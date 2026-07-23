Le client Rust officiel pour se connecter à ClickHouse.

Le client Rust officiel pour se connecter à ClickHouse, développé à l’origine par Paul Loyd . Le code source du client est disponible dans le dépôt GitHub

Utilise serde pour l’encodage/décodage des lignes.

pour l’encodage/décodage des lignes. Prend en charge les attributs serde : skip_serializing , skip_deserializing , rename .

: , , . Utilise le format RowBinary via HTTP. Un passage à Native sur TCP est prévu.

via HTTP. Prend en charge TLS (via les fonctionnalités native-tls et rustls-tls ).

et ). Prend en charge la compression et la décompression (LZ4).

Fournit des API pour interroger ou insérer des données, exécuter des DDL et effectuer du batching côté client.

Fournit des mocks pratiques pour les tests unitaires.

Pour utiliser ce crate, ajoutez ce qui suit à votre fichier Cargo.toml :

[ dependencies ] clickhouse = "0.12.2" [ dev-dependencies ] clickhouse = { version = "0.12.2" , features = [ "test-util" ] }

​ Fonctionnalités Cargo

lz4 (activée par défaut) — active les variantes Compression::Lz4 et Compression::Lz4Hc(_) . Si elle est activée, Compression::Lz4 est utilisée par défaut pour toutes les requêtes, sauf WATCH .

(activée par défaut) — active les variantes et . Si elle est activée, est utilisée par défaut pour toutes les requêtes, sauf . native-tls — prend en charge les URL utilisant le schéma HTTPS via hyper-tls , qui s’appuie sur OpenSSL.

— prend en charge les URL utilisant le schéma via , qui s’appuie sur OpenSSL. rustls-tls — prend en charge les URL utilisant le schéma HTTPS via hyper-rustls , qui ne s’appuie pas sur OpenSSL.

— prend en charge les URL utilisant le schéma via , qui ne s’appuie pas sur OpenSSL. inserter — active client.inserter() .

— active . test-util — ajoute des mocks. Voir l’exemple. À utiliser uniquement dans dev-dependencies .

— ajoute des mocks. Voir l’exemple. À utiliser uniquement dans . watch — active la fonctionnalité client.watch . Voir la section correspondante pour plus de détails.

— active la fonctionnalité . Voir la section correspondante pour plus de détails. uuid — ajoute serde::uuid pour utiliser la crate uuid.

— ajoute pour utiliser la crate uuid. time — ajoute serde::time pour utiliser la crate time.

Lors d’une connexion à ClickHouse via une URL HTTPS , la fonctionnalité native-tls ou rustls-tls doit être activée. Si les deux sont activées, la fonctionnalité rustls-tls sera utilisée en priorité.

​ Compatibilité des versions de ClickHouse

Le client est compatible avec les versions LTS de ClickHouse, ainsi qu’avec les versions plus récentes, et avec ClickHouse Cloud.

wa-37420 pour corriger ce problème. Remarque : cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée avec des versions plus récentes de ClickHouse. Le serveur ClickHouse antérieur à la version v22.6 gère RowBinary incorrectement dans certains rares cas . Vous pouvez utiliser v0.11+ et activer la fonctionnalitépour corriger ce problème. Remarque : cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée avec des versions plus récentes de ClickHouse.

Nous cherchons à couvrir différents scénarios d’utilisation du client à l’aide des examples du dépôt du client. La vue d’ensemble est disponible dans le README des examples

Si certains points ne sont pas clairs ou s’il manque des éléments dans les examples ou dans la documentation ci-dessous, n’hésitez pas à nous contacter

Le crate ch2rs permet de générer un type de ligne à partir de ClickHouse.

​ Créer une instance de client

Réutilisez les clients créés ou clonez-les pour réutiliser le pool de connexions hyper sous-jacent.

use clickhouse :: Client ; let client = Client :: default () // should include both protocol and port . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_user ( "name" ) . with_password ( "123" ) . with_database ( "test" );

​ Connexion HTTPS ou à ClickHouse Cloud

HTTPS fonctionne avec les fonctionnalités Cargo rustls-tls ou native-tls .

