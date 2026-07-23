Bibliothèque client Java permettant de communiquer avec un serveur de base de données via ses protocoles. L’implémentation actuelle ne prend en charge que l’interface HTTP. La bibliothèque fournit sa propre API pour envoyer des requêtes à un serveur, ainsi que des outils pour travailler avec différents formats de données binaires (RowBinary* & Native*).
Configuration
- Maven Central (page du projet) : https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2
- Builds nocturnes (lien vers le dépôt) : https://central.sonatype.com/repository/maven-snapshots/
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>client-v2</artifactId>
<version>0.9.8</version>
</dependency>
InitialisationL’objet Client est initialisé par
com.clickhouse.client.api.Client.Builder#build(). Chaque client possède son propre contexte et aucun objet n’est partagé entre eux.
Le Builder dispose de méthodes de configuration pour en simplifier la mise en œuvre.Exemple :
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setUsername(user)
.setPassword(password)
.build();
Client est
AutoCloseable et doit être fermé lorsqu’il n’est plus nécessaire.
AuthentificationL’authentification est configurée par client lors de la phase d’initialisation. Trois méthodes d’authentification sont prises en charge : par mot de passe, par jeton d’accès ou par certificat client SSL.L’authentification par mot de passe nécessite de renseigner le nom d’utilisateur et le mot de passe en appelant
setUsername(String) et
setPassword(String) :
L’authentification par jeton d’accès nécessite de configurer le jeton d’accès en appelant
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setUsername(user)
.setPassword(password)
.build();
setAccessToken(String) :
L’authentification par certificat client SSL nécessite de définir le nom d’utilisateur, d’activer l’authentification SSL, de configurer un certificat client et une clé client en appelant respectivement
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setAccessToken(userAccessToken)
.build();
setUsername(String),
useSSLAuthentication(boolean),
setClientCertificate(String) et
setClientKey(String) :
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.useSSLAuthentication(true)
.setUsername("some_user")
.setClientCertificate("some_user.crt")
.setClientKey("some_user.key")
L’authentification SSL peut être difficile à dépanner en production, car de nombreuses erreurs provenant des bibliothèques SSL ne fournissent pas assez d’informations. Par exemple, si le certificat client et la clé ne correspondent pas, le serveur interrompra immédiatement la connexion (dans le cas de HTTP, cela se produira à l’étape d’établissement de la connexion, lorsqu’aucune requête HTTP n’est envoyée, donc aucune réponse n’est renvoyée).Veuillez utiliser des outils comme openssl pour vérifier les certificats et les clés :
- vérifier l’intégrité de la clé :
openssl rsa -in [key-file.key] -check -noout
- vérifier que le certificat client a un CN correspondant pour un utilisateur :
- obtenir le CN à partir d’un certificat utilisateur -
openssl x509 -noout -subject -in [user.cert]
- vérifier que la même valeur est définie dans la base de données
select name, auth_type, auth_params from system.users where auth_type = 'ssl_certificate'(la requête affichera
auth_paramsavec quelque chose comme
{"common_names":["some_user"]})
- obtenir le CN à partir d’un certificat utilisateur -
ConfigurationTous les paramètres sont définis par des méthodes d’instance (aussi appelées méthodes de configuration) qui rendent explicites la portée et le contexte de chaque valeur. Les principaux paramètres de configuration sont définis dans une seule portée (client ou opération) et ne se substituent pas mutuellement.La configuration est définie lors de la création du client. Voir
com.clickhouse.client.api.Client.Builder.
