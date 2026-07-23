Vue d’ensemble
- Utilise
serdepour l’encodage/décodage des lignes.
- Prend en charge les attributs
serde:
skip_serializing,
skip_deserializing,
rename.
- Utilise le format
RowBinaryvia HTTP.
- Un passage à
Nativesur TCP est prévu.
- Un passage à
- Prend en charge TLS (via les fonctionnalités
native-tlset
rustls-tls).
- Prend en charge la compression et la décompression (LZ4).
- Fournit des API pour interroger ou insérer des données, exécuter des DDL et effectuer du batching côté client.
- Fournit des mocks pratiques pour les tests unitaires.
Pour utiliser ce crate, ajoutez ce qui suit à votre fichier
Installation
Cargo.toml :
Voir aussi : page sur crates.io.
[dependencies]
clickhouse = "0.12.2"
[dev-dependencies]
clickhouse = { version = "0.12.2", features = ["test-util"] }
Fonctionnalités Cargo
lz4(activée par défaut) — active les variantes
Compression::Lz4et
Compression::Lz4Hc(_). Si elle est activée,
Compression::Lz4est utilisée par défaut pour toutes les requêtes, sauf
WATCH.
native-tls— prend en charge les URL utilisant le schéma
HTTPSvia
hyper-tls, qui s’appuie sur OpenSSL.
rustls-tls— prend en charge les URL utilisant le schéma
HTTPSvia
hyper-rustls, qui ne s’appuie pas sur OpenSSL.
inserter— active
client.inserter().
test-util— ajoute des mocks. Voir l’exemple. À utiliser uniquement dans
dev-dependencies.
watch— active la fonctionnalité
client.watch. Voir la section correspondante pour plus de détails.
uuid— ajoute
serde::uuidpour utiliser la crate uuid.
time— ajoute
serde::timepour utiliser la crate time.
Le client est compatible avec les versions LTS de ClickHouse, ainsi qu’avec les versions plus récentes, et avec ClickHouse Cloud. Le serveur ClickHouse antérieur à la version v22.6 gère RowBinary incorrectement dans certains rares cas. Vous pouvez utiliser v0.11+ et activer la fonctionnalité
Compatibilité des versions de ClickHouse
wa-37420 pour corriger ce problème. Remarque : cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée avec des versions plus récentes de ClickHouse.
Nous cherchons à couvrir différents scénarios d’utilisation du client à l’aide des examples du dépôt du client. La vue d’ensemble est disponible dans le README des examples. Si certains points ne sont pas clairs ou s’il manque des éléments dans les examples ou dans la documentation ci-dessous, n’hésitez pas à nous contacter.
Exemples
Utilisation
Le crate ch2rs permet de générer un type de ligne à partir de ClickHouse.
Créer une instance de client
use clickhouse::Client;
let client = Client::default()
// should include both protocol and port
.with_url("http://localhost:8123")
.with_user("name")
.with_password("123")
.with_database("test");
HTTPS fonctionne avec les fonctionnalités Cargo
Connexion HTTPS ou à ClickHouse Cloud
rustls-tls ou
native-tls.
Créez ensuite le client comme d’habitude. Dans cet exemple, les variables d’environnement servent à stocker les informations de connexion :
Voir aussi :
fn read_env_var(key: &str) -> String {
env::var(key).unwrap_or_else(|_| panic!("{key} env variable should be set"))
}
let client = Client::default()
.with_url(read_env_var("CLICKHOUSE_URL"))
.with_user(read_env_var("CLICKHOUSE_USER"))
.with_password(read_env_var("CLICKHOUSE_PASSWORD"));
- Exemple HTTPS avec ClickHouse Cloud dans le dépôt du client. Cela devrait également s’appliquer aux connexions HTTPS on-premise.
Sélectionner des lignes
use serde::Deserialize;
use clickhouse::Row;
use clickhouse::sql::Identifier;
#[derive(Row, Deserialize)]
struct MyRow<'a> {
no: u32,
name: &'a str,
}
let table_name = "some";
let mut cursor = client
.query("SELECT ?fields FROM ? WHERE no BETWEEN ? AND ?")
.bind(Identifier(table_name))
.bind(500)
.bind(504)
.fetch::<MyRow<'_>>()?;
while let Some(row) = cursor.next().await? { .. }
- L’espace réservé
?fieldsest remplacé par
no, name(champs de
Row).
- L’espace réservé
?est remplacé par les valeurs des appels
bind()suivants.
