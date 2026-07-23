Bibliothèque client Java permettant de communiquer avec un serveur de base de données via ses protocoles. L’implémentation actuelle ne prend en charge que l’ interface HTTP . La bibliothèque fournit sa propre API pour envoyer des requêtes à un serveur, ainsi que des outils pour travailler avec différents formats de données binaires (RowBinary* & Native*).

Maven Central (page du projet) : https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2

Builds nocturnes (lien vers le dépôt) : https://central.sonatype.com/repository/maven-snapshots/

Maven

Gradle (Kotlin)

Gradle < dependency > < groupId > com.clickhouse </ groupId > < artifactId > client-v2 </ artifactId > < version > 0.9.8 </ version > </ dependency > // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2 implementation ( "com.clickhouse:client-v2:0.9.8" ) // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2 implementation 'com.clickhouse:client-v2:0.9.8'

L’objet Client est initialisé par com.clickhouse.client.api.Client.Builder#build() . Chaque client possède son propre contexte et aucun objet n’est partagé entre eux. Le Builder dispose de méthodes de configuration pour en simplifier la mise en œuvre.

Exemple :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setUsername (user) . setPassword (password) . build ();

Client est AutoCloseable et doit être fermé lorsqu’il n’est plus nécessaire.

L’authentification est configurée par client lors de la phase d’initialisation. Trois méthodes d’authentification sont prises en charge : par mot de passe, par jeton d’accès ou par certificat client SSL.

L’authentification par mot de passe nécessite de renseigner le nom d’utilisateur et le mot de passe en appelant setUsername(String) et setPassword(String) :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setUsername (user) . setPassword (password) . build ();

L’authentification par jeton d’accès nécessite de configurer le jeton d’accès en appelant setAccessToken(String) :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setAccessToken (userAccessToken) . build ();

L’authentification par certificat client SSL nécessite de définir le nom d’utilisateur, d’activer l’authentification SSL, de configurer un certificat client et une clé client en appelant respectivement setUsername(String) , useSSLAuthentication(boolean) , setClientCertificate(String) et setClientKey(String) :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . useSSLAuthentication ( true ) . setUsername ( "some_user" ) . setClientCertificate ( "some_user.crt" ) . setClientKey ( "some_user.key" )

L’authentification SSL peut être difficile à dépanner en production, car de nombreuses erreurs provenant des bibliothèques SSL ne fournissent pas assez d’informations. Par exemple, si le certificat client et la clé ne correspondent pas, le serveur interrompra immédiatement la connexion (dans le cas de HTTP, cela se produira à l’étape d’établissement de la connexion, lorsqu’aucune requête HTTP n’est envoyée, donc aucune réponse n’est renvoyée). Veuillez utiliser des outils comme openssl pour vérifier les certificats et les clés : vérifier l’intégrité de la clé : openssl rsa -in [key-file.key] -check -noout

vérifier que le certificat client a un CN correspondant pour un utilisateur : obtenir le CN à partir d’un certificat utilisateur - openssl x509 -noout -subject -in [user.cert] vérifier que la même valeur est définie dans la base de données select name, auth_type, auth_params from system.users where auth_type = 'ssl_certificate' (la requête affichera auth_params avec quelque chose comme {"common_names":["some_user"]} )



Tous les paramètres sont définis par des méthodes d’instance (aussi appelées méthodes de configuration) qui rendent explicites la portée et le contexte de chaque valeur. Les principaux paramètres de configuration sont définis dans une seule portée (client ou opération) et ne se substituent pas mutuellement.

La configuration est définie lors de la création du client. Voir com.clickhouse.client.api.Client.Builder .

​ Configuration du client

Connexion & points de terminaison

Authentification

Délais d’expiration & nouvelle tentative

Options de socket

Compression

SSL/Sécurité

Proxy

HTTP & en-têtes

Paramètres du serveur

Fuseau horaire

Avancé Méthode Arguments Description Par défaut Clé addEndpoint(String endpoint) endpoint - adresse du serveur au format URL Ajoute un endpoint à la liste des serveurs disponibles. Actuellement, un seul endpoint est pris en charge. none none addEndpoint(Protocol protocol, String host, int port, boolean secure) protocol - protocole de connexion

host - IP ou nom d’hôte

secure - utiliser HTTPS Ajoute un endpoint à la liste des serveurs disponibles. Actuellement, un seul endpoint est pris en charge. none none enableConnectionPool(boolean enable) enable - indicateur pour activer/désactiver Définit si un pool de connexions est activé true connection_pool_enabled setMaxConnections(int maxConnections) maxConnections - nombre de connexions Définit le nombre de connexions qu’un client peut ouvrir vers chaque endpoint de serveur. 10 max_open_connections setConnectionTTL(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valeur du délai d’expiration

unit - unité de temps Définit le TTL de la connexion, au-delà duquel elle est considérée comme inactive -1 connection_ttl setKeepAliveTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valeur du délai d’expiration

unit - unité de temps Définit le délai d’expiration Keep-Alive de la connexion HTTP. Définissez 0 pour désactiver Keep-Alive. - http_keep_alive_timeout setConnectionReuseStrategy(ConnectionReuseStrategy strategy) strategy - LIFO ou FIFO Sélectionne la stratégie à utiliser pour le pool de connexions FIFO connection_reuse_strategy setDefaultDatabase(String database) database - nom d’une base de données Définit la base de données par défaut. default database Méthode Arguments Description Par défaut Clé setUsername(String username) username - nom d’utilisateur pour l’authentification Définit le nom d’utilisateur pour une méthode d’authentification sélectionnée par une configuration ultérieure default user setPassword(String password) password - valeur secrète Définit un secret pour l’authentification par mot de passe et sélectionne effectivement cette méthode d’authentification - password setAccessToken(String accessToken) accessToken - chaîne du jeton d’accès Définit un jeton d’accès pour s’authentifier avec la méthode d’authentification correspondante - access_token useSSLAuthentication(boolean useSSLAuthentication) useSSLAuthentication - indicateur pour activer l’authentification SSL Définit le certificat client SSL comme méthode d’authentification - ssl_authentication useHTTPBasicAuth(boolean useBasicAuth) useBasicAuth - indicateur pour activer/désactiver Définit si l’authentification HTTP Basic doit être utilisée pour l’authentification par nom d’utilisateur et mot de passe. Résout les problèmes liés aux mots de passe contenant des caractères spéciaux. true http_use_basic_auth useBearerTokenAuth(String bearerToken) bearerToken - jeton Bearer encodé Indique s’il faut utiliser l’authentification Bearer et quel jeton employer. Le jeton sera envoyé tel quel. - bearer_token Méthode Arguments Description Par défaut Clé setConnectTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valeur du délai d’attente

unit - unité de temps Définit le délai d’établissement pour toute connexion sortante. - connection_timeout setConnectionRequestTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valeur du délai d’attente

