOptions.ParameterTypeResolver. Lorsqu’il est défini, il prévaut sur le résolveur défini au niveau du client.
Ordre de priorité pour la résolution des types :
Le résolveur s’inscrit lui aussi dans une chaîne de priorité. De la priorité la plus élevée à la plus faible :
ClickHouseTypeexplicite défini sur le paramètre
- annotation de type SQL issue de la syntaxe
{name:Type}dans la requête
IParameterTypeResolver(via
QueryOptions.ParameterTypeResolver, avec repli sur
ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver)
- Inférence de type intégrée (
TypeConverter.ToClickHouseType)
ClickHouseConnection d’ADO.NET : les paramètres de configuration sont hérités par les connexions créées à partir du client.
Formatage personnalisé des valeurs de paramètre
IParameterFormatter est un hook qui détermine comment les valeurs de paramètre sont sérialisées. Utilisez-le lorsque le formatage intégré (par ex. la précision de DateTime, la gestion des décimaux selon les paramètres régionaux, l’échappement des chaînes et la représentation des nombres) ne correspond pas à ce qu’attendent votre schéma ou vos outils en aval.
Définissez
ParameterFormatter dans
ClickHouseClientSettings pour installer un formateur pour toutes les requêtes paramétrées. Le formateur reçoit la valeur, le nom de type ClickHouse résolu et le nom du paramètre, puis renvoie la représentation sous forme de chaîne envoyée au serveur. Renvoyez
null pour utiliser le formateur par défaut.
Utilisation de
DictionaryParameterFormatter pour un formatage simple par type CLR :
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ParameterFormatter = new DictionaryParameterFormatter(new Dictionary<Type, Func<object, string>>
{
[typeof(DateTime)] = v => ((DateTime)v).ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.ffffff",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture),
[typeof(decimal)] = v => ((decimal)v).ToString("F4",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture),
}),
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
IParameterFormatter personnalisé pour les cas d’usage avancés :
Vous pouvez également définir un formateur par requête via
public class FixedDecimalFormatter : IParameterFormatter
{
public string Format(object value, string typeName, string parameterName)
{
if (value is decimal d)
return d.ToString("F4", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
return null; // Fall through for anything else
}
}
QueryOptions.ParameterFormatter. Lorsqu’il est défini, il prévaut sur le formateur défini au niveau du client.
Valeurs composites :
Le formateur s’applique à la fois aux paramètres de collection de premier niveau et à chaque élément à l’intérieur des valeurs composites (
Array,
Tuple,
Map,
Nullable,
LowCardinality,
Variant). Par exemple, un mappage
typeof(int) formate individuellement chaque élément
Int32 d’un
Array(Int32).
Encadrement par apostrophes simples dans les contextes composites :
Pour les types ClickHouse de type chaîne (
String,
FixedString,
Enum8,
Enum16,
IPv4,
IPv6,
UUID) intégrés dans un littéral composite, le driver entoure la sortie du formateur d’apostrophes simples, mais n’en échappe pas le contenu. Si la chaîne renvoyée contient une apostrophe simple ou un antislash non échappé, le littéral composite sera mal formé et le server rejettera la query.
Les paramètres de chaîne de premier niveau (non intégrés dans un composite) sont utilisés tels quels, sans encadrement ; aucun échappement n’est donc nécessaire dans ce cas.
Priorité du formateur :
IParameterFormatter(issu de
QueryOptions.ParameterFormatter, ou à défaut de
ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter). S’il renvoie une valeur non nulle, c’est cette valeur qui est utilisée.
- Le formatage intégré, spécifique au type, dans
HttpParameterFormatter.
null ou
DBNull, qui sont toujours sérialisées comme la valeur sentinelle null de ClickHouse (
\N).
Conversion personnalisée des valeurs lues
IReadValueConverter vous permet de transformer les valeurs renvoyées par le lecteur de données après la désérialisation, sans modifier leur type CLR. Cas d’usage typiques : définir
DateTime.Kind = Utc sur une colonne
DateTime sans timezone, tronquer ou normaliser des chaînes, ou post-traiter une colonne JSON avant qu’elle n’arrive au code d’application.
Définissez
ReadValueConverter dans
ClickHouseClientSettings pour installer un convertisseur pour toutes les opérations de lecture. Le convertisseur est appelé une fois par colonne et par ligne, à la fois via le chemin encapsulé (
GetValue) et le chemin générique (
GetFieldValue<T>). Lorsqu’aucun convertisseur n’est défini, il n’y a aucun overhead : le lecteur renvoie directement les valeurs.
Utilisation de
DictionaryReadValueConverter pour une conversion simple par type CLR :
Les valeurs dont le type CLR à l’exécution n’est pas enregistré avec
using ClickHouse.Driver.ADO.Readers;
var converter = new DictionaryReadValueConverter()
.For<DateTime>(dt => DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc))
.For<string>(s => s.Trim());
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ReadValueConverter = converter,
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
For<T> sont transmises inchangées. La sélection s’effectue sur le type CLR exact ; enregistrez donc le type réel renvoyé par le lecteur (par ex.
For<JsonObject> pour une colonne JSON en
JsonReadMode.Binary).
IReadValueConverter personnalisé pour les scénarios avancés :
Si vous devez effectuer la sélection en fonction de la chaîne de type côté ClickHouse (par exemple, pour distinguer
DateTime de
DateTime('UTC') — tous deux apparaissent comme le même type CLR), implémentez directement
IReadValueConverter :
Le convertisseur doit préserver le type CLR à l’exécution ; les métadonnées de colonne (
public class UtcKindForNoTzDateTimeConverter : IReadValueConverter
{
public object ConvertValue(object value, string columnName, string clickHouseType)
{
if (value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime")
return DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc);
return value;
}
public T ConvertValue<T>(T value, string columnName, string clickHouseType)
{
if (typeof(T) == typeof(DateTime) && value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime")
return (T)(object)DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc);
return value;
}
}
GetFieldType,
GetSchemaTable) ne transitent pas par lui et doivent rester cohérentes avec ce qui est renvoyé.
Vous pouvez également définir un convertisseur par requête via
QueryOptions.ReadValueConverter ; lorsqu’il est défini, il prévaut sur le convertisseur au niveau du client.
