Vous pouvez insérer des données depuis S3 dans ClickHouse et également utiliser S3 comme destination d’exportation, ce qui permet d’interagir avec des architectures de “data lake”. En outre, S3 peut fournir des tiers de stockage “à froid” et contribuer à la séparation du stockage et du compute. Dans les sections ci-dessous, nous utilisons le jeu de données des taxis de New York pour illustrer le transfert de données entre S3 et ClickHouse, ainsi que pour identifier les principaux paramètres de configuration et donner des conseils d’optimisation des performances.

​ Fonctions de table S3

La fonction de table s3 vous permet de lire et d’écrire des fichiers depuis et vers un stockage compatible S3. La syntaxe générale est la suivante :

s3( path , [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [format, [structure, [compression]]])

où :

path — URL du bucket avec le chemin vers le fichier. Prend en charge les caractères génériques suivants en mode lecture seule : * , ? , {abc,def} et {N..M} , où N et M sont des nombres, et 'abc' , 'def' des chaînes. Pour plus d’informations, consultez la documentation sur l’utilisation des caractères génériques dans le chemin.

, , et , où et sont des nombres, et , des chaînes. Pour plus d’informations, consultez la documentation sur l’utilisation des caractères génériques dans le chemin. format — Le format du fichier.

structure — Structure de la table. Format 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

. compression — Le paramètre est facultatif. Valeurs prises en charge : none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . Par défaut, la compression est détectée automatiquement à partir de l’extension du fichier.

L’utilisation de caractères génériques dans l’expression du chemin permet de référencer plusieurs fichiers et autorise le parallélisme.

Avant de créer la table dans ClickHouse, vous souhaiterez peut-être d’abord examiner de plus près les données du bucket S3. Vous pouvez le faire directement depuis ClickHouse à l’aide de l’instruction DESCRIBE :

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' );

La sortie de l’instruction DESCRIBE TABLE devrait vous montrer comment ClickHouse infère automatiquement ces données telles qu’elles apparaissent dans le bucket S3. Remarquez qu’il reconnaît et décompresse aussi automatiquement le format de compression gzip :

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) SETTINGS describe_compact_output = 1

┌─name──────────────────┬─type───────────────┐ │ trip_id │ Nullable(Int64) │ │ vendor_id │ Nullable(Int64) │ │ pickup_date │ Nullable(Date) │ │ pickup_datetime │ Nullable(DateTime) │ │ dropoff_date │ Nullable(Date) │ │ dropoff_datetime │ Nullable(DateTime) │ │ store_and_fwd_flag │ Nullable(Int64) │ │ rate_code_id │ Nullable(Int64) │ │ pickup_longitude │ Nullable(Float64) │ │ pickup_latitude │ Nullable(Float64) │ │ dropoff_longitude │ Nullable(Float64) │ │ dropoff_latitude │ Nullable(Float64) │ │ passenger_count │ Nullable(Int64) │ │ trip_distance │ Nullable(String) │ │ fare_amount │ Nullable(String) │ │ extra │ Nullable(String) │ │ mta_tax │ Nullable(String) │ │ tip_amount │ Nullable(String) │ │ tolls_amount │ Nullable(Float64) │ │ ehail_fee │ Nullable(Int64) │ │ improvement_surcharge │ Nullable(String) │ │ total_amount │ Nullable(String) │ │ payment_type │ Nullable(String) │ │ trip_type │ Nullable(Int64) │ │ pickup │ Nullable(String) │ │ dropoff │ Nullable(String) │ │ cab_type │ Nullable(String) │ │ pickup_nyct2010_gid │ Nullable(Int64) │ │ pickup_ctlabel │ Nullable(Float64) │ │ pickup_borocode │ Nullable(Int64) │ │ pickup_ct2010 │ Nullable(String) │ │ pickup_boroct2010 │ Nullable(String) │ │ pickup_cdeligibil │ Nullable(String) │ │ pickup_ntacode │ Nullable(String) │ │ pickup_ntaname │ Nullable(String) │ │ pickup_puma │ Nullable(Int64) │ │ dropoff_nyct2010_gid │ Nullable(Int64) │ │ dropoff_ctlabel │ Nullable(Float64) │ │ dropoff_borocode │ Nullable(Int64) │ │ dropoff_ct2010 │ Nullable(String) │ │ dropoff_boroct2010 │ Nullable(String) │ │ dropoff_cdeligibil │ Nullable(String) │ │ dropoff_ntacode │ Nullable(String) │ │ dropoff_ntaname │ Nullable(String) │ │ dropoff_puma │ Nullable(Int64) │ └───────────────────────┴────────────────────┘

MergeTree standard comme destination. L’instruction ci-dessous crée une table nommée trips dans la base de données default . Notez que nous avons choisi de modifier certains de ces types de données déduits ci-dessus, notamment afin de ne pas utiliser le modificateur de type de données Pour interagir avec notre jeu de données basé sur S3, nous préparons une tablestandard comme destination. L’instruction ci-dessous crée une table nomméedans la base de données. Notez que nous avons choisi de modifier certains de ces types de données déduits ci-dessus, notamment afin de ne pas utiliser le modificateur de type de données Nullable() , qui pourrait entraîner le stockage inutile de données supplémentaires ainsi qu’un surcoût de performance :

CREATE TABLE trips ( `trip_id` UInt32, `vendor_id` Enum8( '1' = 1 , '2' = 2 , '3' = 3 , '4' = 4 , 'CMT' = 5 , 'VTS' = 6 , 'DDS' = 7 , 'B02512' = 10 , 'B02598' = 11 , 'B02617' = 12 , 'B02682' = 13 , 'B02764' = 14 , '' = 15 ), `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_date` Date , `dropoff_datetime` DateTime , `store_and_fwd_flag` UInt8, `rate_code_id` UInt8, `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `fare_amount` Float32, `extra` Float32, `mta_tax` Float32, `tip_amount` Float32, `tolls_amount` Float32, `ehail_fee` Float32, `improvement_surcharge` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 ), `trip_type` UInt8, `pickup` FixedString( 25 ), `dropoff` FixedString( 25 ), `cab_type` Enum8( 'yellow' = 1 , 'green' = 2 , 'uber' = 3 ), `pickup_nyct2010_gid` Int8, `pickup_ctlabel` Float32, `pickup_borocode` Int8, `pickup_ct2010` String, `pickup_boroct2010` String, `pickup_cdeligibil` String, `pickup_ntacode` FixedString( 4 ), `pickup_ntaname` String, `pickup_puma` UInt16, `dropoff_nyct2010_gid` UInt8, `dropoff_ctlabel` Float32, `dropoff_borocode` UInt8, `dropoff_ct2010` String, `dropoff_boroct2010` String, `dropoff_cdeligibil` String, `dropoff_ntacode` FixedString( 4 ), `dropoff_ntaname` String, `dropoff_puma` UInt16 ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime

pickup_date . En général, une clé de partitionnement sert à gérer les données, mais par la suite, nous utiliserons cette clé pour paralléliser les écritures dans S3. Remarquez l’utilisation du partitionnement sur le champ. En général, une clé de partitionnement sert à gérer les données, mais par la suite, nous utiliserons cette clé pour paralléliser les écritures dans S3.

nyc-taxi. Les données sont au format TSV, avec environ 1 M de lignes par fichier. Chaque entrée de notre jeu de données sur les taxis correspond à une course en taxi. Ces données anonymisées se composent de 20 M d’enregistrements compressés, stockés dans le bucket S3 https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ dans le dossier. Les données sont au format TSV, avec environ 1 M de lignes par fichier.

