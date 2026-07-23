- Le stockage objet Amazon S3.
- Azure Blob Storage.
- Non pris en charge : Hadoop Distributed File System (HDFS)
ClickHouse prend également en charge des moteurs de table externes, qui diffèrent de l’option de stockage externe décrite sur cette page, car ils permettent de lire des données stockées dans un format de fichier générique (comme Parquet). Cette page décrit la configuration du stockage pour les tables de la famille
MergeTree ou de la famille
Log.
- pour utiliser des données stockées sur des disques
Amazon S3, utilisez le moteur de table S3.
- pour utiliser des données stockées dans Azure Blob Storage, utilisez le moteur de table AzureBlobStorage.
- pour utiliser des données dans Hadoop Distributed File System (non pris en charge), utilisez le moteur de table HDFS.
Les moteurs de table des familles
Configurer le stockage externe
MergeTree et
Log
peuvent stocker les données dans
S3,
AzureBlobStorage,
HDFS (non pris en charge) en utilisant respectivement un disque de type
s3,
azure_blob_storage,
hdfs (non pris en charge).
La configuration du disque nécessite :
Le type de disque
s3 peut également être utilisé avec des fournisseurs de stockage objet compatibles S3, tels qu’Alibaba Cloud Object Storage Service. Configurez
endpoint avec le point de terminaison compatible S3 du fournisseur et tenez compte de toute exigence de compatibilité propre à ce fournisseur.
- Une section
type, égale à l’une des valeurs
s3,
azure_blob_storage,
hdfs(non pris en charge),
local_blob_storage,
web.
- La configuration d’un type spécifique de stockage externe.
- Un
typeégal à
object_storage
object_storage_type, égal à l’une des valeurs
s3,
azure_blob_storage(ou simplement
azureà partir de
24.3),
hdfs(non pris en charge),
local_blob_storage(ou simplement
localà partir de
24.3),
web.
Il est également possible de spécifier
metadata_type (sa valeur par défaut est
local) ; il peut aussi être défini sur
plain,
web et, à partir de
24.4,
plain_rewritable.
L’utilisation du type de métadonnées
plain est décrite dans la section sur le stockage simple. Le type de métadonnées
web ne peut être utilisé qu’avec le type de stockage objet
web. Le type de métadonnées
local stocke les fichiers de métadonnées localement (chaque fichier de métadonnées contient la correspondance avec les fichiers du stockage objet, ainsi que des méta-informations supplémentaires à leur sujet).
Par exemple :
correspond à la configuration suivante (depuis la version
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
24.1) :
La configuration suivante :
<s3>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>local</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
est égal à :
<s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
Voici un exemple de configuration complète du stockage :
<s3_plain>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>plain</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
À partir de la version 24.1, cela peut aussi se présenter ainsi :
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
</disks>
<policies>
<s3>
<volumes>
<main>
<disk>s3</disk>
</main>
</volumes>
</s3>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Pour définir un type de stockage spécifique comme option par défaut pour toutes les tables
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>local</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
</disks>
<policies>
<s3>
<volumes>
<main>
<disk>s3</disk>
</main>
</volumes>
</s3>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
MergeTree,
ajoutez la section suivante au fichier de configuration :
Si vous souhaitez configurer une politique de stockage spécifique pour une table particulière, vous pouvez la définir dans les paramètres lors de la création de la table :
<clickhouse>
<merge_tree>
<storage_policy>s3</storage_policy>
</merge_tree>
</clickhouse>
Vous pouvez aussi utiliser
CREATE TABLE test (a Int32, b String)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY a
SETTINGS storage_policy = 's3';
disk à la place de
storage_policy. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire
d’inclure la section
storage_policy dans le fichier de configuration : une section
disk
suffit.
CREATE TABLE test (a Int32, b String)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY a
SETTINGS disk = 's3';
Ce paramètre est destiné aux tables MergeTree non-Replicated, lorsque des parts peuvent être écrites en externe et que les métadonnées doivent être rechargées depuis le stockage. Le paramètre MergeTree
refresh_parts_interval et table_disk
refresh_parts_interval active le rechargement périodique de la liste des data parts depuis le stockage sous-jacent (par ex. pour prendre en compte des parts écrites en externe). La distinction essentielle est la suivante : métadonnées partagées entre les répliques vs métadonnées locales à chaque réplique (par ex. S3 avec des métadonnées locales par réplique). Les nouvelles parts ne seront visibles par toutes les répliques que si les métadonnées sont partagées. Le simple recours au stockage objet n’implique pas des métadonnées partagées.