unit - unité de temps Définit le délai d’attente pour demander une connexion. Cela s’applique uniquement lors de l’obtention d’une connexion depuis un pool. 10000 connection_request_timeout setSocketTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valeur du délai d’attente

unit - unité de temps Définit le délai d’attente du socket, qui s’applique aux opérations de lecture et d’écriture 0 socket_timeout setExecutionTimeout(long timeout, ChronoUnit timeUnit) timeout - valeur du délai d’attente

timeUnit - unité de temps Définit le temps d’exécution maximal des requêtes 0 max_execution_time retryOnFailures(ClientFaultCause ...causes) causes - constante d’énumération de ClientFaultCause Définit les types de défaillances récupérables pouvant faire l’objet d’une nouvelle tentative. NoHttpResponse ConnectTimeout ConnectionRequestTimeout client_retry_on_failures setMaxRetries(int maxRetries) maxRetries - nombre de nouvelles tentatives Définit le nombre maximal de nouvelles tentatives pour les échecs définis par retryOnFailures 3 retry Méthode Arguments Description Par défaut Clé setSocketRcvbuf(long size) size - taille en octets Définit le tampon de réception du socket TCP. Ce tampon se situe en dehors de la mémoire de la JVM. 8196 socket_rcvbuf setSocketSndbuf(long size) size - taille en octets Définit le tampon d’envoi du socket TCP. Ce tampon se situe en dehors de la mémoire de la JVM. 8196 socket_sndbuf setSocketKeepAlive(boolean value) value - indicateur d’activation/désactivation Définit l’option SO_KEEPALIVE pour chaque socket TCP. Le mécanisme TCP Keep Alive permet de vérifier que la connexion est toujours active. - socket_keepalive setSocketTcpNodelay(boolean value) value - indicateur d’activation/désactivation Définit l’option SO_NODELAY pour chaque socket TCP. Cette option TCP force le socket à envoyer les données dès que possible. - socket_tcp_nodelay setSocketLinger(int secondsToWait) secondsToWait - nombre de secondes Définit le délai d’attente de fermeture pour chaque socket TCP créé par le client. - socket_linger Méthode Arguments Description Par défaut Clé compressServerResponse(boolean enabled) enabled - indicateur pour activer/désactiver Définit si le serveur doit compresser ses réponses. true compress compressClientRequest(boolean enabled) enabled - indicateur pour activer/désactiver Définit si le client doit compresser ses requêtes. false decompress useHttpCompression(boolean enabled) enabled - indicateur pour activer/désactiver Définit si la compression HTTP doit être utilisée pour les communications entre le client et le serveur si les options correspondantes sont activées - - appCompressedData(boolean enabled) enabled - indicateur pour activer/désactiver Indique au client que la compression sera gérée par l’application. false app_compressed_data setLZ4UncompressedBufferSize(int size) size - taille en octets Définit la taille d’un tampon qui recevra la partie non compressée d’un flux de données. 65536 compression.lz4.uncompressed_buffer_size disableNativeCompression disable - indicateur pour désactiver Désactive la compression native. Si défini sur true , la compression native sera désactivée. false disable_native_compression Méthode Arguments Description Par défaut Clé setSSLTrustStore(String path) path - chemin de fichier sur le système local Indique si le client doit utiliser le truststore SSL pour valider l’hôte du serveur. - trust_store setSSLTrustStorePassword(String password) password - valeur secrète Définit le mot de passe à utiliser pour déverrouiller le truststore SSL spécifié par setSSLTrustStore - key_store_password setSSLTrustStoreType(String type) type - nom du type de truststore Définit le type du truststore spécifié par setSSLTrustStore . - key_store_type setRootCertificate(String path) path - chemin de fichier sur le système local Indique si le client doit utiliser le certificat racine (CA) spécifié pour valider l’hôte du serveur. - sslrootcert setClientCertificate(String path) path - chemin de fichier sur le système local Définit le chemin du certificat client à utiliser lors de l’établissement d’une connexion SSL et pour l’authentification SSL. - sslcert setClientKey(String path) path - chemin de fichier sur le système local Définit la clé privée du client à utiliser pour chiffrer la communication SSL avec un serveur. - ssl_key sslSocketSNI(String sni) sni - chaîne contenant le nom du serveur Définit le nom du serveur à utiliser pour le SNI (Server Name Indication) dans une connexion SSL/TLS. - ssl_socket_sni Méthode Arguments Description Par défaut Clé addProxy(ProxyType type, String host, int port) type - type de proxy

host - nom d’hôte ou IP du proxy

port - port du proxy Définit le proxy à utiliser pour communiquer avec un serveur. - proxy_type , proxy_host , proxy_port setProxyCredentials(String user, String pass) user - nom d’utilisateur du proxy

pass - mot de passe Définit les identifiants utilisateur à utiliser pour s’authentifier auprès d’un proxy. - proxy_user , proxy_password Méthode Arguments Description Par défaut Clé setHttpCookiesEnabled(boolean enabled) enabled - indicateur d’activation/désactivation Indique si les cookies HTTP doivent être mémorisés puis renvoyés au serveur. - - httpHeader(String key, String value) key - clé d’en-tête HTTP

value - valeur de chaîne Définit la valeur d’un en-tête HTTP unique. La valeur précédente est remplacée. none none httpHeader(String key, Collection values) key - clé d’en-tête HTTP

values - liste de valeurs de chaîne Définit les valeurs d’un en-tête HTTP unique. La valeur précédente est remplacée. none none httpHeaders(Map headers) headers - map contenant les en-têtes HTTP Définit plusieurs valeurs d’en-tête HTTP à la fois. none none useHttpFormDataForQuery(boolean enable) enable - indicateur d’activation/désactivation Indique si les paramètres de requête doivent être envoyés sous forme de données de formulaire HTTP dans le corps de la requête plutôt que dans l’URL. Fonctionne uniquement avec la compression côté serveur. Si la compression côté client est activée, elle sera désactivée pour les requêtes avec paramètres, car chaque paramètre est envoyé en contenu multipart. false client.http.use_form_request_for_query Méthode Arguments Description Par défaut Clé serverSetting(String name, String value) name - nom du paramètre

value - valeur du paramètre Définit les paramètres à transmettre au serveur avec chaque requête. Les paramètres spécifiques à chaque opération peuvent les remplacer. Liste des paramètres none none serverSetting(String name, Collection values) name - nom du paramètre