​ Lecture de données depuis S3

Nous pouvons interroger des données stockées dans S3 comme source, sans qu’elles doivent être persistées dans ClickHouse. Dans la requête suivante, nous prélevons un échantillon de 10 lignes. Notez l’absence d’identifiants ici, car le bucket est accessible publiquement :

SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 10 ;

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les colonnes, car le format TabSeparatedWithNames encode les noms de colonnes dans la première ligne. D’autres formats, comme CSV ou TSV , retourneront des colonnes générées automatiquement pour cette requête, par exemple c1 , c2 , c3 , etc.

_path et _file , qui fournissent respectivement des informations sur le chemin du bucket et le nom du fichier. Par exemple : Les requêtes prennent également en charge les colonnes virtuelles , commeet, qui fournissent respectivement des informations sur le chemin du bucket et le nom du fichier. Par exemple :

SELECT _path, _file, trip_id FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_0.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 5 ;

┌─_path──────────────────────────────────────┬─_file──────┬────trip_id─┐ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999902 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999919 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999944 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999969 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999990 │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

Vérifiez le nombre de lignes dans ce jeu de données d’exemple. Notez l’utilisation de caractères génériques pour l’expansion des fichiers, afin de prendre en compte les vingt fichiers. Cette requête prendra environ 10 secondes, selon le nombre de cœurs de l’instance ClickHouse :

SELECT count () AS count FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' );

┌────count─┐ │ 20000000 │ └──────────┘

Bien qu’utile pour l’échantillonnage des données et l’exécution de requêtes exploratoires ad hoc, la lecture directe des données depuis S3 n’est pas une pratique à adopter régulièrement. Lorsqu’il est temps de passer aux choses sérieuses, importez les données dans une table MergeTree dans ClickHouse.

​ Utilisation de clickhouse-local

Le programme clickhouse-local vous permet d’effectuer rapidement des traitements sur des fichiers locaux sans déployer ni configurer le serveur ClickHouse. Toutes les requêtes utilisant la fonction de table s3 peuvent être exécutées avec cet utilitaire. Par exemple :

clickhouse - local --query "SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz', 'TabSeparatedWithNames') LIMIT 10"

​ Insertion de données depuis S3

Pour exploiter pleinement les capacités de ClickHouse, nous allons maintenant lire les données et les insérer dans notre instance. Pour ce faire, nous combinons notre fonction s3 avec une simple instruction INSERT . Notez qu’il n’est pas nécessaire de lister les colonnes, car notre table cible fournit la structure requise. Cela suppose que les colonnes apparaissent dans l’ordre spécifié dans l’instruction DDL de la table : les colonnes sont mises en correspondance selon leur position dans la clause SELECT . L’insertion des 10 millions de lignes peut prendre quelques minutes selon l’instance ClickHouse. Ci-dessous, nous insérons 1 million de lignes afin de garantir une réponse rapide. Ajustez la clause LIMIT ou la sélection de colonnes pour importer des sous-ensembles selon vos besoins :

INSERT INTO trips SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 1000000 ;

​ Insertion à distance avec ClickHouse Local

Si des politiques de sécurité réseau empêchent votre cluster ClickHouse d’établir des connexions sortantes, vous pourrez peut-être insérer des données S3 à l’aide de clickhouse-local . Dans l’exemple ci-dessous, nous lisons depuis un bucket S3 et insérons les données dans ClickHouse à l’aide de la fonction remote :

clickhouse - local --query "INSERT INTO TABLE FUNCTION remote('localhost:9000', 'default.trips', 'username', 'password') (*) SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz', 'TabSeparatedWithNames') LIMIT 10"

Pour exécuter cette opération via une connexion SSL sécurisée, utilisez la fonction remoteSecure .

​ Exporter des données

fonction de table s3 . Cela nécessite les autorisations appropriées. Nous transmettons les identifiants nécessaires dans la requête, mais consultez la page Vous pouvez écrire des fichiers dans S3 à l’aide de la. Cela nécessite les autorisations appropriées. Nous transmettons les identifiants nécessaires dans la requête, mais consultez la page Gestion des identifiants pour voir d’autres options.

Dans l’exemple simple ci-dessous, nous utilisons la fonction de table comme destination plutôt que comme source. Ici, nous envoyons 10 000 lignes de la table trips vers un bucket, en spécifiant la compression lz4 et le format de sortie CSV :

INSERT INTO FUNCTION s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/csv/trips.csv.lz4' , 's3_key' , 's3_secret' , 'CSV' ) SELECT * FROM trips LIMIT 10000 ;

Notez ici que le format du fichier est déduit de l’extension. Nous n’avons pas non plus besoin de préciser les colonnes dans la fonction s3 : elles peuvent être déduites du SELECT .

​ Fractionnement des fichiers volumineux

Il est peu probable que vous souhaitiez exporter vos données dans un fichier unique. La plupart des outils, y compris ClickHouse, obtiennent un meilleur débit lorsqu’ils lisent et écrivent dans plusieurs fichiers, grâce au parallélisme possible. Nous pourrions exécuter notre commande INSERT plusieurs fois, en ciblant un sous-ensemble des données. ClickHouse offre un moyen de fractionner automatiquement les fichiers à l’aide d’une clé PARTITION .

Dans l’exemple ci-dessous, nous créons dix fichiers à l’aide d’un modulo de la fonction rand() . Remarquez comment l’identifiant de partition résultant apparaît dans le nom du fichier. Cela produit dix fichiers avec un suffixe numérique, par exemple trips_0.csv.lz4 , trips_1.csv.lz4 , etc. :

INSERT INTO FUNCTION s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/csv/trips_{_partition_id}.csv.lz4' , 's3_key' , 's3_secret' , 'CSV' ) PARTITION BY rand () % 10 SELECT * FROM trips LIMIT 100000 ;

Sinon, nous pouvons faire référence à un champ dans les données. Pour ce jeu de données, payment_type constitue une clé de partitionnement naturelle, avec une cardinalité de 5.

INSERT INTO FUNCTION s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/csv/trips_{_partition_id}.csv.lz4' , 's3_key' , 's3_secret' , 'CSV' ) PARTITION BY payment_type SELECT * FROM trips LIMIT 100000 ;

​ Utilisation des clusters

INSERT INTO SELECT , un seul nœud reste chargé de lire, d’analyser et de traiter les données. Pour relever ce défi et permettre une mise à l’échelle horizontale des lectures, nous disposons de la fonction Les fonctions ci-dessus sont toutes limitées à une exécution sur un seul nœud. Les vitesses de lecture augmentent linéairement avec le nombre de cœurs de CPU jusqu’à ce que d’autres ressources (généralement le réseau) soient saturées, ce qui permet une mise à l’échelle verticale. Cependant, cette approche a ses limites. Bien qu’il soit possible de réduire une partie de la pression sur les ressources en insérant dans une table distribuée lors de l’exécution d’une requête, un seul nœud reste chargé de lire, d’analyser et de traiter les données. Pour relever ce défi et permettre une mise à l’échelle horizontale des lectures, nous disposons de la fonction s3Cluster

Le nœud qui reçoit la requête, appelé l’initiateur, crée une connexion avec chaque nœud du cluster. Le glob pattern qui détermine quels fichiers doivent être lus est résolu en un ensemble de fichiers. L’initiateur distribue les fichiers aux nœuds du cluster, qui agissent comme des workers. Ces workers demandent ensuite des fichiers à traiter au fur et à mesure qu’ils terminent leurs lectures. Ce processus garantit une mise à l’échelle horizontale des lectures.