-
Le stockage objet (par ex.
disk = 's3') n’implique pas des métadonnées partagées. Lorsque les métadonnées sont stockées localement sur chaque réplique (par défaut), chaque réplique gère indépendamment ses pointeurs vers les blobs du stockage objet. Les modifications effectuées sur une réplique ne sont pas visibles sur les autres. Dans ce cas,
refresh_parts_intervalne rend pas les nouvelles parts visibles d’une réplique à l’autre, car les métadonnées lues par chaque réplique sont locales.
-
Le rechargement automatique des parts exige que les métadonnées du filesystem soient partagées (ou que la table utilise des métadonnées readonly propres à la table, afin que ce rechargement soit applicable). Définir
table_disk = trueavec un disque local à la table (par ex.
SETTINGS disk = disk(type=object_storage, ...), table_disk = true) est un moyen d’obtenir la sémantique correcte : la table gère le cycle de vie des métadonnées et le stockage est traité comme readonly ; ainsi,
refresh_parts_intervals’exécute et les parts ajoutées en externe peuvent être découvertes.
-
Avec un disque défini globalement (par ex.
disk = 's3'dans
storage_configuration) et les métadonnées locales par défaut, chaque réplique possède son propre état de métadonnées. Même si les blobs se trouvent dans S3, le stockage n’est pas considéré comme partagé du point de vue de
refresh_parts_interval, et les nouvelles parts créées en dehors de ClickHouse ou sur une autre réplique ne seront pas détectées.
table_disk = true, comme ci-dessus. Si vous vous appuyez uniquement sur
refresh_parts_interval avec des métadonnées locales à chaque réplique, les parts ne seront pas rechargées comme prévu.
refresh_parts_interval n’est pas utilisé pour les tables ReplicatedMergeTree.
Les tables répliquées synchronisent déjà les parts via le mécanisme de réplication.
Ce paramètre s’applique uniquement aux tables MergeTree non répliquées dans lesquelles des parts sont écrites en externe et où un rechargement des métadonnées est nécessaire.
Il est également possible de spécifier une configuration du stockage sans disque prédéfini dans un fichier de configuration, mais aussi de la définir dans les paramètres de requête
Configuration dynamique
CREATE/
ATTACH.
La requête d’exemple suivante s’appuie sur la configuration dynamique des disques
ci-dessus et montre comment utiliser un disque local pour mettre en cache les
données d’une table stockée à une URL.
L’exemple ci-dessous ajoute un cache au stockage externe.
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
);
Dans les paramètres mis en évidence ci-dessous, notez que le disque de
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=cache,
max_size='1Gi',
path='/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/',
disk=disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
)
);
type=web est imbriqué dans
le disque de
type=cache.
Une combinaison d’une configuration basée sur la config et d’une configuration définie en SQL est également possible :
L’exemple utilise
type=web, mais tout type de disque peut être configuré comme dynamique,
y compris un disque local. Les disques locaux exigent qu’un argument
path soit défini dans le
paramètre de config du server
custom_local_disks_base_directory, qui n’a pas de
valeur par défaut ; définissez donc également ce paramètre lorsque vous utilisez un disque local.
où
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=cache,
max_size='1Gi',
path='/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/',
disk=disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
)
);
web est issu du fichier de configuration du serveur :
<storage_configuration>
<disks>
<web>
<type>web</type>
<endpoint>'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'</endpoint>
</web>
</disks>
</storage_configuration>
Utiliser le stockage S3
|Paramètre
|Description
endpoint
|URL de l’endpoint S3 de type
path ou
virtual hosted styles. Elle doit inclure le bucket et le chemin racine de stockage des données.
access_key_id
|ID de la clé d’accès S3 utilisée pour l’authentification.
secret_access_key
|Clé d’accès secrète S3 utilisée pour l’authentification.
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
region
|Nom de la région S3.
|-
support_batch_delete
|Détermine s’il faut vérifier la prise en charge de la suppression par lot. Définissez cette option sur
false lorsque vous utilisez Google Cloud Storage (GCS), car GCS ne prend pas en charge les suppressions par lot.
true
use_environment_credentials
|Lit les identifiants AWS à partir des variables d’environnement
AWS_ACCESS_KEY_ID,
AWS_SECRET_ACCESS_KEY et
AWS_SESSION_TOKEN si elles existent. Remarque : les identifiants d’environnement sont partagés entre tous les disques S3. Pour utiliser des identifiants différents selon les disques, spécifiez plutôt explicitement
access_key_id et
secret_access_key pour chaque disque.
false
use_insecure_imds_request
|Si
true, utilise une requête IMDS non sécurisée lors de l’obtention des identifiants à partir des métadonnées Amazon EC2.
false
expiration_window_seconds
|Délai de grâce (en secondes) pour vérifier si des identifiants basés sur l’expiration ont expiré.
120
proxy
|Configuration du proxy pour le point de terminaison S3. Chaque élément
uri à l’intérieur du bloc
proxy doit contenir une URL de proxy.
|-
connect_timeout_ms
|Délai d’expiration de connexion du socket, en millisecondes.
