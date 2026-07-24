Pour configurer la planification des sauvegardes d’un service, accédez à l’onglet Settings de la console, puis cliquez sur Modifier la configuration des sauvegardes.

Un onglet s’ouvre alors à droite, dans lequel vous pouvez sélectionner les valeurs de rétention, de fréquence et d’heure de début. Vous devrez enregistrer les paramètres choisis pour qu’ils prennent effet.

L’heure de début et la fréquence sont mutuellement exclusives. L’heure de début prévaut.