La fonction s3Cluster utilise le même format que les variantes sur nœud unique, à ceci près qu’un cluster cible est requis pour désigner les nœuds workers :

s3Cluster(cluster_name, source, [access_key_id, secret_access_key,] format, structure)

cluster_name — Nom d’un cluster utilisé pour construire un ensemble d’adresses et de paramètres de connexion pour les serveurs distants et locaux.

— Nom d’un cluster utilisé pour construire un ensemble d’adresses et de paramètres de connexion pour les serveurs distants et locaux. source — URL vers un fichier ou un ensemble de fichiers. Prend en charge les caractères génériques suivants en mode lecture seule : * , ? , {'abc','def'} et {N..M} , où N et M sont des nombres, et abc et def des chaînes. Pour plus d’informations, consultez Wildcards In Path.

— URL vers un fichier ou un ensemble de fichiers. Prend en charge les caractères génériques suivants en mode lecture seule : , , et , où N et M sont des nombres, et abc et def des chaînes. Pour plus d’informations, consultez Wildcards In Path. access_key_id et secret_access_key — Clés indiquant les identifiants à utiliser avec l’endpoint donné. Facultatifs.

et — Clés indiquant les identifiants à utiliser avec l’endpoint donné. Facultatifs. format — Le format du fichier.

— Le format du fichier. structure — Structure de la table. Format ‘column1_name column1_type, column2_name column2_type, …’.

Comme pour toutes les fonctions s3 , les identifiants sont facultatifs si le bucket n’est pas sécurisé ou si vous définissez la sécurité via l’environnement, par exemple avec des rôles IAM. Contrairement à la fonction s3 , toutefois, la structure doit être spécifiée dans la requête depuis la version 22.3.1, c’est-à-dire que le schéma n’est pas inféré.

Cette fonction sera utilisée dans le cadre d’un INSERT INTO SELECT dans la plupart des cas. Dans ce cas, vous insérerez souvent dans une table distribuée. Nous illustrons ci-dessous un exemple simple dans lequel trips_all est une table distribuée. Bien que cette table utilise le cluster events, il n’est pas nécessaire que les nœuds utilisés en lecture et en écriture soient les mêmes :

INSERT INTO default .trips_all SELECT * FROM s3Cluster( 'events' , 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' )

s3cluster . Les insertions se feront sur le nœud initiateur. Cela signifie que, même si les lectures auront lieu sur chaque nœud, les lignes résultantes seront acheminées vers l’initiateur pour y être distribuées. Dans les scénarios à haut débit, cela peut constituer un goulot d’étranglement. Pour y remédier, définissez le paramètre parallel_distributed_insert_select pour la fonction

​ Moteurs de table S3

Bien que les fonctions s3 permettent d’exécuter des requêtes ad hoc sur des données stockées dans S3, leur syntaxe est verbeuse. Le moteur de table S3 évite d’avoir à préciser l’URL du bucket et les informations d’identification à répétition. Pour y remédier, ClickHouse fournit le moteur de table S3.

CREATE TABLE s3_engine_table ( name String, value UInt32) ENGINE = S3( path , [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] format, [compression]) [SETTINGS ...]

path — URL du bucket avec le chemin vers le fichier. Prend en charge les caractères génériques suivants en mode lecture seule : * , ? , {abc,def} et {N..M} , où N et M sont des nombres, et ‘abc’ et ‘def’ des chaînes. Pour plus d’informations, voir ici.

— URL du bucket avec le chemin vers le fichier. Prend en charge les caractères génériques suivants en mode lecture seule : , , et , où N et M sont des nombres, et ‘abc’ et ‘def’ des chaînes. Pour plus d’informations, voir ici. format — Le format du fichier.

— Le format du fichier. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - Identifiants à long terme de l’utilisateur du compte AWS. Vous pouvez les utiliser pour authentifier vos requêtes. Le paramètre est facultatif. Si les identifiants ne sont pas spécifiés, les valeurs du fichier de configuration sont utilisées. Pour plus d’informations, voir Gestion des identifiants.

, - Identifiants à long terme de l’utilisateur du compte AWS. Vous pouvez les utiliser pour authentifier vos requêtes. Le paramètre est facultatif. Si les identifiants ne sont pas spécifiés, les valeurs du fichier de configuration sont utilisées. Pour plus d’informations, voir Gestion des identifiants. compression — Type de compression. Valeurs prises en charge : none, gzip/gz, brotli/br, xz/LZMA, zstd/zst. Le paramètre est facultatif. Par défaut, la compression est détectée automatiquement à partir de l’extension du fichier.

​ Lecture des données

Dans l’exemple suivant, nous créons une table appelée trips_raw à partir des dix premiers fichiers TSV situés dans le bucket https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/ . Chacun contient 1 million de lignes :

CREATE TABLE trips_raw ( `trip_id` UInt32, `vendor_id` Enum8( '1' = 1 , '2' = 2 , '3' = 3 , '4' = 4 , 'CMT' = 5 , 'VTS' = 6 , 'DDS' = 7 , 'B02512' = 10 , 'B02598' = 11 , 'B02617' = 12 , 'B02682' = 13 , 'B02764' = 14 , '' = 15 ), `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_date` Date , `dropoff_datetime` DateTime , `store_and_fwd_flag` UInt8, `rate_code_id` UInt8, `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `fare_amount` Float32, `extra` Float32, `mta_tax` Float32, `tip_amount` Float32, `tolls_amount` Float32, `ehail_fee` Float32, `improvement_surcharge` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type_` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 ), `trip_type` UInt8, `pickup` FixedString( 25 ), `dropoff` FixedString( 25 ), `cab_type` Enum8( 'yellow' = 1 , 'green' = 2 , 'uber' = 3 ), `pickup_nyct2010_gid` Int8, `pickup_ctlabel` Float32, `pickup_borocode` Int8, `pickup_ct2010` String, `pickup_boroct2010` FixedString( 7 ), `pickup_cdeligibil` String, `pickup_ntacode` FixedString( 4 ), `pickup_ntaname` String, `pickup_puma` UInt16, `dropoff_nyct2010_gid` UInt8, `dropoff_ctlabel` Float32, `dropoff_borocode` UInt8, `dropoff_ct2010` String, `dropoff_boroct2010` FixedString( 7 ), `dropoff_cdeligibil` String, `dropoff_ntacode` FixedString( 4 ), `dropoff_ntaname` String, `dropoff_puma` UInt16 ) ENGINE = S3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..9}.gz' , 'TabSeparatedWithNames' , 'gzip' );

Notez l’utilisation du motif {0..9} pour limiter la sélection aux dix premiers fichiers. Une fois créée, nous pouvons interroger cette table comme n’importe quelle autre table :

SELECT DISTINCT (pickup_ntaname) FROM trips_raw LIMIT 10 ;

┌─pickup_ntaname───────────────────────────────────┐ │ Lenox Hill-Roosevelt Island │ │ Airport │ │ SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy │ │ West Village │ │ Chinatown │ │ Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square │ │ Turtle Bay-East Midtown │ │ Upper West Side │ │ Murray Hill-Kips Bay │ │ DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill │ └──────────────────────────────────────────────────┘

​ Insertion de données

Le moteur de table S3 prend en charge les lectures parallèles. Les écritures ne sont prises en charge que si la définition de la table ne contient pas de patterns glob. La table ci-dessus bloquerait donc les écritures.