- Les méthodes pratiques
fetch_one::<Row>()et
fetch_all::<Row>()peuvent être utilisées pour récupérer respectivement la première ligne ou toutes les lignes.
sql::Identifierpeut être utilisé pour lier des noms de table.
query(...).with_option("wait_end_of_query", "1") afin d’activer la mise en mémoire tampon de la réponse côté serveur. Plus de détails. L’option
buffer_size peut également être utile.
Insertion de lignes
use serde::Serialize;
use clickhouse::Row;
#[derive(Row, Serialize)]
struct MyRow {
no: u32,
name: String,
}
let mut insert = client.insert("some")?;
insert.write(&MyRow { no: 0, name: "foo".into() }).await?;
insert.write(&MyRow { no: 1, name: "bar".into() }).await?;
insert.end().await?;
- Si
end()n’est pas appelé, l’
INSERTest annulé.
- Les lignes sont envoyées progressivement en flux afin de répartir la charge sur le réseau.
- ClickHouse n’insère les lots de façon atomique que si toutes les lignes tiennent dans la même partition et que leur nombre est inférieur à
max_insert_block_size.
Vous pouvez utiliser les insertions asynchrones de ClickHouse pour éviter le batching côté client des données entrantes. Pour cela, il suffit de spécifier l’option
Async insert (batching côté serveur)
async_insert pour la méthode
insert (ou même pour l’instance
Client elle-même, afin qu’elle s’applique à tous les appels à
insert).
Voir aussi :
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_option("async_insert", "1")
.with_option("wait_for_async_insert", "0");
- Exemple d’utilisation d’async insert dans le dépôt client.
Nécessite la fonctionnalité
Fonctionnalité Inserter (batching côté client)
inserter de Cargo.
let mut inserter = client.inserter("some")?
.with_timeouts(Some(Duration::from_secs(5)), Some(Duration::from_secs(20)))
.with_max_bytes(50_000_000)
.with_max_rows(750_000)
.with_period(Some(Duration::from_secs(15)));
inserter.write(&MyRow { no: 0, name: "foo".into() })?;
inserter.write(&MyRow { no: 1, name: "bar".into() })?;
let stats = inserter.commit().await?;
if stats.rows > 0 {
println!(
"{} bytes, {} rows, {} transactions have been inserted",
stats.bytes, stats.rows, stats.transactions,
);
}
// don't forget to finalize the inserter during the application shutdown
// and commit the remaining rows. `.end()` will provide stats as well.
inserter.end().await?;
Insertertermine l’insertion active dans
commit()si l’un des seuils (
max_bytes,
max_rows,
period) est atteint.
- L’intervalle entre la fin des
INSERTactifs peut être ajusté à l’aide de
with_period_biasafin d’éviter des pics de charge causés par des inserters parallèles.
Inserter::time_left()peut être utilisé pour détecter quand la période en cours se termine. Appelez à nouveau
Inserter::commit()pour vérifier les limites si votre flux émet rarement des éléments.
- Les seuils de temps sont implémentés à l’aide de la crate quanta pour accélérer
inserter. Ils ne sont pas utilisés si
test-utilest activé (le temps peut alors être géré via
tokio::time::advance()dans des tests personnalisés).
- Toutes les lignes entre deux appels à
commit()sont insérées dans la même instruction
INSERT.
Avec un déploiement sur un seul nœud, il suffit d’exécuter les DDL comme suit :
Exécution des DDL
Cependant, dans les déploiements en cluster avec un équilibreur de charge ou ClickHouse Cloud, il est recommandé d’attendre que le DDL soit appliqué à toutes les répliques à l’aide de l’option
client.query("DROP TABLE IF EXISTS some").execute().await?;
wait_end_of_query. Voici comment procéder :
client
.query("DROP TABLE IF EXISTS some")
.with_option("wait_end_of_query", "1")
.execute()
.await?;
Vous pouvez appliquer différents paramètres ClickHouse à l’aide de la méthode
Paramètres ClickHouse
with_option. Par exemple :
En plus de
let numbers = client
.query("SELECT number FROM system.numbers")
// This setting will be applied to this particular query only;
// it will override the global client setting.
.with_option("limit", "3")
.fetch_all::<u64>()
.await?;
query, cela fonctionne de la même manière avec les méthodes
insert et
inserter ; on peut également appeler cette même méthode sur l’instance
Client afin de définir des paramètres globaux pour toutes les requêtes.
Avec
ID de requête
.with_option, vous pouvez définir l’option
query_id pour identifier les requêtes dans le journal des requêtes de ClickHouse.
Outre
let numbers = client
.query("SELECT number FROM system.numbers LIMIT 1")
.with_option("query_id", "some-query-id")
.fetch_all::<u64>()
.await?;
query, cela fonctionne de façon similaire avec les méthodes
insert et
inserter.