values - valeurs du paramètre Définit les paramètres à transmettre au serveur avec plusieurs valeurs, par exemple les rôles none none setOption("custom_settings_prefix", value) value - chaîne de préfixe Définit le préfixe des paramètres personnalisés transmis au serveur. Il doit être cohérent avec la configuration du serveur. Voir ClickHouse Docs. custom_ custom_settings_prefix Méthode Arguments Description Par défaut Clé useServerTimeZone(boolean useServerTimeZone) useServerTimeZone - indicateur pour activer/désactiver Détermine si le client doit utiliser le fuseau horaire du serveur lors du décodage des valeurs des colonnes DateTime et Date. true use_server_time_zone useTimeZone(String timeZone) timeZone - identifiant de fuseau horaire Java valide Détermine si le fuseau horaire spécifié doit être utilisé lors du décodage des valeurs des colonnes DateTime et Date. Remplace le fuseau horaire du serveur. - use_time_zone setServerTimeZone(String timeZone) timeZone - identifiant de fuseau horaire Java valide Définit le fuseau horaire côté serveur. Le fuseau horaire UTC est utilisé par défaut. UTC server_time_zone Méthode Arguments Description Par défaut Clé setOption(String key, String value) key - clé d’option de configuration

value - valeur de l’option Définit la valeur brute des options du client. Utile lors de la lecture de la configuration à partir de fichiers de propriétés. - - useAsyncRequests(boolean async) async - indicateur d’activation/désactivation Définit si le client doit exécuter la requête dans un thread distinct. Désactivé par défaut, car l’application sait mieux comment organiser les tâches multithread. false async setSharedOperationExecutor(ExecutorService executorService) executorService - instance d’ExecutorService Définit l’ExecutorService pour les tâches d’opération. none none setQueryIdGenerator(Supplier<String> supplier) supplier - un Supplier<String> qui génère des ID de requête Définit un générateur d’ID de requête personnalisé utilisé lorsqu’aucun ID de requête n’est spécifié dans les paramètres d’opération ( InsertSettings , QuerySettings ). - - setClientNetworkBufferSize(int size) size - taille en octets Définit la taille d’un tampon dans l’espace mémoire de l’application, utilisé pour copier les données entre le socket et l’application. 300000 client_network_buffer_size allowBinaryReaderToReuseBuffers(boolean reuse) reuse - indicateur d’activation/désactivation Si cette option est activée, le lecteur utilisera des tampons préalloués pour transcoder les nombres. Réduit la pression sur le GC pour les données numériques. - - columnToMethodMatchingStrategy(ColumnToMethodMatchingStrategy strategy) strategy - implémentation de la stratégie de correspondance Définit une stratégie personnalisée pour faire correspondre les champs de classe DTO et les colonnes de la DB lors de l’enregistrement du DTO. none none setClientName(String clientName) clientName - chaîne contenant le nom de l’application Définit des informations supplémentaires sur l’application appelante. Elles seront transmises dans l’en-tête User-Agent . - client_name registerClientMetrics(Object registry, String name) registry - instance de registre Micrometer

name - nom du groupe de métriques Enregistre des capteurs auprès d’une instance de registre Micrometer (https://micrometer.io/). - - setServerVersion(String version) version - chaîne de version du serveur Définit la version du serveur pour éviter la détection de version. - server_version typeHintMapping(Map typeHintMapping) typeHintMapping - map des type hints Définit la correspondance des type hints pour les types ClickHouse. Par exemple, pour que les arrays multidimensionnels soient représentés comme des conteneurs Java. - type_hint_mapping

​ Identification du client

Le journal de requêtes contient deux champs permettant d’identifier l’application à l’origine d’une requête : client_name et http_user_agent . Le protocole TCP natif utilise client_name pour identifier l’application. Le protocole HTTP utilise http_user_agent pour identifier l’application. Le builder client dispose de la méthode setClientName pour définir les valeurs correctes pour les deux protocoles. Le champ http_user_agent est défini selon le format standard de l’en-tête User-Agent : application-name[/version] [(operating-system; architecture; ...)] . Cet ensemble de valeurs est répété pour chaque couche : application, bibliothèque client, bibliothèque client HTTP. Ce qui est défini par la méthode setClientName apparaît en premier dans la liste.

Par exemple :

showLineNumbers client . setClientName ( "my-app-01/1.0" );

donnera la valeur http_user_agent suivante :

my-app-01/1.0 clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4

L’application peut définir son propre en-tête HTTP User-Agent pour s’identifier. Toutefois, la partie clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT sera ajoutée à la fin de l’en-tête.

​ Identification des opérations

Le journal de requêtes dispose de deux autres champs query_id et log_comment qui peuvent être utilisés pour identifier une opération et ajouter des informations supplémentaires au journal de requêtes.

query_id est un identifiant unique d’une opération. Il peut être défini par l’application en appelant la méthode setQueryId de la classe QuerySettings .

showLineNumbers QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . setQueryId ( "some-query-id" );

log_comment est un commentaire pouvant être ajouté au journal des requêtes. Il peut être défini par l’application en appelant la méthode logComment de la classe QuerySettings .

showLineNumbers QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . logComment ( "some-comment" );

​ Paramètres du serveur

Les paramètres côté serveur peuvent être définis au niveau du client une seule fois lors de sa création (voir la méthode serverSetting du Builder ) et au niveau de l’opération (voir serverSetting pour la classe de paramètres d’opération).

showLineNumbers try ( Client client = new Client. Builder (). addEndpoint ( Protocol . HTTP , "localhost" , mockServer . port (), false ) . setUsername ( "default" ) . setPassword ( ClickHouseServerForTest . getPassword ()) . compressClientRequest ( true ) // Client level . serverSetting ( "max_threads" , "10" ) . serverSetting ( "async_insert" , "1" ) . serverSetting ( "roles" , Arrays . asList ( "role1" , "role2" )) . build ()) { // Operation level QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . serverSetting ( "session_timezone" , "Europe/Zurich" ); ... }

⚠️ Lorsque des options sont définies via la méthode setOption (que ce soit via Client.Builder ou la classe de paramètres d’opération), le nom des paramètres serveur doit être préfixé de clickhouse_setting_ . La méthode com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#serverSetting() peut s’avérer utile dans ce cas.

​ En-tête HTTP personnalisé

Des en-têtes HTTP personnalisés peuvent être définis pour toutes les opérations (au niveau du client) ou pour une seule (au niveau de l’opération).

showLineNumbers QuerySettings settings = new QuerySettings () . httpHeader ( HttpHeaders . REFERER , clientReferer) . setQueryId (qId);

Lorsque les options sont définies via la méthode setOption (que ce soit via Client.Builder ou la classe de paramètres d’opération), le nom du header personnalisé doit être préfixé de http_header_ . La méthode com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#httpHeader() peut s’avérer utile dans ce cas.