Configuration du client
- Connexion & points de terminaison
- Authentification
- Délais d’expiration & nouvelle tentative
- Options de socket
- Compression
- SSL/Sécurité
- Proxy
- HTTP & en-têtes
- Paramètres du serveur
- Fuseau horaire
- Avancé
|Méthode
|Arguments
|Description
|Par défaut
|Clé
addEndpoint(String endpoint)
endpoint - adresse du serveur au format URL
|Ajoute un endpoint à la liste des serveurs disponibles. Actuellement, un seul endpoint est pris en charge.
none
none
addEndpoint(Protocol protocol, String host, int port, boolean secure)
protocol - protocole de connexion
host - IP ou nom d’hôte
secure - utiliser HTTPS
|Ajoute un endpoint à la liste des serveurs disponibles. Actuellement, un seul endpoint est pris en charge.
none
none
enableConnectionPool(boolean enable)
enable - indicateur pour activer/désactiver
|Définit si un pool de connexions est activé
true
connection_pool_enabled
setMaxConnections(int maxConnections)
maxConnections - nombre de connexions
|Définit le nombre de connexions qu’un client peut ouvrir vers chaque endpoint de serveur.
10
max_open_connections
setConnectionTTL(long timeout, ChronoUnit unit)
timeout - valeur du délai d’expiration
unit - unité de temps
|Définit le TTL de la connexion, au-delà duquel elle est considérée comme inactive
-1
connection_ttl
setKeepAliveTimeout(long timeout, ChronoUnit unit)
timeout - valeur du délai d’expiration
unit - unité de temps
|Définit le délai d’expiration Keep-Alive de la connexion HTTP. Définissez
0 pour désactiver Keep-Alive.
|-
http_keep_alive_timeout
setConnectionReuseStrategy(ConnectionReuseStrategy strategy)
strategy -
LIFO ou
FIFO
|Sélectionne la stratégie à utiliser pour le pool de connexions
FIFO
connection_reuse_strategy
setDefaultDatabase(String database)
database - nom d’une base de données
|Définit la base de données par défaut.
default
database
Identification du clientLe journal de requêtes contient deux champs permettant d’identifier l’application à l’origine d’une requête :
client_name et
http_user_agent. Le protocole TCP natif utilise
client_name pour identifier l’application. Le protocole HTTP utilise
http_user_agent pour identifier l’application. Le builder client dispose de la méthode
setClientName pour définir les valeurs correctes
pour les deux protocoles.
Le champ
http_user_agent est défini selon le format standard de l’en-tête
User-Agent :
application-name[/version] [(operating-system; architecture; ...)].
Cet ensemble de valeurs est répété pour chaque couche : application, bibliothèque client, bibliothèque client HTTP. Ce qui est défini par la méthode
setClientName apparaît en premier dans la liste.Par exemple :
donnera la valeur
showLineNumbers
client.setClientName("my-app-01/1.0");
http_user_agent suivante :
L’application peut définir son propre en-tête HTTP
my-app-01/1.0 clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4
User-Agent pour s’identifier. Toutefois, la partie
clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT sera ajoutée à la fin de l’en-tête.
Identification des opérationsLe journal de requêtes dispose de deux autres champs
query_id et
log_comment qui peuvent être utilisés pour identifier une opération et ajouter des informations supplémentaires au journal de requêtes.
query_id est un identifiant unique d’une opération. Il peut être défini par l’application en appelant la méthode
setQueryId de la classe
QuerySettings.
showLineNumbers
QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.setQueryId("some-query-id");
log_comment est un commentaire pouvant être ajouté au journal des requêtes. Il peut être défini par l’application en appelant la méthode
logComment de la classe
QuerySettings.
showLineNumbers
QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.logComment("some-comment");
Paramètres du serveurLes paramètres côté serveur peuvent être définis au niveau du client une seule fois lors de sa création (voir la méthode
serverSetting du
Builder) et au niveau de l’opération (voir
serverSetting pour la classe de paramètres d’opération).
