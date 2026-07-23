@clickhouse/client- Node.js uniquement
@clickhouse/client-web- navigateurs (Chrome/Firefox), Cloudflare workers
Skills pour AI AgentLe JS client est fourni avec des Skills pour AI Agent qui peuvent aider les agents de code à travailler avec le client. Installez-les avec :
npm skills add ClickHouse/clickhouse-js
Node.js doit être disponible dans l’environnement pour exécuter le client. Le client est compatible avec toutes les versions maintenues de Node.js. Lorsqu’une version de Node.js approche de sa fin de vie, le client cesse de la prendre en charge, car elle est considérée comme obsolète et non sécurisée. Prise en charge des versions actuelles de Node.js :
Prérequis de l’environnement (node.js)
|Version de Node.js
|Prise en charge ?
|24.x
|✔
|22.x
|✔
|20.x
|✔
|18.x
|Best effort
La version web du client est officiellement testée avec les dernières versions de Chrome et Firefox, et peut être utilisée comme dépendance, par exemple dans des applications React/Vue/Angular ou dans Cloudflare workers.
Configuration requise de l’environnement (web)
Pour installer la dernière version stable du client Node.js, exécutez :
Installation
Installation de la version Web :
npm i @clickhouse/client
npm i @clickhouse/client-web
Compatibilité avec ClickHouse
Le client fonctionnera probablement aussi avec des versions antérieures ; toutefois, cette compatibilité est fournie au mieux et n’est pas garantie. Si vous utilisez une version de ClickHouse antérieure à 23.3, veuillez consulter la politique de sécurité de ClickHouse et envisager une mise à niveau.
|Version du client
|ClickHouse
|1.12.0
|24.8+
Nous cherchons à couvrir différents scénarios d’utilisation du client à l’aide des examples dans le dépôt du client. Une vue d’ensemble est disponible dans le README des examples. Si certains points restent flous ou ne figurent pas dans les examples ou dans la documentation suivante, n’hésitez pas à nous contacter.
Exemples
La plupart des exemples sont compatibles aussi bien avec Node.js qu’avec la version web du client, sauf mention contraire explicite.
API du client
Vous pouvez créer autant d’instances de client que nécessaire à l’aide de la fabrique
Création d’une instance de client
createClient :
Si votre environnement ne prend pas en charge les modules ESM, vous pouvez utiliser la syntaxe CJS à la place :
import { createClient } from '@clickhouse/client' // or '@clickhouse/client-web'
const client = createClient({
/* configuration */
})
Une instance du client peut être préconfigurée au moment de son instanciation.
const { createClient } = require('@clickhouse/client');
const client = createClient({
/* configuration */
})
Lors de la création d’une instance de client, les paramètres de connexion suivants peuvent être ajustés :
Configuration
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
|Voir aussi
|url?: string
|URL d’une instance ClickHouse.
http://localhost:8123
|Documentation de configuration de l’URL
|pathname?: string
|Chemin facultatif à ajouter à l’URL ClickHouse après analyse par le client.
''
|Documentation sur le proxy avec un pathname
|request_timeout?: number
|Délai d’expiration de la requête, en millisecondes.
30_000
|-
|compression?:
{ **response**?: boolean; **request**?: boolean }
|Active la compression.
|-
|Documentation sur la compression
|username?: string
|Nom de l’utilisateur pour le compte duquel les requêtes sont effectuées.
default
|-
|password?: string
|Mot de passe de l’utilisateur.
''
|-
|application?: string
|Nom de l’application utilisant le client Node.js.
clickhouse-js
|-
|database?: string
|Nom de la base de données à utiliser.
default
|-
|clickhouse_settings?: ClickHouseSettings
|Paramètres ClickHouse à appliquer à toutes les requêtes.
{}
|-
|log?:
{ **LoggerClass**?: Logger, **level**?: ClickHouseLogLevel }
|Configuration des logs internes du client.
|-
|Documentation sur la journalisation
|session_id?: string
|ID de session ClickHouse facultatif à envoyer avec chaque requête.
|-
|-
|keep_alive?:
{ **enabled**?: boolean }
|Activé par défaut dans les versions Node.js et Web.
|-
|-
|http_headers?:
Record<string, string>
|En-têtes HTTP supplémentaires pour les requêtes ClickHouse envoyées.
|-
|Documentation sur le reverse proxy avec authentification
|roles?: string
|string[]
|Noms des rôles ClickHouse à associer aux requêtes envoyées.
|-
|Utilisation des rôles avec l’interface HTTP
Paramètres de configuration spécifiques à Node.js
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
|Voir aussi
|max_open_connections?: number
|Nombre maximal de sockets ouvertes autorisées par hôte.
10
|-
|tls?:
{ **ca_cert**: Buffer, **cert**?: Buffer, **key**?: Buffer }
|Configure les certificats TLS.
|-
|Documentation TLS
|keep_alive?:
{ **enabled**?: boolean, **idle_socket_ttl**?: number }
|-
|-
|Documentation Keep Alive
|http_agent?: http.Agent
|https.Agent
Expérimental
|Agent HTTP personnalisé du client.
|-
|Documentation sur l’agent HTTP
|set_basic_auth_header?: boolean
Expérimental
|Définit l’en-tête
Authorization avec les identifiants d’authentification Basic.
true
|utilisation de ce paramètre dans la documentation de l’agent HTTP
Il est possible de configurer la plupart des paramètres de l’instance client à l’aide d’une URL. Le format de l’URL est
Configuration de l’URL
http[s]://[username:password@]hostname:port[/database][?param1=value1¶m2=value2]. Dans presque tous les cas, le nom d’un paramètre donné reflète son chemin dans l’interface des options de configuration, à quelques exceptions près. Les paramètres suivants sont pris en charge :
|Paramètre
|Type
pathname
|une chaîne arbitraire.
application_id
|une chaîne arbitraire.
session_id
|une chaîne arbitraire.
request_timeout
|nombre non négatif.
max_open_connections
|nombre non négatif, supérieur à zéro.
compression_request
|booléen. Voir ci-dessous (1)
compression_response
|booléen.
log_level
|valeurs autorisées :
OFF,
TRACE,
DEBUG,
INFO,
WARN,
ERROR.
keep_alive_enabled
|booléen.
clickhouse_setting_* or
ch_*
|voir ci-dessous (2)
http_header_*
|voir ci-dessous (3)
|(Node.js uniquement)
keep_alive_idle_socket_ttl
|nombre non négatif.
