Les ports indiqués comme par défaut signifient que leur numéro est configuré dans
/etc/clickhouse-server/config.xml. Pour personnaliser vos paramètres, ajoutez un fichier dans
/etc/clickhouse-server/config.d/. Consultez la documentation sur le fichier de configuration.
|Port
|Description
|Cloud
|OSS
|2181
|Port de service ZooKeeper par défaut. Remarque : voir
9181 pour ClickHouse Keeper
|✓
|8123
|Port HTTP par défaut
|✓
|8443
|Port HTTP SSL/TLS par défaut
|✓
|✓
|9000
|Port du protocole natif (également appelé protocole TCP de ClickHouse). Utilisé par les applications et processus ClickHouse comme
clickhouse-server,
clickhouse-client et les outils natifs ClickHouse. Utilisé pour la communication inter-serveurs dans le cadre des requêtes distribuées.
|✓
|9004
|Port d’émulation MySQL
|✓
|9005
|Port d’émulation PostgreSQL (également utilisé pour les communications sécurisées si SSL est activé pour ClickHouse).
|✓
|9009
|Port de communication inter-serveurs pour l’accès aux données de bas niveau. Utilisé pour l’échange de données, la réplication et la communication inter-serveurs.
|✓
|9010
|SSL/TLS pour les communications inter-serveurs
|✓
|9011
|Port PROXYv1 du protocole natif
|✓
|9019
|Passerelle JDBC
|✓
|9100
|Port gRPC
|✓
|9181
|Port ClickHouse Keeper recommandé
|✓
|9234
|Port Raft ClickHouse Keeper recommandé (également utilisé pour les communications sécurisées si
<secure>1</secure> est activé)
|✓
|9363
|Port des métriques Prometheus par défaut
|✓
|9281
|Port SSL sécurisé recommandé pour ClickHouse Keeper
|✓
|9440
|Port SSL/TLS du protocole natif
|✓
|✓
|42000
|Port Graphite par défaut
|✓