10000 (10 secondes)
request_timeout_ms
|Délai d’expiration de la requête, en millisecondes.
5000 (5 secondes)
retry_attempts
|Nombre de tentatives de réessai pour les requêtes ayant échoué.
10
single_read_retries
|Nombre de tentatives de réessai en cas de coupure de connexion pendant la lecture.
4
min_bytes_for_seek
|Nombre minimal d’octets pour utiliser une opération de seek au lieu d’une lecture séquentielle.
1 MB
metadata_path
|Chemin du système de fichiers local où stocker les fichiers de métadonnées S3.
/var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/
skip_access_check
|Si
true, ignore les vérifications d’accès au disque au démarrage.
false
header
|Ajoute l’en-tête HTTP spécifié aux requêtes. Peut être spécifié plusieurs fois.
|-
server_side_encryption_customer_key_base64
|En-têtes requis pour accéder aux objets S3 avec le chiffrement SSE-C.
|-
server_side_encryption_kms_key_id
|En-têtes requis pour accéder aux objets S3 avec le chiffrement SSE-KMS. Une chaîne vide utilise la clé S3 gérée par AWS.
|-
server_side_encryption_kms_encryption_context
|En-tête de contexte de chiffrement pour SSE-KMS (utilisé avec
server_side_encryption_kms_key_id).
|-
server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled
|Active les clés de bucket S3 pour SSE-KMS (utilisé avec
server_side_encryption_kms_key_id).
|Correspond au paramètre au niveau du bucket
s3_max_put_rps
|Nombre maximal de PUT request par seconde avant limitation du débit.
0 (illimité)
s3_max_put_burst
|Nombre maximal de PUT request simultanées avant d’atteindre la limite RPS.
|Identique à
s3_max_put_rps
s3_max_get_rps
|Nombre maximal de GET request par seconde avant limitation du débit.
0 (illimité)
s3_max_get_burst
|Nombre maximal de GET request simultanées avant d’atteindre la limite RPS.
|Identique à
s3_max_get_rps
read_resource
|Nom de la ressource pour les requêtes de lecture ordonnancement.
|Chaîne vide (désactivé)
write_resource
|Nom de la ressource pour les requêtes d’écriture ordonnancement.
|Chaîne vide (désactivé)
key_template
|Définit le format de génération des clés d’objet à l’aide de la syntaxe re2. Nécessite l’indicateur
storage_metadata_write_full_object_key. Incompatible avec
root path dans
endpoint. Nécessite
key_compatibility_prefix.
|-
key_compatibility_prefix
|Requis avec
key_template. Spécifie l’ancien
root path de
endpoint pour lire les anciennes versions des métadonnées.
|-
read_only
|Autorise uniquement la lecture à partir du disque.
|-
Google Cloud Storage (GCS) est également pris en charge via le type
s3. Voir GCS backed MergeTree.
Dans
Utilisation du stockage simple
22.10, un nouveau type de disque
s3_plain a été introduit. Il fournit un stockage en écriture unique.
Ses paramètres de configuration sont les mêmes que pour le type de disque
s3.
Contrairement au type de disque
s3, il stocke les données telles quelles. Autrement dit,
au lieu d’utiliser des noms de blob générés aléatoirement, il utilise des noms de fichiers classiques
(de la même manière que ClickHouse stocke les fichiers sur un disque local) et ne stocke
aucune métadonnée localement. Par exemple, ces métadonnées sont déduites des données sur
s3.
Ce type de disque permet de conserver une version statique de la table, car il ne
permet pas d’exécuter de merges sur les données existantes et n’autorise pas l’insertion de nouvelles
données. Un cas d’utilisation de ce type de disque consiste à y créer des sauvegardes, ce qui peut être fait
via
BACKUP TABLE data TO Disk('plain_disk_name', 'backup_name'). Ensuite,
vous pouvez exécuter
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('plain_disk_name', 'backup_name')
ou utiliser
ATTACH TABLE data (...) ENGINE = MergeTree() SETTINGS disk = 'plain_disk_name'.
Configuration :
À partir de
<s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
24.1, il est possible de configurer n’importe quel disque de stockage objet (
s3,
azure,
hdfs (non pris en charge),
local) à l’aide
du type de métadonnées
plain.
Configuration :
<s3_plain>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>azure</object_storage_type>
<metadata_type>plain</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
Un nouveau type de disque
Utilisation du stockage S3 Plain Rewritable
s3_plain_rewritable a été introduit dans
24.4.
Comme le type de disque
s3_plain, il ne nécessite pas de stockage supplémentaire pour les
fichiers de métadonnées. À la place, les métadonnées sont stockées dans S3.