Pour illustrer les écritures, créez une table qui pointe vers un bucket S3 accessible en écriture :

CREATE TABLE trips_dest ( `trip_id` UInt32, `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_datetime` DateTime , `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32 ) ENGINE = S3( '<bucket path>/trips.bin' , 'Native' );

INSERT INTO trips_dest SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, tip_amount, total_amount FROM trips LIMIT 10 ;

SELECT * FROM trips_dest LIMIT 5 ;

┌────trip_id─┬─pickup_date─┬─────pickup_datetime─┬────dropoff_datetime─┬─tip_amount─┬─total_amount─┐ │ 1200018648 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:00:16 │ 2015-07-01 00:02:57 │ 0 │ 7.3 │ │ 1201452450 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:00:20 │ 2015-07-01 00:11:07 │ 1.96 │ 11.76 │ │ 1202368372 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:00:40 │ 2015-07-01 00:05:46 │ 0 │ 7.3 │ │ 1200831168 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:01:06 │ 2015-07-01 00:09:23 │ 2 │ 12.3 │ │ 1201362116 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:01:07 │ 2015-07-01 00:03:31 │ 0 │ 5.3 │ └────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────┘

Notez qu’on ne peut insérer des lignes que dans de nouveaux fichiers. Il n’y a ni cycles de fusion ni opérations de découpage de fichiers. Une fois un fichier écrit, les insertions suivantes échoueront. Les utilisateurs ont ici deux options :

Spécifier le paramètre s3_create_new_file_on_insert=1 . Cela entraînera la création d’un nouveau fichier à chaque insertion. Un suffixe numérique sera ajouté à la fin de chaque fichier et augmentera de manière monotone à chaque opération d’insertion. Dans l’exemple ci-dessus, une insertion ultérieure entraînerait la création d’un fichier trips_1.bin.

. Cela entraînera la création d’un nouveau fichier à chaque insertion. Un suffixe numérique sera ajouté à la fin de chaque fichier et augmentera de manière monotone à chaque opération d’insertion. Dans l’exemple ci-dessus, une insertion ultérieure entraînerait la création d’un fichier trips_1.bin. Spécifier le paramètre s3_truncate_on_insert=1 . Cela entraînera la troncature du fichier, c.-à-d. qu’une fois l’opération terminée, il ne contiendra que les lignes nouvellement insérées.

Ces deux paramètres ont la valeur 0 par défaut, ce qui oblige donc l’utilisateur à en définir un. s3_truncate_on_insert sera prioritaire si les deux sont définis.

Quelques remarques sur le moteur de table S3 :

Contrairement à une table traditionnelle de la famille MergeTree , la suppression d’une table S3 ne supprime pas les données sous-jacentes.

, la suppression d’une table ne supprime pas les données sous-jacentes. Les paramètres complets pour ce type de table sont disponibles ici.

Gardez à l’esprit les limitations suivantes lors de l’utilisation de ce moteur : Les requêtes ALTER ne sont pas prises en charge Les opérations SAMPLE ne sont pas prises en charge Il n’y a pas d’index, ni primaires ni de saut.



​ Gestion des identifiants

Dans les exemples précédents, nous avons fourni des identifiants dans la fonction s3 ou la définition de table S3 . Bien que cela puisse convenir pour un usage occasionnel, en production, les utilisateurs ont besoin de mécanismes d’authentification moins explicites. Pour y répondre, ClickHouse propose plusieurs options :

Spécifiez les détails de connexion dans config.xml ou dans un fichier de configuration équivalent sous conf.d . Le contenu d’un fichier d’exemple est présenté ci-dessous, en supposant une installation à l’aide du paquet Debian. ubuntu@single-node-clickhouse:/etc/clickhouse-server/config.d$ cat s3.xml < clickhouse > < s3 > < endpoint-name > < endpoint > https://dalem-files.s3.amazonaws.com/test/ </ endpoint > < access_key_id > key </ access_key_id > < secret_access_key > secret </ secret_access_key > {/* < use_environment_credentials > false </ use_environment_credentials > */} {/* < header > Authorization: Bearer SOME-TOKEN </ header > */} </ endpoint-name > </ s3 > </ clickhouse > Authorization comme alternative aux clés d’accès et aux clés secrètes. Une liste complète des paramètres pris en charge est disponible Ces identifiants seront utilisés pour toutes les requêtes dont l’URL demandée a exactement pour préfixe l’endpoint ci-dessus. Notez également qu’il est possible, dans cet exemple, de déclarer un en-têtecomme alternative aux clés d’accès et aux clés secrètes. Une liste complète des paramètres pris en charge est disponible ici

L’exemple ci-dessus met en évidence la disponibilité du paramètre de configuration use_environment_credentials . Ce paramètre peut également être défini globalement au niveau de s3 : < clickhouse > < s3 > < use_environment_credentials > true </ use_environment_credentials > </ s3 > </ clickhouse > Ce paramètre active la tentative de récupération des identifiants S3 depuis l’environnement, permettant ainsi l’accès via des rôles IAM. Plus précisément, l’ordre de récupération suivant est appliqué : Recherche des variables d’environnement AWS_ACCESS_KEY_ID , AWS_SECRET_ACCESS_KEY et AWS_SESSION_TOKEN Vérification dans $HOME/.aws Récupération d’identifiants temporaires via AWS Security Token Service, c’est-à-dire via l’API AssumeRole Vérification des identifiants dans les variables d’environnement ECS AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI ou AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI et AWS_ECS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN . Récupération des identifiants via les métadonnées d’instance Amazon EC2, à condition que AWS_EC2_METADATA_DISABLED ne soit pas défini sur true. Ces mêmes paramètres peuvent également être définis pour un endpoint spécifique, en utilisant la même règle de correspondance par préfixe.



​ Optimiser les performances

Pour savoir comment optimiser la lecture et les insertions à l’aide de la fonction s3, consultez le guide de performance dédié

​ Optimisation du stockage S3

min_bytes_for_wide_part et min_rows_for_wide_part ), nous nous attendons à ce que ce comportement évolue pour S3 dans les prochaines versions, par exemple avec une valeur par défaut plus élevée pour min_bytes_for_wide_part , favorisant un format plus Compact et donc un plus petit nombre de fichiers. Vous souhaiterez peut-être désormais ajuster ces paramètres lorsque vous utilisez exclusivement le stockage S3. En interne, le MergeTree de ClickHouse utilise deux formats de stockage principaux : Wide and Compact . Bien que l’implémentation actuelle repose sur le comportement par défaut de ClickHouse (contrôlé par les paramètreset), nous nous attendons à ce que ce comportement évolue pour S3 dans les prochaines versions, par exemple avec une valeur par défaut plus élevée pour, favorisant un format pluset donc un plus petit nombre de fichiers. Vous souhaiterez peut-être désormais ajuster ces paramètres lorsque vous utilisez exclusivement le stockage S3.

​ MergeTree adossé à S3

Les fonctions s3 et le moteur de table associé permettent d’interroger des données dans S3 avec une syntaxe ClickHouse familière. Cependant, leurs fonctionnalités de gestion des données et leurs performances restent limitées. Il n’y a pas de prise en charge des index primaires, pas de prise en charge du no-cache, et les insertions de fichiers doivent être gérées par l’utilisateur.

ClickHouse reconnaît que S3 constitue une solution de stockage attrayante, en particulier lorsque les performances des requêtes sur des données plus « froides » sont moins critiques et que les utilisateurs cherchent à dissocier stockage et calcul. Pour y parvenir, la prise en charge de l’utilisation de S3 comme stockage pour un moteur MergeTree est proposée. Cela vous permettra de tirer parti des avantages de S3 en matière de scalabilité et de coût, ainsi que des performances d’insertion et de requête du moteur MergeTree.

