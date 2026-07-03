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ClickHouse Keeper fournit une API HTTP et un tableau de bord web intégré pour la surveillance, les contrôles d’état et la gestion du stockage. Cette interface permet aux opérateurs d’inspecter l’état du cluster, d’exécuter des commandes et de gérer le stockage de Keeper depuis un navigateur web ou via des clients HTTP.

Configuration

Pour activer l’API HTTP, ajoutez la section http_control à la configuration keeper_server :

Options de configuration

Endpoints

Tableau de bord

  • Chemin: /dashboard
  • Méthode: GET
  • Description: Expose un tableau de bord web intégré pour surveiller et gérer Keeper
Le tableau de bord comprend :
  • Visualisation en temps réel de l’état du cluster
  • Surveillance des nœuds (rôle, latence, connexions)
  • Explorateur de stockage
  • Interface d’exécution des commandes

Sonde de disponibilité

  • Chemin : /ready (configurable)
  • Méthode : GET
  • Description : endpoint de contrôle de l’état de santé
Réponse en cas de succès (HTTP 200) :

API des commandes

  • Chemin: /api/v1/commands/{command}
  • Méthodes: GET, POST
  • Description: Exécute des commandes Four-Letter Word ou des commandes de la CLI ClickHouse Keeper Client
Paramètres de requête :
  • command - La commande à exécuter
  • cwd - Répertoire de travail courant pour les commandes basées sur un chemin (par défaut : /)
Exemples :

API de stockage

  • Chemin de base: /api/v1/storage
  • Description: API REST pour les opérations de stockage de Keeper
L’API de stockage suit les conventions REST, où les méthodes HTTP indiquent le type d’opération :
Dernière modification le 3 juillet 2026