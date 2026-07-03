- Les données se trouvent dans S3, nous pouvons donc utiliser la fonction de table
s3pour créer une table à partir des fichiers. Nous pouvons également interroger les données directement. Examinons quelques lignes avant d’essayer de les insérer dans ClickHouse :
Les données se trouvent dans des fichiers CSV, mais le délimiteur est un point-virgule. Les lignes se présentent ainsi :
SELECT *
FROM s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sensors/monthly/2019-06_bmp180.csv.zst',
'CSVWithNames'
)
LIMIT 10
SETTINGS format_csv_delimiter = ';';
┌─sensor_id─┬─sensor_type─┬─location─┬────lat─┬────lon─┬─timestamp───────────┬──pressure─┬─altitude─┬─pressure_sealevel─┬─temperature─┐
│ 9119 │ BMP180 │ 4594 │ 50.994 │ 7.126 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 101471 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.9 │
│ 21210 │ BMP180 │ 10762 │ 42.206 │ 25.326 │ 2019-06-01T00:00:00 │ 99525 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.3 │
│ 19660 │ BMP180 │ 9978 │ 52.434 │ 17.056 │ 2019-06-01T00:00:04 │ 101570 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 15.3 │
│ 12126 │ BMP180 │ 6126 │ 57.908 │ 16.49 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101802.56 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 8.07 │
│ 15845 │ BMP180 │ 8022 │ 52.498 │ 13.466 │ 2019-06-01T00:00:05 │ 101878 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 23 │
│ 16415 │ BMP180 │ 8316 │ 49.312 │ 6.744 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 100176 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 14.7 │
│ 7389 │ BMP180 │ 3735 │ 50.136 │ 11.062 │ 2019-06-01T00:00:06 │ 98905 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.1 │
│ 13199 │ BMP180 │ 6664 │ 52.514 │ 13.44 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 101855.54 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 19.74 │
│ 12753 │ BMP180 │ 6440 │ 44.616 │ 2.032 │ 2019-06-01T00:00:07 │ 99475 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17 │
│ 16956 │ BMP180 │ 8594 │ 52.052 │ 8.354 │ 2019-06-01T00:00:08 │ 101322 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 17.2 │
└───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────┘
- Nous utiliserons la table
MergeTreesuivante pour stocker les données dans ClickHouse :
CREATE TABLE sensors
(
sensor_id UInt16,
sensor_type Enum('BME280', 'BMP180', 'BMP280', 'DHT22', 'DS18B20', 'HPM', 'HTU21D', 'PMS1003', 'PMS3003', 'PMS5003', 'PMS6003', 'PMS7003', 'PPD42NS', 'SDS011'),
location UInt32,
lat Float32,
lon Float32,
timestamp DateTime,
P1 Float32,
P2 Float32,
P0 Float32,
durP1 Float32,
ratioP1 Float32,
durP2 Float32,
ratioP2 Float32,
pressure Float32,
altitude Float32,
pressure_sealevel Float32,
temperature Float32,
humidity Float32,
date Date MATERIALIZED toDate(timestamp)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp, sensor_id);
- Les services ClickHouse Cloud disposent d’un cluster nommé
default. Nous utiliserons la table function
s3Cluster, qui lit les fichiers S3 en parallèle à partir des nœuds de votre cluster. (Si vous n’avez pas de cluster, utilisez simplement la fonction
s3et supprimez le nom du cluster.)
Voici la réponse — indiquant le nombre de lignes et la vitesse de traitement. Les données sont ingérées à plus de 6 millions de lignes par seconde !
INSERT INTO sensors
SELECT *
FROM s3Cluster(
'default',
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/sensors/monthly/*.csv.zst',
'CSVWithNames',
$$ sensor_id UInt16,
sensor_type String,
location UInt32,
lat Float32,
lon Float32,
timestamp DateTime,
P1 Float32,
P2 Float32,
P0 Float32,
durP1 Float32,
ratioP1 Float32,
durP2 Float32,
ratioP2 Float32,
pressure Float32,
altitude Float32,
pressure_sealevel Float32,
temperature Float32,
humidity Float32 $$
)
SETTINGS
format_csv_delimiter = ';',
input_format_allow_errors_ratio = '0.5',
input_format_allow_errors_num = 10000,
input_format_parallel_parsing = 0,
date_time_input_format = 'best_effort',
max_insert_threads = 32,
parallel_distributed_insert_select = 1;
0 rows in set. Elapsed: 3419.330 sec. Processed 20.69 billion rows, 1.67 TB (6.05 million rows/s., 488.52 MB/s.)
- Voyons quel espace de stockage sur disque est nécessaire pour la table
sensors:
Les 1,67 To sont compressés à 310 Gio, et il y a 20,69 milliards de lignes :
SELECT
disk_name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes) AS size) AS compressed,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes) AS usize) AS uncompressed,
round(usize / size, 2) AS compr_rate,
sum(rows) AS rows,
count() AS part_count
FROM system.parts
WHERE (active = 1) AND (table = 'sensors')
GROUP BY
disk_name
ORDER BY size DESC;
┌─disk_name─┬─compressed─┬─uncompressed─┬─compr_rate─┬────────rows─┬─part_count─┐
│ s3disk │ 310.21 GiB │ 1.30 TiB │ 4.29 │ 20693971809 │ 472 │
└───────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘
- Analysons les données maintenant qu’elles sont stockées dans ClickHouse. Notez que le volume de données augmente au fil du temps, à mesure que davantage de capteurs sont mis en service :
Nous pouvons créer un graphique dans la console SQL pour visualiser les résultats :
SELECT
date,
count()
FROM sensors
GROUP BY date
ORDER BY date ASC;
- Cette requête compte le nombre de jours très chauds et humides :
Voici une visualisation du résultat :
WITH
toYYYYMMDD(timestamp) AS day
SELECT day, count() FROM sensors
WHERE temperature >= 40 AND temperature <= 50 AND humidity >= 90
GROUP BY day
ORDER BY day ASC;