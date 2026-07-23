CSV,
JSON,
Parquet,
Arrow,
TSV,
ORC,
Avro, et bien d’autres. Pour la liste complète, voir “Formats de données”.
Dans cette section, nous vous proposons un guide de démarrage simple pour transférer des
données d’Azure Blob Storage vers ClickHouse, ainsi que les points importants à prendre en compte
pour utiliser cette fonction efficacement. Pour plus de détails et d’options avancées,
consultez la documentation officielle :
documentation de la fonction de table
azureBlobStorage
Pour permettre à ClickHouse d’accéder à votre Azure Blob Storage, vous aurez besoin d’une chaîne de connexion avec une clé d’accès.
Récupération des clés d’accès à Azure Blob Storage
- Dans le portail Azure, accédez à votre Storage Account.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Access keys dans la section Security + networking.
- Choisissez key1 ou key2, puis cliquez sur le bouton Show à côté du champ Connection string.
- Copiez la chaîne de connexion — vous l’utiliserez comme paramètre dans la fonction de table azureBlobStorage.
Ouvrez la console de requête ClickHouse de votre choix — il peut s’agir de l’interface web de ClickHouse Cloud, du client ClickHouse CLI ou de tout autre outil que vous utilisez pour exécuter des requêtes. Une fois votre chaîne de connexion et votre console de requête ClickHouse prêtes, vous pouvez commencer à interroger directement les données d’Azure Blob Storage. Dans l’exemple suivant, nous interrogeons toutes les données stockées dans des fichiers JSON situés dans un conteneur nommé data-container :
Interroger les données d’Azure Blob Storage
Si vous souhaitez copier ces données dans une table ClickHouse locale (par exemple, my_table), vous pouvez utiliser l’instruction
SELECT * FROM azureBlobStorage(
'<YOUR CONNECTION STRING>',
'data-container',
'*.json',
'JSONEachRow');
INSERT INTO ... SELECT :
Cela vous permet d’importer efficacement des données externes dans ClickHouse sans nécessiter d’étapes ETL intermédiaires.
INSERT INTO my_table
SELECT * FROM azureBlobStorage(
'<YOUR CONNECTION STRING>',
'data-container',
'*.json',
'JSONEachRow');
À titre d’exemple, nous allons télécharger un seul fichier du jeu de données Environmental Sensors.
Un exemple simple utilisant le jeu de données Environmental Sensors
- Téléchargez un fichier d’exemple depuis le jeu de données Environmental Sensors
- Dans le portail Azure, créez un nouveau compte de stockage si vous n’en avez pas déjà un.
- Créez un nouveau conteneur dans votre compte de stockage. Dans cet exemple, nous le nommons sensors. Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez un conteneur existant.
-
Téléversez le fichier
2019-06_bmp180.csv.zstprécédemment téléchargé dans le conteneur.
- Suivez les étapes décrites précédemment pour obtenir la chaîne de connexion à Azure Blob Storage.
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'<YOUR CONNECTION STRING>',
'sensors',
'2019-06_bmp180.csv.zst',
'CSVWithNames')
LIMIT 10
SETTINGS format_csv_delimiter = ';'
- Pour charger les données dans une table, créez une version simplifiée du
schéma utilisé dans le jeu de données d’origine :
CREATE TABLE sensors ( sensor_id UInt16, lat Float32, lon Float32, timestamp DateTime, temperature Float32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (timestamp, sensor_id);
Pour plus d’informations sur les options de configuration et l’inférence de schéma lors de l’interrogation de sources externes comme Azure Blob Storage, consultez Inférence automatique du schéma à partir des données d’entrée
- Insérez maintenant les données depuis Azure Blob Storage dans la table sensors :
INSERT INTO sensors SELECT sensor_id, lat, lon, timestamp, temperature FROM azureBlobStorage( '<YOUR CONNECTION STRING>', 'sensors', '2019-06_bmp180.csv.zst', 'CSVWithNames') SETTINGS format_csv_delimiter = ';'
2019-06_bmp180.csv.zst
stocké dans Azure Blob Storage.
Il s’agit simplement d’une introduction à l’utilisation de la fonction azureBlobStorage. Pour des options plus avancées et des détails de configuration, veuillez consulter la documentation officielle :