Limite de dispatch :
Le convertisseur est invoqué une fois par colonne avec la valeur complète de la cellule désérialisée ; il ne parcourt pas récursivement les conteneurs composés. Pour une colonne
Array(Int32), la valeur transmise est un
int[] ; pour
Tuple(Int32, String), c’est un
ITuple.
Le convertisseur fonctionne avec le chemin ADO.NET
ClickHouseConnection — les paramètres sont hérités par les connexions créées à partir du client.
Utilisez
Flux brut
ExecuteRawResultAsync pour transmettre directement le résultat de la requête dans un format spécifique, sans passer par le lecteur de données. Cela est utile pour exporter des données vers des fichiers ou les acheminer vers d’autres systèmes :
Formats courants :
using var result = await client.ExecuteRawResultAsync(
"SELECT * FROM default.my_table LIMIT 100 FORMAT JSONEachRow"
);
await using var stream = await result.ReadAsStreamAsync();
using var reader = new StreamReader(stream);
var json = await reader.ReadToEndAsync();
JSONEachRow,
CSV,
TSV,
Parquet,
Native. Consultez la documentation des formats pour voir toutes les options.
Par défaut, le client négocie
Compression du transport par requête
gzip, deflate lorsque
Compression=true (valeur par défaut de la chaîne de connexion), et le client HTTP décompresse le flux de manière transparente.
Pour les exports bruts (par ex. Parquet, Arrow, Native), vous pouvez souhaiter négocier un codec différent (par ex.
zstd ou
lz4) afin de troquer du CPU contre du débit sans modifier le paramètre défini pour l’ensemble de la connexion.
QueryOptions.AcceptEncoding et
ClickHouseCommand.AcceptEncoding définissent l’en-tête HTTP
Accept-Encoding pour une seule requête, en remplaçant toute valeur par défaut appliquée jusque-là, et forcent
enable_http_compression=1 dans l’URL (condition exigée par ClickHouse pour prendre en compte
Accept-Encoding).
using var result = await client.ExecuteRawResultAsync(
"SELECT * FROM events FORMAT Parquet",
options: new QueryOptions { AcceptEncoding = "zstd" });
// Decode yourself or write to a file
await using var body = await result.ReadAsStreamAsync();
Le
Configuration de
Configuration de
HttpClient
HttpClient par défaut créé par le driver utilise
AutomaticDecompression = GZip | Deflate, ce qui décompresse automatiquement ces algorithmes et supprime
Content-Encoding de la réponse. C’est le comportement souhaité pour les requêtes normales, mais pas si vous voulez gérer vous-même les données brutes compressées.
Dans ce cas, transmettez un
HttpClient ou un
HttpClientFactory à ClickHouseClient avec
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None
Lorsque le serveur renvoie une réponse 4xx/5xx et que
Corps des erreurs
enable_http_compression=1 est défini, il compresse le corps de l’erreur avec le même codec que celui qu’il aurait utilisé pour une réponse réussie. Le driver décompresse ces corps pour les codecs fournis par la BCL (
gzip,
deflate,
br/
brotli), afin que le message affiché dans
ClickHouseServerException soit lisible. Pour les codecs qu’il ne peut pas décoder (
zstd,
lz4, …), le driver renvoie un message de substitution qui indique le codec et pointe vers
system.query_log pour le texte d’erreur d’origine.
Utilisez
Insertion de flux bruts
InsertRawStreamAsync pour insérer des données directement à partir de flux de fichier ou de mémoire, dans des formats comme CSV, JSON, Parquet ou tout format ClickHouse pris en charge.
Insérer à partir d’un fichier CSV :
await using var fileStream = File.OpenRead("data.csv");
using var response = await client.InsertRawStreamAsync(
table: "my_table",
stream: fileStream,
format: "CSV",
columns: ["id", "product", "price"] // Optional: specify columns
);
Consultez la documentation des paramètres de format pour découvrir les options qui permettent de contrôler le comportement de l’ingestion de données.
Pour d’autres exemples pratiques d’utilisation, consultez le répertoire examples du dépôt GitHub.
Autres exemples
La bibliothèque offre une prise en charge complète d’ADO.NET via
ADO.NET
ClickHouseConnection,
ClickHouseCommand et
ClickHouseDataReader. Cette API est nécessaire pour l’intégration avec les ORM (Dapper, Linq2db) et lorsque vous avez besoin des abstractions .NET standard pour les bases de données.
Créez toujours des connexions à partir d’un
Gestion du cycle de vie avec ClickHouseDataSource
ClickHouseDataSource afin de garantir une gestion correcte du cycle de vie ainsi qu’un pool de connexions. Le
ClickHouseDataSource gère en interne une unique instance de
ClickHouseClient, et toutes les connexions partagent son pool de connexions HTTP.
Avec l’injection de dépendances :
using ClickHouse.Driver.ADO;
// Create DataSource once (register as singleton in DI)
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost;Username=default;Password=secret");
// Create lightweight connections as needed
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Use the connection
await using var command = connection.CreateCommand("SELECT version()");
var version = await command.ExecuteScalarAsync();
// In Startup.cs or Program.cs
services.AddSingleton(sp =>
{
var factory = sp.GetRequiredService<IHttpClientFactory>();
return new ClickHouseDataSource("Host=localhost", factory, "ClickHouse");
});
// In your service
public class MyService
{
private readonly ClickHouseDataSource _dataSource;
public MyService(ClickHouseDataSource dataSource)
{
_dataSource = dataSource;
}
public async Task DoWorkAsync()
{
await using var connection = await _dataSource.OpenConnectionAsync();
// Use connection...