​ Définitions courantes

Enum des formats pris en charge . Il inclut tous les formats supportés par ClickHouse.

raw - l’utilisateur doit transcoder les données brutes

- l’utilisateur doit transcoder les données brutes full - le client peut transcoder lui-même les données et accepte un flux de données brutes

- le client peut transcoder lui-même les données et accepte un flux de données brutes - - opération non prise en charge par ClickHouse pour ce format

Cette version du client prend en charge :

Format Entrée Sortie TabSeparated brut brut TabSeparatedRaw brut brut TabSeparatedWithNames brut brut TabSeparatedWithNamesAndTypes brut brut TabSeparatedRawWithNames brut brut TabSeparatedRawWithNamesAndTypes brut brut Template brut brut TemplateIgnoreSpaces brut - CSV brut brut CSVWithNames brut brut CSVWithNamesAndTypes brut brut CustomSeparated brut brut CustomSeparatedWithNames brut brut CustomSeparatedWithNamesAndTypes brut brut SQLInsert - brut Values brut brut Vertical - brut JSON brut brut JSONAsString brut - JSONAsObject brut - JSONStrings brut brut JSONColumns brut brut JSONColumnsWithMetadata brut brut JSONCompact brut brut JSONCompactStrings - brut JSONCompactColumns brut brut JSONEachRow brut brut PrettyJSONEachRow - brut JSONEachRowWithProgress - brut JSONStringsEachRow brut brut JSONStringsEachRowWithProgress - raw JSONCompactEachRow raw raw JSONCompactEachRowWithNames raw raw JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes raw raw JSONCompactStringsEachRow raw raw JSONCompactStringsEachRowWithNames raw raw JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes raw raw JSONObjectEachRow raw raw BSONEachRow raw raw TSKV raw raw Pretty - raw PrettyNoEscapes - raw PrettyMonoBlock - raw PrettyNoEscapesMonoBlock - raw PrettyCompact - raw PrettyCompactNoEscapes - raw PrettyCompactMonoBlock - raw PrettyCompactNoEscapesMonoBlock - raw PrettySpace - raw PrettySpaceNoEscapes - raw PrettySpaceMonoBlock - raw PrettySpaceNoEscapesMonoBlock - raw Prometheus - raw Protobuf raw raw ProtobufSingle raw raw ProtobufList raw raw Avro raw raw AvroConfluent raw - Parquet raw raw ParquetMetadata raw - Arrow raw raw ArrowStream raw raw ORC raw raw One raw - Npy raw raw RowBinary full full RowBinaryWithNames full full RowBinaryWithNamesAndTypes full full RowBinaryWithDefaults full - Native full raw Null - raw XML - raw CapnProto raw raw LineAsString raw raw Regexp raw - RawBLOB raw raw MsgPack raw raw MySQLDump raw - DWARF raw - Markdown - raw Form raw -

​ insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)

Accepte des données sous forme d’ InputStream d’octets dans le format spécifié. data doit être encodé dans le format .

Signatures

CompletableFuture < InsertResponse > insert ( String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format, InsertSettings settings) CompletableFuture < InsertResponse > insert ( String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)

Paramètres

tableName - un nom de table cible.

data - un flux d’entrée de données encodées.

format - le format dans lequel les données sont encodées.

settings - paramètres de la requête.

Valeur de retour

Future du type InsertResponse — résultat de l’opération et informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur.

Exemples

showLineNumbers try ( InputStream dataStream = getDataStream ()) { try ( InsertResponse response = client . insert (TABLE_NAME, dataStream, ClickHouseFormat . JSONEachRow , insertSettings). get ( 3 , TimeUnit . SECONDS )) { log . info ( "Insert finished: {} rows written" , response . getMetrics (). getMetric ( ServerMetrics . NUM_ROWS_WRITTEN ). getLong ()); } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to write JSONEachRow data" , e); throw new RuntimeException (e); } }

Envoie une requête d’écriture vers la base de données. La liste des objets est convertie dans un format efficace, puis envoyée au serveur. La classe des éléments de la liste doit être enregistrée au préalable à l’aide de la méthode register(Class, TableSchema) .

Signatures

client . insert ( String tableName, List < ? > data, InsertSettings settings) client . insert ( String tableName, List < ? > data)

Paramètres

tableName - nom de la table cible.

data - objets DTO (Data Transfer Object) de la collection.

settings - paramètres de la requête.

Valeur de retour

Future du type InsertResponse — le résultat de l’opération et des informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur.

Exemples

showLineNumbers // Important step (done once) - register class to pre-compile object serializer according to the table schema. client . register ( ArticleViewEvent . class , client . getTableSchema (TABLE_NAME)); List < ArticleViewEvent > events = loadBatch (); try ( InsertResponse response = client . insert (TABLE_NAME, events). get ()) { // handle response, then it will be closed and connection that served request will be released. }

Options de configuration pour les opérations d’insertion.

Méthodes de configuration

Méthode Description setQueryId(String queryId) Définit l’ID de la requête qui sera attribué à l’opération. Par défaut : null . setDeduplicationToken(String token) Définit le jeton de déduplication. Ce jeton est envoyé au serveur et peut être utilisé pour identifier la requête. Par défaut : null . setInputStreamCopyBufferSize(int size) Taille du tampon de copie. Le tampon est utilisé lors des opérations d’écriture pour copier les données d’un flux d’entrée fourni par l’utilisateur vers un flux de sortie. Par défaut : 8196 . serverSetting(String name, String value) Définit individuellement les paramètres du serveur pour une opération. serverSetting(String name, Collection values) Définit des paramètres serveur individuels avec plusieurs valeurs pour une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs String . setDBRoles(Collection dbRoles) Définit les rôles DB à définir avant l’exécution d’une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs String . setOption(String option, Object value) Définit une option de configuration au format brut. Il ne s’agit pas d’un paramètre du serveur.

Objet de réponse contenant le résultat de l’opération d’insertion. Il n’est disponible que si le client a reçu une réponse du serveur.

Cet objet doit être fermé dès que possible afin de libérer la connexion, car celle-ci ne peut pas être réutilisée tant que toutes les données de la réponse précédente n’ont pas été lues intégralement.

Méthode Description OperationMetrics getMetrics() Renvoie un objet contenant les métriques de l’opération. String getQueryId() Renvoie l’ID de requête attribué à l’opération par l’application (via les paramètres de l’opération) ou par le serveur.

​ API de requête

Envoie sqlQuery tel quel. Le format de réponse est défini par les paramètres de la requête. QueryResponse contiendra une référence au flux de réponse qui doit être consommé par un lecteur pour le format pris en charge.

Signatures

CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery, QuerySettings settings) CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery)

Paramètres

sqlQuery - une instruction SQL unique. La requête est envoyée telle quelle au serveur.

settings - paramètres de la requête.

Valeur de retour

Future du type QueryResponse — un jeu de données résultant ainsi que des informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur. L’objet Response doit être fermé après consommation du jeu de données.

Exemples

final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> '' limit 10" ; // Default format is RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader so reader have all information about columns try ( QueryResponse response = client . query (sql). get ( 3 , TimeUnit . SECONDS );) { // Create a reader to access the data in a convenient way ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . hasNext ()) { reader . next (); // Read the next record from stream and parse it // get values double id = reader . getDouble ( "id" ); String title = reader . getString ( "title" ); String url = reader . getString ( "url" ); // collecting data } } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); } // put business logic outside of the reading block to release http connection asap.