Contrairement au type de disque
s3_plain,
s3_plain_rewritable permet d’exécuter des merges
et prend en charge les opérations
INSERT.
Les mutations et la réplication des tables ne sont pas prises en charge.
Un cas d’usage de ce type de disque concerne les tables
MergeTree non répliquées. Bien que
le type de disque
s3 convienne aux tables
MergeTree non répliquées, vous pouvez opter pour
le type de disque
s3_plain_rewritable si vous n’avez pas besoin de métadonnées locales
pour la table et acceptez un ensemble d’opérations limité. Cela peut
être utile, par exemple, pour les tables système.
Configuration :
est égal à
<s3_plain_rewritable>
<type>s3_plain_rewritable</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain_rewritable>
À partir de
<s3_plain_rewritable>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>plain_rewritable</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain_rewritable>
24.5, il est possible de configurer n’importe quel disque de stockage objet
(
s3,
azure,
local) avec le type de métadonnées
plain_rewritable.
Les moteurs de table de la famille
Utilisation d’Azure Blob Storage
MergeTree peuvent stocker des données dans Azure Blob Storage
à l’aide d’un disque de type
azure_blob_storage.
Configuration :
<storage_configuration>
...
<disks>
<blob_storage_disk>
<type>azure_blob_storage</type>
<storage_account_url>http://account.blob.core.windows.net</storage_account_url>
<container_name>container</container_name>
<account_name>account</account_name>
<account_key>pass123</account_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/</metadata_path>
<cache_path>/var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/cache/</cache_path>
<skip_access_check>false</skip_access_check>
</blob_storage_disk>
</disks>
...
</storage_configuration>
Paramètres de connexion
Paramètres d’authentification (le disque tentera d’utiliser toutes les méthodes disponibles ainsi que Managed Identity Credential) :
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
storage_account_url (Obligatoire)
|URL du compte de stockage Azure Blob Storage. Exemples :
http://account.blob.core.windows.net ou
http://azurite1:10000/devstoreaccount1.
|-
container_name
|Nom du conteneur cible.
default-container
container_already_exists
|Contrôle le comportement lors de la création du conteneur :
-
false : crée un nouveau conteneur
-
true : se connecte directement à un conteneur existant
- Non défini : vérifie si le conteneur existe et le crée si nécessaire
|-
|Paramètre
|Description
connection_string
|Pour l’authentification à l’aide d’une chaîne de connexion.
account_name
|Pour l’authentification avec Shared Key (utilisé avec
account_key).
account_key
|Pour l’authentification avec Shared Key (utilisé avec
account_name).
Paramètres de limitation
|Parameter
|Description
s3_max_single_part_upload_size
|Taille maximale d’un téléversement en un seul bloc vers Blob Storage.
min_bytes_for_seek
|Taille minimale d’une zone autorisant un seek.
max_single_read_retries
|Nombre maximal de tentatives de lecture d’un bloc de données depuis Blob Storage.
max_single_download_retries
|Nombre maximal de tentatives de téléchargement d’un tampon lisible depuis Blob Storage.
thread_pool_size
|Nombre maximal de threads pour l’instanciation de
IDiskRemote.
s3_max_inflight_parts_for_one_file
|Nombre maximal de requêtes PUT simultanées pour un même objet.
Autres paramètres
Vous trouverez des exemples de configurations fonctionnelles dans le répertoire des tests d’intégration (voir p. ex. test_merge_tree_azure_blob_storage ou test_azure_blob_storage_zero_copy_replication).
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
metadata_path
|Chemin du système de fichiers local où stocker les fichiers de métadonnées de Blob Storage.
/var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/
skip_access_check
|Si
true, ignore les vérifications d’accès au disque au démarrage.
false
read_resource
|Nom de la ressource pour l’ordonnancement des requêtes de lecture.
|Chaîne vide (désactivé)
write_resource
|Nom de la ressource pour l’ordonnancement des requêtes d’écriture.
|Chaîne vide (désactivé)
metadata_keep_free_space_bytes
|Quantité d’espace disque libre à réserver pour les métadonnées.
|-
La réplication zero-copy n’est pas prête pour la productionLa réplication zero-copy est désactivée par défaut dans ClickHouse version 22.8 et ultérieure. Cette fonctionnalité n’est pas recommandée pour une utilisation en production.