}
}
Créez des commandes à partir d’une connexion pour exécuter des requêtes SQL :
Utilisation de ClickHouseCommand
Méthodes de commande :
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Create command with SQL
await using var command = connection.CreateCommand("SELECT * FROM my_table WHERE id = {id:Int64}");
command.AddParameter("id", 42L);
// Execute and read results
await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine($"Name: {reader.GetString("name")}");
}
ExecuteNonQueryAsync()- Pour les instructions INSERT, UPDATE, DELETE et DDL
ExecuteScalarAsync()- Renvoie la première colonne de la première ligne
ExecuteReaderAsync()- Renvoie un
ClickHouseDataReaderpermettant de parcourir les résultats
Le
Utilisation de
Utilisation de
ClickHouseDataReader
ClickHouseDataReader permet un accès typé au résultat de la requête :
await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
while (reader.Read())
{
// Access by column index
var id = reader.GetInt64(0);
var name = reader.GetString(1);
// Access by column name
var email = reader.GetString("email");
// Generic access
var timestamp = reader.GetFieldValue<DateTime>("created_at");
// Check for null
if (!reader.IsDBNull("optional_field"))
{
var value = reader.GetString("optional_field");
}
}
Bonnes pratiques
Durée de vie des connexions et pool de connexions
ClickHouse.Driver utilise
System.Net.Http.HttpClient en interne.
HttpClient dispose d’un pool de connexions par endpoint. Par conséquent :
- Les sessions de base de données sont multiplexées via des connexions HTTP gérées par le pool de connexions.
- Les connexions HTTP sont automatiquement recyclées par le pool.
- Les connexions peuvent rester actives après la libération des objets
ClickHouseClientou
ClickHouseConnection.
|Scénario
|Approche recommandée
|Usage général
|Utilisez un
ClickHouseClient singleton
|ADO.NET / ORMs
|Utilisez
ClickHouseDataSource (crée des connexions partageant le même pool)
|Environnements DI
|Enregistrez
ClickHouseClient ou
ClickHouseDataSource comme singleton avec
IHttpClientFactory
Gestion des valeurs DateTime
-
Utilisez UTC chaque fois que possible. Stockez les horodatages dans des colonnes
DateTime('UTC')et utilisez
DateTimeKind.Utcdans votre code. Cela élimine toute ambiguïté liée au fuseau horaire.
-
Utilisez
DateTimeOffsetpour gérer explicitement le fuseau horaire. Il représente toujours un instant précis et inclut les informations de décalage.
-
Spécifiez le fuseau horaire dans les annotations de type SQL. Lorsque vous utilisez des paramètres avec des valeurs DateTime
Unspecifiedpour des colonnes non UTC, incluez le fuseau horaire dans le SQL :
var parameters = new ClickHouseParameterCollection(); parameters.AddParameter("dt", myDateTime); await client.ExecuteNonQueryAsync( "INSERT INTO table (dt) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})", parameters );
Les insertions asynchrones transfèrent la responsabilité du batching du client vers le serveur. Au lieu d’exiger un batching côté client, le serveur met les données entrantes en mémoire tampon, puis les écrit dans le stockage en fonction de seuils configurables. Cela est utile dans les scénarios à forte concurrence, comme les workloads d’observability où de nombreux agents envoient de petites charges utiles. Activez les insertions asynchrones via
Insertions asynchrones
CustomSettings ou la chaîne de connexion :
Deux modes (contrôlés par
// Using CustomSettings
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost");
settings.CustomSettings["async_insert"] = 1;
settings.CustomSettings["wait_for_async_insert"] = 1; // Recommended: wait for flush acknowledgment
// Or via connection string
// "Host=localhost;set_async_insert=1;set_wait_for_async_insert=1"
wait_for_async_insert) :
Paramètres clés :
|Mode
|Comportement
|Cas d’usage
wait_for_async_insert=1
|L’insertion renvoie une réponse une fois les données écrites sur le disque. Les erreurs sont renvoyées au client.
|Recommandé pour la plupart des charges de travail
wait_for_async_insert=0
|L’insertion renvoie immédiatement lorsque les données sont placées en tampon. Aucune garantie que les données seront persistées.
|Uniquement si la perte de données est acceptable
|Setting
|Description
async_insert_max_data_size
|Écrit sur disque lorsque le tampon atteint cette taille (octets)
async_insert_busy_timeout_ms
|Écrit sur disque après ce délai d’expiration (millisecondes)
async_insert_max_query_number
|Écrit sur disque après l’accumulation de ce nombre de requêtes
N’activez les sessions que si vous avez besoin de fonctionnalités côté serveur avec état, par exemple :
Sessions
- Tables temporaires (
CREATE TEMPORARY TABLE)
- Conservation du contexte de requête d’une instruction à l’autre
- Paramètres de session (
SET max_threads = 4)
Utilisation d’ADO.NET (pour assurer la compatibilité avec les ORM) :
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
UseSession = true,
SessionId = "my-session", // Optional -- will be auto-generated if not provided
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
await client.ExecuteNonQueryAsync("CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)");
await client.ExecuteNonQueryAsync("INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)");
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)"
);
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
UseSession = true,
SessionId = "my-session",
};
var dataSource = new ClickHouseDataSource(settings);
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
await using var cmd1 = connection.CreateCommand("CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)");
await cmd1.ExecuteNonQueryAsync();
await using var cmd2 = connection.CreateCommand("INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)");
await cmd2.ExecuteNonQueryAsync();
await using var cmd3 = connection.CreateCommand("SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)");
await using var reader = await cmd3.ExecuteReaderAsync();
Types de données pris en charge
ClickHouse.Driver prend en charge tous les types de données de ClickHouse. Les tableaux ci-dessous présentent les correspondances entre les types ClickHouse et les types .NET natifs lors de la lecture des données depuis la base de données.
Correspondance de types : lecture à partir de ClickHouse
Types d’entiers
|Type ClickHouse
|Type .NET
|Int8
sbyte
|UInt8
byte
|Int16
short
|UInt16
ushort
|Int32
int
|UInt32
uint
|Int64
long
|UInt64
ulong
|Int128
BigInteger
|UInt128
BigInteger
|Int256
BigInteger
|UInt256
BigInteger
Types à virgule flottante
|Type ClickHouse
|Type .NET
|Float32
float
|Float64
double
|BFloat16
float
Types décimaux
|Type ClickHouse
|Type .NET
|Decimal(P, S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal32(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal64(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal128(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal256(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
La conversion du type Decimal est gérée par le paramètre UseCustomDecimals.