- (1) Pour les booléens, les valeurs valides sont
true/
1et
false/
0.
- (2) Tout paramètre préfixé par
clickhouse_setting_ou
ch_verra ce préfixe supprimé, et le reste sera ajouté à
clickhouse_settingsdu client. Par exemple,
?ch_async_insert=1&ch_wait_for_async_insert=1sera identique à :
Remarque : les valeurs booléennes de
createClient({
clickhouse_settings: {
async_insert: 1,
wait_for_async_insert: 1,
},
})
clickhouse_settings doivent être transmises sous la forme
1/
0 dans l’URL.
- (3) Comme pour (2), mais pour la configuration
http_header. Par exemple,
?http_header_x-clickhouse-auth=foobarest l’équivalent de :
createClient({
http_headers: {
'x-clickhouse-auth': 'foobar',
},
})
Connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Récupérez vos informations de connexion
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Le client se connecte via le protocole HTTP ou HTTPS. La prise en charge de RowBinary est en bonne voie, voir l’issue correspondante. L’exemple suivant montre comment configurer une connexion à ClickHouse Cloud. Il suppose que les valeurs
Aperçu de la connexion
url (y compris
le protocole et le port) et
password sont définies via des variables d’environnement, et que l’utilisateur
default est utilisé.
Exemple : création d’une instance du client Node.js à l’aide de variables d’environnement pour la configuration.
Le dépôt client contient plusieurs exemples qui utilisent des variables d’environnement, comme la création d’une table dans ClickHouse Cloud, l’utilisation des inserts asynchrones, et bien d’autres.
import { createClient } from '@clickhouse/client'
const client = createClient({
url: process.env.CLICKHOUSE_HOST ?? 'http://localhost:8123',
username: process.env.CLICKHOUSE_USER ?? 'default',
password: process.env.CLICKHOUSE_PASSWORD ?? '',
})
Pour éviter le surcoût lié à l’établissement d’une connexion à chaque requête, le client crée un pool de connexions vers ClickHouse afin de les réutiliser, en s’appuyant sur un mécanisme Keep-Alive. Par défaut, Keep-Alive est activé et la taille du pool de connexions est définie sur
Pool de connexions (Node.js uniquement)
10, mais vous pouvez la modifier avec l’option de configuration
max_open_connections.
Rien ne garantit que la même connexion du pool sera utilisée pour les requêtes suivantes, sauf si l’utilisateur définit
max_open_connections: 1. Cela est rarement nécessaire, mais peut être requis lorsque les utilisateurs emploient des tables temporaires.
Voir aussi : Configuration de Keep-Alive.
Chaque méthode qui envoie une requête ou une instruction SQL (
ID de requête
command,
exec,
insert,
select) fournit
query_id dans le résultat. Cet identifiant unique est attribué par le client à chaque requête et peut être utile pour récupérer des données depuis
system.query_log,
s’il est activé dans la configuration du serveur, ou pour annuler des requêtes longues (voir l’exemple). Si nécessaire,
query_id peut être redéfini par l’utilisateur dans les paramètres des méthodes
command/
query/
exec/
insert.
Plusieurs paramètres peuvent être appliqués à toutes les méthodes du client (query/command/insert/exec).
Base parameters for all client methods
interface BaseQueryParams {
// ClickHouse settings that can be applied on query level.
clickhouse_settings?: ClickHouseSettings
// Parameters for query binding.
query_params?: Record<string, unknown>
// AbortSignal instance to cancel a query in progress.
abort_signal?: AbortSignal
// query_id override; if not specified, a random identifier will be generated automatically.
query_id?: string
// session_id override; if not specified, the session id will be taken from the client configuration.
session_id?: string
// credentials override; if not specified, the client's credentials will be used.
auth?: { username: string, password: string }
// A specific list of roles to use for this query. Overrides the roles set in the client configuration.
role?: string | Array<string>
}
Elle est utilisée pour la plupart des statements pouvant renvoyer une réponse, comme
Méthode query
SELECT, ou pour envoyer des DDLs comme
CREATE TABLE, et doit donc être attendue. Le jeu de résultats renvoyé est destiné à être traité dans l’application.
Voir aussi : Paramètres de base pour toutes les méthodes du client.
interface QueryParams extends BaseQueryParams {
// Query to execute that might return some data.
query: string
// Format of the resulting dataset. Default: JSON.
format?: DataFormat
}
interface ClickHouseClient {
query(params: QueryParams): Promise<ResultSet>
}
Abstractions de jeu de résultats et de lignes
ResultSet fournit plusieurs méthodes pratiques pour traiter les données dans votre application.
L’implémentation Node.js de
ResultSet utilise
Stream.Readable en interne, tandis que la version web utilise l’API Web
ReadableStream.
Vous pouvez consommer le
ResultSet en appelant les méthodes
text ou
json sur
ResultSet et charger en mémoire l’ensemble des lignes renvoyées par la requête.
Vous devriez commencer à consommer le
ResultSet dès que possible, car il maintient le flux de réponse ouvert et garde par conséquent la connexion sous-jacente occupée. Le client ne met pas les données entrantes en mémoire tampon afin d’éviter une utilisation mémoire potentiellement excessive par l’application.
Sinon, si l’ensemble est trop volumineux pour tenir en mémoire en une seule fois, vous pouvez appeler la méthode
stream et traiter les données en mode streaming. Chacun des chunks de la réponse sera alors transformé en tableaux de lignes relativement petits (la taille de ce tableau dépend de la taille du chunk que le client reçoit du server, qui peut varier, ainsi que de la taille de chaque ligne), un chunk à la fois.
Veuillez consulter la liste des formats de données pris en charge afin de déterminer le format le mieux adapté au streaming dans votre cas. Par exemple, si vous souhaitez diffuser des objets JSON, vous pouvez choisir JSONEachRow, et chaque ligne sera analysée comme un objet JS, ou éventuellement le format plus compact JSONCompactColumns, où chaque ligne sera représentée par un tableau compact de valeurs. Voir aussi : fichiers en streaming.
Exemple : (Node.js/Web) Une requête dont le jeu de résultats est au format
interface BaseResultSet<Stream> {
// See "Query ID" section above
query_id: string
// Consume the entire stream and get the contents as a string
// Can be used with any DataFormat
// Should be called only once
text(): Promise<string>
// Consume the entire stream and parse the contents as a JS object
// Can be used only with JSON formats
// Should be called only once
json<T>(): Promise<T>
// Returns a readable stream for responses that can be streamed
// Every iteration over the stream provides an array of Row[] in the selected DataFormat
// Should be called only once
stream(): Stream
}
interface Row {
// Get the content of the row as a plain string
text: string
// Parse the content of the row as a JS object
json<T>(): T
}
JSONEachRow, qui consomme l’intégralité du flux et analyse le contenu en objets JS.