Envoie sqlQuery tel quel. Envoie également les paramètres de requête afin que le serveur puisse compiler l’expression SQL.

Signatures

CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery, Map < String, Object > queryParams, QuerySettings settings)

Paramètres

sqlQuery - expression SQL avec des espaces réservés {} .

queryParams - map de variables permettant de compléter l’expression SQL sur le serveur.

settings - paramètres de la requête.

Valeur de retour

Future du type QueryResponse — un jeu de données résultant ainsi que des informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur. L’objet Response doit être fermé après consommation du jeu de données.

Exemples

showLineNumbers // define parameters. They will be sent to the server along with the request. Map < String , Object > queryParams = new HashMap <>(); queryParams . put ( "param1" , 2 ); try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM " + table + " WHERE col1 >= {param1:UInt32}" , queryParams, new QuerySettings ()). get ()) { // Create a reader to access the data in a convenient way ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . hasNext ()) { reader . next (); // Read the next record from stream and parse it // reading data } } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); }

Interroge des données au format RowBinaryWithNamesAndTypes . Renvoie le résultat sous forme de collection. Les performances de lecture sont identiques à celles du lecteur, mais davantage de mémoire est nécessaire pour conserver l’intégralité du jeu de données.

Signatures

List < GenericRecord > queryAll ( String sqlQuery)

Paramètres

sqlQuery - expression SQL pour interroger des données depuis un serveur.

Valeur de retour

Jeu de données complet représenté par une liste d’objets GenericRecord offrant un accès ligne par ligne aux données de résultat.

Exemples

showLineNumbers try { log . info ( "Reading whole table and process record by record" ); final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> ''" ; // Read whole result set and process it record by record client . queryAll (sql). forEach (row -> { double id = row . getDouble ( "id" ); String title = row . getString ( "title" ); String url = row . getString ( "url" ); log . info ( "id: {}, title: {}, url: {}" , id, title, url); }); } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); }

Options de configuration pour les opérations de requête.

Méthodes de configuration

Méthode Description setQueryId(String queryId) Définit l’ID de requête qui sera attribué à l’opération. setFormat(ClickHouseFormat format) Définit le format de la réponse. Voir RowBinaryWithNamesAndTypes pour la liste complète. setMaxExecutionTime(Integer maxExecutionTime) Définit le temps d’exécution de l’opération sur le serveur. N’affecte pas le délai d’expiration de lecture. waitEndOfQuery(Boolean waitEndOfQuery) Demande au serveur d’attendre la fin de la requête avant d’envoyer une réponse. setUseServerTimeZone(Boolean useServerTimeZone) Le fuseau horaire du serveur (voir la config du client) sera utilisé pour interpréter les types date/heure dans le résultat d’une opération. Par défaut : false . setUseTimeZone(String timeZone) Demande au serveur d’utiliser timeZone pour la conversion de l’heure. Voir session_timezone. serverSetting(String name, String value) Définit des paramètres serveur spécifiques pour une opération. serverSetting(String name, Collection values) Définit des paramètres serveur individuels avec plusieurs valeurs pour une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs String . setDBRoles(Collection dbRoles) Définit les rôles DB à appliquer avant l’exécution d’une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs String . setOption(String option, Object value) Définit une option de configuration au format brut. Il ne s’agit pas d’un paramètre du serveur.

Objet de réponse contenant le résultat de l’exécution de la requête. Il n’est disponible que si le client a reçu une réponse du serveur.

Cet objet doit être fermé dès que possible pour libérer la connexion, car celle-ci ne peut pas être réutilisée tant que toutes les données de la réponse précédente n’ont pas été entièrement lues.

Méthode Description ClickHouseFormat getFormat() Renvoie un format dans lequel les données de la réponse sont encodées. InputStream getInputStream() Renvoie un flux d’octets non compressé de données au format spécifié. OperationMetrics getMetrics() Renvoie un objet contenant les métriques de l’opération. String getQueryId() Renvoie l’ID de requête attribué à l’opération par l’application (via les paramètres de l’opération ou par le serveur). TimeZone getTimeZone() Renvoie le fuseau horaire à utiliser pour traiter les types Date/DateTime dans la réponse.

Le code d’exemple est disponible dans le dépôt

Implémentation de référence du service Spring

​ API commune

Récupère le schéma de la table table .

Signatures

TableSchema getTableSchema ( String table) TableSchema getTableSchema ( String table, String database)

Paramètres

table - nom de la table pour laquelle les données de schéma doivent être récupérées.

database - base de données dans laquelle la table cible est définie.

Valeur de retour

Renvoie un objet TableSchema contenant la liste des colonnes de la table.

Récupère le schéma à partir d’une instruction SQL.

Signatures

TableSchema getTableSchemaFromQuery ( String sql)

Paramètres

sql - Instruction SQL “SELECT” dont le schéma doit être renvoyé.

Valeur de retour

Renvoie un objet TableSchema dont les colonnes correspondent à l’expression sql .

Compile la couche de sérialisation et de désérialisation pour la classe Java à utiliser pour l’écriture et la lecture de données avec schema . La méthode crée un sérialiseur et un désérialiseur pour la paire getter/setter et la colonne correspondante. La correspondance de colonne est déterminée en extrayant son nom à partir du nom de la méthode. Par exemple, getFirstName correspondra à la colonne first_name ou firstname .

Signatures

void register ( Class < ? > clazz, TableSchema schema)

Paramètres

clazz - Classe représentant le POJO utilisé pour lire/écrire des données.

schema - Schéma de données à utiliser pour la mise en correspondance avec les propriétés POJO.

Exemples

showLineNumbers client . register ( ArticleViewEvent . class , client . getTableSchema (TABLE_NAME));

Le code des exemples complets est stocké dans un dossier ‘example` du dépôt :

client-v2 - principal ensemble d’exemples.

demo-service - exemple d’utilisation du client dans une application Spring Boot.

demo-kotlin-service - exemple d’utilisation du client dans une application Ktor (Kotlin).

​ Lecture des données

Il existe deux façons courantes de lire les données :

Méthode query() qui renvoie un objet QueryResponse de bas niveau contenant un InputStream avec les données. Généralement combinée à ClickHouseBinaryFormatReader pour les lectures en streaming, elle peut aussi être utilisée avec toute autre implémentation personnalisée de lecteur. QueryResponse donne également accès aux métadonnées du jeu de résultats et aux métriques.

qui renvoie un objet de bas niveau contenant un avec les données. Généralement combinée à pour les lectures en streaming, elle peut aussi être utilisée avec toute autre implémentation personnalisée de lecteur. donne également accès aux métadonnées du jeu de résultats et aux métriques. Méthode queryAll() avec utilisation de GenericRecord pour un accès pratique aux lignes. Dans ce cas, l’intégralité du jeu de résultats est chargée en mémoire.

avec utilisation de pour un accès pratique aux lignes. Dans ce cas, l’intégralité du jeu de résultats est chargée en mémoire. Méthode queryRecords() qui renvoie com.clickhouse.client.api.query.Records - un itérateur pour les objets GenericRecord . Cette méthode repose sur une approche en streaming (aucune donnée n’est chargée en mémoire) et utilise GenericRecord pour accéder aux données.

