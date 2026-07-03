Cette section présente de manière générale les sauvegardes et les restaurations dans ClickHouse. Pour une description plus détaillée de chaque méthode de sauvegarde, consultez les pages consacrées aux méthodes spécifiques dans la barre latérale.
Bien que la réplication offre une protection contre les pannes matérielles, elle ne protège pas contre les erreurs humaines : suppression accidentelle de données, suppression de la mauvaise table ou d’une table sur le mauvais cluster, et bogues logiciels entraînant un traitement incorrect des données ou leur corruption. Dans de nombreux cas, ce type d’erreur affectera toutes les répliques. ClickHouse intègre des mécanismes de protection pour éviter certains types d’erreurs. Par exemple, par défaut, vous ne pouvez pas simplement supprimer des tables utilisant un moteur de la famille
Introduction
MergeTree contenant plus de
50 Go de données. Cependant, ces mécanismes de protection ne couvrent pas tous les cas possibles et
des problèmes peuvent malgré tout survenir.
Pour limiter efficacement les erreurs humaines potentielles, vous devez préparer avec soin une
stratégie de sauvegarde et de restauration de vos données à l’avance.
Chaque entreprise dispose de ressources et d’exigences métier différentes. Il
n’existe donc pas de solution universelle de sauvegarde et de restauration ClickHouse qui convienne
à toutes les situations. Ce qui fonctionne pour un gigaoctet de données ne fonctionnera probablement
pas pour des dizaines de pétaoctets de données. Il existe diverses approches possibles, chacune avec ses avantages
et ses inconvénients, présentées dans cette section de la documentation. Il est judicieux
d’utiliser plusieurs approches plutôt qu’une seule afin de compenser leurs différentes
limites.
Les pages suivantes détaillent les différentes méthodes de sauvegarde et de restauration disponibles dans ClickHouse :
Gardez à l’esprit que si vous avez sauvegardé quelque chose sans jamais essayer de le restaurer, il y a de fortes chances que la restauration ne fonctionne pas correctement lorsque vous en aurez réellement besoin (ou qu’à tout le moins, elle prenne plus de temps que ce que l’entreprise peut tolérer). Quelle que soit l’approche de sauvegarde que vous choisissez, veillez également à automatiser le processus de restauration et entraînez-vous régulièrement sur un cluster ClickHouse de rechange.
Les sauvegardes peuvent :
|Page
|Description
|Sauvegarde/restauration à l’aide d’un disque local ou d’un disque S3
|Détaille la sauvegarde/restauration vers ou depuis un disque local ou un disque S3
|Sauvegarde/restauration à l’aide d’un endpoint S3
|Détaille la sauvegarde/restauration vers ou depuis un endpoint S3
|Sauvegarde/restauration à l’aide d’AzureBlobStorage
|Détaille la sauvegarde/restauration vers ou depuis Azure Blob Storage
|Méthodes alternatives
|Présente des méthodes de sauvegarde alternatives
|Sauvegarde snapshot
|Snapshots légers pour les tables SharedMergeTree utilisant le stockage d’objets cloud
- être complètes ou incrémentielles
- être synchrones ou asynchrones
- être concurrentes ou non concurrentes
- être compressées ou non compressées
- utiliser des collections nommées
- être protégées par mot de passe
- porter sur des tables système, tables de logs ou tables de gestion des accès
Les sauvegardes peuvent être complètes ou incrémentielles. Les sauvegardes complètes constituent une copie intégrale des données, tandis que les sauvegardes incrémentielles ne contiennent que les modifications apportées depuis la dernière sauvegarde complète. Les sauvegardes complètes offrent l’avantage d’être une méthode de récupération simple, indépendante (des autres sauvegardes) et fiable. Cependant, elles peuvent prendre beaucoup de temps à s’exécuter et occuper beaucoup d’espace. Les sauvegardes incrémentielles, en revanche, sont plus efficaces à la fois en temps et en espace, mais la restauration des données nécessite que toutes les sauvegardes soient disponibles. Selon vos besoins, vous pouvez privilégier :
Types de sauvegarde
- Les sauvegardes complètes pour les petites bases de données ou les données critiques.