Voir aussi : l’exemple query_id dans le dépôt du client.
Si vous définissez
query_id manuellement, assurez-vous qu’il est unique. Les UUIDs sont un bon choix pour cela.
Comme pour
ID de session
query_id, vous pouvez définir
session_id afin d’exécuter les instructions dans la même session.
session_id peut être défini soit globalement au niveau du client, soit pour chaque appel à
query,
insert ou
inserter.
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_option("session_id", "my-session");
Voir aussi : l’exemple session_id dans le dépôt du client.
Avec les déploiements en cluster, en l’absence de “sessions persistantes”, vous devez être connecté à un nœud spécifique du cluster pour utiliser correctement cette fonctionnalité, car, par exemple, un répartiteur de charge round-robin ne garantit pas que les requêtes ultérieures seront traitées par le même nœud ClickHouse.
Si vous utilisez l’authentification via un proxy ou si vous devez transmettre des en-têtes personnalisés, vous pouvez procéder comme suit :
En-têtes HTTP personnalisés
Voir aussi : exemple d’en-têtes HTTP personnalisés dans le dépôt du client.
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_header("X-My-Header", "hello");
Cela peut être utile pour ajuster les paramètres du pool de connexions HTTP sous-jacent.
Client HTTP personnalisé
Voir aussi : exemple de client HTTP personnalisé dans le dépôt du client.
use hyper_util::client::legacy::connect::HttpConnector;
use hyper_util::client::legacy::Client as HyperClient;
use hyper_util::rt::TokioExecutor;
let connector = HttpConnector::new(); // or HttpsConnectorBuilder
let hyper_client = HyperClient::builder(TokioExecutor::new())
// For how long keep a particular idle socket alive on the client side (in milliseconds).
// It is supposed to be a fair bit less that the ClickHouse server KeepAlive timeout,
// which was by default 3 seconds for pre-23.11 versions, and 10 seconds after that.
.pool_idle_timeout(Duration::from_millis(2_500))
// Sets the maximum idle Keep-Alive connections allowed in the pool.
.pool_max_idle_per_host(4)
.build(connector);
let client = Client::with_http_client(hyper_client).with_url("http://localhost:8123");
Types de données
Voir aussi ces exemples supplémentaires :
(U)Int(8|16|32|64|128)correspond aux types
(u|i)(8|16|32|64|128)correspondants, ou à des
newtypesqui les encapsulent, et inversement.
(U)Int256ne sont pas pris en charge nativement, mais il existe une solution de contournement.
Float(32|64)correspond aux types
f(32|64)correspondants, ou à des
newtypesqui les encapsulent, et inversement.
Decimal(32|64|128)correspond aux types
i(32|64|128)correspondants, ou à des
newtypesqui les encapsulent, et inversement. Il est plus pratique d’utiliser
fixnumou une autre implémentation de nombres à virgule fixe signés.
Booleancorrespond à
boolou à des
newtypesqui l’encapsulent, et inversement.
Stringcorrespond à n’importe quel type de chaîne ou d’octets, par exemple
&str,
&[u8],
String,
Vec<u8>ou
SmartString. Les
newtypessont également pris en charge. Pour stocker des octets, envisagez d’utiliser
serde_bytes, car c’est plus efficace.
#[derive(Row, Debug, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow<'a> {
str: &'a str,
string: String,
#[serde(with = "serde_bytes")]
bytes: Vec<u8>,
#[serde(with = "serde_bytes")]
byte_slice: &'a [u8],
}
FixedString(N)est pris en charge sous la forme d’un tableau d’octets, par ex.
[u8; N].
#[derive(Row, Debug, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
fixed_str: [u8; 16], // FixedString(16)
}
Enum(8|16)est pris en charge via
serde_repr.
use serde_repr::{Deserialize_repr, Serialize_repr};
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
level: Level,
}
#[derive(Debug, Serialize_repr, Deserialize_repr)]
#[repr(u8)]
enum Level {
Debug = 1,
Info = 2,
Warn = 3,
Error = 4,
}
UUIDse convertit depuis/vers
uuid::Uuidà l’aide de
serde::uuid. Nécessite la fonctionnalité
uuid.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::uuid")]
uuid: uuid::Uuid,
}
IPv6est associé à
std::net::Ipv6Addr, et inversement.