Type booléen
|Type ClickHouse
|Type .NET
|Bool
bool
Types de chaînes
|Type ClickHouse
|Type .NET
|String
string
|FixedString(N)
string
Par défaut, les colonnes
String et
FixedString(N) sont toutes deux renvoyées sous forme de
string. Définissez
ReadStringsAsByteArrays=true dans votre chaîne de connexion pour les lire sous forme de
byte[]. Cela est utile lorsque vous stockez des données binaires qui peuvent ne pas être en UTF-8 valide.
Types de date et d’heure
ClickHouse stocke les valeurs
|Type ClickHouse
|Type .NET
|Date
DateTime
|Date32
DateTime
|DateTime
DateTime
|DateTime32
DateTime
|DateTime64
DateTime
|Time
TimeSpan
|Time64
TimeSpan
DateTime et
DateTime64 en interne sous forme de timestamps Unix (secondes ou fractions de seconde écoulées depuis l’époque). Bien que le stockage soit toujours en UTC, les colonnes peuvent avoir un fuseau horaire associé, qui influe sur la manière dont les valeurs sont affichées et interprétées.
Lors de la lecture de valeurs
DateTime, la propriété
DateTime.Kind est définie en fonction du fuseau horaire de la colonne :
Pour les colonnes non UTC, le
|Définition de la colonne
|DateTime.Kind renvoyé
|Remarques
DateTime('UTC')
Utc
|Fuseau horaire UTC explicite
DateTime('Europe/Amsterdam')
Unspecified
|Décalage appliqué
DateTime
Unspecified
|Heure d’horloge conservée telle quelle
DateTime renvoyé représente l’heure d’horloge dans ce fuseau horaire. Utilisez
ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() pour obtenir un
DateTimeOffset avec le décalage correct pour ce fuseau horaire :
Pour les colonnes sans fuseau horaire explicite (c.-à-d.
var reader = (ClickHouseDataReader)await connection.ExecuteReaderAsync(
"SELECT toDateTime('2024-06-15 14:30:00', 'Europe/Amsterdam')");
reader.Read();
var dt = reader.GetDateTime(0); // 2024-06-15 14:30:00, Kind=Unspecified
var dto = reader.GetDateTimeOffset(0); // 2024-06-15 14:30:00 +02:00 (CEST)
DateTime au lieu de
DateTime('Europe/Amsterdam')), le pilote renvoie un
DateTime avec
Kind=Unspecified. Cela préserve exactement l’heure telle qu’elle est stockée, sans supposer de fuseau horaire.
Si vous avez besoin d’un comportement tenant compte du fuseau horaire pour des colonnes sans fuseau horaire explicite, vous pouvez :
- Utiliser des fuseaux horaires explicites dans vos définitions de colonnes :
DateTime('UTC')ou
DateTime('Europe/Amsterdam')
- Appliquer vous-même le fuseau horaire après la lecture.
Type JSON
Le type de retour des colonnes JSON dépend du paramètre
|Type ClickHouse
|Type .NET
|Remarques
|Json
JsonObject
|Par défaut (
JsonReadMode=Binary)
|Json
string
|Lorsque
JsonReadMode=String
JsonReadMode :
-
Binary(par défaut) : renvoie
System.Text.Json.Nodes.JsonObject. Fournit un accès structuré aux données JSON, mais les types ClickHouse spécialisés (comme les adresses IP, les UUID ou les grands nombres décimaux) sont convertis en représentations sous forme de chaîne dans la structure JSON.
-
String: renvoie le JSON brut sous forme de
string. Préserve la représentation JSON exacte de ClickHouse, ce qui est utile lorsque vous devez transmettre le JSON sans l’analyser, ou lorsque vous souhaitez gérer vous-même la désérialisation.
// Configure string mode via settings
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
JsonReadMode = JsonReadMode.String
};
// Or via connection string
// "Host=localhost;JsonReadMode=String"
Autres types
|Type ClickHouse
|Type .NET
|UUID
Guid
|IPv4
IPAddress
|IPv6
IPAddress
|Nothing
DBNull
|Dynamic
|Voir la note
|Array(T)
T[] (les
Array(Array(T)) imbriqués sont lus comme des
T[][] irréguliers ; utilisez
reader.GetFieldValue<T[,]>(ordinal) pour matérialiser des données rectangulaires sous forme de tableau CLR multidimensionnel)
|Tuple(T1, T2, …)
Tuple<T1, T2, ...> /
LargeTuple
|Map(K, V)
Dictionary<K, V>
|Nullable(T)
T?
|Enum8
string
|Enum16
string
|LowCardinality(T)
|Identique à T
|SimpleAggregateFunction
|Identique au type sous-jacent
|Nested(…)
Tuple[]
|Variant(T1, T2, …)
|Voir la note
|QBit(T, dimension)
T[]
Les types Dynamic et Variant sont convertis dans le type correspondant au type sous-jacent réel de chaque ligne.
Types de géométrie
|Type ClickHouse
|Type .NET
|Point
Tuple<double, double>
|Ring
Tuple<double, double>[]
|LineString
Tuple<double, double>[]
|Polygon
Ring[]
|MultiLineString
LineString[]
|MultiPolygon
Polygon[]
|Geometry
|Voir la note
Le type Geometry est un type Variant qui peut contenir n’importe quel type de géométrie. Il sera converti en type correspondant.
Lors de l’insertion de données, le pilote convertit les types .NET vers leurs types ClickHouse correspondants. Les tableaux ci-dessous indiquent quels types .NET sont pris en charge pour chaque type de colonne ClickHouse.