⚠️ Lorsque des options sont définies via la méthode
showLineNumbers
try (Client client = new Client.Builder().addEndpoint(Protocol.HTTP, "localhost", mockServer.port(), false)
.setUsername("default")
.setPassword(ClickHouseServerForTest.getPassword())
.compressClientRequest(true)
// Client level
.serverSetting("max_threads", "10")
.serverSetting("async_insert", "1")
.serverSetting("roles", Arrays.asList("role1", "role2"))
.build()) {
// Operation level
QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.serverSetting("session_timezone", "Europe/Zurich");
...
}
setOption (que ce soit via
Client.Builder ou la classe de paramètres d’opération), le nom des paramètres serveur doit être préfixé de
clickhouse_setting_. La méthode
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#serverSetting() peut s’avérer utile dans ce cas.
En-tête HTTP personnaliséDes en-têtes HTTP personnalisés peuvent être définis pour toutes les opérations (au niveau du client) ou pour une seule (au niveau de l’opération).
Lorsque les options sont définies via la méthode
showLineNumbers
QuerySettings settings = new QuerySettings()
.httpHeader(HttpHeaders.REFERER, clientReferer)
.setQueryId(qId);
setOption (que ce soit via
Client.Builder ou la classe de paramètres d’opération), le nom du header personnalisé doit être préfixé de
http_header_. La méthode
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#httpHeader() peut s’avérer utile dans ce cas.
Définitions courantes
ClickHouseFormatEnum des formats pris en charge. Il inclut tous les formats supportés par ClickHouse.
raw- l’utilisateur doit transcoder les données brutes
full- le client peut transcoder lui-même les données et accepte un flux de données brutes
-- opération non prise en charge par ClickHouse pour ce format
API d’insertion
insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)Accepte des données sous forme d’
InputStream d’octets dans le format spécifié.
data doit être encodé dans le
format.Signatures
Paramètres
CompletableFuture<InsertResponse> insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format, InsertSettings settings)
CompletableFuture<InsertResponse> insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)
tableName - un nom de table cible.
data - un flux d’entrée de données encodées.
format - le format dans lequel les données sont encodées.
settings - paramètres de la requête.Valeur de retourFuture du type
InsertResponse — résultat de l’opération et informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur.Exemples
showLineNumbers
try (InputStream dataStream = getDataStream()) {
try (InsertResponse response = client.insert(TABLE_NAME, dataStream, ClickHouseFormat.JSONEachRow,
insertSettings).get(3, TimeUnit.SECONDS)) {
log.info("Insert finished: {} rows written", response.getMetrics().getMetric(ServerMetrics.NUM_ROWS_WRITTEN).getLong());
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to write JSONEachRow data", e);
throw new RuntimeException(e);
}
}
insert(String tableName, List<?> data, InsertSettings settings)Envoie une requête d’écriture vers la base de données. La liste des objets est convertie dans un format efficace, puis envoyée au serveur. La classe des éléments de la liste doit être enregistrée au préalable à l’aide de la méthode
register(Class, TableSchema).Signatures
Paramètres
client.insert(String tableName, List<?> data, InsertSettings settings)
client.insert(String tableName, List<?> data)
tableName - nom de la table cible.
data - objets DTO (Data Transfer Object) de la collection.
settings - paramètres de la requête.Valeur de retourFuture du type
InsertResponse — le résultat de l’opération et des informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur.Exemples
showLineNumbers
// Important step (done once) - register class to pre-compile object serializer according to the table schema.
client.register(ArticleViewEvent.class, client.getTableSchema(TABLE_NAME));
List<ArticleViewEvent> events = loadBatch();
try (InsertResponse response = client.insert(TABLE_NAME, events).get()) {
// handle response, then it will be closed and connection that served request will be released.