​ Niveaux de stockage

Les volumes de stockage ClickHouse permettent de dissocier les disques physiques du moteur de table MergeTree. Un même volume peut être composé d’un ensemble ordonné de disques. Bien que cela permette avant tout d’utiliser potentiellement plusieurs périphériques bloc pour stocker les données, cette abstraction prend également en charge d’autres types de stockage, notamment S3. Les data parts de ClickHouse peuvent être déplacées entre les volumes selon les politiques de stockage et les taux de remplissage, créant ainsi la notion de niveaux de stockage.

Les niveaux de stockage permettent de mettre en place des architectures hot-cold, dans lesquelles les données les plus récentes, généralement aussi les plus interrogées, n’occupent qu’un faible espace sur un stockage très performant, par exemple des SSD NVMe. À mesure que les données vieillissent, les SLA sur les temps de requête augmentent, tout comme la fréquence des requêtes. Cette longue traîne de données peut être stockée sur des supports plus lents et moins performants, comme des HDD ou du stockage objet tel que S3.

​ Création d’un disque

Pour utiliser un bucket S3 comme disque, il faut d’abord le déclarer dans le fichier de configuration de ClickHouse. Vous pouvez soit étendre config.xml, soit, de préférence, fournir un nouveau fichier dans conf.d. Un exemple de déclaration d’un disque S3 est présenté ci-dessous :

< clickhouse > < storage_configuration > ... < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://sample-bucket.s3.us-east-2.amazonaws.com/tables/ </ endpoint > < access_key_id > your_access_key_id </ access_key_id > < secret_access_key > your_secret_access_key </ secret_access_key > < region ></ region > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3/ </ metadata_path > </ s3 > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3 </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > ... </ storage_configuration > </ clickhouse >

Vous trouverez ici la liste complète des paramètres relatifs à cette déclaration de disque. Notez que les identifiants peuvent y être gérés à l’aide des mêmes approches que celles décrites dans Gestion des identifiants , c.-à-d. que use_environment_credentials peut être défini sur true dans le bloc de paramètres ci-dessus afin d’utiliser des rôles IAM.

​ Création d’une politique de stockage

Une fois configuré, ce “disque” peut être utilisé par un volume de stockage déclaré au sein d’une politique. Pour l’exemple ci-dessous, nous partons du principe que S3 est notre seul stockage. Cet exemple ne tient pas compte des architectures hot-cold plus complexes, dans lesquelles les données peuvent être déplacées en fonction des TTL et des taux de remplissage.

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > ... </ s3 > < s3_cache > ... </ s3_cache > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

​ Création d’une table

En supposant que vous avez configuré votre disque pour utiliser un bucket avec un accès en écriture, vous devriez pouvoir créer une table comme dans l’exemple ci-dessous. Par souci de concision, nous utilisons un sous-ensemble des colonnes des taxis de New York et écrivons directement les données dans la table adossée à S3 :

CREATE TABLE trips_s3 ( `trip_id` UInt32, `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_datetime` DateTime , `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 ) ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime SETTINGS storage_policy = 's3_main'

INSERT INTO trips_s3 SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, tip_amount, total_amount, payment_type FROM s3( 'https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 1000000 ;

Selon le matériel, cette dernière insertion de 1m lignes peut prendre quelques minutes. Vous pouvez en suivre la progression dans la table system.processes. N’hésitez pas à ajuster le nombre de lignes jusqu’à la limite de 10m et à essayer quelques requêtes d’exemple.

SELECT passenger_count, avg (tip_amount) AS avg_tip, avg (total_amount) AS avg_amount FROM trips_s3 GROUP BY passenger_count;

​ Modification d’une table

Il peut arriver que vous deviez modifier la politique de stockage d’une table donnée. Bien que cela soit possible, cette opération comporte certaines limites. La nouvelle politique cible doit inclure tous les disques et volumes de la politique précédente ; autrement dit, les données ne seront pas migrées pour prendre en compte ce changement de politique. Lors de la validation de ces contraintes, les volumes et les disques sont identifiés par leur nom, et toute tentative de non-respect entraînera une erreur. Cependant, si vous reprenez les exemples précédents, les modifications suivantes sont valides.

< policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > < s3_tiered > < volumes > < hot > < disk > default </ disk > </ hot > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > < move_factor > 0.2 </ move_factor > </ s3_tiered > </ policies >

ALTER TABLE trips_s3 MODIFY SETTING storage_policy = 's3_tiered'

Ici, nous réutilisons le volume principal dans notre nouvelle politique s3_tiered et introduisons un nouveau volume hot. Celle-ci s’appuie sur le disque par défaut, qui se compose d’un seul disque configuré via le paramètre <path> . Notez que les noms de nos volumes et de nos disques ne changent pas. Les nouvelles insertions dans notre table seront stockées sur le disque par défaut jusqu’à ce qu’il atteigne move_factor * disk_size, moment auquel les données seront déplacées vers S3.

​ Gestion de la réplication

ReplicatedMergeTree . Consultez le guide La réplication avec des disques S3 peut être assurée à l’aide du moteur de table. Consultez le guide Réplication d’un shard unique sur deux régions AWS à l’aide du stockage objet S3 pour plus de détails.

​ Lectures et écritures

Les notes suivantes portent sur l’implémentation des interactions entre S3 et ClickHouse. Bien qu’elles soient généralement fournies à titre informatif, elles peuvent aider les lecteurs lors de l’ optimisation des performances

Par défaut, le nombre maximal de threads de traitement des requêtes utilisés par une étape quelconque du pipeline de traitement des requêtes est égal au nombre de cœurs. Certaines étapes se parallélisent mieux que d’autres, cette valeur constitue donc une limite supérieure. Plusieurs étapes d’une requête peuvent s’exécuter en même temps, puisque les données sont lues en flux depuis le disque. Le nombre exact de threads utilisés pour une requête peut donc dépasser cette valeur. Modifiez ce paramètre via le réglage max_threads.

Les lectures sur S3 sont asynchrones par défaut. Ce comportement est déterminé par le réglage remote_filesystem_read_method , défini par défaut sur la valeur threadpool . Lors du traitement d’une requête, ClickHouse lit les granules par bandes. Chacune de ces bandes peut contenir de nombreuses colonnes. Un thread lit les colonnes de ses granules une par une. Au lieu de procéder ainsi de manière synchrone, une prélecture est lancée pour toutes les colonnes avant d’attendre les données. Cela offre des gains de performances importants par rapport à une attente synchrone sur chaque colonne. Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de modifier ce réglage ; voir Optimisation des performances.

, défini par défaut sur la valeur . Lors du traitement d’une requête, ClickHouse lit les granules par bandes. Chacune de ces bandes peut contenir de nombreuses colonnes. Un thread lit les colonnes de ses granules une par une. Au lieu de procéder ainsi de manière synchrone, une prélecture est lancée pour toutes les colonnes avant d’attendre les données. Cela offre des gains de performances importants par rapport à une attente synchrone sur chaque colonne. Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de modifier ce réglage ; voir Optimisation des performances. Les écritures sont effectuées en parallèle, avec un maximum de 100 threads concurrents d’écriture de fichiers. max_insert_delayed_streams_for_parallel_write , dont la valeur par défaut est 1000, contrôle le nombre de blobs S3 écrits en parallèle. Comme un tampon est nécessaire pour chaque fichier en cours d’écriture (~1MB), cela limite effectivement la consommation mémoire d’un INSERT. Il peut être pertinent de réduire cette valeur lorsque la mémoire du serveur est limitée.

