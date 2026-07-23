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Les données traitées dans ClickHouse sont généralement stockées dans le système de fichiers local de la machine sur laquelle s’exécute le serveur ClickHouse. Cela nécessite des disques de grande capacité, qui peuvent être coûteux. Pour éviter de stocker les données localement, plusieurs options de stockage sont prises en charge :
  1. Le stockage objet Amazon S3.
  2. Azure Blob Storage.
  3. Non pris en charge : Hadoop Distributed File System (HDFS)

ClickHouse prend également en charge des moteurs de table externes, qui diffèrent de l’option de stockage externe décrite sur cette page, car ils permettent de lire des données stockées dans un format de fichier générique (comme Parquet). Cette page décrit la configuration du stockage pour les tables de la famille MergeTree ou de la famille Log.
  1. pour utiliser des données stockées sur des disques Amazon S3, utilisez le moteur de table S3.
  2. pour utiliser des données stockées dans Azure Blob Storage, utilisez le moteur de table AzureBlobStorage.
  3. pour utiliser des données dans Hadoop Distributed File System (non pris en charge), utilisez le moteur de table HDFS.

Configurer le stockage externe

Les moteurs de table des familles MergeTree et Log peuvent stocker les données dans S3, AzureBlobStorage, HDFS (non pris en charge) en utilisant respectivement un disque de type s3, azure_blob_storage, hdfs (non pris en charge).
Le type de disque s3 peut également être utilisé avec des fournisseurs de stockage objet compatibles S3, tels qu’Alibaba Cloud Object Storage Service. Configurez endpoint avec le point de terminaison compatible S3 du fournisseur et tenez compte de toute exigence de compatibilité propre à ce fournisseur.
La configuration du disque nécessite :
  1. Une section type, égale à l’une des valeurs s3, azure_blob_storage, hdfs (non pris en charge), local_blob_storage, web.
  2. La configuration d’un type spécifique de stockage externe.
À partir de la version 24.1 de ClickHouse, il est possible d’utiliser une nouvelle option de configuration. Elle nécessite de spécifier :
  1. Un type égal à object_storage
  2. object_storage_type, égal à l’une des valeurs s3, azure_blob_storage (ou simplement azure à partir de 24.3), hdfs (non pris en charge), local_blob_storage (ou simplement local à partir de 24.3), web.

Il est également possible de spécifier metadata_type (sa valeur par défaut est local) ; il peut aussi être défini sur plain, web et, à partir de 24.4, plain_rewritable. L’utilisation du type de métadonnées plain est décrite dans la section sur le stockage simple. Le type de métadonnées web ne peut être utilisé qu’avec le type de stockage objet web. Le type de métadonnées local stocke les fichiers de métadonnées localement (chaque fichier de métadonnées contient la correspondance avec les fichiers du stockage objet, ainsi que des méta-informations supplémentaires à leur sujet). Par exemple :
correspond à la configuration suivante (depuis la version 24.1) :
La configuration suivante :
est égal à :
Voici un exemple de configuration complète du stockage :
À partir de la version 24.1, cela peut aussi se présenter ainsi :
Pour définir un type de stockage spécifique comme option par défaut pour toutes les tables MergeTree, ajoutez la section suivante au fichier de configuration :
Si vous souhaitez configurer une politique de stockage spécifique pour une table particulière, vous pouvez la définir dans les paramètres lors de la création de la table :
Vous pouvez aussi utiliser disk à la place de storage_policy. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’inclure la section storage_policy dans le fichier de configuration : une section disk suffit.