Correspondance des types : écriture dans ClickHouse
Types entiers
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Remarques
|Int8
sbyte, tout type compatible avec
Convert.ToSByte()
|UInt8
byte, tout type compatible avec
Convert.ToByte()
|Int16
short, tout type compatible avec
Convert.ToInt16()
|UInt16
ushort, tout type compatible avec
Convert.ToUInt16()
|Int32
int, tout type compatible avec
Convert.ToInt32()
|UInt32
uint, tout type compatible avec
Convert.ToUInt32()
|Int64
long, tout type compatible avec
Convert.ToInt64()
|UInt64
ulong, tout type compatible avec
Convert.ToUInt64()
|Int128
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, tout type compatible avec
Convert.ToInt64()
|UInt128
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, tout type compatible avec
Convert.ToInt64()
|Int256
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, tout type compatible avec
Convert.ToInt64()
|UInt256
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, tout type compatible avec
Convert.ToInt64()
Types en virgule flottante
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Remarques
|Float32
float, tout type compatible avec
Convert.ToSingle()
|Float64
double, tout type compatible avec
Convert.ToDouble()
|BFloat16
float, tout type compatible avec
Convert.ToSingle()
|Tronqué au format bfloat16 sur 16 bits
Type Boolean
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Remarques
|Bool
bool
Types de chaînes
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Notes
|String
string,
byte[],
ReadOnlyMemory<byte>,
Stream
|Les types binaires sont écrits directement ; les flux peuvent être repositionnables ou non
|FixedString(N)
string,
byte[],
ReadOnlyMemory<byte>,
Stream
|La chaîne est encodée en UTF-8 et complétée ; les types binaires doivent comporter exactement N octets
Types de date et d’heure
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Remarques
|Date
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, types NodaTime
|Converti en jours Unix sous forme d’UInt16 ; plage prise en charge
[1970-01-01, 2149-06-06]
|Date32
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, types NodaTime
|Converti en jours Unix sous forme d’Int32 ; plage prise en charge
[1900-01-01, 2299-12-31]
|DateTime
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, types NodaTime
|Voir ci-dessous pour plus de détails ; plage prise en charge
[1970-01-01, 2106-02-07 06:28:15] UTC
|DateTime32
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, types NodaTime
|Identique à DateTime
|DateTime64
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, types NodaTime
|Précision basée sur le paramètre Scale
|Time
TimeSpan,
int
|Borné à ±999:59:59 ;
int interprété comme un nombre de secondes
|Time64
TimeSpan,
decimal,
double,
float,
int,
long,
string
|Chaîne analysée comme
[-]HHH:MM:SS[.fraction] ; borné à ±999:59:59.999999999
Le driver respecte
Valeurs hors plageLors d’une écriture binaire, les valeurs
Date,
Date32,
DateTime et
DateTime32 en dehors de leur plage prise en charge lèvent une
ArgumentOutOfRangeException au moment de
Write, en indiquant le type de colonne et la plage prise en charge. Auparavant, les valeurs hors plage pouvaient être tronquées silencieusement via un entier 32 bits puis réinterprétées par le serveur, produisant des timestamps réels mais erronés.
DateTime.Kind lors de l’écriture des valeurs :
Les valeurs
|DateTime.Kind
|Paramètres HTTP
|Insertion en bloc
|Utc
|Instant préservé
|Instant préservé
|Local
|Instant préservé
|Instant préservé
|Unspecified
|Traité comme une heure d’horloge dans le fuseau horaire du type du paramètre (UTC par défaut)
|Traité comme une heure d’horloge dans le fuseau horaire de la colonne
DateTimeOffset préservent toujours l’instant exact.
Exemple : DateTime UTC (instant préservé)
Exemple : DateTime non spécifié (heure d’horloge)
var utcTime = new DateTime(2024, 1, 15, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
// Stored as 12:00 UTC
// Read from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 13:00 (UTC+1)
// Read from DateTime('UTC') column: 12:00 UTC
Recommandation : pour un comportement aussi simple et prévisible que possible, utilisez
var wallClock = new DateTime(2024, 1, 15, 14, 30, 0, DateTimeKind.Unspecified);
// Written to DateTime('Europe/Amsterdam') column: stored as 14:30 Amsterdam time
// Read back from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 14:30
DateTimeKind.Utc ou
DateTimeOffset pour toutes les opérations sur les types DateTime. Cela garantit que votre code fonctionne de manière cohérente, quel que soit le fuseau horaire du serveur, du client ou de la colonne.
Il existe une différence importante entre la liaison de paramètres HTTP et la copie en masse lors de l’écriture de valeurs DateTime
Paramètres HTTP vs copie en masse
Unspecified :
Copie en masse connaît le fuseau horaire de la colonne cible et interprète correctement les valeurs
Unspecified dans ce fuseau horaire.
Paramètres HTTP ne connaissent pas automatiquement le fuseau horaire de la colonne. Vous devez le spécifier dans l’indication de type SQL :
// CORRECT: Timezone in SQL type hint - type is extracted automatically
command.CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})";
command.AddParameter("dt", myDateTime);
// INCORRECT: Without timezone hint, interpreted as UTC
command.CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime})";
command.AddParameter("dt", myDateTime);
// String value "2024-01-15 14:30:00" interpreted as UTC, not Amsterdam time!
DateTime.Kind
|Colonne cible
|Paramètre HTTP (avec indication du fuseau horaire)
|Paramètre HTTP (sans indication du fuseau horaire)
|Insertion en bloc
Utc
|UTC
|Instant préservé
|Instant préservé
|Instant préservé
Utc
|Europe/Amsterdam
|Instant préservé
|Instant préservé
|Instant préservé
Local
|Quelconque
|Instant préservé
|Instant préservé
|Instant préservé
Unspecified
|UTC
|Interprété comme UTC
|Interprété comme UTC
|Interprété comme UTC
Unspecified
|Europe/Amsterdam
|Interprété comme l’heure d’Amsterdam
|Interprété comme UTC
|Interprété comme l’heure d’Amsterdam
Types décimaux
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Notes
|Decimal(P,S)
decimal,
ClickHouseDecimal, tout type compatible avec
Convert.ToDecimal()
|Lève une
OverflowException si la précision maximale est dépassée
|Decimal32
decimal,
ClickHouseDecimal, tout type compatible avec
Convert.ToDecimal()
|Précision maximale : 9
|Decimal64
decimal,
ClickHouseDecimal, tout type compatible avec
Convert.ToDecimal()
|Précision maximale : 18
|Decimal128
decimal,
ClickHouseDecimal, tout type compatible avec
Convert.ToDecimal()
|Précision maximale : 38
|Decimal256
decimal,
ClickHouseDecimal, tout type compatible avec
Convert.ToDecimal()
|Précision maximale : 76
Type JSON
Le comportement lors de l’écriture de JSON est contrôlé par le paramètre
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Remarques
|Json
string,
JsonObject,
JsonNode, tout objet
|Le comportement dépend du paramètre
JsonWriteMode
JsonWriteMode :
|Type d’entrée
JsonWriteMode.String (par défaut)
JsonWriteMode.Binary
string
|Transmis tel quel
|Lève
ArgumentException
JsonObject
|Sérialisé via
ToJsonString()
|Lève
ArgumentException
JsonNode
|Sérialisé via
ToJsonString()
|Lève
ArgumentException
|POCO enregistré
|Sérialisé via
JsonSerializer.Serialize()
|Encodage binaire avec indications de type, prise en charge des attributs de chemin personnalisés
|POCO non enregistré / objet anonyme
|Sérialisé via
JsonSerializer.Serialize()
|Lève
ClickHouseJsonSerializationException
-
String(par défaut) : Accepte
string,
JsonObject,
JsonNodeou tout objet. Toutes les entrées sont sérialisées via
System.Text.Json.JsonSerializeret envoyées sous forme de chaînes JSON pour un traitement côté serveur. C’est le mode le plus flexible et il fonctionne sans enregistrement préalable de type.
