ObjectCreated:* et d’ingérer tous les nouveaux fichiers, quelle que soit la convention de nommage utilisée.
Le mode non ordonné est uniquement pris en charge pour Amazon S3 et n’est pas pris en charge pour les buckets publics ni pour les services compatibles S3. Il nécessite la configuration d’une file d’attente Amazon SQS connectée au bucket, éventuellement avec Amazon EventBridge comme routeur d’événements.
Dans ce mode, le S3 ClickPipe effectue un chargement initial de tous les fichiers du chemin sélectionné, puis écoute dans la file d’attente les événements
Fonctionnement
ObjectCreated:* qui correspondent au chemin spécifié. Tout message concernant un fichier déjà traité, un fichier ne correspondant pas au chemin ou un événement d’un autre type sera ignoré. Les fichiers sont ingérés lorsque le seuil configuré dans
max insert bytes ou
max file count est atteint, ou après un intervalle configurable (30 secondes par défaut). Il est impossible de démarrer l’ingestion à partir d’un fichier précis ou d’un instant donné — ClickPipes chargera toujours tous les fichiers du chemin sélectionné.
Différents types de défaillances peuvent survenir lors de l’ingestion des données, ce qui peut entraîner des insertions partielles ou des doublons. Les Object Storage ClickPipes tolèrent les échecs d’insertion et offrent une sémantique exactly-once grâce à des tables de staging temporaires. Les données sont d’abord insérées dans une table de staging ; si un problème survient, la table de staging est vidée avec TRUNCATE et l’insertion est relancée depuis un état propre. Les partitions ne sont déplacées vers la table cible qu’une fois l’insertion terminée avec succès.
1
Créer une file d'attente Amazon SQS
1. Dans la console AWS, accédez à Simple Queue Service > Create queue. Utilisez les paramètres par défaut pour créer une nouvelle file d’attente standard.2. Connectez votre bucket S3 à la file d’attente SQS en utilisant l’une des deux options ci-dessous. EventBridge est recommandé pour la plupart des cas d’usage, car il prend en charge le fan-out, un filtrage d’événements plus flexible, et n’est pas soumis à la restriction S3 limitant à une seule règle de notification par type d’événement et par préfixe.
- via EventBridge
- Direct S3 → SQS
a. Dans les propriétés du bucket S3, accédez à Event notifications > Amazon EventBridge et activez l’envoi de notifications vers EventBridge. Cliquez sur Save changes.b. Dans la Console AWS, accédez à Amazon EventBridge > Rules > Create rule. Nommez la règle (par ex.
S3ObjectCreated), choisissez le bus d’événements default, puis cliquez sur Next. À l’étape Build event pattern, sélectionnez AWS events or EventBridge partner events comme source d’événement, puis saisissez manuellement le modèle d’événement suivant en remplaçant
<bucket-name> par le nom de votre bucket :
Vous pouvez éventuellement ajouter une condition
{
"source": ["aws.s3"],
"detail-type": ["Object Created"],
"detail": {
"bucket": {
"name": ["<bucket-name>"]
}
}
}
object.key au modèle pour filtrer par préfixe ou suffixe. Si c’est le cas, assurez-vous qu’elle correspond au chemin défini pour le ClickPipe.c. À l’étape Select target(s), choisissez AWS service comme type de cible et sélectionnez SQS queue. Choisissez la file d’attente créée à l’étape précédente. Laissez Use execution role (recommended) coché pour permettre à EventBridge de créer automatiquement le rôle IAM requis, puis cliquez sur Next et terminez l’assistant.d. Modifiez la stratégie d’accès de la file d’attente SQS pour autoriser EventBridge à lui envoyer des messages. Remplacez
<sqs-queue-arn> et
<eventbridge-rule-arn> par les valeurs appropriées :
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "example-ID",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowEventBridgeToSendMessage",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "events.amazonaws.com"
},
"Action": "SQS:SendMessage",
"Resource": "<sqs-queue-arn>",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "<eventbridge-rule-arn>"
}
}
}
]
}
2
Configurer un rôle IAM
1. Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à Settings > Network security information et copiez l’IAM role ARN de votre service.2. Dans la console AWS, accédez à IAM > Roles > Create role. Choisissez Custom trust policy et collez le contenu suivant, en remplaçant
<ch-cloud-arn> par l’IAM role ARN copié à l’étape précédente :
3. Créez une stratégie intégrée pour le rôle IAM avec les autorisations requises afin de lire des objets dans S3 et de gérer les messages de la file d’attente SQS. Remplacez
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "<ch-cloud-arn>"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
<bucket-arn> et
<sqs-queue-arn> par les valeurs appropriées :
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3BucketMetadataAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "<bucket-arn>"
},
{
"Sid": "AllowGetListObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": "<bucket-arn>/*"
},
{
"Sid": "SQSNotificationsAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:ListQueues",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:GetQueueAttributes"
],
"Resource": "<sqs-queue-arn>"
}
]
}
3
Créer un ClickPipe en mode non ordonné
1. Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à Sources de données > Créer un ClickPipe et sélectionnez Amazon S3. Renseignez les informations nécessaires pour vous connecter à votre bucket S3. Sous Méthode d’authentification, choisissez IAM role et fournissez l’ARN du rôle que vous avez créé à l’étape précédente.2. Sous Données entrantes, activez Ingestion continue. Sélectionnez N’importe quel ordre comme mode d’ingestion et indiquez l’URL de la file d’attente SQS associée à votre bucket. La file d’attente doit être utilisée exclusivement par ce ClickPipe — voir Créer une file d’attente Amazon SQS.3. Sous Informations d’analyse, définissez une clé de tri pour la table cible. Apportez les ajustements nécessaires au schéma mappé, puis configurez un rôle pour l’utilisateur de base de données ClickPipes.4. Vérifiez la configuration et cliquez sur Créer un ClickPipe. ClickPipes effectuera une analyse initiale de votre bucket pour charger tous les fichiers existants correspondant au chemin spécifié, puis commencera à traiter les fichiers à mesure que de nouveaux événements
ObjectCreated:* arriveront dans la file d’attente.