Code source.
Exemple : (Node.js uniquement) Résultat de la requête en streaming au format
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * FROM my_table',
format: 'JSONEachRow',
})
const dataset = await resultSet.json() // or `row.text` to avoid parsing JSON
JSONEachRow avec l’approche classique
on('data'). Cela est équivalent à la syntaxe
for await const. Code source.
Exemple : (Node.js uniquement) Résultat de requête en streaming au format
const rows = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers_mt LIMIT 5',
format: 'JSONEachRow', // or JSONCompactEachRow, JSONStringsEachRow, etc.
})
const stream = rows.stream()
stream.on('data', (rows: Row[]) => {
rows.forEach((row: Row) => {
console.log(row.json()) // or `row.text` to avoid parsing JSON
})
})
await new Promise((resolve, reject) => {
stream.on('end', () => {
console.log('Completed!')
resolve(0)
})
stream.on('error', reject)
})
CSV avec l’approche classique
on('data'). Cette approche est interchangeable avec la syntaxe
for await const.
Code source
Exemple : (Node.js uniquement) Résultat de requête en streaming sous forme d’objets JS au format
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers_mt LIMIT 5',
format: 'CSV', // or TabSeparated, CustomSeparated, etc.
})
const stream = resultSet.stream()
stream.on('data', (rows: Row[]) => {
rows.forEach((row: Row) => {
console.log(row.text)
})
})
await new Promise((resolve, reject) => {
stream.on('end', () => {
console.log('Completed!')
resolve(0)
})
stream.on('error', reject)
})
JSONEachRow, consommé avec la syntaxe
for await const. Cette méthode est interchangeable avec l’approche classique
on('data').
Code source.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10',
format: 'JSONEachRow', // or JSONCompactEachRow, JSONStringsEachRow, etc.
})
for await (const rows of resultSet.stream()) {
rows.forEach(row => {
console.log(row.json())
})
}
Exemple : (Web uniquement) Itération sur le
La syntaxe
for await const est un peu plus concise que l’approche
on('data'), mais elle peut avoir un impact négatif sur les performances.
Voir cette issue du dépôt Node.js pour en savoir plus.
ReadableStream d’objets.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10',
format: 'JSONEachRow'
})
const reader = resultSet.stream().getReader()
while (true) {
const { done, value: rows } = await reader.read()
if (done) { break }
rows.forEach(row => {
console.log(row.json())
})
}
C’est la méthode principale pour insérer des données.
Méthode insert
Le type de retour est minimal, car nous ne nous attendons pas à ce que le serveur renvoie des données et nous consommons immédiatement le flux de réponse. Si un tableau vide est fourni à la méthode insert, l’instruction insert ne sera pas envoyée au serveur ; à la place, la méthode se résoudra immédiatement avec
export interface InsertResult {
query_id: string
executed: boolean
}
interface ClickHouseClient {
insert(params: InsertParams): Promise<InsertResult>
}
{ query_id: '...', executed: false }. Si
query_id n’a pas été fourni dans les params de la méthode dans ce cas, il prendra la valeur d’une chaîne vide dans le résultat, car renvoyer un UUID aléatoire généré par le client pourrait prêter à confusion, puisque la query avec ce
query_id n’existera pas dans la table
system.query_log.
Si l’instruction insert a été envoyée au serveur, l’indicateur
executed sera
true.
Elle peut fonctionner soit avec un
Méthode
Méthode
insert et streaming dans Node.js
Stream.Readable, soit avec un simple
Array<T>, selon le format de données spécifié pour la méthode
insert. Voir aussi cette section sur le streaming de fichiers.
La méthode
insert doit normalement être utilisée avec
await ; toutefois, il est possible de spécifier un flux d’entrée et d’attendre l’opération
insert plus tard, uniquement une fois le flux terminé (ce qui entraînera également la résolution de la promesse
insert). Cela peut être utile pour des écouteurs d’événements et des scénarios similaires, mais la gestion des erreurs peut être complexe, avec de nombreux cas limites côté client. Envisagez plutôt d’utiliser les insertions asynchrones, comme illustré dans cet exemple.
Voir aussi : Base parameters for all client methods. Exemple : (Node.js/Web) Insérer un tableau de valeurs. Code source.
interface InsertParams<T> extends BaseQueryParams {
// Table name to insert the data into
table: string
// A dataset to insert.
values: ReadonlyArray<T> | Stream.Readable
// Format of the dataset to insert.
format?: DataFormat
// Allows to specify which columns the data will be inserted into.
// - An array such as `['a', 'b']` will generate: `INSERT INTO table (a, b) FORMAT DataFormat`
// - An object such as `{ except: ['a', 'b'] }` will generate: `INSERT INTO table (* EXCEPT (a, b)) FORMAT DataFormat`
// By default, the data is inserted into all columns of the table,
// and the generated statement will be: `INSERT INTO table FORMAT DataFormat`.
columns?: NonEmptyArray<string> | { except: NonEmptyArray<string> }
}
Exemple : (Node.js uniquement) Insérez les données d’un fichier CSV en streaming. Code source. Voir aussi : streaming de fichiers.
await client.insert({
table: 'my_table',
// structure should match the desired format, JSONEachRow in this example
values: [
{ id: 42, name: 'foo' },
{ id: 42, name: 'bar' },
],
format: 'JSONEachRow',
})
Exemple : excluez certaines colonnes de l’instruction INSERT. Soit une définition de table telle que :
await client.insert({
table: 'my_table',
values: fs.createReadStream('./path/to/a/file.csv'),
format: 'CSV',
})
Insérez uniquement une colonne précise :
CREATE OR REPLACE TABLE mytable
(id UInt32, message String)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
Excluez certaines colonnes :
// Generated statement: INSERT INTO mytable (message) FORMAT JSONEachRow
await client.insert({
table: 'mytable',
values: [{ message: 'foo' }],
format: 'JSONEachRow',
// `id` column value for this row will be zero (default for UInt32)
columns: ['message'],
})
Consultez le code source pour plus de détails. Exemple : insérez dans une base de données différente de celle fournie à l’instance client. Code source.