-
Binary: Accepte uniquement les types POCO enregistrés. Les données sont converties côté client au format JSON binaire de ClickHouse avec une prise en charge complète des indications de type. Nécessite d’appeler
connection.RegisterJsonSerializationType<T>()avant utilisation. L’écriture de valeurs
stringou
JsonNodedans ce mode lève
ArgumentException.
// Default String mode works with any input
await client.InsertBinaryAsync(
"my_table",
new[] { "id", "data" },
new[] { new object[] { 1u, new { name = "test", value = 42 } } }
);
// Binary mode requires explicit opt-in and type registration
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
JsonWriteMode = JsonWriteMode.Binary
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
client.RegisterJsonSerializationType<MyPocoType>();
Lorsqu’une colonne JSON inclut des indications de type (par ex.
Colonnes JSON typées
JSON(id UInt64, price Decimal128(2))), le driver utilise ces indications pour sérialiser les valeurs en respectant pleinement les types. Cela préserve la précision de types comme
UInt64,
Decimal,
UUID et
DateTime64, qui perdraient sinon en précision s’ils étaient sérialisés sous forme de JSON générique.
Les POCO peuvent être écrits dans des colonnes JSON de deux manières, selon le
Sérialisation des POCO
JsonWriteMode :
Mode String (par défaut) : les POCO sont sérialisés via
System.Text.Json.JsonSerializer. Aucun enregistrement de type n’est nécessaire. C’est l’approche la plus simple, et elle fonctionne avec les objets anonymes.
Mode binaire : les POCO sont sérialisés à l’aide du format JSON binaire du driver, avec prise en charge complète des indications de type. Les types doivent être enregistrés avec
connection.RegisterJsonSerializationType<T>() avant utilisation. Ce mode prend en charge des mappages de chemins personnalisés via des attributs :
-
[ClickHouseJsonPath("path")]: associe une propriété à un chemin JSON personnalisé. Utile pour les structures imbriquées ou lorsque le nom de la propriété diffère de la clé JSON souhaitée. Fonctionne uniquement en mode binaire.
-
[ClickHouseJsonIgnore]: exclut une propriété de la sérialisation. Fonctionne uniquement en mode binaire.
CREATE TABLE events (
id UInt32,
data JSON(`user.id` Int64, `user.name` String, Timestamp DateTime64(3))
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
La correspondance entre les noms de propriété et les indications de type de colonne est sensible à la casse. Une propriété
using ClickHouse.Driver.Json;
public class UserEvent
{
[ClickHouseJsonPath("user.id")]
public long UserId { get; set; }
[ClickHouseJsonPath("user.name")]
public string UserName { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
[ClickHouseJsonIgnore]
public string InternalData { get; set; } // Not serialized
}
// For Binary mode: Register the type and enable Binary mode
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost") { JsonWriteMode = JsonWriteMode.Binary };
using var client = new ClickHouseClient(settings);
client.RegisterJsonSerializationType<UserEvent>();
// Insert POCO - serialized to JSON with nested structure via custom path attributes
await client.InsertBinaryAsync(
"events",
new[] { "id", "data" },
new[] { new object[] { 1u, new UserEvent { UserId = 123, UserName = "Alice", Timestamp = DateTime.UtcNow } } }
);
// Resulting JSON: {"user": {"id": 123, "name": "Alice"}, "Timestamp": "2024-01-15T..."}
UserId ne correspondra qu’à une indication définie comme
UserId, et non
userid. Cela correspond au comportement de ClickHouse, qui permet à des chemins comme
userName et
UserName de coexister en tant que champs distincts.
Limitations (mode binaire uniquement) :
- Les types POCO doivent être enregistrés sur la connexion avec
connection.RegisterJsonSerializationType<T>()avant la sérialisation. Toute tentative de sérialiser un type non enregistré lève une
ClickHouseJsonSerializationException.
- Les propriétés de type Dictionary et array/list nécessitent des indications de type dans la définition de la colonne pour être sérialisées correctement. Sans ces indications, utilisez plutôt String mode.
- Les valeurs nulles des propriétés POCO ne sont écrites que lorsque le chemin possède une indication de type
Nullable(T)dans la définition de la colonne. ClickHouse n’autorise pas les types
Nullabledans les chemins JSON dynamiques ; les propriétés nulles sans indication sont donc ignorées.
- Les attributs
ClickHouseJsonPathet
ClickHouseJsonIgnoresont ignorés en String mode (ils ne fonctionnent qu’en mode binaire).