}
InsertSettingsOptions de configuration pour les opérations d’insertion.Méthodes de configuration
|Méthode
|Description
setQueryId(String queryId)
|Définit l’ID de la requête qui sera attribué à l’opération. Par défaut :
null.
setDeduplicationToken(String token)
|Définit le jeton de déduplication. Ce jeton est envoyé au serveur et peut être utilisé pour identifier la requête. Par défaut :
null.
setInputStreamCopyBufferSize(int size)
|Taille du tampon de copie. Le tampon est utilisé lors des opérations d’écriture pour copier les données d’un flux d’entrée fourni par l’utilisateur vers un flux de sortie. Par défaut :
8196.
serverSetting(String name, String value)
|Définit individuellement les paramètres du serveur pour une opération.
serverSetting(String name, Collection values)
|Définit des paramètres serveur individuels avec plusieurs valeurs pour une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs
String.
setDBRoles(Collection dbRoles)
|Définit les rôles DB à définir avant l’exécution d’une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs
String.
setOption(String option, Object value)
|Définit une option de configuration au format brut. Il ne s’agit pas d’un paramètre du serveur.
InsertResponseObjet de réponse contenant le résultat de l’opération d’insertion. Il n’est disponible que si le client a reçu une réponse du serveur.
Cet objet doit être fermé dès que possible afin de libérer la connexion, car celle-ci ne peut pas être réutilisée tant que toutes les données de la réponse précédente n’ont pas été lues intégralement.
|Méthode
|Description
OperationMetrics getMetrics()
|Renvoie un objet contenant les métriques de l’opération.
String getQueryId()
|Renvoie l’ID de requête attribué à l’opération par l’application (via les paramètres de l’opération) ou par le serveur.
API de requête
query(String sqlQuery)Envoie
sqlQuery tel quel. Le format de réponse est défini par les paramètres de la requête.
QueryResponse contiendra une référence au flux de réponse qui doit être consommé par un lecteur pour le format pris en charge.Signatures
Paramètres
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery, QuerySettings settings)
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery)
sqlQuery - une instruction SQL unique. La requête est envoyée telle quelle au serveur.
settings - paramètres de la requête.Valeur de retourFuture du type
QueryResponse — un jeu de données résultant ainsi que des informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur. L’objet Response doit être fermé après consommation du jeu de données.Exemples
final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> '' limit 10";
// Default format is RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader so reader have all information about columns
try (QueryResponse response = client.query(sql).get(3, TimeUnit.SECONDS);) {
// Create a reader to access the data in a convenient way
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.hasNext()) {
reader.next(); // Read the next record from stream and parse it
// get values
double id = reader.getDouble("id");
String title = reader.getString("title");
String url = reader.getString("url");
// collecting data
}
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
// put business logic outside of the reading block to release http connection asap.
query(String sqlQuery, Map<String, Object> queryParams, QuerySettings settings)Envoie
sqlQuery tel quel. Envoie également les paramètres de requête afin que le serveur puisse compiler l’expression SQL.Signatures
Paramètres
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery, Map<String, Object> queryParams, QuerySettings settings)
sqlQuery - expression SQL avec des espaces réservés
{}.
queryParams - map de variables permettant de compléter l’expression SQL sur le serveur.
settings - paramètres de la requête.Valeur de retourFuture du type
QueryResponse — un jeu de données résultant ainsi que des informations supplémentaires telles que les métriques côté serveur. L’objet Response doit être fermé après consommation du jeu de données.Exemples
showLineNumbers
// define parameters. They will be sent to the server along with the request.
