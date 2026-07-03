Pour activer l’API HTTP, ajoutez la section
Configuration
http_control à la configuration
keeper_server :
<keeper_server>
<!-- Other keeper_server configuration -->
<http_control>
<port>9182</port>
<!-- <secure_port>9443</secure_port> -->
</http_control>
</keeper_server>
Options de configuration
|Paramètre
|Par défaut
|Description
http_control.port
|-
|Port HTTP du tableau de bord et de l’API
http_control.secure_port
|-
|Port HTTPS (nécessite une configuration SSL)
http_control.readiness.endpoint
/ready
|Chemin personnalisé de la sonde de disponibilité
http_control.storage.session_timeout_ms
30000
|Délai d’expiration de la session pour les opérations de l’API de stockage
Endpoints
Tableau de bord
- Chemin:
/dashboard
- Méthode: GET
- Description: Expose un tableau de bord web intégré pour surveiller et gérer Keeper
- Visualisation en temps réel de l’état du cluster
- Surveillance des nœuds (rôle, latence, connexions)
- Explorateur de stockage
- Interface d’exécution des commandes
Sonde de disponibilité
- Chemin :
/ready(configurable)
- Méthode : GET
- Description : endpoint de contrôle de l’état de santé
{
"status": "ok",
"details": {
"role": "leader",
"hasLeader": true
}
}
API des commandes
- Chemin:
/api/v1/commands/{command}
- Méthodes: GET, POST
- Description: Exécute des commandes Four-Letter Word ou des commandes de la CLI ClickHouse Keeper Client
command- La commande à exécuter
cwd- Répertoire de travail courant pour les commandes basées sur un chemin (par défaut :
/)
# Four-Letter Word command
curl http://localhost:9182/api/v1/commands/stat
# ZooKeeper CLI command
curl "http://localhost:9182/api/v1/commands/ls?command=ls%20'/'&cwd=/"
API de stockage
- Chemin de base:
/api/v1/storage
- Description: API REST pour les opérations de stockage de Keeper
|Opération
|chemin
|Méthode
|Code d’état
|Description
|Récupérer
/api/v1/storage/{path}
|GET
|200
|Récupérer les données du nœud
|Lister
/api/v1/storage/{path}?children=true
|GET
|200
|Lister les nœuds enfants
|Vérifier l’existence
/api/v1/storage/{path}
|HEAD
|200
|Vérifier si le nœud existe
|Créer
/api/v1/storage/{path}
|POST
|201
|Créer un nouveau nœud
|Mettre à jour
/api/v1/storage/{path}?version={v}
|PUT
|200
|Mettre à jour les données du nœud
|Supprimer
/api/v1/storage/{path}?version={v}
|DELETE
|204
|Supprimer le nœud