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Sensor.Community est un réseau mondial de capteurs porté par des contributeurs, qui produit des données environnementales ouvertes. Les données sont collectées par des capteurs partout dans le monde. N’importe qui peut acheter un capteur et l’installer où bon lui semble. Les API permettant de télécharger les données sont disponibles sur GitHub, et les données sont librement accessibles sous la licence Database Contents License (DbCL).
Le jeu de données contient plus de 20 milliards d’enregistrements ; soyez donc prudent avant de simplement copier-coller les commandes ci-dessous, sauf si vos ressources peuvent gérer un tel volume. Les commandes ci-dessous ont été exécutées sur une instance de production de ClickHouse Cloud.
  1. Les données se trouvent dans S3, nous pouvons donc utiliser la fonction de table s3 pour créer une table à partir des fichiers. Nous pouvons également interroger les données directement. Examinons quelques lignes avant d’essayer de les insérer dans ClickHouse :
Les données se trouvent dans des fichiers CSV, mais le délimiteur est un point-virgule. Les lignes se présentent ainsi :
  1. Nous utiliserons la table MergeTree suivante pour stocker les données dans ClickHouse :
  1. Les services ClickHouse Cloud disposent d’un cluster nommé default. Nous utiliserons la table function s3Cluster, qui lit les fichiers S3 en parallèle à partir des nœuds de votre cluster. (Si vous n’avez pas de cluster, utilisez simplement la fonction s3 et supprimez le nom du cluster.)
Cette requête prendra un certain temps — elle représente environ 1,67 To de données non compressées :
Voici la réponse — indiquant le nombre de lignes et la vitesse de traitement. Les données sont ingérées à plus de 6 millions de lignes par seconde !
  1. Voyons quel espace de stockage sur disque est nécessaire pour la table sensors :
Les 1,67 To sont compressés à 310 Gio, et il y a 20,69 milliards de lignes :
  1. Analysons les données maintenant qu’elles sont stockées dans ClickHouse. Notez que le volume de données augmente au fil du temps, à mesure que davantage de capteurs sont mis en service :
Nous pouvons créer un graphique dans la console SQL pour visualiser les résultats :
  1. Cette requête compte le nombre de jours très chauds et humides :
Voici une visualisation du résultat :
Dernière modification le 3 juillet 2026