​ Utiliser le stockage objet S3 comme disque ClickHouse

Si vous avez besoin d’instructions détaillées pour créer des buckets et un rôle IAM, veuillez consulter “Comment créer un utilisateur AWS IAM et un bucket S3”

​ Configurer ClickHouse pour utiliser le bucket S3 comme disque

L’exemple suivant repose sur un paquet Deb pour Linux installé en tant que service, avec les répertoires ClickHouse par défaut.

Créez un nouveau fichier dans le répertoire config.d de ClickHouse pour y stocker la configuration du stockage.

vim /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml

Ajoutez les éléments suivants pour la configuration du stockage ; remplacez le chemin du bucket, la clé d’accès et les clés secrètes par ceux des étapes précédentes

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3_disk > < type > s3 </ type > < endpoint > https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse3/ </ endpoint > < access_key_id > ABC123 </ access_key_id > < secret_access_key > Abc+123 </ secret_access_key > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/ </ metadata_path > </ s3_disk > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3_disk </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3_disk </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

Les tags s3_disk et s3_cache dans la balise <disks> sont des libellés arbitraires. Vous pouvez les remplacer par d’autres valeurs, mais le même libellé doit être utilisé dans la balise <disk> sous la balise <policies> pour référencer le disque. La balise <S3_main> est elle aussi arbitraire et correspond au nom de la politique qui sera utilisée comme identifiant de la cible de stockage lors de la création de ressources dans ClickHouse. La configuration ci-dessus s’applique à ClickHouse version 22.8 ou ultérieure. Si vous utilisez une version plus ancienne, veuillez consulter la documentation sur le stockage des données Pour plus d’informations sur l’utilisation de S3 : Guide des intégrations : MergeTree adossé à S3

Modifiez le propriétaire du fichier pour l’utilisateur et le groupe clickhouse

chown clickhouse:clickhouse /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml

Redémarrez l’instance ClickHouse pour appliquer les modifications.

service clickhouse-server restart

Connectez-vous à l’aide du client ClickHouse, par exemple comme suit

clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!

Créez une table en spécifiant la nouvelle politique de stockage S3

CREATE TABLE s3_table1 ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS storage_policy = 's3_main' ;

Vérifiez que la table a été créée avec la politique appropriée

SHOW CREATE TABLE s3_table1;

┌─statement──────────────────────────────────────────────────── │ CREATE TABLE default.s3_table1 ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS storage_policy = 's3_main', index_granularity = 8192 └──────────────────────────────────────────────────────────────

Insérez des lignes de test dans la table

INSERT INTO s3_table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'xyz' );

INSERT INTO s3_table1 (id, column1) FORMAT Values Query id: 0265dd92-3890-4d56-9d12-71d4038b85d5 Ok. 2 rows in set. Elapsed: 0.337 sec.

Afficher les lignes

SELECT * FROM s3_table1;

┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ xyz │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.284 sec.

Dans la console AWS, accédez aux buckets, puis sélectionnez le nouveau bucket ainsi que le dossier. Vous devriez voir quelque chose comme ceci :

​ Répliquer un seul shard sur deux régions AWS à l’aide du stockage objet S3

Le stockage objet est utilisé par défaut dans ClickHouse Cloud. Vous n’avez pas besoin de suivre cette procédure si vous utilisez ClickHouse Cloud.

​ Planifier le déploiement

Ce tutoriel repose sur le déploiement de deux nœuds ClickHouse Server et de trois nœuds ClickHouse Keeper sur AWS EC2. Le stockage des données des serveurs ClickHouse se fait dans S3. Deux régions AWS, chacune avec un ClickHouse Server et un bucket S3, sont utilisées pour assurer la reprise après sinistre.

Les tables ClickHouse sont répliquées entre les deux serveurs, et donc entre les deux régions.

​ Installer les logiciels

​ Nœuds du serveur ClickHouse

Reportez-vous aux instructions d’installation lors de l’exécution des étapes de déploiement sur les nœuds du serveur ClickHouse.

​ Déployer ClickHouse

Déployez ClickHouse sur deux hôtes ; dans les configurations d’exemple, ils sont nommés chnode1 et chnode2 .

Placez chnode1 dans une région AWS et chnode2 dans une autre.

​ Déployer ClickHouse Keeper

Déployez ClickHouse Keeper sur trois hôtes ; dans les exemples de configuration, ils sont nommés keepernode1 , keepernode2 et keepernode3 . keepernode1 peut être déployé dans la même région que chnode1 , keepernode2 dans la même région que chnode2 , et keepernode3 dans l’une ou l’autre région, mais dans une zone de disponibilité différente de celle du nœud ClickHouse de cette région.

Reportez-vous aux instructions d’installation pour effectuer les étapes de déploiement sur les nœuds ClickHouse Keeper.

​ Créer des buckets S3

Créez deux buckets S3, un dans chacune des régions où vous avez placé chnode1 et chnode2 .

Si vous avez besoin d’instructions détaillées pour créer des buckets et un rôle IAM, développez Créer des buckets S3 et un rôle IAM et suivez les étapes :

Créez des buckets S3 et un utilisateur IAM Cet article présente les bases de la configuration d’un AWS IAM user, de la création d’un S3 bucket et de la configuration de ClickHouse pour utiliser ce bucket comme S3 disk. Nous vous recommandons de travailler avec votre équipe de sécurité pour déterminer les permissions à appliquer, et de considérer ces éléments comme point de départ. ​ Créer un utilisateur AWS IAM Dans les étapes suivantes, vous allez créer un utilisateur de compte de service (et non un utilisateur avec compte de connexion). Connectez-vous à l’AWS IAM Management Console. Dans le menu Users , sélectionnez Create user Saisissez le nom d’utilisateur et définissez le type d’identifiant sur Access key - Programmatic access , puis sélectionnez Next: Permissions N’ajoutez l’utilisateur à aucun groupe ; cliquez sur Next: Tags À moins que vous n’ayez besoin d’ajouter des tags, sélectionnez Next: Review Sélectionnez Create User Le message d’avertissement indiquant que l’utilisateur n’a aucune autorisation peut être ignoré ; les autorisations sur le bucket seront accordées à l’utilisateur dans la section suivante L’utilisateur a maintenant été créé ; cliquez sur show et copiez les clés d’accès et les clés secrètes. Conservez les clés ailleurs ; c’est la seule fois où la clé d’accès secrète sera disponible. Cliquez sur Fermer, puis recherchez l’utilisateur dans l’écran Utilisateurs. Copiez l’ARN (Amazon Resource Name) et enregistrez-le pour l’utiliser lors de la configuration de la politique d’accès au bucket. ​ Créer un bucket S3 Dans la section « bucket S3 », sélectionnez Create bucket Saisissez un nom de bucket, laissez les autres options par défaut Le nom du bucket doit être unique dans tout AWS, et pas seulement au sein de l’organisation, sinon une erreur sera générée. Laissez Block all Public Access activé ; l’accès public n’est pas nécessaire. Sélectionnez Create Bucket en bas de la page Sélectionnez le lien, copiez l’ARN et enregistrez-le pour l’utiliser lors de la configuration de la politique d’accès au bucket. Une fois le bucket créé, repérez le nouveau bucket S3 dans la liste des buckets S3 et sélectionnez le lien Sélectionnez Create folder Saisissez un nom de dossier qui servira de destination pour le disk S3 de ClickHouse, puis sélectionnez Create folder Le dossier devrait désormais être visible dans la liste des buckets Cochez la case du nouveau dossier et cliquez sur Copy URL Enregistrez l’URL copiée afin de l’utiliser dans la configuration de stockage de ClickHouse, dans la section suivante. Sélectionnez l’onglet Permissions , puis cliquez sur le bouton Edit dans la section Bucket Policy Ajoutez une stratégie de compartiment, comme dans l’exemple ci-dessous : { "Version" : "2012-10-17" , "Id" : "Policy123456" , "Statement" : [ { "Sid" : "abc123" , "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "arn:aws:iam::921234567898:user/mars-s3-user" }, "Action" : "s3:*" , "Resource" : [ "arn:aws:s3:::mars-doc-test" , "arn:aws:s3:::mars-doc-test/*" ] } ] } |Parameter | Description | Example Value | |----------|-------------|----------------| |Version | Version of the policy interpreter, leave as-is | 2012-10-17 | |Sid | User-defined policy id | abc123 | |Effect | Whether user requests will be allowed or denied | Allow | |Principal | The accounts or user that will be allowed | arn:aws:iam::921234567898:user/mars-s3-user | |Action | What operations are allowed on the bucket| s3:*| |Resource | Which resources in the bucket will operations be allowed in | "arn:aws:s3:::mars-doc-test", "arn:aws:s3:::mars-doc-test/*" | Vous devriez travailler avec votre équipe de sécurité pour déterminer les autorisations à utiliser ; considérez celles-ci comme un point de départ. Pour plus d’informations sur les politiques et les paramètres, consultez la documentation AWS : https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html Enregistrez la configuration de la règle d’accès.