refresh_parts_interval et table_disk

Ce paramètre est destiné aux tables MergeTree non-Replicated, lorsque des parts peuvent être écrites en externe et que les métadonnées doivent être rechargées depuis le stockage. Le paramètre MergeTree refresh_parts_interval active le rechargement périodique de la liste des data parts depuis le stockage sous-jacent (par ex. pour prendre en compte des parts écrites en externe). La distinction essentielle est la suivante : métadonnées partagées entre les répliques vs métadonnées locales à chaque réplique (par ex. S3 avec des métadonnées locales par réplique). Les nouvelles parts ne seront visibles par toutes les répliques que si les métadonnées sont partagées. Le simple recours au stockage objet n’implique pas des métadonnées partagées.
  • Le stockage objet (par ex. disk = 's3') n’implique pas des métadonnées partagées. Lorsque les métadonnées sont stockées localement sur chaque réplique (par défaut), chaque réplique gère indépendamment ses pointeurs vers les blobs du stockage objet. Les modifications effectuées sur une réplique ne sont pas visibles sur les autres. Dans ce cas, refresh_parts_interval ne rend pas les nouvelles parts visibles d’une réplique à l’autre, car les métadonnées lues par chaque réplique sont locales.
  • Le rechargement automatique des parts exige que les métadonnées du filesystem soient partagées (ou que la table utilise des métadonnées readonly propres à la table, afin que ce rechargement soit applicable). Définir table_disk = true avec un disque local à la table (par ex. SETTINGS disk = disk(type=object_storage, ...), table_disk = true) est un moyen d’obtenir la sémantique correcte : la table gère le cycle de vie des métadonnées et le stockage est traité comme readonly ; ainsi, refresh_parts_interval s’exécute et les parts ajoutées en externe peuvent être découvertes.
  • Avec un disque défini globalement (par ex. disk = 's3' dans storage_configuration) et les métadonnées locales par défaut, chaque réplique possède son propre état de métadonnées. Même si les blobs se trouvent dans S3, le stockage n’est pas considéré comme partagé du point de vue de refresh_parts_interval, et les nouvelles parts créées en dehors de ClickHouse ou sur une autre réplique ne seront pas détectées.
Pour le rechargement automatique des parts, assurez-vous que les métadonnées sont partagées ou utilisez un disque au niveau de la table avec table_disk = true, comme ci-dessus. Si vous vous appuyez uniquement sur refresh_parts_interval avec des métadonnées locales à chaque réplique, les parts ne seront pas rechargées comme prévu.
refresh_parts_interval n’est pas utilisé pour les tables ReplicatedMergeTree. Les tables répliquées synchronisent déjà les parts via le mécanisme de réplication. Ce paramètre s’applique uniquement aux tables MergeTree non répliquées dans lesquelles des parts sont écrites en externe et où un rechargement des métadonnées est nécessaire.

Configuration dynamique

Il est également possible de spécifier une configuration du stockage sans disque prédéfini dans un fichier de configuration, mais aussi de la définir dans les paramètres de requête CREATE/ATTACH. La requête d’exemple suivante s’appuie sur la configuration dynamique des disques ci-dessus et montre comment utiliser un disque local pour mettre en cache les données d’une table stockée à une URL.
L’exemple ci-dessous ajoute un cache au stockage externe.
Dans les paramètres mis en évidence ci-dessous, notez que le disque de type=web est imbriqué dans le disque de type=cache.
L’exemple utilise type=web, mais tout type de disque peut être configuré comme dynamique, y compris un disque local. Les disques locaux exigent qu’un argument path soit défini dans le paramètre de config du server custom_local_disks_base_directory, qui n’a pas de valeur par défaut ; définissez donc également ce paramètre lorsque vous utilisez un disque local.
Une combinaison d’une configuration basée sur la config et d’une configuration définie en SQL est également possible :
web est issu du fichier de configuration du serveur :

Utiliser le stockage S3

Paramètres requis

Paramètres facultatifs

Google Cloud Storage (GCS) est également pris en charge via le type s3. Voir GCS backed MergeTree.

Utilisation du stockage simple

Dans 22.10, un nouveau type de disque s3_plain a été introduit. Il fournit un stockage en écriture unique. Ses paramètres de configuration sont les mêmes que pour le type de disque s3. Contrairement au type de disque s3, il stocke les données telles quelles. Autrement dit, au lieu d’utiliser des noms de blob générés aléatoirement, il utilise des noms de fichiers classiques (de la même manière que ClickHouse stocke les fichiers sur un disque local) et ne stocke aucune métadonnée localement. Par exemple, ces métadonnées sont déduites des données sur s3. Ce type de disque permet de conserver une version statique de la table, car il ne permet pas d’exécuter de merges sur les données existantes et n’autorise pas l’insertion de nouvelles données. Un cas d’utilisation de ce type de disque consiste à y créer des sauvegardes, ce qui peut être fait via BACKUP TABLE data TO Disk('plain_disk_name', 'backup_name'). Ensuite, vous pouvez exécuter RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('plain_disk_name', 'backup_name') ou utiliser ATTACH TABLE data (...) ENGINE = MergeTree() SETTINGS disk = 'plain_disk_name'. Configuration :
À partir de 24.1, il est possible de configurer n’importe quel disque de stockage objet (s3, azure, hdfs (non pris en charge), local) à l’aide du type de métadonnées plain. Configuration :