- Les sauvegardes incrémentielles pour les grandes bases de données ou lorsque les sauvegardes doivent être effectuées fréquemment et à moindre coût.
- Les deux, par exemple des sauvegardes complètes hebdomadaires et des sauvegardes incrémentielles quotidiennes.
Les commandes
Sauvegardes synchrones et asynchrones
BACKUP et
RESTORE peuvent également être marquées
ASYNC. Dans ce cas, la
commande de sauvegarde renvoie immédiatement, et le processus de sauvegarde s’exécute en arrière-plan.
Si les commandes ne sont pas marquées
ASYNC, le processus de sauvegarde est synchrone et
la commande reste bloquée jusqu’à ce que la sauvegarde soit terminée.
Par défaut, ClickHouse autorise les sauvegardes et les restaurations concurrentes. Cela signifie que vous pouvez lancer simultanément plusieurs opérations de sauvegarde ou de restauration. Cependant, des paramètres au niveau du serveur permettent de désactiver ce comportement. Si vous définissez ces paramètres sur false, une seule opération de sauvegarde ou de restauration peut s’exécuter sur un cluster à la fois. Cela peut aider à éviter la contention des ressources ou d’éventuels conflits entre les opérations. Pour interdire les sauvegardes/restaurations concurrentes, vous pouvez utiliser respectivement les paramètres suivants :
Sauvegardes concurrentes ou non concurrentes
La valeur par défaut des deux est true ; par défaut, les sauvegardes/restaurations concurrentes sont donc autorisées. Lorsque ces paramètres sont définis sur false sur un cluster, une seule sauvegarde/restauration peut être exécutée sur un cluster à la fois.
<clickhouse>
<backups>
<allow_concurrent_backups>false</allow_concurrent_backups>
<allow_concurrent_restores>false</allow_concurrent_restores>
</backups>
</clickhouse>
Les sauvegardes ClickHouse prennent en charge la compression via les paramètres
Sauvegardes compressées ou non compressées
compression_method et
compression_level.
Lors de la création d’une sauvegarde, vous pouvez spécifier :
BACKUP TABLE test.table
TO Disk('backups', 'filename.zip')
SETTINGS compression_method='lzma', compression_level=3
Les collections nommées vous permettent de stocker des paires clé-valeur (comme des identifiants S3, des endpoints et des paramètres) réutilisables dans les opérations de sauvegarde/restauration. Elles permettent de :
Utilisation des collections nommées
- Masquer les identifiants aux utilisateurs sans accès administrateur
- Simplifier les commandes en centralisant les configurations complexes
- Assurer la cohérence entre les opérations
- Éviter l’exposition des identifiants dans les journaux de requêtes
Les tables système peuvent également être incluses dans vos workflows de sauvegarde et de restauration, mais leur prise en compte dépend de votre cas d’usage. Les tables système qui stockent des données historiques, comme celles avec le suffixe
Sauvegarde des tables système, de journalisation ou de gestion des accès
_log (par ex.,
query_log,
part_log), peuvent être sauvegardées et restaurées comme n’importe quelle autre table.
Si votre cas d’usage repose sur l’analyse de données historiques — par exemple, l’utilisation de
query_log
pour suivre les performances des requêtes ou déboguer des problèmes — il est recommandé d’inclure ces
tables dans votre stratégie de sauvegarde. En revanche, si les données historiques de ces tables ne sont
pas nécessaires, elles peuvent être exclues afin d’économiser de l’espace de stockage pour les sauvegardes.
Les tables système liées à la gestion des accès, telles que users, roles, row_policies,
settings_profiles et quotas, font l’objet d’un traitement particulier lors des opérations de sauvegarde et de restauration.
Lorsque ces tables sont incluses dans une sauvegarde, leur contenu est exporté dans un fichier spécial
accessXX.txt, qui contient les instructions SQL équivalentes pour créer
et configurer les entités d’accès. Lors de la restauration, le processus de restauration
interprète ces fichiers et réapplique les commandes SQL pour recréer les utilisateurs,
les rôles et les autres configurations. Cette fonctionnalité garantit que la configuration du contrôle d’accès
d’un cluster ClickHouse peut être sauvegardée et restaurée dans le cadre de
la configuration globale du cluster.