Les fichiers de configuration seront ensuite placés dans /etc/clickhouse-server/config.d/ . Voici un exemple de fichier de configuration pour un bucket ; l’autre est similaire, seules les trois lignes en surbrillance diffèrent :

/etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml < clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3_disk > < type > s3 </ type > < endpoint > https://docs-clickhouse-s3.s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouses3/ </ endpoint > < access_key_id > ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </ access_key_id > < secret_access_key > Tjdm4kf5snfkj303nfljnev79wkjn2l3knr81007 </ secret_access_key > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/ </ metadata_path > </ s3_disk > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3_disk </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3_disk </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

De nombreuses étapes de ce guide vous demanderont de placer un fichier de configuration dans /etc/clickhouse-server/config.d/ . Il s’agit de l’emplacement par défaut sur les systèmes Linux pour les fichiers de remplacement de configuration. Lorsque vous placez ces fichiers dans ce répertoire, ClickHouse utilise leur contenu pour remplacer la configuration par défaut. En plaçant ces fichiers dans le répertoire de remplacement, vous éviterez de perdre votre configuration lors d’une mise à niveau.

​ Configurer ClickHouse Keeper

Lorsque ClickHouse Keeper s’exécute en mode standalone (séparément du serveur ClickHouse), la configuration est définie dans un unique fichier XML. Dans ce tutoriel, ce fichier est /etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml . Les trois serveurs Keeper utilisent la même configuration, à l’exception d’un seul paramètre : <server_id> .

server_id indique l’identifiant à attribuer à l’hôte sur lequel le fichier de configuration est utilisé. Dans l’exemple ci-dessous, le server_id est 3 et, si vous regardez plus bas dans le fichier, dans la section <raft_configuration> , vous verrez que le serveur 3 a pour hostname keepernode3 . C’est ainsi que le processus ClickHouse Keeper sait à quels autres serveurs se connecter pour élire un leader et effectuer toutes les autres opérations.

/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml < clickhouse > < logger > < level > trace </ level > < log > /var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < keeper_server > < tcp_port > 9181 </ tcp_port > < server_id > 3 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > warning </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > keepernode1 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 2 </ id > < hostname > keepernode2 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 3 </ id > < hostname > keepernode3 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server > </ clickhouse >

Copiez le fichier de configuration de ClickHouse Keeper au bon emplacement (en veillant à définir le <server_id> ) :

sudo -u clickhouse \ cp keeper.xml /etc/clickhouse-keeper/keeper.xml

​ Configurer le serveur ClickHouse

​ Définir un cluster

Les clusters ClickHouse sont définis dans la section <remote_servers> de la configuration. Dans cet exemple, un cluster, cluster_1S_2R , est défini ; il se compose d’un seul shard avec deux répliques. Les répliques se trouvent sur les hôtes chnode1 et chnode2 .

/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml < clickhouse > < remote_servers replace = "true" > < cluster_1S_2R > < shard > < replica > < host > chnode1 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > chnode2 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_1S_2R > </ remote_servers > </ clickhouse >

Lorsque vous travaillez avec des clusters, il est utile de définir des macros qui alimentent les requêtes DDL avec les paramètres de cluster, de shard et de replica . Cet exemple vous permet de spécifier l’utilisation d’un moteur de table répliqué sans fournir les détails shard et replica . Lorsque vous créez une table, vous pouvez voir comment les macros shard et replica sont utilisées en interrogeant system.tables .

/etc/clickhouse-server/config.d/macros.xml < clickhouse > < distributed_ddl > < path > /clickhouse/task_queue/ddl </ path > </ distributed_ddl > < macros > < cluster > cluster_1S_2R </ cluster > < shard > 1 </ shard > < replica > replica_1 </ replica > </ macros > </ clickhouse >

Les macros ci-dessus sont pour chnode1 ; sur chnode2 , définissez replica sur replica_2 .

​ Désactiver la réplication zero-copy

Dans ClickHouse 22.7 et les versions antérieures, le paramètre allow_remote_fs_zero_copy_replication est défini sur true par défaut pour les disques S3 et HDFS. Pour ce scénario de reprise après sinistre, ce paramètre doit être défini sur false . À partir de la version 22.8, il est défini sur false par défaut.

Ce paramètre doit être défini sur false pour deux raisons : 1) cette fonctionnalité n’est pas prête pour un usage en production ; 2) dans un scénario de reprise après sinistre, les données et les métadonnées doivent être stockées dans plusieurs régions. Définissez allow_remote_fs_zero_copy_replication sur false .

/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml < clickhouse > < merge_tree > < allow_remote_fs_zero_copy_replication > false </ allow_remote_fs_zero_copy_replication > </ merge_tree > </ clickhouse >

ClickHouse Keeper est chargé de coordonner la réplication des données entre les nœuds ClickHouse. Pour indiquer à ClickHouse quels sont les nœuds ClickHouse Keeper, ajoutez un fichier de configuration à chacun des nœuds ClickHouse.

/etc/clickhouse-server/config.d/use_keeper.xml < clickhouse > < zookeeper > < node index = "1" > < host > keepernode1 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node index = "2" > < host > keepernode2 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node index = "3" > < host > keepernode3 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > </ clickhouse >

​ Configurer le réseau

Consultez la liste des ports réseau lorsque vous configurez les paramètres de sécurité dans AWS, afin que vos serveurs puissent communiquer entre eux et que vous puissiez également communiquer avec eux.

Les trois serveurs doivent tous être à l’écoute des connexions réseau afin de pouvoir communiquer entre eux et avec S3. Par défaut, ClickHouse n’écoute que sur l’adresse de bouclage ; il faut donc modifier ce paramètre. Cela se configure dans /etc/clickhouse-server/config.d/ . Voici un exemple qui configure ClickHouse et ClickHouse Keeper pour écouter sur toutes les interfaces IPv4. Consultez la documentation ou le fichier de configuration par défaut /etc/clickhouse/config.xml pour plus d’informations.