Utilisation du stockage S3 Plain Rewritable

Un nouveau type de disque s3_plain_rewritable a été introduit dans 24.4. Comme le type de disque s3_plain, il ne nécessite pas de stockage supplémentaire pour les fichiers de métadonnées. À la place, les métadonnées sont stockées dans S3. Contrairement au type de disque s3_plain, s3_plain_rewritable permet d’exécuter des merges et prend en charge les opérations INSERT. Les mutations et la réplication des tables ne sont pas prises en charge. Un cas d’usage de ce type de disque concerne les tables MergeTree non répliquées. Bien que le type de disque s3 convienne aux tables MergeTree non répliquées, vous pouvez opter pour le type de disque s3_plain_rewritable si vous n’avez pas besoin de métadonnées locales pour la table et acceptez un ensemble d’opérations limité. Cela peut être utile, par exemple, pour les tables système. Configuration :
est égal à
À partir de 24.5, il est possible de configurer n’importe quel disque de stockage objet (s3, azure, local) avec le type de métadonnées plain_rewritable.

Utilisation d’Azure Blob Storage

Les moteurs de table de la famille MergeTree peuvent stocker des données dans Azure Blob Storage à l’aide d’un disque de type azure_blob_storage. Configuration :

Paramètres de connexion

Paramètres d’authentification (le disque tentera d’utiliser toutes les méthodes disponibles ainsi que Managed Identity Credential) :

Paramètres de limitation

Autres paramètres

Vous trouverez des exemples de configurations fonctionnelles dans le répertoire des tests d’intégration (voir p. ex. test_merge_tree_azure_blob_storage ou test_azure_blob_storage_zero_copy_replication).
La réplication zero-copy n’est pas prête pour la productionLa réplication zero-copy est désactivée par défaut dans ClickHouse version 22.8 et ultérieure. Cette fonctionnalité n’est pas recommandée pour une utilisation en production.

Utilisation du stockage HDFS (non pris en charge)

Dans cet exemple de configuration :
  • le disque est de type hdfs (non pris en charge)
  • les données sont hébergées à l’emplacement hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/
À noter que HDFS n’est pas pris en charge et que son utilisation peut donc entraîner des problèmes. N’hésitez pas à soumettre une pull request avec le correctif si un problème survient.
Gardez à l’esprit que HDFS peut ne pas fonctionner dans certains cas particuliers.

Utilisation du chiffrement des données

Vous pouvez chiffrer les données stockées sur des disques externes S3 ou HDFS (non pris en charge), ou sur un disque local. Pour activer le mode de chiffrement, vous devez définir dans le fichier de configuration un disque de type encrypted et choisir le disque sur lequel les données seront stockées. Un disque encrypted chiffre à la volée tous les fichiers qui y sont écrits et, lorsque vous lisez des fichiers depuis un disque encrypted, il les déchiffre automatiquement. Vous pouvez donc utiliser un disque encrypted comme un disque normal. Exemple de configuration de disque :
Par exemple, lorsque ClickHouse écrit des données d’une table dans le fichier store/all_1_1_0/data.bin sur disk1, ce fichier est en réalité écrit sur le disque physique au chemin /path1/store/all_1_1_0/data.bin. Lors de l’écriture du même fichier sur disk2, il est en réalité écrit sur le disque physique au chemin /path1/path2/store/all_1_1_0/data.bin, en mode chiffré.

Paramètres requis

Paramètres facultatifs

Exemple de configuration du disque :

Utilisation du cache local

Il est possible de configurer un cache local pour les disques dans la configuration de stockage à partir de la version 22.3. Pour les versions 22.3 à 22.7, le cache n’est pris en charge que pour le type de disque s3. Pour les versions >= 22.8, le cache est pris en charge pour tous les types de disque : S3, Azure, Local, Encrypted, etc. Pour les versions >= 23.5, le cache n’est pris en charge que pour les types de disque distants : S3, Azure, HDFS (non pris en charge). Le cache utilise la politique de cache LRU. Exemple de configuration pour les versions supérieures ou égales à 22.8 :
Exemple de configuration pour les versions antérieures à 22.8 :
Paramètres de configuration du disque pour File Cache : Ces paramètres doivent être définis dans la section de configuration du disque.
Remarque : les valeurs de taille prennent en charge des unités comme ki, Mi, Gi, etc. (par ex. 10Gi).

Paramètres de requête/profil de File Cache

Les paramètres de configuration du cache et les paramètres de requête du cache correspondent à la dernière version de ClickHouse ; certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans les versions antérieures.