IPv4est associé à
std::net::Ipv4Addr, et inversement, via
serde::ipv4.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4")]
ipv4: std::net::Ipv4Addr,
}
Datese convertit depuis/vers
u16ou un newtype qui l’encapsule, et représente un nombre de jours écoulés depuis
1970-01-01. De plus,
time::Dateest également pris en charge via
serde::time::date, ce qui requiert la fonctionnalité
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
days: u16,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::date")]
date: Date,
}
Date32se mappe depuis/vers
i32ou un newtype qui l’encapsule, et représente un nombre de jours écoulés depuis
1970-01-01. De plus,
time::Dateest également pris en charge via
serde::time::date32, ce qui nécessite la feature
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
days: i32,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::date32")]
date: Date,
}
DateTimese convertit depuis/vers
u32ou un newtype qui l’encapsule, et représente un nombre de secondes écoulées depuis l’époque Unix. De plus,
time::OffsetDateTimeest également pris en charge via
serde::time::datetime, ce qui nécessite la fonctionnalité
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
ts: u32,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime")]
dt: OffsetDateTime,
}
DateTime64(_)se convertit vers/depuis
i32ou un newtype qui l’encapsule, et représente un temps écoulé depuis l’époque Unix. De plus,
time::OffsetDateTimeest également pris en charge via
serde::time::datetime64::*, ce qui nécessite la fonctionnalité
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
ts: i64, // elapsed s/us/ms/ns depending on `DateTime64(X)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::secs")]
dt64s: OffsetDateTime, // `DateTime64(0)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::millis")]
dt64ms: OffsetDateTime, // `DateTime64(3)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::micros")]
dt64us: OffsetDateTime, // `DateTime64(6)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::nanos")]
dt64ns: OffsetDateTime, // `DateTime64(9)`
}
Tuple(A, B, ...)correspond à
(A, B, ...)et vice versa, ou à un newtype qui l’encapsule.
Array(_)correspond à n’importe quelle slice et vice versa, par ex.
Vec<_>,
&[_]. Les nouveaux types sont également pris en charge.
Map(K, V)se comporte comme
Array((K, V)).
LowCardinality(_)est pris en charge de manière transparente.
Nullable(_)correspond à
Option<_>et vice versa. Pour les helpers
clickhouse::serde::*, ajoutez
::option.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4::option")]
ipv4_opt: Option<Ipv4Addr>,
}
Nestedest pris en charge en fournissant plusieurs tableaux renommés.
// CREATE TABLE test(items Nested(name String, count UInt32))
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(rename = "items.name")]
items_name: Vec<String>,
#[serde(rename = "items.count")]
items_count: Vec<u32>,
}
- Les types
Geosont pris en charge.
Pointse comporte comme un uplet
(f64, f64), et les autres types ne sont que des slices de points.
type Point = (f64, f64);
type Ring = Vec<Point>;
type Polygon = Vec<Ring>;
type MultiPolygon = Vec<Polygon>;
type LineString = Vec<Point>;
type MultiLineString = Vec<LineString>;
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
point: Point,
ring: Ring,
polygon: Polygon,
multi_polygon: MultiPolygon,
line_string: LineString,
multi_line_string: MultiLineString,
}
- Les types de données
Variant,
Dynamicet
JSON(nouveau) ne sont pas encore pris en charge.
Le crate fournit des utilitaires permettant de simuler un serveur CH et de tester les requêtes DDL,
Simulation
SELECT,
INSERT et
WATCH. Cette fonctionnalité peut être activée avec la fonctionnalité
test-util. Utilisez-la uniquement comme dépendance de développement.
Voir l’exemple.
Dépannage
La cause la plus fréquente de l’erreur
CANNOT_READ_ALL_DATA
CANNOT_READ_ALL_DATA est que la définition de la ligne côté application ne correspond pas à celle de ClickHouse.
Considérez la table suivante :
Ensuite, si
CREATE OR REPLACE TABLE event_log (id UInt32)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY timestamp
EventLog est défini du côté de l’application avec des types incompatibles, par exemple :
Lors de l’insertion des données, l’erreur suivante peut survenir :
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize, Row)]
struct EventLog {
id: String, // <- should be u32 instead!
}
Dans cet exemple, ce problème est corrigé grâce à la définition correcte de la struct
Error: BadResponse("Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 5. Bytes expected: 23.: (at row 1)\n: While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)")
EventLog :
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize, Row)]
struct EventLog {
id: u32
}
Limites connues
- Les types de données
Variant,
Dynamicet
JSON(nouveau) ne sont pas encore pris en charge.
- La liaison des paramètres côté serveur n’est pas encore prise en charge ; voir ce ticket pour en suivre l’avancement.
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter sur le Slack de la communauté ou via les issues GitHub.