Note : l’approche en streaming nécessite une lecture rapide, faute de quoi elle peut provoquer un timeout d’écriture sur le serveur, car les données sont lues directement depuis le flux réseau.

​ Lecture des Arrays

Méthodes de ClickHouseBinaryFormatReader

getList(...) - lit n’importe quel Array(...) comme List<T> . Bon choix par défaut pour une lecture typée flexible. Prend en charge les tableaux imbriqués.

- lit n’importe quel comme . Bon choix par défaut pour une lecture typée flexible. Prend en charge les tableaux imbriqués. getByteArray(...) , getShortArray(...) , getIntArray(...) , getLongArray(...) , getFloatArray(...) , getDoubleArray(...) , getBooleanArray(...) - idéal pour les tableaux 1D de valeurs compatibles avec les types primitifs.

, , , , , , - idéal pour les tableaux 1D de valeurs compatibles avec les types primitifs. getStringArray(...) - pour Array(String) (et les valeurs d’enum représentées par leur nom).

- pour (et les valeurs d’enum représentées par leur nom). getObjectArray(...) - option générique pour tout type d’élément de Array(...) , y compris les tableaux imbriqués. À utiliser pour lire des tableaux contenant des valeurs Nullable et des tableaux imbriqués.

Des surcharges par index et par nom sont disponibles pour toutes les méthodes. L’index est indexé à partir de 1. Les surcharges par index accèdent directement à une colonne. Les méthodes par nom nécessitent une recherche via l’index à chaque appel.

try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM my_table" ). get ()) { ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . next () != null ) { Object [] uint64 = reader . getObjectArray ( "uint64_arr" ); // Array(UInt64) -> BigInteger[] Object [] arr2d = reader . getObjectArray ( "arr2d" ); // Array(Array(Int64)) -> Object[] // nested arrays are returned as nested Object[]: Object [] firstInner = ( Object []) arr2d[ 0 ]; Long firstValue = (Long) firstInner[ 0 ]; } }

Méthodes de GenericRecord

getList(...) - lit n’importe quel Array(...) en tant que List<T> . Bon choix par défaut pour une lecture à typage flexible. Prend en charge les tableaux imbriqués.

- lit n’importe quel en tant que . Bon choix par défaut pour une lecture à typage flexible. Prend en charge les tableaux imbriqués. getByteArray(...) , getShortArray(...) , getIntArray(...) , getLongArray(...) , getFloatArray(...) , getDoubleArray(...) , getBooleanArray(...) - idéal pour les tableaux 1D de valeurs compatibles avec les types primitifs.

, , , , , , - idéal pour les tableaux 1D de valeurs compatibles avec les types primitifs. getStringArray(...) - pour Array(String) (et les valeurs d’enum représentées par leur nom).

- pour (et les valeurs d’enum représentées par leur nom). getObjectArray(...) - option générique pour tout type d’élément de Array(...) , y compris les tableaux imbriqués. À utiliser pour lire des tableaux contenant des valeurs NULL et des tableaux imbriqués.

Des surcharges par index et par nom sont disponibles pour toutes les méthodes. L’index est indexé à partir de 1. Les surcharges par index accèdent directement à une colonne. Les méthodes par nom nécessitent une recherche via l’index à chaque appel.

try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM my_table" ). get ()) { List < GenericRecord > rows = client . queryAll ( "SELECT int_arr, arr2d_nullable FROM test_arrays ORDER BY id" ); for ( GenericRecord row : rows) { Object [] intArr = row . getObjectArray ( "int_arr" ); // Array(Int32) -> Integer[] Object [] arr2d = row . getObjectArray ( "arr2d_nullable" ); // Array(Array(Nullable(Int32))) Object [] inner = ( Object []) arr2d[ 0 ]; Object maybeNull = inner[ 1 ]; // may be null } }

​ Guide de migration

L’ancien client (V1) utilisait com.clickhouse.client.ClickHouseClient#builder comme point de départ. Le nouveau client (V2) suit un pattern similaire avec com.clickhouse.client.api.Client.Builder . Les principales différences sont :

aucun service loader n’est utilisé pour charger l’implémentation. Le com.clickhouse.client.api.Client sert de classe façade pour toutes sortes d’implémentations à l’avenir.

sert de classe façade pour toutes sortes d’implémentations à l’avenir. moins de sources de configuration : l’une est fournie au builder et l’autre via les paramètres d’opération ( QuerySettings , InsertSettings ). La version précédente avait une configuration par nœud et chargeait les variables d’environnement dans certains cas.

​ Correspondance des paramètres de configuration

Il existe 3 classes enum liées à la configuration dans V1 :

com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults - paramètres de configuration à définir dans la plupart des cas d’utilisation, comme USER et PASSWORD .

- paramètres de configuration à définir dans la plupart des cas d’utilisation, comme et . com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption - paramètres de configuration spécifiques au client, comme HEALTH_CHECK_INTERVAL .

- paramètres de configuration spécifiques au client, comme . com.clickhouse.client.http.config.ClickHouseHttpOption - paramètres de configuration spécifiques à l’interface HTTP, comme RECEIVE_QUERY_PROGRESS .

Ils ont été conçus pour regrouper les paramètres et assurer une séparation claire. Cependant, dans certains cas, cela a pu prêter à confusion (y a-t-il une différence entre com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults#ASYNC et com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption#ASYNC ?). Le nouveau client V2 utilise com.clickhouse.client.api.Client.Builder comme dictionnaire unique de toutes les options de configuration possibles du client. La classe com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties recense tous les noms de paramètres de configuration.

Le tableau ci-dessous indique quelles options de l’ancienne version sont prises en charge par le nouveau client et leur nouvelle signification.