Dans cet exemple de configuration :
Utilisation du stockage HDFS (non pris en charge)
- le disque est de type
hdfs(non pris en charge)
- les données sont hébergées à l’emplacement
hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/
Gardez à l’esprit que HDFS peut ne pas fonctionner dans certains cas particuliers.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<hdfs>
<type>hdfs</type>
<endpoint>hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/</endpoint>
<skip_access_check>true</skip_access_check>
</hdfs>
<hdd>
<type>local</type>
<path>/</path>
</hdd>
</disks>
<policies>
<hdfs>
<volumes>
<main>
<disk>hdfs</disk>
</main>
<external>
<disk>hdd</disk>
</external>
</volumes>
</hdfs>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Vous pouvez chiffrer les données stockées sur des disques externes S3 ou HDFS (non pris en charge), ou sur un disque local. Pour activer le mode de chiffrement, vous devez définir dans le fichier de configuration un disque de type
Utilisation du chiffrement des données
encrypted et choisir le disque sur lequel les données seront stockées. Un disque
encrypted chiffre à la volée tous les fichiers qui y sont écrits et, lorsque vous lisez des fichiers depuis un disque
encrypted, il les déchiffre automatiquement. Vous pouvez donc utiliser un disque
encrypted comme un disque normal.
Exemple de configuration de disque :
Par exemple, lorsque ClickHouse écrit des données d’une table dans le fichier
<disks>
<disk1>
<type>local</type>
<path>/path1/</path>
</disk1>
<disk2>
<type>encrypted</type>
<disk>disk1</disk>
<path>path2/</path>
<key>_16_ascii_chars_</key>
</disk2>
</disks>
store/all_1_1_0/data.bin sur
disk1, ce fichier est en réalité écrit sur le disque physique au chemin
/path1/store/all_1_1_0/data.bin.
Lors de l’écriture du même fichier sur
disk2, il est en réalité écrit sur le disque physique au chemin
/path1/path2/store/all_1_1_0/data.bin, en mode chiffré.
|Paramètre
|Type
|Description
type
|String
|Doit être défini sur
encrypted pour créer un disque chiffré.
disk
|String
|Type de disque à utiliser pour le stockage sous-jacent.
key
|Uint64
|Clé de chiffrement et de déchiffrement. Peut être spécifiée en hexadécimal à l’aide de
key_hex. Plusieurs clés peuvent être spécifiées via l’attribut
id.
Exemple de configuration du disque :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
path
|String
|Répertoire racine
|Emplacement sur le disque où les données seront enregistrées.
current_key_id
|String
|-
|ID de la clé utilisée pour le chiffrement. Toutes les clés indiquées peuvent être utilisées pour le déchiffrement.
algorithm
|Enum
AES_128_CTR
|Algorithme de chiffrement. Options :
-
AES_128_CTR (clé de 16 octets)
-
AES_192_CTR (clé de 24 octets)
-
AES_256_CTR (clé de 32 octets)
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<disk_s3>
<type>s3</type>
<endpoint>...
</disk_s3>
<disk_s3_encrypted>
<type>encrypted</type>
<disk>disk_s3</disk>
<algorithm>AES_128_CTR</algorithm>
<key_hex id="0">00112233445566778899aabbccddeeff</key_hex>
<key_hex id="1">ffeeddccbbaa99887766554433221100</key_hex>
<current_key_id>1</current_key_id>
</disk_s3_encrypted>
</disks>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Il est possible de configurer un cache local pour les disques dans la configuration de stockage à partir de la version 22.3. Pour les versions 22.3 à 22.7, le cache n’est pris en charge que pour le type de disque
Utilisation du cache local
s3. Pour les versions >= 22.8, le cache est pris en charge pour tous les types de disque : S3, Azure, Local, Encrypted, etc.
Pour les versions >= 23.5, le cache n’est pris en charge que pour les types de disque distants : S3, Azure, HDFS (non pris en charge).
Le cache utilise la politique de cache
LRU.
Exemple de configuration pour les versions supérieures ou égales à 22.8 :
Exemple de configuration pour les versions antérieures à 22.8 :
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>...</endpoint>
... s3 configuration ...
</s3>
<cache>
<type>cache</type>
<disk>s3</disk>
<path>/s3_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache>
</disks>
<policies>
<s3_cache>
<volumes>
<main>
<disk>cache</disk>
</main>
</volumes>
</s3_cache>
<policies>
</storage_configuration>
Paramètres de configuration du disque pour File Cache : Ces paramètres doivent être définis dans la section de configuration du disque.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>...</endpoint>
... s3 configuration ...
<data_cache_enabled>1</data_cache_enabled>
<data_cache_max_size>10737418240</data_cache_max_size>
</s3>
</disks>
<policies>
<s3_cache>
<volumes>
<main>
<disk>s3</disk>
</main>
</volumes>
</s3_cache>
<policies>
</storage_configuration>
|Parameter
|Type
|Default
|Description
path
|String
|-
|Obligatoire. Chemin du répertoire où le cache sera stocké.
max_size
|Size
|-
|Obligatoire. Taille maximale du cache en octets ou dans un format lisible (par ex.