Autres types
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Remarques
|UUID
Guid,
string
|Chaîne analysée comme un Guid
|IPv4
IPAddress,
string
|Doit être une adresse IPv4 ; chaîne analysée via
IPAddress.Parse()
|IPv6
IPAddress,
string
|Doit être une adresse IPv6 ; chaîne analysée via
IPAddress.Parse()
|Nothing
|N’importe quel type
|N’écrit rien (no-op)
|Dynamic
|—
|Non pris en charge (lève
NotImplementedException)
|Array(T)
IList,
null
null écrit un tableau vide. Pour les types imbriqués (
Array(Array(T)) et au-delà), les formes irrégulières (
T[][],
List<List<T>>) comme les tableaux CLR multidimensionnels rectangulaires (
T[,],
T[,,], …) sont acceptés ; le rang CLR doit correspondre à la profondeur d’imbrication ClickHouse.
|Tuple(T1, T2, …)
ITuple,
IList
|Le nombre d’éléments doit correspondre à l’arité du tuple. Voir la mise en garde concernant ValueTuple pour plus de 7 éléments.
|Map(K, V)
IDictionary
|Nullable(T)
null,
DBNull ou types acceptés par T
|Écrit l’octet indicateur de null avant la valeur
|Enum8
string,
sbyte, types numériques
|La chaîne est recherchée dans le dictionnaire de l’enum
|Enum16
string,
short, types numériques
|La chaîne est recherchée dans le dictionnaire de l’enum
|LowCardinality(T)
|Types acceptés par T
|Délègue au type sous-jacent
|SimpleAggregateFunction
|Types acceptés par le type sous-jacent
|Délègue au type sous-jacent
|Nested(…)
IList de tuples
|Le nombre d’éléments doit correspondre au nombre de champs
|Variant(T1, T2, …)
|Valeur correspondant à l’un de T1, T2, …
|Lève
ArgumentException si aucun type ne correspond
|QBit(T, dim)
IList
|Délègue à Array ; la dimension n’est qu’une métadonnée
Types de géométrie
|Type ClickHouse
|Types .NET acceptés
|Remarques
|Point
System.Drawing.Point,
ITuple,
IList (2 éléments)
|Ring
IList de Point
|LineString
IList de Point
|Polygon
IList de Ring
|MultiLineString
IList de LineString
|MultiPolygon
IList de Polygon
|Geometry
|N’importe quel type de géométrie ci-dessus
|Variante de tous les types de géométrie
Non pris en charge en écriture
|ClickHouse Type
|Remarques
|Dynamic
|Lève
NotImplementedException
|AggregateFunction
|Lève
AggregateFunctionException
Les types Nested de ClickHouse (
Gestion du type Nested
Nested(...)) peuvent être lus et écrits avec la sémantique des tableaux.
CREATE TABLE test.nested (
id UInt32,
params Nested (param_id UInt8, param_val String)
) ENGINE = Memory
var row1 = new object[] { 1, new[] { 1, 2, 3 }, new[] { "v1", "v2", "v3" } };
var row2 = new object[] { 2, new[] { 4, 5, 6 }, new[] { "v4", "v5", "v6" } };
await client.InsertBinaryAsync(
"test.nested",
new[] { "id", "params.param_id", "params.param_val" },
new[] { row1, row2 }
);
Le client .NET ClickHouse s’intègre aux abstractions
Journalisation et diagnostics
Microsoft.Extensions.Logging afin d’offrir une journalisation légère, activée sur demande. Lorsqu’elle est activée, le driver émet des messages structurés pour les événements du cycle de vie de la connexion, l’exécution des commandes, les opérations de transport et les opérations d’insertion en masse. La journalisation est entièrement facultative : les applications qui ne configurent pas de logger continuent de s’exécuter sans surcharge supplémentaire.
Démarrage rapide
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConsole()
.SetMinimumLevel(LogLevel.Information);
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
Vous pouvez configurer les niveaux de journalisation à l’aide de la configuration .NET standard :
Utilisation du fichier appsettings.json
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var configuration = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
.AddJsonFile("appsettings.json")
.Build();
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConfiguration(configuration.GetSection("Logging"))
.AddConsole();
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
Vous pouvez également configurer le niveau de verbosité de la journalisation par catégorie dans le code :
Utilisation d’une configuration en mémoire
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var categoriesConfiguration = new Dictionary<string, string>
{
{ "LogLevel:Default", "Warning" },
{ "LogLevel:ClickHouse.Driver.Connection", "Information" },
{ "LogLevel:ClickHouse.Driver.Command", "Debug" }
};
var config = new ConfigurationBuilder()
.AddInMemoryCollection(categoriesConfiguration)
.Build();
using var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConfiguration(config)
.AddSimpleConsole();
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
Le driver utilise des catégories dédiées afin de vous permettre d’ajuster finement les niveaux de journalisation par composant :
Catégories et émetteurs
|Catégorie
|Source
|Points clés
ClickHouse.Driver.Connection
ClickHouseConnection
|Cycle de vie de la connexion, sélection de la fabrique de clients HTTP, ouverture/fermeture de la connexion, gestion des sessions.
ClickHouse.Driver.Command
ClickHouseCommand
|Début/fin d’exécution des requêtes, durée d’exécution, ID de requête, statistiques du serveur et détails des erreurs.
ClickHouse.Driver.Transport
ClickHouseConnection
|Requêtes HTTP streaming de bas niveau, indicateurs de compression, codes d’état des réponses et échecs de transport.
ClickHouse.Driver.Client
ClickHouseClient
|Insertions binaires, requêtes et autres opérations
ClickHouse.Driver.NetTrace
TraceHelper
|Traçage réseau, uniquement lorsque le mode débogage est activé
Exemple : diagnostic des problèmes de connexion
Les éléments suivants seront consignés :
{
"Logging": {
"LogLevel": {
"ClickHouse.Driver.Connection": "Trace",
"ClickHouse.Driver.Transport": "Trace"
}
}
}
- Sélection de la fabrique de clients HTTP (pool par défaut ou connexion unique)
- Configuration du gestionnaire HTTP (SocketsHttpHandler ou HttpClientHandler)
- Paramètres du pool de connexions (MaxConnectionsPerServer, PooledConnectionLifetime, etc.)
- Paramètres de délai d’expiration (ConnectTimeout, Expect100ContinueTimeout, etc.)