// Generated statement: INSERT INTO mytable (* EXCEPT (message)) FORMAT JSONEachRow
await client.insert({
table: tableName,
values: [{ id: 144 }],
format: 'JSONEachRow',
// `message` column value for this row will be an empty string
columns: {
except: ['message'],
},
})
await client.insert({
table: 'mydb.mytable', // Fully qualified name including the database
values: [{ id: 42, message: 'foo' }],
format: 'JSONEachRow',
})
Actuellement, les insertions dans
Limitations de la version web
@clickhouse/client-web ne fonctionnent qu’avec les formats
Array<T> et
JSON*.
L’insertion de flux n’est pas encore prise en charge dans la version web en raison de la compatibilité limitée des navigateurs.
Par conséquent, l’interface
InsertParams de la version web diffère légèrement de celle de Node.js,
car
values est limité au seul type
ReadonlyArray<T> :
Cela pourra changer à l’avenir. Voir aussi : Base parameters for all client methods.
interface InsertParams<T> extends BaseQueryParams {
// Table name to insert the data into
table: string
// A dataset to insert.
values: ReadonlyArray<T>
// Format of the dataset to insert.
format?: DataFormat
// Allows to specify which columns the data will be inserted into.
// - An array such as `['a', 'b']` will generate: `INSERT INTO table (a, b) FORMAT DataFormat`
// - An object such as `{ except: ['a', 'b'] }` will generate: `INSERT INTO table (* EXCEPT (a, b)) FORMAT DataFormat`
// By default, the data is inserted into all columns of the table,
// and the generated statement will be: `INSERT INTO table FORMAT DataFormat`.
columns?: NonEmptyArray<string> | { except: NonEmptyArray<string> }
}
Elle peut être utilisée pour des instructions SQL qui n’ont aucune sortie, lorsque la clause FORMAT ne s’applique pas, ou lorsque la réponse ne vous intéresse pas du tout.
Méthode
Méthode
command
CREATE TABLE ou
ALTER TABLE sont des exemples de telles instructions.
Doit être utilisée avec
await.
Le flux de réponse est détruit immédiatement, ce qui signifie que le socket sous-jacent est libéré.
Voir aussi : Base parameters for all client methods. Exemple : (Node.js/Web) Créer une table dans ClickHouse Cloud. Code source.
interface CommandParams extends BaseQueryParams {
// Statement to execute.
query: string
}
interface CommandResult {
query_id: string
}
interface ClickHouseClient {
command(params: CommandParams): Promise<CommandResult>
}
Exemple : (Node.js/Web) Créer une table sur une instance ClickHouse auto-hébergée. Code source.
await client.command({
query: `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_cloud_table
(id UInt64, name String)
ORDER BY (id)
`,
// Recommended for cluster usage to avoid situations where a query processing error occurred after the response code,
// and HTTP headers were already sent to the client.
// See https://clickhouse.com/docs/interfaces/http/#response-buffering
clickhouse_settings: {
wait_end_of_query: 1,
},
})
Exemple : (Node.js/Web) INSERT FROM SELECT
await client.command({
query: `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table
(id UInt64, name String)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
`,
})
await client.command({
query: `INSERT INTO my_table SELECT '42'`,
})
Si vous avez une requête personnalisée qui ne correspond pas à
Méthode Exec
query/
insert
et que son résultat vous intéresse, vous pouvez utiliser
exec comme alternative à
command.
exec renvoie un flux lisible qui DOIT être consommé ou détruit par l’application.
Voir aussi : Base parameters for all client methods. Le type de retour du stream diffère entre les versions Node.js et Web. Node.js :
interface ExecParams extends BaseQueryParams {
// Statement to execute.
query: string
}
interface ClickHouseClient {
exec(params: ExecParams): Promise<QueryResult>
}
Web :
export interface QueryResult {
stream: Stream.Readable
query_id: string
}
export interface QueryResult {
stream: ReadableStream
query_id: string
}
La méthode
Ping
ping, fournie pour vérifier l’état de la connectivité, renvoie
true si le serveur est accessible.
Si le serveur est inaccessible, l’erreur sous-jacente est également incluse dans le résultat.
Ping peut être utile pour vérifier si le serveur est disponible au démarrage de l’application, en particulier avec ClickHouse Cloud, où une instance peut être en veille et se réveiller après un ping : dans ce cas, il peut être utile de réessayer plusieurs fois en laissant un délai entre chaque tentative. Notez que, par défaut, la version Node.js utilise l’endpoint
type PingResult =
| { success: true }
| { success: false; error: Error }
/** Parameters for the health-check request - using the built-in `/ping` endpoint.
* This is the default behavior for the Node.js version. */
export type PingParamsWithEndpoint = {
select: false
/** AbortSignal instance to cancel a request in progress. */
abort_signal?: AbortSignal
/** Additional HTTP headers to attach to this particular request. */
http_headers?: Record<string, string>
}
/** Parameters for the health-check request - using a SELECT query.
* This is the default behavior for the Web version, as the `/ping` endpoint does not support CORS.
* Most of the standard `query` method params, e.g., `query_id`, `abort_signal`, `http_headers`, etc. will work,
* except for `query_params`, which does not make sense to allow in this method. */
export type PingParamsWithSelectQuery = { select: true } & Omit<
BaseQueryParams,
'query_params'
>
export type PingParams = PingParamsWithEndpoint | PingParamsWithSelectQuery
interface ClickHouseClient {
ping(params?: PingParams): Promise<PingResult>
}
/ping, tandis que la version Web utilise une simple requête
SELECT 1 pour obtenir un résultat similaire, car l’endpoint
/ping ne prend pas en charge CORS.
Exemple : (Node.js/Web) Un simple ping vers une instance du serveur ClickHouse. NB : pour la version Web, les erreurs capturées seront différentes.
Code source.
Exemple : Si vous souhaitez aussi vérifier les informations d’authentification lors de l’appel de la méthode
const result = await client.ping();
if (!result.success) {
// process result.error
}
ping, ou préciser des paramètres supplémentaires tels que
query_id, vous pouvez l’utiliser comme suit :
La méthode ping accepte la plupart des paramètres standard de la méthode
const result = await client.ping({ select: true, /* query_id, abort_signal, http_headers, or any other query params */ });
query — voir la définition de type
PingParamsWithSelectQuery.
Ferme toutes les connexions ouvertes et libère les ressources. Sans effet dans la version web.
Close (Node.js uniquement)
await client.close()
Il existe plusieurs exemples de streaming de fichiers avec des formats de données courants (NDJSON, CSV, Parquet) dans le dépôt du client.