Créez ensuite le client comme d’habitude. Dans cet exemple, les variables d’environnement servent à stocker les informations de connexion :

L’URL doit inclure à la fois le protocole et le port, par exemple https://instance.clickhouse.cloud:8443 .

fn read_env_var ( key : & str ) -> String { env :: var ( key ) . unwrap_or_else ( | _ | panic! ( "{key} env variable should be set" )) } let client = Client :: default () . with_url ( read_env_var ( "CLICKHOUSE_URL" )) . with_user ( read_env_var ( "CLICKHOUSE_USER" )) . with_password ( read_env_var ( "CLICKHOUSE_PASSWORD" ));

Voir aussi :

Exemple HTTPS avec ClickHouse Cloud dans le dépôt du client. Cela devrait également s’appliquer aux connexions HTTPS on-premise.

​ Sélectionner des lignes

use serde :: Deserialize ; use clickhouse :: Row ; use clickhouse :: sql :: Identifier ; #[derive( Row , Deserialize )] struct MyRow <' a > { no : u32 , name : & ' a str , } let table_name = "some" ; let mut cursor = client . query ( "SELECT ?fields FROM ? WHERE no BETWEEN ? AND ?" ) . bind ( Identifier ( table_name )) . bind ( 500 ) . bind ( 504 ) . fetch :: < MyRow <' _ >>() ? ; while let Some ( row ) = cursor . next () . await ? { .. }

L’espace réservé ?fields est remplacé par no, name (champs de Row ).

est remplacé par (champs de ). L’espace réservé ? est remplacé par les valeurs des appels bind() suivants.

est remplacé par les valeurs des appels suivants. Les méthodes pratiques fetch_one::<Row>() et fetch_all::<Row>() peuvent être utilisées pour récupérer respectivement la première ligne ou toutes les lignes.

et peuvent être utilisées pour récupérer respectivement la première ligne ou toutes les lignes. sql::Identifier peut être utilisé pour lier des noms de table.

query(...).with_option("wait_end_of_query", "1") afin d’activer la mise en mémoire tampon de la réponse côté serveur. buffer_size peut également être utile. NB : comme la réponse entière est transmise en flux, les curseurs peuvent renvoyer une erreur même après avoir produit certaines lignes. Si cela se produit dans votre cas d’usage, vous pouvez essayerafin d’activer la mise en mémoire tampon de la réponse côté serveur. Plus de détails . L’optionpeut également être utile.

Utilisez wait_end_of_query avec prudence lors de la sélection de lignes, car cela peut entraîner une consommation mémoire plus élevée côté serveur et diminuera probablement les performances globales.

​ Insertion de lignes

use serde :: Serialize ; use clickhouse :: Row ; #[derive( Row , Serialize )] struct MyRow { no : u32 , name : String , } let mut insert = client . insert ( "some" ) ? ; insert . write ( & MyRow { no : 0 , name : "foo" . into () }) . await ? ; insert . write ( & MyRow { no : 1 , name : "bar" . into () }) . await ? ; insert . end () . await ? ;

Si end() n’est pas appelé, l’ INSERT est annulé.

n’est pas appelé, l’ est annulé. Les lignes sont envoyées progressivement en flux afin de répartir la charge sur le réseau.

ClickHouse n’insère les lots de façon atomique que si toutes les lignes tiennent dans la même partition et que leur nombre est inférieur à max_insert_block_size .

​ Async insert (batching côté serveur)

async_insert pour la méthode insert (ou même pour l’instance Client elle-même, afin qu’elle s’applique à tous les appels à insert ). Vous pouvez utiliser les insertions asynchrones de ClickHouse pour éviter le batching côté client des données entrantes. Pour cela, il suffit de spécifier l’optionpour la méthode(ou même pour l’instanceelle-même, afin qu’elle s’applique à tous les appels à).

let client = Client :: default () . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_option ( "async_insert" , "1" ) . with_option ( "wait_for_async_insert" , "0" );

Voir aussi :

Exemple d’utilisation d’async insert dans le dépôt client.