Légende : ✔ = pris en charge, ✗ = supprimé

Connexion & authentification

SSL et sécurité

Options de socket

Compression

Proxy

Délais d’expiration & nouvelle tentative

Fuseau horaire

Buffers et performances

Threads & traitement asynchrone

HTTP & en-têtes

Format & Requête

Découverte des nœuds & équilibrage de charge

Divers Configuration V1 Méthode Builder V2 Commentaires ClickHouseDefaults#HOST Client.Builder#addEndpoint ClickHouseDefaults#PROTOCOL ✗ Seul HTTP est pris en charge avec V2 ClickHouseDefaults#DATABASE

ClickHouseClientOption#DATABASE Client.Builder#setDefaultDatabase ClickHouseDefaults#USER Client.Builder#setUsername ClickHouseDefaults#PASSWORD Client.Builder#setPassword ClickHouseClientOption#CONNECTION_TIMEOUT Client.Builder#setConnectTimeout ClickHouseClientOption#CONNECTION_TTL Client.Builder#setConnectionTTL ClickHouseHttpOption#MAX_OPEN_CONNECTIONS Client.Builder#setMaxConnections ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE

ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE_TIMEOUT Client.Builder#setKeepAliveTimeout ClickHouseHttpOption#CONNECTION_REUSE_STRATEGY Client.Builder#setConnectionReuseStrategy ClickHouseHttpOption#USE_BASIC_AUTHENTICATION Client.Builder#useHTTPBasicAuth Configuration V1 Méthode Builder V2 Commentaires ClickHouseDefaults#SSL_CERTIFICATE_TYPE ✗ ClickHouseDefaults#SSL_KEY_ALGORITHM ✗ ClickHouseDefaults#SSL_PROTOCOL ✗ ClickHouseClientOption#SSL ✗ Voir Client.Builder#addEndpoint ClickHouseClientOption#SSL_MODE ✗ ClickHouseClientOption#SSL_ROOT_CERTIFICATE Client.Builder#setRootCertificate L’authentification SSL doit être activée via useSSLAuthentication ClickHouseClientOption#SSL_CERTIFICATE Client.Builder#setClientCertificate ClickHouseClientOption#SSL_KEY Client.Builder#setClientKey ClickHouseClientOption#KEY_STORE_TYPE Client.Builder#setSSLTrustStoreType ClickHouseClientOption#TRUST_STORE Client.Builder#setSSLTrustStore ClickHouseClientOption#KEY_STORE_PASSWORD Client.Builder#setSSLTrustStorePassword ClickHouseClientOption#SSL_SOCKET_SNI Client.Builder#sslSocketSNI ClickHouseClientOption#CUSTOM_SOCKET_FACTORY ✗ ClickHouseClientOption#CUSTOM_SOCKET_FACTORY_OPTIONS ✗ Voir Client.Builder#sslSocketSNI pour définir le SNI Configuration V1 Méthode du builder V2 Commentaires ClickHouseClientOption#SOCKET_TIMEOUT Client.Builder#setSocketTimeout ClickHouseClientOption#SOCKET_REUSEADDR Client.Builder#setSocketReuseAddress ClickHouseClientOption#SOCKET_KEEPALIVE Client.Builder#setSocketKeepAlive ClickHouseClientOption#SOCKET_LINGER Client.Builder#setSocketLinger ClickHouseClientOption#SOCKET_IP_TOS ✗ ClickHouseClientOption#SOCKET_TCP_NODELAY Client.Builder#setSocketTcpNodelay ClickHouseClientOption#SOCKET_RCVBUF Client.Builder#setSocketRcvbuf ClickHouseClientOption#SOCKET_SNDBUF Client.Builder#setSocketSndbuf Configuration V1 Méthode du builder Commentaires ClickHouseClientOption#COMPRESS Client.Builder#compressServerResponse Voir aussi useHttpCompression ClickHouseClientOption#DECOMPRESS Client.Builder#compressClientRequest Voir aussi useHttpCompression ClickHouseClientOption#COMPRESS_ALGORITHM ✗ LZ4 pour les protocoles autres que HTTP. HTTP utilise Accept-Encoding ClickHouseClientOption#DECOMPRESS_ALGORITHM ✗ LZ4 pour les protocoles autres que HTTP. HTTP utilise Content-Encoding ClickHouseClientOption#COMPRESS_LEVEL ✗ ClickHouseClientOption#DECOMPRESS_LEVEL ✗ Configuration V1 Méthode du builder V2 Commentaires ClickHouseClientOption#PROXY_TYPE Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_HOST Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_PORT Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_USERNAME Client.Builder#setProxyCredentials ClickHouseClientOption#PROXY_PASSWORD Client.Builder#setProxyCredentials Configuration V1 Méthode Builder Commentaires ClickHouseClientOption#MAX_EXECUTION_TIME Client.Builder#setExecutionTimeout ClickHouseClientOption#RETRY Client.Builder#setMaxRetries Voir aussi retryOnFailures ClickHouseHttpOption#AHC_RETRY_ON_FAILURE Client.Builder#retryOnFailures ClickHouseClientOption#FAILOVER ✗ ClickHouseClientOption#REPEAT_ON_SESSION_LOCK ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_ID ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_CHECK ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_TIMEOUT ✗ Configuration V1 Méthode du builder Commentaires ClickHouseDefaults#SERVER_TIME_ZONE

ClickHouseClientOption#SERVER_TIME_ZONE Client.Builder#setServerTimeZone ClickHouseClientOption#USE_SERVER_TIME_ZONE Client.Builder#useServerTimeZone ClickHouseClientOption#USE_SERVER_TIME_ZONE_FOR_DATES ClickHouseClientOption#USE_TIME_ZONE Client.Builder#useTimeZone Configuration V1 Méthode du builder V2 Commentaires ClickHouseClientOption#BUFFER_SIZE Client.Builder#setClientNetworkBufferSize ClickHouseClientOption#BUFFER_QUEUE_VARIATION ✗ ClickHouseClientOption#READ_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#WRITE_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#REQUEST_CHUNK_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#REQUEST_BUFFERING ✗ ClickHouseClientOption#RESPONSE_BUFFERING ✗ ClickHouseClientOption#MAX_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#MAX_QUEUED_BUFFERS ✗ ClickHouseClientOption#MAX_QUEUED_REQUESTS ✗ ClickHouseClientOption#REUSE_VALUE_WRAPPER ✗ Configuration V1 Méthode du Builder V2 Commentaires ClickHouseDefaults#ASYNC

ClickHouseClientOption#ASYNC Client.Builder#useAsyncRequests ClickHouseDefaults#MAX_SCHEDULER_THREADS ✗ voir setSharedOperationExecutor ClickHouseDefaults#MAX_THREADS ✗ voir setSharedOperationExecutor ClickHouseDefaults#THREAD_KEEPALIVE_TIMEOUT voir setSharedOperationExecutor ClickHouseClientOption#MAX_THREADS_PER_CLIENT ✗ ClickHouseClientOption#MAX_CORE_THREAD_TTL ✗ Configuration V1 Méthode builder V2 Commentaires ClickHouseHttpOption#CUSTOM_HEADERS Client.Builder#httpHeaders ClickHouseHttpOption#CUSTOM_PARAMS ✗ Voir Client.Builder#serverSetting ClickHouseClientOption#CLIENT_NAME Client.Builder#setClientName ClickHouseHttpOption#CONNECTION_PROVIDER ✗ ClickHouseHttpOption#DEFAULT_RESPONSE ✗ ClickHouseHttpOption#SEND_HTTP_CLIENT_ID ✗ ClickHouseHttpOption#AHC_VALIDATE_AFTER_INACTIVITY ✗ Toujours activé lors de l’utilisation d’Apache Http Client Configuration V1 Méthode de builder V2 Commentaires ClickHouseDefaults#FORMAT