Map<String, Object> queryParams = new HashMap<>();
queryParams.put("param1", 2);
try (QueryResponse response =
client.query("SELECT * FROM " + table + " WHERE col1 >= {param1:UInt32}", queryParams, new QuerySettings()).get()) {
// Create a reader to access the data in a convenient way
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.hasNext()) {
reader.next(); // Read the next record from stream and parse it
// reading data
}
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
queryAll(String sqlQuery)Interroge des données au format
RowBinaryWithNamesAndTypes. Renvoie le résultat sous forme de collection. Les performances de lecture sont identiques à celles du lecteur, mais davantage de mémoire est nécessaire pour conserver l’intégralité du jeu de données.Signatures
Paramètres
List<GenericRecord> queryAll(String sqlQuery)
sqlQuery - expression SQL pour interroger des données depuis un serveur.Valeur de retourJeu de données complet représenté par une liste d’objets
GenericRecord offrant un accès ligne par ligne aux données de résultat.Exemples
showLineNumbers
try {
log.info("Reading whole table and process record by record");
final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> ''";
// Read whole result set and process it record by record
client.queryAll(sql).forEach(row -> {
double id = row.getDouble("id");
String title = row.getString("title");
String url = row.getString("url");
log.info("id: {}, title: {}, url: {}", id, title, url);
});
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
QuerySettingsOptions de configuration pour les opérations de requête.Méthodes de configuration
|Méthode
|Description
setQueryId(String queryId)
|Définit l’ID de requête qui sera attribué à l’opération.
setFormat(ClickHouseFormat format)
|Définit le format de la réponse. Voir
RowBinaryWithNamesAndTypes pour la liste complète.
setMaxExecutionTime(Integer maxExecutionTime)
|Définit le temps d’exécution de l’opération sur le serveur. N’affecte pas le délai d’expiration de lecture.
waitEndOfQuery(Boolean waitEndOfQuery)
|Demande au serveur d’attendre la fin de la requête avant d’envoyer une réponse.
setUseServerTimeZone(Boolean useServerTimeZone)
|Le fuseau horaire du serveur (voir la config du client) sera utilisé pour interpréter les types date/heure dans le résultat d’une opération. Par défaut :
false.
setUseTimeZone(String timeZone)
|Demande au serveur d’utiliser
timeZone pour la conversion de l’heure. Voir session_timezone.
serverSetting(String name, String value)
|Définit des paramètres serveur spécifiques pour une opération.
serverSetting(String name, Collection values)
|Définit des paramètres serveur individuels avec plusieurs valeurs pour une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs
String.
setDBRoles(Collection dbRoles)
|Définit les rôles DB à appliquer avant l’exécution d’une opération. Les éléments de la collection doivent être des valeurs
String.
setOption(String option, Object value)
|Définit une option de configuration au format brut. Il ne s’agit pas d’un paramètre du serveur.
QueryResponseObjet de réponse contenant le résultat de l’exécution de la requête. Il n’est disponible que si le client a reçu une réponse du serveur.
Cet objet doit être fermé dès que possible pour libérer la connexion, car celle-ci ne peut pas être réutilisée tant que toutes les données de la réponse précédente n’ont pas été entièrement lues.
|Méthode
|Description
ClickHouseFormat getFormat()
|Renvoie un format dans lequel les données de la réponse sont encodées.
InputStream getInputStream()
|Renvoie un flux d’octets non compressé de données au format spécifié.
OperationMetrics getMetrics()
|Renvoie un objet contenant les métriques de l’opération.
String getQueryId()
|Renvoie l’ID de requête attribué à l’opération par l’application (via les paramètres de l’opération ou par le serveur).
TimeZone getTimeZone()
|Renvoie le fuseau horaire à utiliser pour traiter les types Date/DateTime dans la réponse.
Exemples
- Le code d’exemple est disponible dans le dépôt
- Implémentation de référence du service Spring
API commune
getTableSchema(String table)Récupère le schéma de la table
table.Signatures
Paramètres
TableSchema getTableSchema(String table)
TableSchema getTableSchema(String table, String database)
table - nom de la table pour laquelle les données de schéma doivent être récupérées.
database - base de données dans laquelle la table cible est définie.Valeur de retourRenvoie un objet
TableSchema contenant la liste des colonnes de la table.
getTableSchemaFromQuery(String sql)Récupère le schéma à partir d’une instruction SQL.Signatures
Paramètres
TableSchema getTableSchemaFromQuery(String sql)
sql - Instruction SQL “SELECT” dont le schéma doit être renvoyé.Valeur de retourRenvoie un objet
TableSchema dont les colonnes correspondent à l’expression
sql.