10Gi). Les fichiers sont retirés du cache selon la politique LRU lorsque la limite est atteinte. Prend en charge les formats
ki,
Mi,
Gi (depuis v22.10).
cache_on_write_operations
|Boolean
false
|Active le cache en écriture directe pour les requêtes
INSERT et les merges en arrière-plan. Peut être remplacé au niveau de chaque requête avec
enable_filesystem_cache_on_write_operations.
enable_filesystem_query_cache_limit
|Boolean
false
|Active des limites de taille du cache par requête basées sur
max_query_cache_size.
enable_cache_hits_threshold
|Boolean
false
|Lorsqu’il est activé, les données ne sont mises en cache qu’après avoir été lues plusieurs fois.
cache_hits_threshold
|Integer
0
|Nombre de lectures requis avant la mise en cache des données (nécessite
enable_cache_hits_threshold).
enable_bypass_cache_with_threshold
|Boolean
false
|Ignore le cache pour les grandes plages de lecture.
bypass_cache_threshold
|Size
256Mi
|Taille de plage de lecture qui déclenche le contournement du cache (nécessite
enable_bypass_cache_with_threshold).
max_file_segment_size
|Size
8Mi
|Taille maximale d’un fichier de cache unique en octets ou dans un format lisible.
max_elements
|Integer
10000000
|Nombre maximal de fichiers de cache.
load_metadata_threads
|Integer
16
|Nombre de threads utilisés pour charger les métadonnées du cache au démarrage.
use_split_cache
|Boolean
false
|Sépare les fichiers système des fichiers de données.
split_cache_ratio
|Double
0.1
|Ratio du segment système par rapport à la taille totale du cache pour split_cache.
Remarque : les valeurs de taille prennent en charge des unités comme
ki,
Mi,
Gi, etc. (par ex.
10Gi).
Paramètres de requête/profil de File Cache
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
enable_filesystem_cache
|Boolean
true
|Active ou désactive l’utilisation du cache pour chaque requête, même avec un type de disque
cache.
read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache
|Boolean
false
|Lorsqu’il est activé, utilise le cache uniquement si les données existent ; les nouvelles données ne seront pas mises en cache.
enable_filesystem_cache_on_write_operations
|Boolean
false (Cloud :
true)
|Active le cache en écriture. Nécessite
cache_on_write_operations dans la configuration du cache.
enable_filesystem_cache_log
|Boolean
false
|Active la journalisation détaillée de l’utilisation du cache dans
system.filesystem_cache_log.
filesystem_cache_allow_background_download
|Boolean
true
|Permet de terminer en arrière-plan les segments partiellement téléchargés. Désactivez cette option pour que les téléchargements restent au premier plan pour la requête/session en cours.
max_query_cache_size
|Size
false
|Taille maximale du cache par requête. Nécessite
enable_filesystem_query_cache_limit dans la configuration du cache.
filesystem_cache_skip_download_if_exceeds_per_query_cache_write_limit
|Boolean
true
|Contrôle le comportement lorsque
max_query_cache_size est atteint :
-
true : arrête le téléchargement de nouvelles données
-
false : évince les anciennes données pour libérer de l’espace pour les nouvelles données
Tables système du cache du système de fichiers
|Nom de la table
|Description
|Prérequis
system.filesystem_cache
|Affiche l’état actuel du cache du système de fichiers.
|Aucun
system.filesystem_cache_log
|Fournit des statistiques détaillées sur l’utilisation du cache par requête.
|Nécessite
enable_filesystem_cache_log = true
Commandes du cache
Cette commande n’est prise en charge que si aucun
SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE (<cache_name>) (ON CLUSTER) —
ON CLUSTER
<cache_name> n’est spécifié.