- Configuration SSL/TLS
- Événements d’ouverture/fermeture des connexions
- Suivi des ID de session
Pour faciliter le diagnostic des problèmes réseau, la bibliothèque du driver inclut un utilitaire qui active le tracing de bas niveau des mécanismes réseau internes de .NET. Pour l’activer, vous devez fournir une instance de LoggerFactory avec le niveau défini sur Trace, et définir EnableDebugMode sur true (ou l’activer manuellement via la classe
Mode Débogage : tracing réseau et diagnostics
ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper). Les événements seront consignés dans la catégorie
ClickHouse.Driver.NetTrace. Avertissement : cela générera des logs extrêmement verbeux et aura un impact sur les performances. Il n’est pas recommandé d’activer le mode Débogage en production.
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConsole()
.SetMinimumLevel(LogLevel.Trace); // Must be Trace level to see network events
});
var settings = new ClickHouseClientSettings()
{
LoggerFactory = loggerFactory,
EnableDebugMode = true, // Enable low-level network tracing
};
Le driver intègre une prise en charge native du tracing distribué avec OpenTelemetry via l’API .NET
OpenTelemetry
System.Diagnostics.Activity. Lorsqu’il est activé, le driver émet des spans pour les opérations sur la base de données, qui peuvent être exportés vers des backends d’observabilité comme Jaeger ou ClickHouse lui-même (via l’OpenTelemetry Collector).
Dans les applications ASP.NET Core, ajoutez l’
Activer le tracing
ActivitySource du driver ClickHouse à votre configuration OpenTelemetry :
Pour les applications en ligne de commande, les tests ou la configuration manuelle :
builder.Services.AddOpenTelemetry()
.WithTracing(tracing => tracing
.AddSource(ClickHouseDiagnosticsOptions.ActivitySourceName) // Subscribe to ClickHouse driver spans
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddOtlpExporter()); // Or AddJaegerExporter(), etc.
using OpenTelemetry;
using OpenTelemetry.Trace;
var tracerProvider = Sdk.CreateTracerProviderBuilder()
.AddSource(ClickHouseDiagnosticsOptions.ActivitySourceName)
.AddConsoleExporter()
.Build();
Chaque span inclut les attributs de base de données standard d’OpenTelemetry, ainsi que des statistiques de requête propres à ClickHouse utiles pour le débogage.
Attributs des spans
|Attribut
|Description
db.system
|Toujours
"clickhouse"
db.name
|Nom de la base de données
db.user
|Nom d’utilisateur
db.statement
|Requête SQL (si activée)
db.clickhouse.read_rows
|Lignes lues par la requête
db.clickhouse.read_bytes
|Octets lus par la requête
db.clickhouse.written_rows
|Lignes écrites par la requête
db.clickhouse.written_bytes
|Octets écrits par la requête
db.clickhouse.elapsed_ns
|Temps d’exécution côté serveur en nanosecondes
Contrôlez le comportement du tracing à l’aide de
Options de configuration
ClickHouseDiagnosticsOptions :
using ClickHouse.Driver.Diagnostic;
// Include SQL statements in spans (default: false for security)
ClickHouseDiagnosticsOptions.IncludeSqlInActivityTags = true;
// Truncate long SQL statements (default: 1000 characters)
ClickHouseDiagnosticsOptions.StatementMaxLength = 500;
Lorsque vous vous connectez à ClickHouse via HTTPS, vous pouvez configurer le comportement de TLS/SSL de plusieurs manières.
Configuration TLS
Pour les environnements de production nécessitant une logique de validation des certificats personnalisée, fournissez votre propre
Validation personnalisée des certificats
HttpClient avec un gestionnaire
ServerCertificateCustomValidationCallback configuré :
using System.Net;
using System.Net.Security;
using ClickHouse.Driver;
var handler = new HttpClientHandler
{
// Required when compression is enabled (default)
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate,
ServerCertificateCustomValidationCallback = (message, cert, chain, sslPolicyErrors) =>
{
// Example: Accept a specific certificate thumbprint
if (cert?.Thumbprint == "YOUR_EXPECTED_THUMBPRINT")
return true;
// Example: Accept certificates from a specific issuer
if (cert?.Issuer.Contains("YourOrganization") == true)
return true;
// Default: Use standard validation
return sslPolicyErrors == SslPolicyErrors.None;
},
};
var httpClient = new HttpClient(handler) { Timeout = TimeSpan.FromMinutes(5) };
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "my.clickhouse.server",
Protocol = "https",
HttpClient = httpClient,
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
Points importants à prendre en compte lors de la fourniture d’un HttpClient personnalisé
- Décompression automatique : vous devez activer
AutomaticDecompressionsi la compression n’est pas désactivée (elle est activée par défaut).
- Délai d’inactivité : définissez
PooledConnectionIdleTimeoutsur une valeur inférieure au
keep_alive_timeoutdu serveur (10 secondes pour ClickHouse Cloud) afin d’éviter les erreurs de connexion dues à des connexions semi-ouvertes.
Les ORM nécessitent l’API ADO.NET (
Prise en charge des ORM
ClickHouseConnection). Pour gérer correctement le cycle de vie des connexions, créez-les à partir d’un
ClickHouseDataSource :
// Register DataSource as singleton
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost;Username=default");
// Create connections for ORM use
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Pass connection to your ORM...
Dapper
ClickHouse.Driver est compatible avec Dapper. Le pilote convertit automatiquement la syntaxe
@parameter de Dapper en syntaxe native
{parameter:Type} de ClickHouse, en déduisant les types à partir des valeurs .NET.
Utilisez
ClickHouseDataSource pour gérer correctement le cycle de vie de la connexion :
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost");
services.AddSingleton(dataSource); // Register as singleton in DI
using var connection = dataSource.CreateConnection();
Tous les modes standard de passage des paramètres de Dapper sont pris en charge : Objets anonymes :
Modes de passage des paramètres
Classes POCO :
await connection.ExecuteAsync(
"INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)",
new { Id = 1, Name = "alice", Balance = 3.14 });
Dictionnaire :
class InsertParams
{
public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
public double Balance { get; set; }
}
var param = new InsertParams { Id = 42, Name = "bob", Balance = 99.9 };
await connection.ExecuteAsync(
"INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)", param);
var parameters = new Dictionary<string, object> { { "Id", 2 } };
var rows = await connection.QueryAsync<User>(
"SELECT id, name FROM users WHERE id = @Id", parameters);
DynamicParameters (à partir d’un dictionnaire ou d’un objet anonyme) :