Streaming de fichiers (Node.js uniquement)
- Streaming depuis un fichier NDJSON
- Streaming depuis un fichier CSV
- Streaming depuis un fichier Parquet
- Streaming vers un fichier Parquet
query (
JSONEachRow,
CSV, etc.) et dans le nom du fichier de sortie.
Le client gère les formats de données en JSON ou en texte. Si vous spécifiez
Formats de données pris en charge
format comme l’un des formats de la famille JSON (
JSONEachRow,
JSONCompactEachRow, etc.), le client sérialisera et désérialisera les données pendant la communication sur le wire.
Les données fournies dans les formats texte « bruts » (familles
CSV,
TabSeparated et
CustomSeparated) sont envoyées sur le wire sans transformation supplémentaire.
Pour Parquet, le principal cas d’utilisation de SELECT sera probablement l’écriture du flux résultant dans un fichier. Voir l’exemple dans le dépôt du client.
|Format
|Entrée (tableau)
|Entrée (objet)
|Entrée/Sortie (flux)
|Sortie (JSON)
|Sortie (texte)
|JSON
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONCompact
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONObjectEachRow
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONColumnsWithMetadata
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONStrings
|❌
|❌️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONCompactStrings
|❌
|❌
|❌
|✔️
|✔️
|JSONEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONEachRowWithProgress
|❌️
|❌
|✔️ ❗- voir ci-dessous
|✔️
|✔️
|JSONStringsEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRowWithNames
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRowWithNames
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|CSV
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CSVWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CSVWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparated
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedRaw
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparated
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparatedWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparatedWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|Parquet
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️❗- voir ci-dessous
JSONEachRowWithProgress est un format uniquement en sortie qui prend en charge les informations de progression dans le flux. Voir cet exemple pour plus de détails.
La liste complète des formats d’entrée et de sortie de ClickHouse est disponible
ici.
Types de données ClickHouse pris en charge
Le type JS correspondant s’applique à tous les formats
JSON*, sauf à ceux qui représentent tout sous forme de chaîne de caractères (par ex.
JSONStringEachRow)
La liste complète des formats ClickHouse pris en charge est disponible ici. Voir aussi :
|Type
|Statut
|type JS
|UInt8/16/32
|✔️
|number
|UInt64/128/256
|✔️ ❗- voir ci-dessous
|string
|Int8/16/32
|✔️
|number
|Int64/128/256
|✔️ ❗- voir ci-dessous
|string
|Float32/64
|✔️
|number
|Decimal
|✔️ ❗- voir ci-dessous
|number
|Boolean
|✔️
|boolean
|String
|✔️
|string
|FixedString
|✔️
|string
|UUID
|✔️
|string
|Date32/64
|✔️
|string
|DateTime32/64
|✔️ ❗- voir ci-dessous
|string
|Enum
|✔️
|string
|LowCardinality
|✔️
|string
|Array(T)
|✔️
|T[]
|(nouveau) JSON
|✔️
|object
|Variant(T1, T2…)
|✔️
|T (dépend du variant)
|Dynamic
|✔️
|T (dépend du variant)
|Nested
|✔️
|T[]
|Tuple(T1, T2, …)
|✔️
|[T1, T2, …]
|Tuple(n1 T1, n2 T2…)
|✔️
|{ n1: T1; n2: T2; …}
|Nullable(T)
|✔️
|type JS pour T ou null
|IPv4
|✔️
|string
|IPv6
|✔️
|string
|Point
|✔️
|[ number, number ]
|Ring
|✔️
|Array<Point>
|Polygon
|✔️
|Array<Ring>
|MultiPolygon
|✔️
|Array<Polygon>
|Map(K, V)
|✔️
|Record<K, V>
|Time/Time64
|✔️
|string
Comme le client insère les valeurs sans conversion de type supplémentaire, les colonnes de type
Points à noter concernant les types Date/Date32
Date/
Date32 ne peuvent être insérées que sous forme de
chaînes de caractères.
Exemple : Insérer une valeur de type
Date.
Code source
Cependant, si vous utilisez des colonnes
await client.insert({
table: 'my_table',
values: [ { date: '2022-09-05' } ],
format: 'JSONEachRow',
})
DateTime ou
DateTime64, vous pouvez utiliser à la fois des chaînes et des objets
Date JavaScript. Les objets
Date JavaScript peuvent être transmis à
insert tels quels, avec
date_time_input_format défini sur
best_effort. Consultez cet example pour plus de détails.
Il est possible d’insérer des valeurs Decimal à l’aide des formats de la famille
Points à connaître concernant les types Decimal*
JSON*. Supposons que nous ayons une table définie comme suit :
Nous pouvons insérer des valeurs sans perte de précision en utilisant leur représentation sous forme de chaîne :
CREATE TABLE my_table
(
id UInt32,
dec32 Decimal(9, 2),
dec64 Decimal(18, 3),
dec128 Decimal(38, 10),
dec256 Decimal(76, 20)
)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
Cependant, lors de l’interrogation de données aux formats
await client.insert({
table: 'my_table',
values: [{
id: 1,
dec32: '1234567.89',
dec64: '123456789123456.789',
dec128: '1234567891234567891234567891.1234567891',
dec256: '12345678912345678912345678911234567891234567891234567891.12345678911234567891',
}],
format: 'JSONEachRow',
})
JSON*, ClickHouse renvoie par défaut les Decimals sous forme de nombres, ce qui peut entraîner une perte de précision. Pour éviter cela, vous pouvez convertir les Decimals en chaîne de caractères dans la requête :
Voir cet exemple pour en savoir plus.
await client.query({
query: `
SELECT toString(dec32) AS decimal32,
toString(dec64) AS decimal64,
toString(dec128) AS decimal128,
toString(dec256) AS decimal256
FROM my_table
`,
format: 'JSONEachRow',
})
Bien que le serveur puisse l’accepter comme un nombre, il est renvoyé sous forme de chaîne dans les formats de sortie de la famille
Types intégraux : Int64, Int128, Int256, UInt64, UInt128, UInt256
JSON* afin d’éviter
un dépassement de capacité d’entier, car les valeurs maximales de ces types dépassent
Number.MAX_SAFE_INTEGER.
Ce comportement peut toutefois être modifié
avec le paramètre
output_format_json_quote_64bit_integers
.