Affiche la liste des caches du système de fichiers configurés sur le serveur. (Pour les versions inférieures ou égales à
SHOW FILESYSTEM CACHES
22.8, la commande s’appelle
SHOW CACHES)
Query
SHOW FILESYSTEM CACHES
Response
┌─Caches────┐
│ s3_cache │
└───────────┘
Affiche la configuration du cache et quelques statistiques générales pour un cache donné. Le nom du cache peut être obtenu à l’aide de la commande
DESCRIBE FILESYSTEM CACHE '<cache_name>'
SHOW FILESYSTEM CACHES. (Pour les versions inférieures
ou égales à
22.8, la commande s’appelle
DESCRIBE CACHE)
Query
DESCRIBE FILESYSTEM CACHE 's3_cache'
Response
┌────max_size─┬─max_elements─┬─max_file_segment_size─┬─boundary_alignment─┬─cache_on_write_operations─┬─cache_hits_threshold─┬─current_size─┬─current_elements─┬─path───────┬─background_download_threads─┬─enable_bypass_cache_with_threshold─┐
│ 10000000000 │ 1048576 │ 104857600 │ 4194304 │ 1 │ 0 │ 3276 │ 54 │ /s3_cache/ │ 2 │ 0 │
└─────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
|Métriques actuelles du cache
|Métriques asynchrones du cache
|Événements de profilage du cache
FilesystemCacheSize
FilesystemCacheBytes
CachedReadBufferReadFromSourceBytes,
CachedReadBufferReadFromCacheBytes
FilesystemCacheElements
FilesystemCacheFiles
CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds,
CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds
CachedReadBufferCacheWriteBytes,
CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds
CachedWriteBufferCacheWriteBytes,
CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds
Il s’agit d’un disque en lecture seule. Ses données sont uniquement consultées et ne sont jamais modifiées. Une nouvelle table est chargée sur ce disque via la requête
Utilisation du stockage Web statique (lecture seule)
ATTACH TABLE (voir l’exemple ci-dessous). Le disque local
n’est en fait pas utilisé : chaque requête
SELECT entraîne une requête
http pour
récupérer les données nécessaires. Toute modification des données de la table entraîne une
exception, c.-à-d. que les types de requêtes suivants ne sont pas autorisés :
CREATE TABLE,
ALTER TABLE,
RENAME TABLE,
DETACH TABLE et
TRUNCATE TABLE.
Le stockage Web peut être utilisé en lecture seule. Il peut par exemple servir à héberger
des données d’exemple ou à migrer des données. Il existe un outil
clickhouse-static-files-uploader,
qui prépare un répertoire de données pour une table donnée (
SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name').
Pour chaque table dont vous avez besoin, vous obtenez un répertoire de fichiers. Ces fichiers peuvent être téléversés
vers, par exemple, un serveur web servant des fichiers statiques. Après cette préparation,
vous pouvez charger cette table sur n’importe quel serveur ClickHouse via
DiskWeb.
Dans cet exemple de configuration :
- le disque est de type
web
- les données sont hébergées à
http://nginx:80/test1/
- un cache sur le stockage local est utilisé
Dans cette requête
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<web>
<type>web</type>
<endpoint>http://nginx:80/test1/</endpoint>
</web>
<cached_web>
<type>cache</type>
<disk>web</disk>
<path>cached_web_cache/</path>
<max_size>100000000</max_size>
</cached_web>
</disks>
<policies>
<web>
<volumes>
<main>
<disk>web</disk>
</main>
</volumes>
</web>
<cached_web>
<volumes>
<main>
<disk>cached_web</disk>
</main>
</volumes>
</cached_web>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
ATTACH TABLE, le
UUID fourni correspond au nom du répertoire de données, et l’endpoint est l’URL du contenu brut de GitHub.
Un cas de test prêt à l’emploi. Vous devez ajouter cette configuration à la config :
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
);
Ensuite, exécutez cette requête :
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<web>
<type>web</type>
<endpoint>https://clickhouse-datasets.s3.yandex.net/disk-with-static-files-tests/test-hits/</endpoint>
</web>
</disks>
<policies>
<web>
<volumes>
<main>
<disk>web</disk>
</main>
</volumes>
</web>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
ATTACH TABLE test_hits UUID '1ae36516-d62d-4218-9ae3-6516d62da218'
(
WatchID UInt64,
JavaEnable UInt8,
Title String,
GoodEvent Int16,
EventTime DateTime,
EventDate Date,
CounterID UInt32,
ClientIP UInt32,
ClientIP6 FixedString(16),
RegionID UInt32,
UserID UInt64,
CounterClass Int8,
OS UInt8,
UserAgent UInt8,
URL String,
Referer String,
URLDomain String,
RefererDomain String,
Refresh UInt8,
IsRobot UInt8,
RefererCategories Array(UInt16),
URLCategories Array(UInt16),
URLRegions Array(UInt32),
RefererRegions Array(UInt32),
ResolutionWidth UInt16,
ResolutionHeight UInt16,
ResolutionDepth UInt8,
FlashMajor UInt8,
FlashMinor UInt8,
FlashMinor2 String,