Tables système du cache du système de fichiers

Commandes du cache

SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE (<cache_name>) (ON CLUSTER)ON CLUSTER
Cette commande n’est prise en charge que si aucun <cache_name> n’est spécifié.
SHOW FILESYSTEM CACHES
Affiche la liste des caches du système de fichiers configurés sur le serveur. (Pour les versions inférieures ou égales à 22.8, la commande s’appelle SHOW CACHES)
Query
Response
DESCRIBE FILESYSTEM CACHE '<cache_name>'
Affiche la configuration du cache et quelques statistiques générales pour un cache donné. Le nom du cache peut être obtenu à l’aide de la commande SHOW FILESYSTEM CACHES. (Pour les versions inférieures ou égales à 22.8, la commande s’appelle DESCRIBE CACHE)
Query
Response

Utilisation du stockage Web statique (lecture seule)

Il s’agit d’un disque en lecture seule. Ses données sont uniquement consultées et ne sont jamais modifiées. Une nouvelle table est chargée sur ce disque via la requête ATTACH TABLE (voir l’exemple ci-dessous). Le disque local n’est en fait pas utilisé : chaque requête SELECT entraîne une requête http pour récupérer les données nécessaires. Toute modification des données de la table entraîne une exception, c.-à-d. que les types de requêtes suivants ne sont pas autorisés : CREATE TABLE, ALTER TABLE, RENAME TABLE, DETACH TABLE et TRUNCATE TABLE. Le stockage Web peut être utilisé en lecture seule. Il peut par exemple servir à héberger des données d’exemple ou à migrer des données. Il existe un outil clickhouse-static-files-uploader, qui prépare un répertoire de données pour une table donnée (SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name'). Pour chaque table dont vous avez besoin, vous obtenez un répertoire de fichiers. Ces fichiers peuvent être téléversés vers, par exemple, un serveur web servant des fichiers statiques. Après cette préparation, vous pouvez charger cette table sur n’importe quel serveur ClickHouse via DiskWeb. Dans cet exemple de configuration :
  • le disque est de type web
  • les données sont hébergées à http://nginx:80/test1/
  • un cache sur le stockage local est utilisé
Le stockage peut aussi être configuré temporairement dans une requête. Si un jeu de données web n’est pas destiné à être utilisé régulièrement, consultez la configuration dynamique et évitez de modifier le fichier de configuration.Un jeu de données de démonstration est hébergé sur GitHub. Pour préparer vos propres tables pour le stockage web, consultez l’outil clickhouse-static-files-uploader
Dans cette requête ATTACH TABLE, le UUID fourni correspond au nom du répertoire de données, et l’endpoint est l’URL du contenu brut de GitHub.
Un cas de test prêt à l’emploi. Vous devez ajouter cette configuration à la config :
Ensuite, exécutez cette requête :

Paramètres requis

Paramètres facultatifs

Si une requête échoue avec une exception DB:Exception Unreachable URL, vous pouvez essayer d’ajuster les paramètres suivants : http_connection_timeout, http_receive_timeout, keep_alive_timeout. Pour obtenir les fichiers à téléverser, exécutez : clickhouse static-files-disk-uploader --metadata-path <path> --output-dir <dir> (--metadata-path peut être trouvé dans la requête SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name'). Lors du chargement des fichiers via endpoint, ils doivent être chargés dans le chemin <endpoint>/store/, mais la configuration ne doit contenir que endpoint. Si l’URL n’est pas accessible lors du chargement du disque pendant le démarrage des tables par le serveur, toutes les erreurs sont interceptées. Si, dans ce cas, des erreurs se sont produites, les tables peuvent être rechargées (et redevenir visibles) via DETACH TABLE table_name -> ATTACH TABLE table_name. Si les métadonnées ont été chargées avec succès au démarrage du serveur, les tables sont alors disponibles immédiatement. Utilisez le paramètre http_max_single_read_retries pour limiter le nombre maximal de tentatives pendant une seule lecture HTTP.

Réplication zero-copy (pas prête pour la production)

La réplication zero-copy est possible, mais déconseillée, avec les disques S3 et HDFS (non pris en charge). La réplication zero-copy signifie que, si les données sont stockées à distance sur plusieurs machines et doivent être synchronisées, seules les métadonnées sont répliquées (les chemins d’accès aux parties de données), et non les données elles-mêmes.
La réplication zero-copy n’est pas prête pour la productionLa réplication zero-copy est désactivée par défaut dans ClickHouse version 22.8 et ultérieure. Cette fonctionnalité n’est pas recommandée en production.
Dernière modification le 23 juillet 2026