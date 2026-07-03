2181 Port de service ZooKeeper par défaut. Remarque : voir 9181 pour ClickHouse Keeper ✓

8123 Port HTTP par défaut ✓

8443 Port HTTP SSL/TLS par défaut ✓ ✓

9000 Port du protocole natif (également appelé protocole TCP de ClickHouse). Utilisé par les applications et processus ClickHouse comme clickhouse-server , clickhouse-client et les outils natifs ClickHouse. Utilisé pour la communication inter-serveurs dans le cadre des requêtes distribuées. ✓

9004 Port d’émulation MySQL ✓

9005 Port d’émulation PostgreSQL (également utilisé pour les communications sécurisées si SSL est activé pour ClickHouse). ✓

9009 Port de communication inter-serveurs pour l’accès aux données de bas niveau. Utilisé pour l’échange de données, la réplication et la communication inter-serveurs. ✓

9010 SSL/TLS pour les communications inter-serveurs ✓

9011 Port PROXYv1 du protocole natif ✓

9019 Passerelle JDBC ✓

9100 Port gRPC ✓

9181 Port ClickHouse Keeper recommandé ✓

9234 Port Raft ClickHouse Keeper recommandé (également utilisé pour les communications sécurisées si <secure>1</secure> est activé) ✓

9363 Port des métriques Prometheus par défaut ✓

9281 Port SSL sécurisé recommandé pour ClickHouse Keeper ✓

9440 Port SSL/TLS du protocole natif ✓ ✓