/etc/clickhouse-server/config.d/networking.xml < clickhouse > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > </ clickhouse >

​ Démarrez les serveurs

​ Démarrer ClickHouse Keeper

Sur chaque serveur Keeper, exécutez les commandes correspondant à votre système d’exploitation, par exemple :

sudo systemctl enable clickhouse-keeper sudo systemctl start clickhouse-keeper sudo systemctl status clickhouse-keeper

​ Vérifier l’état de ClickHouse Keeper

Envoyez des commandes à ClickHouse Keeper avec netcat . Par exemple, mntr renvoie l’état du cluster ClickHouse Keeper. Si vous exécutez la commande sur chacun des nœuds Keeper, vous verrez que l’un est le leader et que les deux autres sont des followers :

echo mntr | nc localhost 9181

zk_version v22.7.2.15-stable-f843089624e8dd3ff7927b8a125cf3a7a769c069 zk_avg_latency 0 zk_max_latency 11 zk_min_latency 0 zk_packets_received 1783 zk_packets_sent 1783 zk_num_alive_connections 2 zk_outstanding_requests 0 zk_server_state leader zk_znode_count 135 zk_watch_count 8 zk_ephemerals_count 3 zk_approximate_data_size 42533 zk_key_arena_size 28672 zk_latest_snapshot_size 0 zk_open_file_descriptor_count 182 zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615 zk_followers 2 zk_synced_followers 2

​ Démarrer le serveur ClickHouse

Sur chacun des serveurs ClickHouse, exécutez

sudo service clickhouse-server start

​ Vérifier le serveur ClickHouse

Lorsque vous avez ajouté la configuration du cluster , un shard unique répliqué sur les deux nœuds ClickHouse a été défini. Dans cette étape de vérification, vous allez confirmer que le cluster a bien été créé au démarrage de ClickHouse, puis créer une table répliquée à l’aide de ce cluster.

Vérifiez que le cluster existe : show clusters ┌─cluster───────┐ │ cluster_1S_2R │ └───────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.009 sec. `

Créez une table dans le cluster à l’aide du moteur de table ReplicatedMergeTree : create table trips on cluster 'cluster_1S_2R' ( `trip_id` UInt32, `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_datetime` DateTime , `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 )) ENGINE = ReplicatedMergeTree PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime SETTINGS storage_policy = 's3_main' ┌─host────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode1 │ 9000 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode2 │ 9000 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └─────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

Comprendre l’utilisation des macros définies précédemment shard et replica ont été uuid est utilisée ; uuid n’est pas définie dans les macros, car elle est générée par le système. Les macrosetont été définies précédemment , et la ligne mise en évidence ci-dessous montre où les valeurs sont substituées sur chaque nœud ClickHouse. En outre, la valeurest utilisée ;n’est pas définie dans les macros, car elle est générée par le système. SELECT create_table_query FROM system . tables WHERE name = 'trips' FORMAT Vertical Query id: 4d326b66-0402-4c14-9c2f-212bedd282c0 Row 1: ────── create_table_query: CREATE TABLE default.trips (`trip_id` UInt32, `pickup_date` Date, `pickup_datetime` DateTime, `dropoff_datetime` DateTime, `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4)) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}') PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime SETTINGS storage_policy = 's3_main' 1 row in set. Elapsed: 0.012 sec.

'clickhouse/tables/{uuid}/{shard} affiché ci-dessus en définissant default_replica_path et default_replica_name . La documentation est disponible Vous pouvez personnaliser le chemin ZooKeeperaffiché ci-dessus en définissantet. La documentation est disponible ici

Ces tests permettront de vérifier que les données sont bien répliquées entre les deux serveurs et qu’elles sont stockées dans les buckets S3, et non sur le disque local.

Ajoutez des données à partir du jeu de données des taxis de New York : INSERT INTO trips SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, tip_amount, total_amount, payment_type FROM s3( 'https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 1000000 ;

Vérifiez que les données sont stockées dans S3. Cette requête affiche la taille des données sur le disque, ainsi que la politique utilisée pour déterminer quel disque est utilisé. SELECT engine, data_paths, metadata_path, storage_policy, formatReadableSize(total_bytes) FROM system . tables WHERE name = 'trips' FORMAT Vertical Query id: af7a3d1b-7730-49e0-9314-cc51c4cf053c Row 1: ────── engine: ReplicatedMergeTree data_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/store/551/551a859d-ec2d-4512-9554-3a4e60782853/'] metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/e18/e18d3538-4c43-43d9-b083-4d8e0f390cf7/trips.sql storage_policy: s3_main formatReadableSize(total_bytes): 36.42 MiB 1 row in set. Elapsed: 0.009 sec. Vérifiez la taille des données sur le disque local. D’après ce qui précède, la taille sur disque des millions de lignes stockées est de 36.42 MiB. Ces données devraient se trouver sur S3, et non sur le disque local. La requête ci-dessus indique également où les données et les métadonnées sont stockées sur le disque local. Vérifiez les données locales : root@chnode1:~# du -sh /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/store/551 536K /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/store/551 Vérifiez les données S3 dans chaque bucket S3 (les totaux ne sont pas affichés, mais les deux buckets contiennent environ 36 MiB après les insertions) :

S3Express est une nouvelle classe de stockage hautes performances, limitée à une seule zone de disponibilité, dans Amazon S3.

Vous pouvez consulter ce blog pour en savoir plus sur notre expérience des tests de S3Express avec ClickHouse.

S3Express stocke les données dans une seule AZ. Cela signifie que les données ne seront plus disponibles en cas d’indisponibilité de l’AZ.

​ Disque S3

La création d’une table avec un stockage reposant sur un bucket S3Express nécessite les étapes suivantes :

Créez un bucket de type Directory Appliquez une bucket policy appropriée pour accorder toutes les autorisations requises à votre utilisateur S3 (par ex. "Action": "s3express:*" pour autoriser simplement un accès sans restriction) Lors de la configuration de la politique de stockage, fournissez le paramètre region

La configuration du stockage est la même que pour un S3 classique et peut, par exemple, se présenter comme suit :

< storage_configuration > < disks > < s3_express > < type > s3 </ type > < endpoint > https: // my - test - bucket --eun1-az1--x-s3.s3express-eun1-az1.eu-north-1.amazonaws.com/store/</endpoint> < region > eu - north - 1 </ region > < access_key_id > ... </ access_key_id > < secret_access_key > ... </ secret_access_key > </ s3_express > </ disks > < policies > < s3_express > < volumes > < main > < disk > s3_express </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_express > </ policies > </ storage_configuration >

Créez ensuite une table dans le nouvel espace de stockage :

CREATE TABLE t ( a UInt64, s String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY a SETTINGS storage_policy = 's3_express' ;

​ Stockage S3

Le stockage S3 est également pris en charge, mais uniquement pour les chemins de type Object URL . Exemple :

SELECT * FROM s3( 'https://test-bucket--eun1-az1--x-s3.s3express-eun1-az1.eu-north-1.amazonaws.com/file.csv' , ...)

cela nécessite également d’indiquer la région du bucket dans la config :

< s3 > < perf-bucket-url > < endpoint > https://test-bucket--eun1-az1--x-s3.s3express-eun1-az1.eu-north-1.amazonaws.com </ endpoint > < region > eu-north-1 </ region > </ perf-bucket-url > </ s3 >

Il est possible de stocker une sauvegarde sur le disque créé ci-dessus :

BACKUP TABLE t TO Disk ( 's3_express' , 't.zip' )

┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐ │ c61f65ac-0d76-4390-8317-504a30ba7595 │ BACKUP_CREATED │ └──────────────────────────────────────┴────────────────┘

RESTORE TABLE t AS t_restored FROM Disk ( 's3_express' , 't.zip' )