TableSchema
register(Class<?> clazz, TableSchema schema)Compile la couche de sérialisation et de désérialisation pour la classe Java à utiliser pour l’écriture et la lecture de données avec
schema. La méthode crée un sérialiseur et un désérialiseur pour la paire getter/setter et la colonne correspondante.
La correspondance de colonne est déterminée en extrayant son nom à partir du nom de la méthode. Par exemple,
getFirstName correspondra à la colonne
first_name ou
firstname.Signatures
Paramètres
void register(Class<?> clazz, TableSchema schema)
clazz - Classe représentant le POJO utilisé pour lire/écrire des données.
schema - Schéma de données à utiliser pour la mise en correspondance avec les propriétés POJO.Exemples
showLineNumbers
client.register(ArticleViewEvent.class, client.getTableSchema(TABLE_NAME));
Exemples d’utilisationLe code des exemples complets est stocké dans un dossier ‘example` du dépôt :
- client-v2 - principal ensemble d’exemples.
- demo-service - exemple d’utilisation du client dans une application Spring Boot.
- demo-kotlin-service - exemple d’utilisation du client dans une application Ktor (Kotlin).
Lecture des donnéesIl existe deux façons courantes de lire les données :
- Méthode
query()qui renvoie un objet
QueryResponsede bas niveau contenant un
InputStreamavec les données. Généralement combinée à
ClickHouseBinaryFormatReaderpour les lectures en streaming, elle peut aussi être utilisée avec toute autre implémentation personnalisée de lecteur.
QueryResponsedonne également accès aux métadonnées du jeu de résultats et aux métriques.
- Méthode
queryAll()avec utilisation de
GenericRecordpour un accès pratique aux lignes. Dans ce cas, l’intégralité du jeu de résultats est chargée en mémoire.
- Méthode
queryRecords()qui renvoie
com.clickhouse.client.api.query.Records- un itérateur pour les objets
GenericRecord. Cette méthode repose sur une approche en streaming (aucune donnée n’est chargée en mémoire) et utilise
GenericRecordpour accéder aux données.
Lecture des ArraysMéthodes de
ClickHouseBinaryFormatReader
getList(...)- lit n’importe quel
Array(...)comme
List<T>. Bon choix par défaut pour une lecture typée flexible. Prend en charge les tableaux imbriqués.
getByteArray(...),
getShortArray(...),
getIntArray(...),
getLongArray(...),
getFloatArray(...),
getDoubleArray(...),
getBooleanArray(...)- idéal pour les tableaux 1D de valeurs compatibles avec les types primitifs.
getStringArray(...)- pour
Array(String)(et les valeurs d’enum représentées par leur nom).
getObjectArray(...)- option générique pour tout type d’élément de
Array(...), y compris les tableaux imbriqués. À utiliser pour lire des tableaux contenant des valeurs
Nullableet des tableaux imbriqués.
Méthodes de
try (QueryResponse response = client.query("SELECT * FROM my_table").get()) {
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.next() != null) {
Object[] uint64 = reader.getObjectArray("uint64_arr"); // Array(UInt64) -> BigInteger[]
Object[] arr2d = reader.getObjectArray("arr2d"); // Array(Array(Int64)) -> Object[]
// nested arrays are returned as nested Object[]:
Object[] firstInner = (Object[]) arr2d[0];
Long firstValue = (Long) firstInner[0];
}
}
GenericRecord
getList(...)- lit n’importe quel
Array(...)en tant que
List<T>. Bon choix par défaut pour une lecture à typage flexible. Prend en charge les tableaux imbriqués.
getByteArray(...),
getShortArray(...),
getIntArray(...),
getLongArray(...),
getFloatArray(...),
getDoubleArray(...),
getBooleanArray(...)- idéal pour les tableaux 1D de valeurs compatibles avec les types primitifs.