Exemple : Ajustez le format de sortie JSON pour les nombres 64 bits.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * from system.numbers LIMIT 1',
format: 'JSONEachRow',
})
expect(await resultSet.json()).toEqual([ { number: '0' } ])
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * from system.numbers LIMIT 1',
format: 'JSONEachRow',
clickhouse_settings: { output_format_json_quote_64bit_integers: 0 },
})
expect(await resultSet.json()).toEqual([ { number: 0 } ])
Le client peut modifier le comportement de ClickHouse via le mécanisme de paramètres. Les paramètres peuvent être définis au niveau de l’instance cliente afin d’être appliqués à chaque requête envoyée à ClickHouse :
Paramètres ClickHouse
Ou un paramètre peut être configuré au niveau de la requête :
const client = createClient({
clickhouse_settings: {}
})
Un fichier de déclaration de types répertoriant tous les paramètres ClickHouse pris en charge est disponible ici.
client.query({
clickhouse_settings: {}
})
Rubriques avancées
Vous pouvez créer une requête avec des paramètres et leur transmettre des valeurs depuis l’application cliente. Cela évite d’avoir à formater la requête avec des valeurs dynamiques spécifiques côté client. Formatez une requête comme d’habitude, puis placez entre accolades les valeurs que vous souhaitez transmettre à la requête depuis les paramètres de l’application, au format suivant :
Requêtes avec paramètres
où :
{<name>: <data_type>}
name— Identifiant de l’espace réservé.
data_type- Type de données de la valeur du paramètre d’application.
Consultez https://clickhouse.com/docs/interfaces/cli#cli-queries-with-parameters-syntax pour plus d’informations.
await client.query({
query: 'SELECT plus({val1: Int32}, {val2: Int32})',
format: 'CSV',
query_params: {
val1: 10,
val2: 20,
},
})
NB : la compression des requêtes n’est actuellement pas disponible dans la version Web. La compression des réponses fonctionne normalement. La version Node.js prend en charge les deux. Les applications de données qui traitent de grands ensembles de données en transit peuvent bénéficier de l’activation de la compression. Actuellement, seul
Compression
GZIP est pris en charge via zlib.
Les paramètres de configuration sont :
createClient({
compression: {
response: true,
request: true
}
})
response: trueindique à ClickHouse server de renvoyer un corps de réponse compressé. Valeur par défaut :
response: false
request: trueactive la compression du corps de la requête client. Valeur par défaut :
request: false
L’implémentation par défaut du logger envoie les enregistrements de journal vers
Journalisation (Node.js uniquement)
stdout via les méthodes
console.debug/info, et vers
stderr via les méthodes
console.warn/error.
Vous pouvez personnaliser la logique de journalisation en fournissant un
LoggerClass, et choisir le niveau de journalisation souhaité via le paramètre
level (la valeur par défaut est
WARN) :
Actuellement, le client consigne les événements suivants :
import type { Logger } from '@clickhouse/client'
// All three LogParams types are exported by the client
interface LogParams {
module: string
message: string
args?: Record<string, unknown>
}
type ErrorLogParams = LogParams & { err: Error }
type WarnLogParams = LogParams & { err?: Error }
class MyLogger implements Logger {
trace({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
debug({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
info({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
warn({ module, message, args }: WarnLogParams) {
// ...
}
error({ module, message, args, err }: ErrorLogParams) {
// ...
}
}
const client = createClient({
log: {
LoggerClass: MyLogger,
level: ClickHouseLogLevel.DEBUG,
}
})
TRACE- informations de bas niveau sur le cycle de vie des sockets Keep-Alive
DEBUG- informations de réponse (sans les en-têtes d’autorisation ni les informations sur l’hôte)
INFO- niveau principalement inutilisé ; affiche le niveau de journalisation actuel lors de l’initialisation du client
WARN- erreurs non fatales ; une requête
pingayant échoué est consignée comme avertissement, car l’erreur sous-jacente est incluse dans le résultat renvoyé
ERROR- erreurs fatales des méthodes
query/
insert/
exec/
command, par exemple en cas d’échec d’une requête
Le client Node.js prend également en charge, de manière optionnelle, le TLS de base (autorité de certification uniquement) et le TLS mutuel (autorité de certification et certificats client). Exemple de configuration TLS de base, en supposant que vos certificats se trouvent dans le dossier
Certificats TLS (Node.js uniquement)
certs
et que le fichier de l’autorité de certification s’appelle
CA.pem :
Exemple de configuration du TLS mutuel à l’aide de certificats clients :
const client = createClient({
url: 'https://<hostname>:<port>',
username: '<username>',
password: '<password>', // if required
tls: {
ca_cert: fs.readFileSync('certs/CA.pem'),
},
})
Consultez des exemples complets de TLS simple et mutuel dans le dépôt.
const client = createClient({
url: 'https://<hostname>:<port>',
username: '<username>',
tls: {
ca_cert: fs.readFileSync('certs/CA.pem'),
cert: fs.readFileSync(`certs/client.crt`),
key: fs.readFileSync(`certs/client.key`),
},
})
Le client active Keep-Alive par défaut dans l’agent HTTP sous-jacent, ce qui signifie que les sockets ouvertes seront réutilisées pour les requêtes suivantes et que l’en-tête
Configuration de Keep-Alive (Node.js uniquement)
Connection: keep-alive sera envoyé. Les sockets inactives restent dans le pool de connexions pendant 2 500 millisecondes par défaut (voir les notes sur l’ajustement de cette option).
keep_alive.idle_socket_ttl doit avoir une valeur sensiblement inférieure à celle de la configuration du serveur/LB. La raison principale est qu’avec HTTP/1.1, le serveur peut fermer les sockets sans en avertir le client ; si le serveur ou le load balancer ferme la connexion avant le client, celui-ci peut tenter de réutiliser une socket fermée, ce qui entraîne une erreur
socket hang up.
Si vous modifiez
keep_alive.idle_socket_ttl, gardez à l’esprit qu’il doit toujours être aligné sur la configuration Keep-Alive de votre serveur/LB, tout en restant toujours inférieur à celle-ci, afin de garantir que le serveur ne ferme jamais la connexion ouverte en premier.
Le client définit
Ajuster
Ajuster
idle_socket_ttl
keep_alive.idle_socket_ttl sur 2 500 millisecondes, car cela peut être considéré comme la valeur par défaut la plus sûre ; côté serveur,
keep_alive_timeout peut être défini jusqu’à seulement 3 secondes dans les versions de ClickHouse antérieures à 23.11 sans modification de
config.xml.