ClickHouseClientOption#FORMAT ✗ Déplacé vers les paramètres d’opération ( QuerySettings et InsertSettings ) ClickHouseClientOption#QUERY_ID ✗ Voir QuerySettings et InsertSettings ClickHouseClientOption#LOG_LEADING_COMMENT ✗ Voir QuerySettings#logComment et InsertSettings#logComment ClickHouseClientOption#MAX_RESULT_ROWS ✗ Paramètre côté serveur ClickHouseClientOption#RESULT_OVERFLOW_MODE ✗ Paramètre côté serveur ClickHouseHttpOption#RECEIVE_QUERY_PROGRESS ✗ Paramètre côté serveur ClickHouseHttpOption#WAIT_END_OF_QUERY ✗ Paramètre côté serveur ClickHouseHttpOption#REMEMBER_LAST_SET_ROLES Client#setDBRoles Désormais une configuration d’exécution. Voir aussi QuerySettings#setDBRoles et InsertSettings#setDBRoles Configuration V1 Méthode du builder V2 Commentaires ClickHouseClientOption#AUTO_DISCOVERY ✗ ClickHouseClientOption#LOAD_BALANCING_POLICY ✗ ClickHouseClientOption#LOAD_BALANCING_TAGS ✗ ClickHouseClientOption#HEALTH_CHECK_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#HEALTH_CHECK_METHOD ✗ ClickHouseClientOption#NODE_DISCOVERY_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#NODE_DISCOVERY_LIMIT ✗ ClickHouseClientOption#NODE_CHECK_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#NODE_GROUP_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#CHECK_ALL_NODES ✗ Configuration V1 Méthode Builder V2 Commentaires ClickHouseDefaults#AUTO_SESSION ✗ La prise en charge des sessions sera revue ClickHouseDefaults#BUFFERING ✗ ClickHouseDefaults#MAX_REQUESTS ✗ ClickHouseDefaults#ROUNDING_MODE ClickHouseDefaults#SERVER_VERSION

ClickHouseClientOption#SERVER_VERSION Client.Builder#setServerVersion ClickHouseDefaults#SRV_RESOLVE ✗ ClickHouseClientOption#CUSTOM_SETTINGS ClickHouseClientOption#PRODUCT_NAME ✗ Utiliser le nom du client ClickHouseClientOption#RENAME_RESPONSE_COLUMN ✗ ClickHouseClientOption#SERVER_REVISION ✗ ClickHouseClientOption#TRANSACTION_TIMEOUT ✗ ClickHouseClientOption#WIDEN_UNSIGNED_TYPES ✗ ClickHouseClientOption#USE_BINARY_STRING ✗ ClickHouseClientOption#USE_BLOCKING_QUEUE ✗ ClickHouseClientOption#USE_COMPILATION ✗ ClickHouseClientOption#USE_OBJECTS_IN_ARRAYS ✗ ClickHouseClientOption#MAX_MAPPER_CACHE ✗ ClickHouseClientOption#MEASURE_REQUEST_TIME ✗

​ Différences générales

Client V2 utilise moins de classes propriétaires afin d’améliorer la portabilité. Par exemple, V2 fonctionne avec n’importe quelle implémentation de java.io.InputStream pour envoyer des données à un serveur.

pour envoyer des données à un serveur. Le paramètre async de Client V2 est off par défaut. Cela signifie qu’il n’y a pas de thread supplémentaire et que l’application garde davantage de contrôle sur le client. Ce paramètre doit être off dans la majorité des cas d’utilisation. L’activation de async crée un thread distinct pour chaque requête. Cela n’a de sens que si vous utilisez un executor contrôlé par l’application (voir com.clickhouse.client.api.Client.Builder#setSharedOperationExecutor )

​ Écriture des données

utilisez n’importe quelle implémentation de java.io.InputStream . La V1 com.clickhouse.data.ClickHouseInputStream est prise en charge, mais n’est PAS recommandée.

. La V1 est prise en charge, mais n’est PAS recommandée. une fois la fin du flux d’entrée détectée, elle est traitée comme telle. Auparavant, il fallait fermer le flux de sortie d’une requête.

V1 Insérer des données au format TSV.

InputStream inData = getInData (); ClickHouseRequest . Mutation request = client . read (server) . write () . table (tableName) . format ( ClickHouseFormat . TSV ); ClickHouseConfig config = request . getConfig (); CompletableFuture < ClickHouseResponse > future ; try ( ClickHousePipedOutputStream requestBody = ClickHouseDataStreamFactory . getInstance () . createPipedOutputStream (config)) { // start the worker thread which transfer data from the input into ClickHouse future = request . data ( requestBody . getInputStream ()). execute (); // Copy data from inData stream to requestBody stream // We need to close the stream before getting a response requestBody . close (); try ( ClickHouseResponse response = future . get ()) { ClickHouseResponseSummary summary = response . getSummary (); Assert . assertEquals ( summary . getWrittenRows (), numRows, "Num of written rows" ); } }

V2 Insertion de données au format TSV.

InputStream inData = getInData (); InsertSettings settings = new InsertSettings (). setInputStreamCopyBufferSize ( 8198 * 2 ); // set copy buffer size try ( InsertResponse response = client . insert (tableName, inData, ClickHouseFormat . TSV , settings). get ( 30 , TimeUnit . SECONDS )) { // Insert is complete at this point } catch ( Exception e ) { // Handle exception }

il n’y a qu’une seule méthode à appeler. Il n’est pas nécessaire de créer un objet de corps de requête supplémentaire.

le flux du corps de la requête est fermé automatiquement une fois toutes les données copiées.

une nouvelle API de bas niveau est disponible com.clickhouse.client.api.Client#insert(java.lang.String, java.util.List<java.lang.String>, com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter, com.clickhouse.data.ClickHouseFormat, com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings) . com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter est conçu pour implémenter une logique d’écriture de données personnalisée. Par exemple, pour lire des données depuis une file d’attente.

​ Lecture des données

Les données sont lues au format RowBinaryWithNamesAndTypes par défaut. À l’heure actuelle, seul ce format est pris en charge lorsqu’une liaison de données est nécessaire.

par défaut. À l’heure actuelle, seul ce format est pris en charge lorsqu’une liaison de données est nécessaire. Les données peuvent être lues sous forme de collection d’enregistrements à l’aide de la méthode List<GenericRecord> com.clickhouse.client.api.Client#queryAll(java.lang.String) . Cette méthode lit les données en mémoire puis libère la connexion. Aucune gestion supplémentaire n’est nécessaire. GenericRecord donne accès aux données et prend en charge certaines conversions.