getStringArray(...)- pour
Array(String)(et les valeurs d’enum représentées par leur nom).
getObjectArray(...)- option générique pour tout type d’élément de
Array(...), y compris les tableaux imbriqués. À utiliser pour lire des tableaux contenant des valeurs NULL et des tableaux imbriqués.
try (QueryResponse response = client.query("SELECT * FROM my_table").get()) {
List<GenericRecord> rows = client.queryAll(
"SELECT int_arr, arr2d_nullable FROM test_arrays ORDER BY id");
for (GenericRecord row : rows) {
Object[] intArr = row.getObjectArray("int_arr"); // Array(Int32) -> Integer[]
Object[] arr2d = row.getObjectArray("arr2d_nullable"); // Array(Array(Nullable(Int32)))
Object[] inner = (Object[]) arr2d[0];
Object maybeNull = inner[1]; // may be null
}
}
Guide de migrationL’ancien client (V1) utilisait
com.clickhouse.client.ClickHouseClient#builder comme point de départ. Le nouveau client (V2) suit un pattern similaire avec
com.clickhouse.client.api.Client.Builder. Les principales
différences sont :
- aucun service loader n’est utilisé pour charger l’implémentation. Le
com.clickhouse.client.api.Clientsert de classe façade pour toutes sortes d’implémentations à l’avenir.
- moins de sources de configuration : l’une est fournie au builder et l’autre via les paramètres d’opération (
QuerySettings,
InsertSettings). La version précédente avait une configuration par nœud et chargeait les variables d’environnement dans certains cas.
Correspondance des paramètres de configurationIl existe 3 classes enum liées à la configuration dans V1 :
com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults- paramètres de configuration à définir dans la plupart des cas d’utilisation, comme
USERet
PASSWORD.
com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption- paramètres de configuration spécifiques au client, comme
HEALTH_CHECK_INTERVAL.
com.clickhouse.client.http.config.ClickHouseHttpOption- paramètres de configuration spécifiques à l’interface HTTP, comme
RECEIVE_QUERY_PROGRESS.
com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults#ASYNC et
com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption#ASYNC ?). Le nouveau client V2 utilise
com.clickhouse.client.api.Client.Builder comme dictionnaire unique de toutes les options de configuration possibles du client. La classe
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties recense tous les noms de paramètres de configuration.Le tableau ci-dessous indique quelles options de l’ancienne version sont prises en charge par le nouveau client et leur nouvelle signification.Légende : ✔ = pris en charge, ✗ = supprimé
- Connexion & authentification
- SSL et sécurité
- Options de socket
- Compression
- Proxy
- Délais d’expiration & nouvelle tentative
- Fuseau horaire
- Buffers et performances
- Threads & traitement asynchrone
- HTTP & en-têtes
- Format & Requête
- Découverte des nœuds & équilibrage de charge
- Divers
|Configuration V1
|Méthode Builder V2
|Commentaires
ClickHouseDefaults#HOST
Client.Builder#addEndpoint
ClickHouseDefaults#PROTOCOL
|✗
|Seul HTTP est pris en charge avec V2
ClickHouseDefaults#DATABASE
ClickHouseClientOption#DATABASE
Client.Builder#setDefaultDatabase
ClickHouseDefaults#USER
Client.Builder#setUsername
ClickHouseDefaults#PASSWORD
Client.Builder#setPassword
ClickHouseClientOption#CONNECTION_TIMEOUT
Client.Builder#setConnectTimeout
ClickHouseClientOption#CONNECTION_TTL
Client.Builder#setConnectionTTL
ClickHouseHttpOption#MAX_OPEN_CONNECTIONS
Client.Builder#setMaxConnections
ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE
ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE_TIMEOUT
Client.Builder#setKeepAliveTimeout
ClickHouseHttpOption#CONNECTION_REUSE_STRATEGY
Client.Builder#setConnectionReuseStrategy
ClickHouseHttpOption#USE_BASIC_AUTHENTICATION
Client.Builder#useHTTPBasicAuth
Différences générales
- Client V2 utilise moins de classes propriétaires afin d’améliorer la portabilité. Par exemple, V2 fonctionne avec n’importe quelle implémentation de
java.io.InputStreampour envoyer des données à un serveur.
