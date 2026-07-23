Guide pas à pas pour configurer le mode non ordonné pour l’ingestion continue dans les ClickPipes S3.

ObjectCreated:* et d’ingérer tous les nouveaux fichiers, quelle que soit la convention de nommage utilisée. Par défaut, le S3 ClickPipe part du principe que les fichiers sont ajoutés à un bucket dans un ordre lexicographique . Il est possible de configurer un S3 ClickPipe pour ingérer des fichiers qui n’ont pas d’ordre implicite en configurant une file d’attente Amazon SQS connectée au bucket, éventuellement avec Amazon EventBridge comme routeur d’événements. Cela permet à ClickPipes d’écouter les événementset d’ingérer tous les nouveaux fichiers, quelle que soit la convention de nommage utilisée.

uniquement pris en charge pour Amazon S3 et n’est pas pris en charge pour les buckets publics ni pour les services compatibles S3. Il nécessite la configuration d’une file d’attente Le mode non ordonné estpris en charge pour Amazon S3 et n’estpris en charge pour les buckets publics ni pour les services compatibles S3. Il nécessite la configuration d’une file d’attente Amazon SQS connectée au bucket, éventuellement avec Amazon EventBridge comme routeur d’événements.

Dans ce mode, le S3 ClickPipe effectue un chargement initial de tous les fichiers du chemin sélectionné, puis écoute dans la file d’attente les événements ObjectCreated:* qui correspondent au chemin spécifié. Tout message concernant un fichier déjà traité, un fichier ne correspondant pas au chemin ou un événement d’un autre type sera ignoré. Les fichiers sont ingérés lorsque le seuil configuré dans max insert bytes ou max file count est atteint, ou après un intervalle configurable (30 secondes par défaut). Il est impossible de démarrer l’ingestion à partir d’un fichier précis ou d’un instant donné — ClickPipes chargera toujours tous les fichiers du chemin sélectionné.

Différents types de défaillances peuvent survenir lors de l’ingestion des données, ce qui peut entraîner des insertions partielles ou des doublons. Les Object Storage ClickPipes tolèrent les échecs d’insertion et offrent une sémantique exactly-once grâce à des tables de staging temporaires. Les données sont d’abord insérées dans une table de staging ; si un problème survient, la table de staging est vidée avec TRUNCATE et l’insertion est relancée depuis un état propre. Les partitions ne sont déplacées vers la table cible qu’une fois l’insertion terminée avec succès.