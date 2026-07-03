Documentation de l’API HTTP de ClickHouse Keeper et du tableau de bord web intégré

API HTTP et tableau de bord de Keeper

ClickHouse Keeper fournit une API HTTP et un tableau de bord web intégré pour la surveillance, les contrôles d’état et la gestion du stockage. Cette interface permet aux opérateurs d’inspecter l’état du cluster, d’exécuter des commandes et de gérer le stockage de Keeper depuis un navigateur web ou via des clients HTTP.

Pour activer l’API HTTP, ajoutez la section http_control à la configuration keeper_server :

< keeper_server > <!-- Other keeper_server configuration --> < http_control > < port > 9182 </ port > <!-- <secure_port>9443</secure_port> --> </ http_control > </ keeper_server >

​ Options de configuration

Paramètre Par défaut Description http_control.port - Port HTTP du tableau de bord et de l’API http_control.secure_port - Port HTTPS (nécessite une configuration SSL) http_control.readiness.endpoint /ready Chemin personnalisé de la sonde de disponibilité http_control.storage.session_timeout_ms 30000 Délai d’expiration de la session pour les opérations de l’API de stockage

​ Tableau de bord

Chemin : /dashboard

: Méthode : GET

: GET Description: Expose un tableau de bord web intégré pour surveiller et gérer Keeper

Le tableau de bord comprend :

Visualisation en temps réel de l’état du cluster

Surveillance des nœuds (rôle, latence, connexions)

Explorateur de stockage

Interface d’exécution des commandes

​ Sonde de disponibilité

Chemin : /ready (configurable)

: (configurable) Méthode : GET

: GET Description : endpoint de contrôle de l’état de santé

Réponse en cas de succès (HTTP 200) :

{ "status" : "ok" , "details" : { "role" : "leader" , "hasLeader" : true } }

​ API des commandes

Chemin : /api/v1/commands/{command}

: Méthodes : GET, POST

: GET, POST Description: Exécute des commandes Four-Letter Word ou des commandes de la CLI ClickHouse Keeper Client

Paramètres de requête :

command - La commande à exécuter

- La commande à exécuter cwd - Répertoire de travail courant pour les commandes basées sur un chemin (par défaut : / )

Exemples :

# Four-Letter Word command curl http://localhost:9182/api/v1/commands/stat # ZooKeeper CLI command curl "http://localhost:9182/api/v1/commands/ls?command=ls%20'/'&cwd=/"

​ API de stockage

Chemin de base : /api/v1/storage

: Description: API REST pour les opérations de stockage de Keeper

L’API de stockage suit les conventions REST, où les méthodes HTTP indiquent le type d’opération :