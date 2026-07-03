Options de connexion à ClickHouse depuis Java

​ ClickHouse client

Le client Java est une bibliothèque qui implémente une API propre et masque les détails des communications réseau avec le serveur ClickHouse. À ce jour, seule l’interface HTTP est prise en charge. La bibliothèque fournit des utilitaires pour manipuler différents formats ClickHouse ainsi que d’autres fonctions associées.

Le client Java a été développé dès 2015. Sa base de code est devenue très difficile à maintenir, son API est déroutante, et il est difficile de l’optimiser davantage. Nous l’avons donc remanié en 2024 sous la forme d’un nouveau composant, client-v2 . Il offre une API claire, une base de code plus légère, de meilleures performances et une meilleure prise en charge des formats ClickHouse (principalement RowBinary et Native). JDBC utilisera ce client dans un avenir proche.

​ Types de données pris en charge

Type de données Prise en charge par Client V2 Prise en charge par Client V1 Int8 ✔ ✔ Int16 ✔ ✔ Int32 ✔ ✔ Int64 ✔ ✔ Int128 ✔ ✔ Int256 ✔ ✔ UInt8 ✔ ✔ UInt16 ✔ ✔ UInt32 ✔ ✔ UInt64 ✔ ✔ UInt128 ✔ ✔ UInt256 ✔ ✔ Float32 ✔ ✔ Float64 ✔ ✔ Decimal ✔ ✔ Decimal32 ✔ ✔ Decimal64 ✔ ✔ Decimal128 ✔ ✔ Decimal256 ✔ ✔ Bool ✔ ✔ String ✔ ✔ FixedString ✔ ✔ Nullable ✔ ✔ Date ✔ ✔ Date32 ✔ ✔ DateTime ✔ ✔ DateTime32 ✔ ✔ DateTime64 ✔ ✔ Interval ✗ ✗ Enum ✔ ✔ Enum8 ✔ ✔ Enum16 ✔ ✔ Array ✔ ✔ Map ✔ ✔ Nested ✔ ✔ Tuple ✔ ✔ UUID ✔ ✔ IPv4 ✔ ✔ IPv6 ✔ ✔ Object ✗ ✔ Point ✔ ✔ Nothing ✔ ✔ MultiPolygon ✔ ✔ Ring ✔ ✔ Polygon ✔ ✔ SimpleAggregateFunction ✔ ✔ AggregateFunction* ✔ ✔ Variant ✔ ✗ Dynamic ✔ ✗ JSON ✔ ✗

Prise en charge partielle AggregateFunction — Seul groupBitmap est pris en charge pour les lectures binaires directes. Pour les autres fonctions d’agrégation ( min , max , avg , etc.), utilisez les combinateurs -Merge dans votre requête (par exemple, minMerge() , avgMerge() ) pour finaliser l’état côté serveur. SELECT * FROM table ... n’est pas pris en charge pour les colonnes de type AggregateFunction .

Remarques sur les types de données Decimal — SET output_format_decimal_trailing_zeros=1 à partir de la version 21.9+ pour plus de cohérence.

— à partir de la version 21.9+ pour plus de cohérence. Enum — peut être traité à la fois comme une chaîne et comme un entier.

— peut être traité à la fois comme une chaîne et comme un entier. UInt64 — mappé sur long dans client-v1.

Tableau des fonctionnalités des clients :

Name Client V2 Client V1 Comments Connexion HTTP ✔ ✔ Compression HTTP (LZ4) ✔ ✔ Compression gérée par l’application ✔ ✗ Compression des réponses du serveur - LZ4 ✔ ✔ Compression des requêtes du client - LZ4 ✔ ✔ HTTPS ✔ ✔ Certificat SSL client (mTLS) ✔ ✔ Proxy HTTP ✔ ✔ SerDe POJO ✔ ✗ Pool de connexions ✔ ✔ Lorsque le client Apache HTTP est utilisé Paramètres nommés ✔ ✔ Nouvelle tentative en cas d’échec ✔ ✔ Basculement ✗ ✔ Équilibrage de charge ✗ ✔ Découverte automatique du serveur ✗ ✔ Commentaire de log ✔ ✔ Rôles de session ✔ ✔ Authentification SSL du client ✔ ✔ Configuration SNI ✔ ✗ Fuseau horaire de la session ✔ ✔

Le pilote JDBC hérite des mêmes fonctionnalités que l’implémentation client sous-jacente. Les autres fonctionnalités de JDBC sont listées sur sa page

Tous les projets de ce dépôt sont testés avec toutes les versions LTS actives de ClickHouse.

Politique de prise en charge

Nous recommandons de mettre régulièrement à jour le client afin de ne pas manquer les correctifs de sécurité et les nouvelles améliorations.

Si vous rencontrez un problème lors de la migration vers l’API v2, créez une issue et nous vous répondrons !

Logback ou Log4j . Par exemple, si vous utilisez Maven, vous pouvez ajouter la dépendance suivante à votre fichier pom.xml : Notre client Java utilise SLF4J pour la journalisation. Vous pouvez utiliser n’importe quel framework de journalisation compatible avec SLF4J, commeou. Par exemple, si vous utilisez Maven, vous pouvez ajouter la dépendance suivante à votre fichier

pom.xml < dependencies > <!-- SLF4J API --> < dependency > < groupId > org.slf4j </ groupId > < artifactId > slf4j-api </ artifactId > < version > 2.0.16 </ version > <!-- Use the latest version --> </ dependency > <!-- Logback Core --> < dependency > < groupId > ch.qos.logback </ groupId > < artifactId > logback-core </ artifactId > < version > 1.5.16 </ version > <!-- Use the latest version --> </ dependency > <!-- Logback Classic (bridges SLF4J to Logback) --> < dependency > < groupId > ch.qos.logback </ groupId > < artifactId > logback-classic </ artifactId > < version > 1.5.16 </ version > <!-- Use the latest version --> </ dependency > </ dependencies >

​ Configurer la journalisation

Cela dépend du framework de journalisation que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Logback , vous pouvez configurer la journalisation dans un fichier nommé logback.xml :