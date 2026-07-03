web.
N’utilisez pas cet outil pour migrer des données. Utilisez plutôt les commandes
BACKUP et
RESTORE.
Utilisation
$ clickhouse static-files-disk-uploader [args]
Commandes
|Commande
|Description
-h,
--help
|Affiche les informations d’aide
--metadata-path [path]
|Chemin des métadonnées de la table spécifiée
--test-mode
|Active le mode
test, qui envoie une requête PUT à l’URL indiquée avec les métadonnées de la table
--link
|Crée des liens symboliques au lieu de copier les fichiers dans le répertoire de sortie
--url [url]
|URL du serveur web pour le mode
test
--output-dir [dir]
|Répertoire dans lequel les fichiers sont écrits en mode
non-test
Lorsque vous utilisez
Récupérer le chemin des métadonnées de la table spécifiée
clickhouse-static-files-disk-uploader, vous devez récupérer le chemin des métadonnées de la table souhaitée.
- Exécutez la query suivante en indiquant votre table cible et votre base de données :
SELECT data_paths
FROM system.tables
WHERE name = 'mytable' AND database = 'default';
- Cela devrait renvoyer le chemin du répertoire de données de la table spécifiée :
┌─data_paths────────────────────────────────────────────┐
│ ['./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/'] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
En utilisant le répertoire de sortie cible
Exporter le répertoire de métadonnées de la table vers le système de fichiers local
output et le chemin des métadonnées indiqué, exécutez la commande suivante :
Si l’opération réussit, vous devriez voir le message suivant, et le répertoire
$ clickhouse static-files-disk-uploader --output-dir output --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/
output devrait contenir les métadonnées de la table spécifiée :
Data path: "/Users/john/store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee", destination path: "output"
Cette étape est similaire à l’exportation du répertoire de données vers le système de fichiers local, mais avec l’ajout du flag
Exporter le répertoire de métadonnées de la table vers une URL externe
--test-mode. Au lieu de spécifier un répertoire de sortie, vous devez indiquer une URL cible à l’aide du flag
--url.
Lorsque le mode
test est activé, le répertoire de métadonnées de la table est téléversé vers l’URL spécifiée au moyen d’une requête PUT.
$ clickhouse static-files-disk-uploader --test-mode --url http://nginx:80/test1 --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/
Une fois que vous disposez du répertoire de métadonnées de la table, vous pouvez l’utiliser pour créer une table ClickHouse sur un autre serveur. Consultez ce dépôt GitHub pour voir une démonstration. Dans cet exemple, nous créons une table à l’aide d’un disque
Utiliser le répertoire de métadonnées d’une table pour créer une table ClickHouse
web, ce qui permet de rattacher la table à un dataset sur un autre serveur.