NetMajor UInt8,
NetMinor UInt8,
UserAgentMajor UInt16,
UserAgentMinor FixedString(2),
CookieEnable UInt8,
JavascriptEnable UInt8,
IsMobile UInt8,
MobilePhone UInt8,
MobilePhoneModel String,
Params String,
IPNetworkID UInt32,
TraficSourceID Int8,
SearchEngineID UInt16,
SearchPhrase String,
AdvEngineID UInt8,
IsArtifical UInt8,
WindowClientWidth UInt16,
WindowClientHeight UInt16,
ClientTimeZone Int16,
ClientEventTime DateTime,
SilverlightVersion1 UInt8,
SilverlightVersion2 UInt8,
SilverlightVersion3 UInt32,
SilverlightVersion4 UInt16,
PageCharset String,
CodeVersion UInt32,
IsLink UInt8,
IsDownload UInt8,
IsNotBounce UInt8,
FUniqID UInt64,
HID UInt32,
IsOldCounter UInt8,
IsEvent UInt8,
IsParameter UInt8,
DontCountHits UInt8,
WithHash UInt8,
HitColor FixedString(1),
UTCEventTime DateTime,
Age UInt8,
Sex UInt8,
Income UInt8,
Interests UInt16,
Robotness UInt8,
GeneralInterests Array(UInt16),
RemoteIP UInt32,
RemoteIP6 FixedString(16),
WindowName Int32,
OpenerName Int32,
HistoryLength Int16,
BrowserLanguage FixedString(2),
BrowserCountry FixedString(2),
SocialNetwork String,
SocialAction String,
HTTPError UInt16,
SendTiming Int32,
DNSTiming Int32,
ConnectTiming Int32,
ResponseStartTiming Int32,
ResponseEndTiming Int32,
FetchTiming Int32,
RedirectTiming Int32,
DOMInteractiveTiming Int32,
DOMContentLoadedTiming Int32,
DOMCompleteTiming Int32,
LoadEventStartTiming Int32,
LoadEventEndTiming Int32,
NSToDOMContentLoadedTiming Int32,
FirstPaintTiming Int32,
RedirectCount Int8,
SocialSourceNetworkID UInt8,
SocialSourcePage String,
ParamPrice Int64,
ParamOrderID String,
ParamCurrency FixedString(3),
ParamCurrencyID UInt16,
GoalsReached Array(UInt32),
OpenstatServiceName String,
OpenstatCampaignID String,
OpenstatAdID String,
OpenstatSourceID String,
UTMSource String,
UTMMedium String,
UTMCampaign String,
UTMContent String,
UTMTerm String,
FromTag String,
HasGCLID UInt8,
RefererHash UInt64,
URLHash UInt64,
CLID UInt32,
YCLID UInt64,
ShareService String,
ShareURL String,
ShareTitle String,
ParsedParams Nested(
Key1 String,
Key2 String,
Key3 String,
Key4 String,
Key5 String,
ValueDouble Float64),
IslandID FixedString(16),
RequestNum UInt32,
RequestTry UInt8
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID))
SAMPLE BY intHash32(UserID)
SETTINGS storage_policy='web';
|Paramètre
|Description
type
web. Sinon, le disque n’est pas créé.
endpoint
|L’URL de l’endpoint au format
path. L’URL de l’endpoint doit contenir un chemin racine pour stocker les données à l’endroit où elles ont été téléversées.
Si une requête échoue avec une exception
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
min_bytes_for_seek
|Le nombre minimal d’octets pour utiliser l’opération de seek au lieu d’une lecture séquentielle
1 MB
remote_fs_read_backoff_threashold
|Le temps d’attente maximal lors d’une tentative de lecture de données depuis le disque distant
10000 secondes
remote_fs_read_backoff_max_tries
|Le nombre maximal de tentatives de lecture avec backoff
5
DB:Exception Unreachable URL, vous pouvez essayer d’ajuster les paramètres suivants : http_connection_timeout, http_receive_timeout, keep_alive_timeout.
Pour obtenir les fichiers à téléverser, exécutez :
clickhouse static-files-disk-uploader --metadata-path <path> --output-dir <dir> (
--metadata-path peut être trouvé dans la requête
SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name').
Lors du chargement des fichiers via
endpoint, ils doivent être chargés dans le chemin
<endpoint>/store/, mais la configuration ne doit contenir que
endpoint.
Si l’URL n’est pas accessible lors du chargement du disque pendant le démarrage des tables par le serveur, toutes les erreurs sont interceptées. Si, dans ce cas, des erreurs se sont produites, les tables peuvent être rechargées (et redevenir visibles) via
DETACH TABLE table_name ->
ATTACH TABLE table_name. Si les métadonnées ont été chargées avec succès au démarrage du serveur, les tables sont alors disponibles immédiatement.
Utilisez le paramètre http_max_single_read_retries pour limiter le nombre maximal de tentatives pendant une seule lecture HTTP.
La réplication zero-copy est possible, mais déconseillée, avec les disques
Réplication zero-copy (pas prête pour la production)
S3 et
HDFS (non pris en charge). La réplication zero-copy signifie que, si les données sont stockées à distance sur plusieurs machines et doivent être synchronisées, seules les métadonnées sont répliquées (les chemins d’accès aux parties de données), et non les données elles-mêmes.
La réplication zero-copy n’est pas prête pour la productionLa réplication zero-copy est désactivée par défaut dans ClickHouse version 22.8 et ultérieure. Cette fonctionnalité n’est pas recommandée en production.