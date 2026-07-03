Plus de 20 milliards d’enregistrements de données provenant de Sensor.Community, un réseau mondial de capteurs porté par des contributeurs qui produit des données environnementales ouvertes.

Sensor.Community est un réseau mondial de capteurs porté par des contributeurs, qui produit des données environnementales ouvertes. Les données sont collectées par des capteurs partout dans le monde. N’importe qui peut acheter un capteur et l’installer où bon lui semble. Les API permettant de télécharger les données sont disponibles sur GitHub , et les données sont librement accessibles sous la licence Database Contents License (DbCL)

production de Le jeu de données contient plus de 20 milliards d’enregistrements ; soyez donc prudent avant de simplement copier-coller les commandes ci-dessous, sauf si vos ressources peuvent gérer un tel volume. Les commandes ci-dessous ont été exécutées sur une instance dede ClickHouse Cloud

Les données se trouvent dans S3, nous pouvons donc utiliser la fonction de table s3 pour créer une table à partir des fichiers. Nous pouvons également interroger les données directement. Examinons quelques lignes avant d’essayer de les insérer dans ClickHouse :

SELECT * FROM s3( 'https://clickhouse-public-datasets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sensors/monthly/2019-06_bmp180.csv.zst' , 'CSVWithNames' ) LIMIT 10 SETTINGS format_csv_delimiter = ';' ;

Les données se trouvent dans des fichiers CSV, mais le délimiteur est un point-virgule. Les lignes se présentent ainsi :

┌─sensor_id─┬─sensor_type─┬─location─┬────lat─┬────lon─┬─timestamp───────────┬──pressure─┬─altitude─┬─pressure_sealevel─┬─temperature─┐ │ 9119 │ BMP180 │ 4594 │ 50.994 │ 7.126 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 101471 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.9 │ │ 21210 │ BMP180 │ 10762 │ 42.206 │ 25.326 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 99525 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.3 │ │ 19660 │ BMP180 │ 9978 │ 52.434 │ 17.056 │ 2019-06-01T00:00:04 │ 101570 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 15.3 │ │ 12126 │ BMP180 │ 6126 │ 57.908 │ 16.49 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101802.56 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 8.07 │ │ 15845 │ BMP180 │ 8022 │ 52.498 │ 13.466 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101878 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 23 │ │ 16415 │ BMP180 │ 8316 │ 49.312 │ 6.744 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 100176 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 14.7 │ │ 7389 │ BMP180 │ 3735 │ 50.136 │ 11.062 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 98905 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.1 │ │ 13199 │ BMP180 │ 6664 │ 52.514 │ 13.44 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 101855.54 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.74 │ │ 12753 │ BMP180 │ 6440 │ 44.616 │ 2.032 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 99475 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17 │ │ 16956 │ BMP180 │ 8594 │ 52.052 │ 8.354 │ 2019-06-01T00:00:08 │ 101322 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17.2 │ └───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────┘

Nous utiliserons la table MergeTree suivante pour stocker les données dans ClickHouse :

CREATE TABLE sensors ( sensor_id UInt16, sensor_type Enum( 'BME280' , 'BMP180' , 'BMP280' , 'DHT22' , 'DS18B20' , 'HPM' , 'HTU21D' , 'PMS1003' , 'PMS3003' , 'PMS5003' , 'PMS6003' , 'PMS7003' , 'PPD42NS' , 'SDS011' ), location UInt32, lat Float32, lon Float32, timestamp DateTime , P1 Float32, P2 Float32, P0 Float32, durP1 Float32, ratioP1 Float32, durP2 Float32, ratioP2 Float32, pressure Float32, altitude Float32, pressure_sealevel Float32, temperature Float32, humidity Float32, date Date MATERIALIZED toDate( timestamp ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( timestamp , sensor_id);

Les services ClickHouse Cloud disposent d’un cluster nommé default . Nous utiliserons la table function s3Cluster , qui lit les fichiers S3 en parallèle à partir des nœuds de votre cluster. (Si vous n’avez pas de cluster, utilisez simplement la fonction s3 et supprimez le nom du cluster.)

Cette requête prendra un certain temps — elle représente environ 1,67 To de données non compressées :

INSERT INTO sensors SELECT * FROM s3Cluster( 'default' , 'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/sensors/monthly/*.csv.zst' , 'CSVWithNames' , $$ sensor_id UInt16, sensor_type String, location UInt32, lat Float32, lon Float32, timestamp DateTime , P1 Float32, P2 Float32, P0 Float32, durP1 Float32, ratioP1 Float32, durP2 Float32, ratioP2 Float32, pressure Float32, altitude Float32, pressure_sealevel Float32, temperature Float32, humidity Float32 $$ ) SETTINGS format_csv_delimiter = ';' , input_format_allow_errors_ratio = '0.5' , input_format_allow_errors_num = 10000 , input_format_parallel_parsing = 0 , date_time_input_format = 'best_effort' , max_insert_threads = 32 , parallel_distributed_insert_select = 1 ;

Voici la réponse — indiquant le nombre de lignes et la vitesse de traitement. Les données sont ingérées à plus de 6 millions de lignes par seconde !

0 rows in set. Elapsed: 3419.330 sec. Processed 20.69 billion rows, 1.67 TB (6.05 million rows/s., 488.52 MB/s.)

Voyons quel espace de stockage sur disque est nécessaire pour la table sensors :

SELECT disk_name, formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes) AS size ) AS compressed, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes) AS usize) AS uncompressed, round (usize / size , 2 ) AS compr_rate, sum ( rows ) AS rows , count () AS part_count FROM system . parts WHERE (active = 1 ) AND ( table = 'sensors' ) GROUP BY disk_name ORDER BY size DESC ;

Les 1,67 To sont compressés à 310 Gio, et il y a 20,69 milliards de lignes :

┌─disk_name─┬─compressed─┬─uncompressed─┬─compr_rate─┬────────rows─┬─part_count─┐ │ s3disk │ 310.21 GiB │ 1.30 TiB │ 4.29 │ 20693971809 │ 472 │ └───────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

Analysons les données maintenant qu’elles sont stockées dans ClickHouse. Notez que le volume de données augmente au fil du temps, à mesure que davantage de capteurs sont mis en service :

SELECT date , count () FROM sensors GROUP BY date ORDER BY date ASC ;

Nous pouvons créer un graphique dans la console SQL pour visualiser les résultats :

Cette requête compte le nombre de jours très chauds et humides :

WITH toYYYYMMDD( timestamp ) AS day SELECT day , count () FROM sensors WHERE temperature >= 40 AND temperature <= 50 AND humidity >= 90 GROUP BY day ORDER BY day ASC ;

Voici une visualisation du résultat :