​ Fonctionnalité Inserter (batching côté client)

Nécessite la fonctionnalité inserter de Cargo.

let mut inserter = client . inserter ( "some" ) ? . with_timeouts ( Some ( Duration :: from_secs ( 5 )), Some ( Duration :: from_secs ( 20 ))) . with_max_bytes ( 50_000_000 ) . with_max_rows ( 750_000 ) . with_period ( Some ( Duration :: from_secs ( 15 ))); inserter . write ( & MyRow { no : 0 , name : "foo" . into () }) ? ; inserter . write ( & MyRow { no : 1 , name : "bar" . into () }) ? ; let stats = inserter . commit () . await ? ; if stats . rows > 0 { println! ( "{} bytes, {} rows, {} transactions have been inserted" , stats . bytes, stats . rows, stats . transactions, ); } // don't forget to finalize the inserter during the application shutdown // and commit the remaining rows. `.end()` will provide stats as well. inserter . end () . await ? ;

Inserter termine l’insertion active dans commit() si l’un des seuils ( max_bytes , max_rows , period ) est atteint.

termine l’insertion active dans si l’un des seuils ( , , ) est atteint. L’intervalle entre la fin des INSERT actifs peut être ajusté à l’aide de with_period_bias afin d’éviter des pics de charge causés par des inserters parallèles.

actifs peut être ajusté à l’aide de afin d’éviter des pics de charge causés par des inserters parallèles. Inserter::time_left() peut être utilisé pour détecter quand la période en cours se termine. Appelez à nouveau Inserter::commit() pour vérifier les limites si votre flux émet rarement des éléments.

peut être utilisé pour détecter quand la période en cours se termine. Appelez à nouveau pour vérifier les limites si votre flux émet rarement des éléments. Les seuils de temps sont implémentés à l’aide de la crate quanta pour accélérer inserter . Ils ne sont pas utilisés si test-util est activé (le temps peut alors être géré via tokio::time::advance() dans des tests personnalisés).

. Ils ne sont pas utilisés si est activé (le temps peut alors être géré via dans des tests personnalisés). Toutes les lignes entre deux appels à commit() sont insérées dans la même instruction INSERT .

N’oubliez pas de vider les buffers si vous voulez arrêter/finaliser l’insertion : inserter . end () . await ? ;

​ Exécution des DDL

Avec un déploiement sur un seul nœud, il suffit d’exécuter les DDL comme suit :

client . query ( "DROP TABLE IF EXISTS some" ) . execute () . await ? ;

Cependant, dans les déploiements en cluster avec un équilibreur de charge ou ClickHouse Cloud, il est recommandé d’attendre que le DDL soit appliqué à toutes les répliques à l’aide de l’option wait_end_of_query . Voici comment procéder :

client . query ( "DROP TABLE IF EXISTS some" ) . with_option ( "wait_end_of_query" , "1" ) . execute () . await ? ;

​ Paramètres ClickHouse

with_option . Par exemple : Vous pouvez appliquer différents paramètres ClickHouse à l’aide de la méthode. Par exemple :

let numbers = client . query ( "SELECT number FROM system.numbers" ) // This setting will be applied to this particular query only; // it will override the global client setting. . with_option ( "limit" , "3" ) . fetch_all :: < u64 >() . await ? ;

En plus de query , cela fonctionne de la même manière avec les méthodes insert et inserter ; on peut également appeler cette même méthode sur l’instance Client afin de définir des paramètres globaux pour toutes les requêtes.

​ ID de requête

Avec .with_option , vous pouvez définir l’option query_id pour identifier les requêtes dans le journal des requêtes de ClickHouse.

let numbers = client . query ( "SELECT number FROM system.numbers LIMIT 1" ) . with_option ( "query_id" , "some-query-id" ) . fetch_all :: < u64 >() . await ? ;

Outre query , cela fonctionne de façon similaire avec les méthodes insert et inserter .

Si vous définissez query_id manuellement, assurez-vous qu’il est unique. Les UUIDs sont un bon choix pour cela.

Voir aussi : l’ exemple query_id dans le dépôt du client.

​ ID de session

Comme pour query_id , vous pouvez définir session_id afin d’exécuter les instructions dans la même session. session_id peut être défini soit globalement au niveau du client, soit pour chaque appel à query , insert ou inserter .

let client = Client :: default () . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_option ( "session_id" , "my-session" );

Avec les déploiements en cluster, en l’absence de “sessions persistantes”, vous devez être connecté à un nœud spécifique du cluster pour utiliser correctement cette fonctionnalité, car, par exemple, un répartiteur de charge round-robin ne garantit pas que les requêtes ultérieures seront traitées par le même nœud ClickHouse.

Voir aussi : l’ exemple session_id dans le dépôt du client.

​ En-têtes HTTP personnalisés

Si vous utilisez l’authentification via un proxy ou si vous devez transmettre des en-têtes personnalisés, vous pouvez procéder comme suit :

let client = Client :: default () . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_header ( "X-My-Header" , "hello" );

Voir aussi : exemple d’en-têtes HTTP personnalisés dans le dépôt du client.