Vous pouvez trouver la valeur correcte du délai d’expiration Keep-Alive dans les en-têtes de réponse du serveur en exécutant la commande suivante :
Vérifiez les valeurs des en-têtes
curl -is --data-binary "SELECT 1" <clickhouse_url>
Connection et
Keep-Alive dans la réponse. Par exemple :
Dans ce cas,
Connection: Keep-Alive
Keep-Alive: timeout=10
keep_alive_timeout est de 10 secondes, et vous pouvez essayer d’augmenter
keep_alive.idle_socket_ttl à 9000, voire 9500 millisecondes, afin de garder les sockets inactifs ouverts un peu plus longtemps que la valeur par défaut. Surveillez d’éventuelles erreurs “Socket hang-up”, qui indiqueront que le serveur ferme les connexions avant que le client ne le fasse, puis réduisez la valeur jusqu’à ce que les erreurs disparaissent.
Si vous rencontrez des erreurs
Dépannage
socket hang up même avec la dernière version du client, plusieurs options s’offrent à vous pour résoudre ce problème :
-
Activez la journalisation avec au moins le niveau
WARN(par défaut). Cela permet de vérifier s’il existe un flux non consommé ou abandonné dans le code de l’application : la couche de transport l’enregistrera au niveau WARN, car cela pourrait entraîner la fermeture du socket par le serveur. Vous pouvez activer la journalisation dans la configuration du client comme suit :
const client = createClient({ log: { level: ClickHouseLogLevel.WARN }, })
-
Assurez-vous que la configuration souhaitée est appliquée à la bonne instance de client. Si vous avez plusieurs instances de client dans votre application, vérifiez bien que celle que vous utilisez pour les requêtes a la valeur correcte pour
keep_alive.idle_socket_ttl.
-
Réduisez le paramètre
keep_alive.idle_socket_ttlde 500 millisecondes dans la configuration du client. Dans certaines situations, par exemple en cas de latence réseau élevée entre le client et le serveur, cela peut être utile afin d’écarter le cas où une requête sortante récupérerait un socket que le serveur s’apprête à fermer.
-
Si cette erreur se produit pendant des requêtes longues sans aucune donnée entrante ou sortante (par exemple un
INSERT FROM SELECTde longue durée), cela peut être dû à un load balancer ou à d’autres composants réseau qui ferment les connexions longues ou les requêtes longues. Vous pouvez essayer de forcer l’arrivée de données pendant les requêtes longues en utilisant une combinaison de ces paramètres ClickHouse :Gardez toutefois à l’esprit que la taille totale des en-têtes reçus est limitée à 16KB dans les versions récentes de Node.js ; après un certain nombre d’en-têtes de progression reçus, autour de 70 à 80 dans nos tests, une exception sera générée. Il est également possible d’utiliser une approche complètement différente, en évitant totalement le temps d’attente sur le réseau ; cela peut se faire en tirant parti de la « fonctionnalité » de l’interface HTTP selon laquelle les mutations ne sont pas annulées lorsque la connexion est perdue. Voir cet exemple (partie 2) pour plus de détails.
const client = createClient({ // Ici, nous supposons que certaines requêtes auront un temps d’exécution supérieur à 5 minutes request_timeout: 400_000, /** Ces paramètres combinés permettent d’éviter les problèmes de dépassement de délai du LB dans le cas de requêtes longues sans données entrantes ou sortantes, * comme `INSERT FROM SELECT` et autres similaires, car la connexion pourrait être marquée comme inactive par le LB et fermée brutalement. * Dans ce cas, nous supposons que le LB a un délai d’inactivité de connexion de 120s, donc nous définissons 110s comme valeur « sûre ». */ clickhouse_settings: { send_progress_in_http_headers: 1, http_headers_progress_interval_ms: '110000', // UInt64, doit être transmis sous forme de chaîne }, })
-
La fonctionnalité Keep-Alive peut être entièrement désactivée. Dans ce cas, le client ajoutera également l’en-tête
Connection: closeà chaque requête, et l’agent HTTP sous-jacent ne réutilisera pas les connexions. Le paramètre
keep_alive.idle_socket_ttlsera ignoré, puisqu’il n’y aura pas de sockets inactifs. Cela entraînera une surcharge supplémentaire, puisqu’une nouvelle connexion sera établie pour chaque requête.
const client = createClient({ keep_alive: { enabled: false, }, })
-
Écartez les problèmes potentiels liés au reste de la pile réseau, y compris Node.js lui-même, en exécutant un simple test en ligne de commande avec la même instance ClickHouse et le même chemin réseau (c’est-à-dire depuis la même machine ou le même segment réseau, par exemple un pod Kubernetes), par exemple avec
curl:Vous pouvez l’exécuter en boucle pendant plusieurs minutes. Si vous voyez des erreurs similaires dans
curl -is --user '<user>:<password>' --data-binary "SELECT 1" <clickhouse_url>
curl, il est probable que le problème ne soit pas lié à la configuration du client, mais plutôt à la pile réseau ou à la configuration du serveur.
-
Pour tester la connexion avec les fonctionnalités natives de Node.js, vous pouvez essayer de créer une simple requête HTTP vers le serveur ClickHouse en utilisant l’API
fetchintégrée :
const response = await fetch('<clickhouse_url>?query=SELECT+1', {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from('<user>:<password>').toString('base64'),
}
})
-
Dans certains cas, le code applicatif ou les adaptateurs du framework peuvent ajouter un
ping()préventif avant l’exécution réelle de la requête, ce qui peut conduire à une situation où la requête
ping()réussit, mais où la requête suivante échoue avec une erreur “socket hang up” en raison du même problème sous-jacent de connexions inactives. Si vous observez ce schéma dans les journaux, vérifiez s’il existe une option permettant de désactiver les pings préventifs dans votre framework ou votre code applicatif. Cela devrait également aider à réduire le risque d’être limité en débit par l’un des composants réseau intermédiaires.
- Assurez-vous que l’application elle-même dispose de suffisamment de temps CPU et que le réseau n’est pas bridé par le fournisseur d’hébergement. Différents moyens de surveillance, comme les métriques de pause du GC, les métriques de latence de la boucle d’événements et d’autres du même type, peuvent également être utiles pour écarter d’éventuels problèmes de manque de ressources.
- Essayez de vérifier votre code applicatif avec la règle ESLint no-floating-promises activée, ce qui aidera à identifier les promesses non gérées susceptibles d’entraîner des flux et des sockets orphelins.
