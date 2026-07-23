Créer un utilisateur AWS IAM et un bucket S3.

Créer un utilisateur AWS IAM et un bucket S3

Ce guide explique comment configurer un utilisateur IAM et un bucket S3 dans AWS, une étape préalable pour effectuer des sauvegardes vers S3 ou configurer ClickHouse afin de stocker des données sur S3

​ Créer un utilisateur AWS IAM

Dans cette procédure, nous allons créer un utilisateur de compte de service, et non un utilisateur de connexion.

Connectez-vous à l’AWS IAM Management Console. Dans l’onglet Users , sélectionnez Create user

Saisissez un nom d’utilisateur

Sélectionnez Next

Sélectionnez Next

Sélectionnez Create user

L’utilisateur est maintenant créé. Cliquez sur l’utilisateur que vous venez de créer

Sélectionnez Create access key

Sélectionnez Application running outside AWS

Sélectionnez Create access key

Téléchargez votre clé d’accès et votre secret au format .csv pour les utiliser ultérieurement

​ Créer un bucket S3

Dans la section des buckets S3, sélectionnez Create bucket

Saisissez un nom de bucket et laissez les autres options par défaut

Le nom du bucket doit être unique à l’échelle d’AWS, et pas seulement au sein de l’organisation, sinon une erreur sera renvoyée.

Laissez Block all Public Access activé ; l’accès public n’est pas nécessaire.

Sélectionnez Create Bucket en bas de la page

Sélectionnez le lien, copiez l’ARN et enregistrez-le pour l’utiliser lors de la configuration de la stratégie d’accès du bucket

Une fois le bucket créé, repérez le nouveau bucket S3 dans la liste des buckets S3 et sélectionnez son nom pour accéder à la page ci-dessous :

Sélectionnez Create folder Saisissez un nom de dossier qui servira de cible pour le S3 disk ou le Backup de ClickHouse, puis sélectionnez Create folder en bas de la page

Le dossier doit maintenant apparaître dans la liste du bucket

Cochez la case du nouveau dossier, puis cliquez sur Copy URL . Enregistrez l’URL pour l’utiliser dans la Storage configuration de ClickHouse à l’étape suivante.

Sélectionnez l’onglet Permissions et cliquez sur le bouton Edit dans la section Bucket Policy

Ajoutez une stratégie de bucket, par exemple comme ci-dessous

{ "Version" : "2012-10-17" , "Id" : "Policy123456" , "Statement" : [ { "Sid" : "abc123" , "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user" }, "Action" : "s3:*" , "Resource" : [ "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket" , "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*" ] } ] }

La stratégie ci-dessus permet d’effectuer toutes les actions sur le bucket

Paramètre Description Valeur d’exemple Version Version de l’interpréteur de stratégies, à laisser telle quelle 2012-10-17 Sid Identifiant de stratégie défini par l’utilisateur abc123 Effect Indique si les requêtes utilisateur seront autorisées ou refusées Allow Principal Les comptes ou l’utilisateur qui seront autorisés arn:aws:iam::782985192762:user/docs-s3-user Action Quelles opérations sont autorisées sur le bucket s3:* Resource Sur quelles ressources du bucket les opérations seront autorisées ”arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket”, “arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*”

Vous devriez travailler avec votre équipe de sécurité pour déterminer les autorisations à utiliser ; considérez-les comme un point de départ. Pour plus d’informations sur les stratégies et les paramètres, consultez la documentation AWS : https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html