​ Client HTTP personnalisé

Cela peut être utile pour ajuster les paramètres du pool de connexions HTTP sous-jacent.

use hyper_util :: client :: legacy :: connect :: HttpConnector ; use hyper_util :: client :: legacy :: Client as HyperClient ; use hyper_util :: rt :: TokioExecutor ; let connector = HttpConnector :: new (); // or HttpsConnectorBuilder let hyper_client = HyperClient :: builder ( TokioExecutor :: new ()) // For how long keep a particular idle socket alive on the client side (in milliseconds). // It is supposed to be a fair bit less that the ClickHouse server KeepAlive timeout, // which was by default 3 seconds for pre-23.11 versions, and 10 seconds after that. . pool_idle_timeout ( Duration :: from_millis ( 2_500 )) // Sets the maximum idle Keep-Alive connections allowed in the pool. . pool_max_idle_per_host ( 4 ) . build ( connector ); let client = Client :: with_http_client ( hyper_client ) . with_url ( "http://localhost:8123" );

Cet exemple s’appuie sur l’API Hyper legacy et est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Voir aussi : exemple de client HTTP personnalisé dans le dépôt du client.

​ Types de données

(U)Int(8|16|32|64|128) correspond aux types (u|i)(8|16|32|64|128) correspondants, ou à des newtypes qui les encapsulent, et inversement.

correspond aux types correspondants, ou à des qui les encapsulent, et inversement. (U)Int256 ne sont pas pris en charge nativement, mais il existe une solution de contournement.

ne sont pas pris en charge nativement, mais il existe une solution de contournement. Float(32|64) correspond aux types f(32|64) correspondants, ou à des newtypes qui les encapsulent, et inversement.

correspond aux types correspondants, ou à des qui les encapsulent, et inversement. Decimal(32|64|128) correspond aux types i(32|64|128) correspondants, ou à des newtypes qui les encapsulent, et inversement. Il est plus pratique d’utiliser fixnum ou une autre implémentation de nombres à virgule fixe signés.

correspond aux types correspondants, ou à des qui les encapsulent, et inversement. Il est plus pratique d’utiliser ou une autre implémentation de nombres à virgule fixe signés. Boolean correspond à bool ou à des newtypes qui l’encapsulent, et inversement.

correspond à ou à des qui l’encapsulent, et inversement. String correspond à n’importe quel type de chaîne ou d’octets, par exemple &str , &[u8] , String , Vec<u8> ou SmartString . Les newtypes sont également pris en charge. Pour stocker des octets, envisagez d’utiliser serde_bytes , car c’est plus efficace.

#[derive( Row , Debug , Serialize , Deserialize )] struct MyRow <' a > { str : & ' a str , string : String , #[serde(with = "serde_bytes" )] bytes : Vec < u8 >, #[serde(with = "serde_bytes" )] byte_slice : & ' a [ u8 ], }

FixedString(N) est pris en charge sous la forme d’un tableau d’octets, par ex. [u8; N] .

#[derive( Row , Debug , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { fixed_str : [ u8 ; 16 ], // FixedString(16) }

Enum(8|16) est pris en charge via serde_repr .

use serde_repr :: { Deserialize_repr , Serialize_repr }; #[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { level : Level , } #[derive( Debug , Serialize_repr , Deserialize_repr )] #[repr( u8 )] enum Level { Debug = 1 , Info = 2 , Warn = 3 , Error = 4 , }

UUID se convertit depuis/vers uuid::Uuid à l’aide de serde::uuid . Nécessite la fonctionnalité uuid .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(with = "clickhouse::serde::uuid" )] uuid : uuid :: Uuid , }

IPv6 est associé à std::net::Ipv6Addr , et inversement.

est associé à , et inversement. IPv4 est associé à std::net::Ipv4Addr , et inversement, via serde::ipv4 .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4" )] ipv4 : std :: net :: Ipv4Addr , }

Date se convertit depuis/vers u16 ou un newtype qui l’encapsule, et représente un nombre de jours écoulés depuis 1970-01-01 . De plus, time::Date est également pris en charge via serde::time::date , ce qui requiert la fonctionnalité time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { days : u16 , #[serde(with = "clickhouse::serde::time::date" )] date : Date , }