Cette fonctionnalité ne fonctionne que pour les configurations gérées au moyen de commandes SQL
(désignées sous le nom de “contrôle d’accès et gestion des comptes pilotés par SQL”).
Les configurations d’accès définies dans les fichiers de configuration du serveur ClickHouse (par ex.
users.xml)
ne sont pas incluses dans les sauvegardes et ne peuvent pas être restaurées par cette méthode.
Syntaxe générale
Consultez “résumé des commandes” pour obtenir plus de détails sur chaque commande.
-- core commands
BACKUP | RESTORE
--- what to backup/restore (or exclude)
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
---
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- where to backup or restore to or from
TO|FROM
File('<path>/<filename>') |
Disk('<disk_name>', '<path>/') |
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- additional settings
[SETTINGS ...]
[ASYNC]
Chacune des commandes ci-dessus est détaillée ci-dessous :
Résumé des commandes
|Commande
|Description
BACKUP
|Crée une sauvegarde des objets spécifiés
RESTORE
|Restaure des objets à partir d’une sauvegarde
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup]
|Sauvegarde/restaure une table spécifique (peut être renommée)
[PARTITION[S] partition_expr [,...]]
|Sauvegarde/restaure uniquement certaines partitions de la table
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup]
|Sauvegarde/restaure un dictionnaire
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup]
|Sauvegarde/restaure une base de données entière (peut être renommée)
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup]
|Sauvegarde/restaure une table temporaire (peut être renommée)
VIEW view_name [AS view_name_in_backup]
|Sauvegarde/restaure une vue (peut être renommée)
[EXCEPT TABLES ...]
|Exclut certaines tables lors de la sauvegarde d’une base de données
ALL
|Sauvegarde/restaure tout (toutes les bases de données, tables, etc.). Avant la version 23.4 de ClickHouse,
ALL ne s’appliquait qu’à la commande
RESTORE.
[EXCEPT {TABLES|DATABASES}...]
|Exclut certaines tables ou bases de données lors de l’utilisation de
ALL
[ON CLUSTER 'cluster_name']
|Exécute la sauvegarde/restauration sur l’ensemble d’un cluster ClickHouse
TO|FROM
|Direction :
TO pour la destination de sauvegarde,
FROM pour la source de restauration
File('<path>/<filename>')
|Stocke dans/restaure depuis le système de fichiers local
Disk('<disk_name>', '<path>/')
|Stocke sur/restaure depuis un disque configuré
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>')
|Stocke sur/restaure depuis Amazon S3 ou un stockage compatible S3
[SETTINGS ...]
|Voir ci-dessous pour la liste complète des paramètres
[ASYNC]
|Exécute l’opération de manière asynchrone (renvoie immédiatement un ID que vous pouvez surveiller)
Paramètres génériques de sauvegarde/restauration
Paramètres
Paramètres spécifiques à S3
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
id
|Identifiant de l’opération de sauvegarde ou de restauration ; un UUID généré aléatoirement est utilisé s’il n’est pas spécifié. S’il existe déjà une opération en cours avec le même identifiant, une exception est levée.
compression_method
|Spécifie la méthode de compression de la sauvegarde. Voir la section “codecs de compression des colonnes”
compression_level
|Définit le niveau de compression de la sauvegarde
password
|Mot de passe de l’archive de sauvegarde. Uniquement pris en charge pour les archives ZIP (
.zip,
.zipx).
base_backup
|La destination de la sauvegarde de base utilisée pour les sauvegardes incrémentielles. Par exemple :
Disk('backups', '1.zip')
use_same_password_for_base_backup
|Indique si l’archive de sauvegarde de base doit hériter du mot de passe de la requête.
structure_only
|Si ce paramètre est activé, seules les instructions CREATE sont sauvegardées ou restaurées, sans les données de la table.
storage_policy
|Politique de stockage des tables en cours de restauration. Voir “utilisation de plusieurs périphériques bloc pour le stockage des données. Applicable uniquement à la commande
RESTORE. S’applique uniquement aux tables utilisant un moteur de la famille
MergeTree.
allow_non_empty_tables
|Permet à
RESTORE TABLE d’insérer des données dans des tables non vides. Les données déjà présentes dans la table seront alors mélangées à celles extraites de la sauvegarde. Ce paramètre peut donc entraîner une duplication des données dans la table ; à utiliser avec prudence.