Lorsque vous utilisez le client avec un utilisateur
Utilisateurs en lecture seule
readonly=1, la compression de la réponse ne peut pas être activée, car elle nécessite le paramètre
enable_http_compression. La configuration suivante entraînera une erreur :
Consultez l’exemple, qui détaille davantage les limitations des utilisateurs avec
const client = createClient({
compression: {
response: true, // won't work with a readonly=1 user
},
})
readonly=1.
Si votre instance ClickHouse se trouve derrière un proxy et que l’URL contient un chemin d’accès, comme par exemple http://proxy:8123/clickhouse_server, indiquez
Proxy avec un chemin d’accès
clickhouse_server comme option de configuration
pathname (avec ou sans slash initial) ; sinon, s’il est fourni directement dans l’
url, il sera interprété comme l’option
database. Plusieurs segments sont pris en charge, par ex.
/my_proxy/db.
const client = createClient({
url: 'http://proxy:8123',
pathname: '/clickhouse_server',
})
Si vous avez un proxy inverse avec authentification en amont de votre déploiement ClickHouse, vous pouvez utiliser le paramètre
Proxy inverse avec authentification
http_headers pour fournir les en-têtes nécessaires :
const client = createClient({
http_headers: {
'My-Auth-Header': '...',
},
})
Par défaut, le client configure l’agent HTTP ou HTTPS sous-jacent à l’aide des paramètres fournis dans la configuration du client (comme
Agent HTTP/HTTPS personnalisé (expérimental, Node.js uniquement)
max_open_connections,
keep_alive.enabled,
tls), qui gérera les connexions au serveur ClickHouse. De plus, si des certificats TLS sont utilisés, l’agent sous-jacent sera configuré avec les certificats nécessaires, et les en-têtes d’authentification TLS appropriés seront appliqués.
À partir de la version 1.2.0, il est possible de fournir au client un agent HTTP ou HTTPS personnalisé, en remplacement de l’agent sous-jacent par défaut. Cela peut être utile dans le cas de configurations réseau complexes. Les conditions suivantes s’appliquent si un agent personnalisé est fourni :
- Les options
max_open_connectionset
tlsn’auront aucun effet et seront ignorées par le client, car elles font partie de la configuration de l’agent sous-jacent.
keep_alive.enabledréglera uniquement la valeur par défaut de l’en-tête
Connection(
true->
Connection: keep-alive,
false->
Connection: close).
- Bien que la gestion des sockets keep-alive inactifs continue de fonctionner (car elle n’est pas liée à l’agent, mais au socket lui-même), il est désormais possible de la désactiver entièrement en définissant
keep_alive.idle_socket_ttlsur
0.
Utilisation d’un agent HTTP ou HTTPS personnalisé sans certificat :
Exemples d’utilisation d’un agent personnalisé
Utilisation d’un agent HTTPS personnalisé avec un TLS de base et un certificat d’AC :
const agent = new http.Agent({ // or https.Agent
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
})
const client = createClient({
http_agent: agent,
})
Utilisation d’un agent HTTPS personnalisé avec TLS mutuel :
const agent = new https.Agent({
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
ca: fs.readFileSync('./ca.crt'),
})
const client = createClient({
url: 'https://myserver:8443',
http_agent: agent,
// With a custom HTTPS agent, the client won't use the default HTTPS connection implementation; the headers should be provided manually
http_headers: {
'X-ClickHouse-User': 'username',
'X-ClickHouse-Key': 'password',
},
// Important: authorization header conflicts with the TLS headers; disable it.
set_basic_auth_header: false,
})
Avec des certificats et un agent HTTPS personnalisé, il est probablement nécessaire de désactiver l’en-tête
const agent = new https.Agent({
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
ca: fs.readFileSync('./ca.crt'),
cert: fs.readFileSync('./client.crt'),
key: fs.readFileSync('./client.key'),
})
const client = createClient({
url: 'https://myserver:8443',
http_agent: agent,
// With a custom HTTPS agent, the client won't use the default HTTPS connection implementation; the headers should be provided manually
http_headers: {
'X-ClickHouse-User': 'username',
'X-ClickHouse-Key': 'password',
'X-ClickHouse-SSL-Certificate-Auth': 'on',
},
// Important: authorization header conflicts with the TLS headers; disable it.
set_basic_auth_header: false,
})
Authorization par défaut via le paramètre
set_basic_auth_header (introduit dans la version 1.2.0), car il entre en conflit avec les en-têtes TLS. Tous les en-têtes TLS doivent être fournis manuellement.
Limites connues (Node.js/web)
- Il n’existe pas de mappage de données pour les ensembles de résultats ; seules les primitives du langage sont donc utilisées. La prise en charge de certains mappages de types de données est prévue avec le support du format RowBinary.
- Il existe quelques points d’attention concernant les types de données Decimal* et Date* / DateTime*.
- Lors de l’utilisation des formats de la famille JSON*, les nombres supérieurs à Int32 sont représentés sous forme de chaînes, car les valeurs maximales des types Int64+ dépassent
Number.MAX_SAFE_INTEGER. Voir la section types entiers pour plus de détails.
Limitations connues (web)
- Le streaming des requêtes SELECT fonctionne, mais il est désactivé pour les insertions (au niveau des types également).
- La compression des requêtes est désactivée et la configuration est ignorée. La compression des réponses fonctionne.
- La journalisation n’est pas encore prise en charge.
Conseils d’optimisation des performances
- Pour réduire la consommation de mémoire de l’application, envisagez d’utiliser des streams pour les inserts volumineux (par ex. depuis des fichiers) et les requêtes SELECT lorsque c’est pertinent. Pour les écouteurs d’événements et les cas d’usage similaires, les async inserts peuvent être une autre bonne option, car elles permettent de minimiser, voire d’éviter complètement, le batching côté client. Des exemples d’async insert sont disponibles dans le dépôt du client, avec
async_insert_comme préfixe de nom de fichier.
- Le client n’active pas la compression des requêtes ni des réponses par défaut. Cependant, lors de la lecture ou de l’insertion de grands jeux de données, vous pouvez envisager de l’activer via
ClickHouseClientConfigOptions.compression(uniquement pour
requestou
response, ou pour les deux).
- La compression a un coût important en termes de performances. L’activer pour
requestou
responseralentira respectivement les SELECT ou les inserts, mais réduira le volume de trafic réseau transféré par l’application.
Si vous avez des questions ou besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter sur le Slack de la communauté (canal
Contactez-nous
#clickhouse-js) ou via les issues GitHub.