Date32 se mappe depuis/vers i32 ou un newtype qui l’encapsule, et représente un nombre de jours écoulés depuis 1970-01-01 . De plus, time::Date est également pris en charge via serde::time::date32 , ce qui nécessite la feature time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { days : i32 , #[serde(with = "clickhouse::serde::time::date32" )] date : Date , }

DateTime se convertit depuis/vers u32 ou un newtype qui l’encapsule, et représente un nombre de secondes écoulées depuis l’époque Unix. De plus, time::OffsetDateTime est également pris en charge via serde::time::datetime , ce qui nécessite la fonctionnalité time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { ts : u32 , #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime" )] dt : OffsetDateTime , }

DateTime64(_) se convertit vers/depuis i32 ou un newtype qui l’encapsule, et représente un temps écoulé depuis l’époque Unix. De plus, time::OffsetDateTime est également pris en charge via serde::time::datetime64::* , ce qui nécessite la fonctionnalité time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { ts : i64 , // elapsed s/us/ms/ns depending on `DateTime64(X)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::secs" )] dt64s : OffsetDateTime , // `DateTime64(0)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::millis" )] dt64ms : OffsetDateTime , // `DateTime64(3)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::micros" )] dt64us : OffsetDateTime , // `DateTime64(6)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::nanos" )] dt64ns : OffsetDateTime , // `DateTime64(9)` }

Tuple(A, B, ...) correspond à (A, B, ...) et vice versa, ou à un newtype qui l’encapsule.

correspond à et vice versa, ou à un newtype qui l’encapsule. Array(_) correspond à n’importe quelle slice et vice versa, par ex. Vec<_> , &[_] . Les nouveaux types sont également pris en charge.

correspond à n’importe quelle slice et vice versa, par ex. , . Les nouveaux types sont également pris en charge. Map(K, V) se comporte comme Array((K, V)) .

se comporte comme . LowCardinality(_) est pris en charge de manière transparente.

est pris en charge de manière transparente. Nullable(_) correspond à Option<_> et vice versa. Pour les helpers clickhouse::serde::* , ajoutez ::option .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4::option" )] ipv4_opt : Option < Ipv4Addr >, }

Nested est pris en charge en fournissant plusieurs tableaux renommés.

// CREATE TABLE test(items Nested(name String, count UInt32)) #[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(rename = "items.name" )] items_name : Vec < String >, #[serde(rename = "items.count" )] items_count : Vec < u32 >, }

Les types Geo sont pris en charge. Point se comporte comme un uplet (f64, f64) , et les autres types ne sont que des slices de points.

type Point = ( f64 , f64 ); type Ring = Vec < Point >; type Polygon = Vec < Ring >; type MultiPolygon = Vec < Polygon >; type LineString = Vec < Point >; type MultiLineString = Vec < LineString >; #[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { point : Point , ring : Ring , polygon : Polygon , multi_polygon : MultiPolygon , line_string : LineString , multi_line_string : MultiLineString , }

Les types de données Variant , Dynamic et JSON (nouveau) ne sont pas encore pris en charge.

Le crate fournit des utilitaires permettant de simuler un serveur CH et de tester les requêtes DDL, SELECT , INSERT et WATCH . Cette fonctionnalité peut être activée avec la fonctionnalité test-util . Utilisez-la uniquement comme dépendance de développement.

La cause la plus fréquente de l’erreur CANNOT_READ_ALL_DATA est que la définition de la ligne côté application ne correspond pas à celle de ClickHouse.

Considérez la table suivante :

CREATE OR REPLACE TABLE event_log (id UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY timestamp

Ensuite, si EventLog est défini du côté de l’application avec des types incompatibles, par exemple :

#[derive( Debug , Serialize , Deserialize , Row )] struct EventLog { id : String , // <- should be u32 instead! }

Lors de l’insertion des données, l’erreur suivante peut survenir :

Error: BadResponse("Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 5. Bytes expected: 23.: (at row 1)

: While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)")

Dans cet exemple, ce problème est corrigé grâce à la définition correcte de la struct EventLog :

#[derive( Debug , Serialize , Deserialize , Row )] struct EventLog { id : u32 }

​ Limites connues

Les types de données Variant , Dynamic et JSON (nouveau) ne sont pas encore pris en charge.

, et (nouveau) ne sont pas encore pris en charge. La liaison des paramètres côté serveur n’est pas encore prise en charge ; voir ce ticket pour en suivre l’avancement.