- Le paramètre
asyncde Client V2 est
offpar défaut. Cela signifie qu’il n’y a pas de thread supplémentaire et que l’application garde davantage de contrôle sur le client. Ce paramètre doit être
offdans la majorité des cas d’utilisation. L’activation de
asynccrée un thread distinct pour chaque requête. Cela n’a de sens que si vous utilisez un executor contrôlé par l’application (voir
com.clickhouse.client.api.Client.Builder#setSharedOperationExecutor)
Écriture des données
- utilisez n’importe quelle implémentation de
java.io.InputStream. La V1
com.clickhouse.data.ClickHouseInputStreamest prise en charge, mais n’est PAS recommandée.
- une fois la fin du flux d’entrée détectée, elle est traitée comme telle. Auparavant, il fallait fermer le flux de sortie d’une requête.
V2 Insertion de données au format TSV.
InputStream inData = getInData();
ClickHouseRequest.Mutation request = client.read(server)
.write()
.table(tableName)
.format(ClickHouseFormat.TSV);
ClickHouseConfig config = request.getConfig();
CompletableFuture<ClickHouseResponse> future;
try (ClickHousePipedOutputStream requestBody = ClickHouseDataStreamFactory.getInstance()
.createPipedOutputStream(config)) {
// start the worker thread which transfer data from the input into ClickHouse
future = request.data(requestBody.getInputStream()).execute();
// Copy data from inData stream to requestBody stream
// We need to close the stream before getting a response
requestBody.close();
try (ClickHouseResponse response = future.get()) {
ClickHouseResponseSummary summary = response.getSummary();
Assert.assertEquals(summary.getWrittenRows(), numRows, "Num of written rows");
}
}
InputStream inData = getInData();
InsertSettings settings = new InsertSettings().setInputStreamCopyBufferSize(8198 * 2); // set copy buffer size
try (InsertResponse response = client.insert(tableName, inData, ClickHouseFormat.TSV, settings).get(30, TimeUnit.SECONDS)) {
// Insert is complete at this point
} catch (Exception e) {
// Handle exception
}
- il n’y a qu’une seule méthode à appeler. Il n’est pas nécessaire de créer un objet de corps de requête supplémentaire.
- le flux du corps de la requête est fermé automatiquement une fois toutes les données copiées.
- une nouvelle API de bas niveau est disponible
com.clickhouse.client.api.Client#insert(java.lang.String, java.util.List<java.lang.String>, com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter, com.clickhouse.data.ClickHouseFormat, com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings).
com.clickhouse.client.api.DataStreamWriterest conçu pour implémenter une logique d’écriture de données personnalisée. Par exemple, pour lire des données depuis une file d’attente.
Lecture des données
- Les données sont lues au format
RowBinaryWithNamesAndTypespar défaut. À l’heure actuelle, seul ce format est pris en charge lorsqu’une liaison de données est nécessaire.
- Les données peuvent être lues sous forme de collection d’enregistrements à l’aide de la méthode
List<GenericRecord> com.clickhouse.client.api.Client#queryAll(java.lang.String). Cette méthode lit les données en mémoire puis libère la connexion. Aucune gestion supplémentaire n’est nécessaire.
GenericRecorddonne accès aux données et prend en charge certaines conversions.
Collection<GenericRecord> records = client.queryAll("SELECT * FROM table");
for (GenericRecord record : records) {
int rowId = record.getInteger("rowID");
String name = record.getString("name");
LocalDateTime ts = record.getLocalDateTime("ts");
}