0
backup_restore_keeper_max_retries
|Nombre maximal de tentatives pour les opérations [Zoo]Keeper au cours d’une opération BACKUP ou RESTORE. Il doit être suffisamment élevé pour que l’ensemble de l’opération n’échoue pas en raison d’une défaillance temporaire de [Zoo]Keeper.
1000
backup_restore_keeper_retry_initial_backoff_ms
|Délai de backoff initial pour les opérations [Zoo]Keeper pendant une sauvegarde ou une restauration
100
backup_restore_keeper_retry_max_backoff_ms
|Délai de backoff maximal pour les opérations [Zoo]Keeper pendant une sauvegarde ou une restauration
5000
backup_restore_failure_after_host_disconnected_for_seconds
|Si, lors d’une opération
BACKUP ON CLUSTER ou
RESTORE ON CLUSTER, un hôte ne recrée pas son nœud éphémère ‘alive’ dans ZooKeeper pendant cette durée, l’ensemble de la sauvegarde ou de la restauration est considéré comme ayant échoué. Cette valeur doit être supérieure à tout délai raisonnable nécessaire à un hôte pour se reconnecter à ZooKeeper après une défaillance. Zéro signifie illimité.
3600
backup_restore_keeper_max_retries_while_initializing
|Nombre maximal de tentatives pour les opérations [Zoo]Keeper lors de l’initialisation d’une opération
BACKUP ON CLUSTER ou
RESTORE ON CLUSTER.
20
backup_restore_keeper_max_retries_while_handling_error
|Nombre maximal de tentatives pour les opérations [Zoo]Keeper lors de la gestion d’une erreur survenant pendant une opération
BACKUP ON CLUSTER ou
RESTORE ON CLUSTER.
20
backup_restore_finish_timeout_after_error_sec
|Durée pendant laquelle l’initiateur doit attendre que les autres hôtes réagissent au nœud ‘error’ et arrêtent leur travail sur l’opération
BACKUP ON CLUSTER ou
RESTORE ON CLUSTER en cours.
180
backup_restore_keeper_value_max_size
|Taille maximale des données d’un nœud [Zoo]Keeper pendant une sauvegarde
1048576
backup_restore_batch_size_for_keeper_multi
|Taille maximale du batch pour une requête multiple vers [Zoo]Keeper lors d’une sauvegarde ou d’une restauration
1000
backup_restore_batch_size_for_keeper_multiread
|Taille maximale du batch pour une requête de lecture multiple vers [Zoo]Keeper lors d’une sauvegarde ou d’une restauration
10000
backup_restore_keeper_fault_injection_probability
|Probabilité approximative d’échec d’une requête Keeper lors d’une sauvegarde ou d’une restauration. La valeur doit être comprise dans l’intervalle
[0.0f, 1.0f]
0
backup_restore_keeper_fault_injection_seed
0 pour une valeur d’initialisation aléatoire, sinon la valeur du paramètre
0
backup_restore_s3_retry_attempts
|Paramètre pour Aws::Client::RetryStrategy ; Aws::Client gère lui-même les tentatives de nouvelle exécution, 0 signifie aucune tentative. S’applique uniquement à la sauvegarde/restauration.
1000
max_backup_bandwidth
|Vitesse de lecture maximale en octets par seconde pour une sauvegarde donnée sur le serveur. Zéro signifie illimité.
0
max_backups_io_thread_pool_size
|ClickHouse utilise des threads du pool de threads IO des sauvegardes pour effectuer les opérations IO des sauvegardes S3.
max_backups_io_thread_pool_size limite le nombre maximal de threads dans le pool.
1000
max_backups_io_thread_pool_free_size
|Si le nombre de threads inactifs dans le Backups IO Thread pool dépasse
max_backup_io_thread_pool_free_size, ClickHouse libère les ressources occupées par ces threads et réduit la taille du pool. Des threads pourront être recréés si nécessaire.
0
backups_io_thread_pool_queue_size
|Le nombre maximal de jobs pouvant être planifiés dans le pool de threads d’E/S des sauvegardes. Il est recommandé de laisser cette file d’attente illimitée en raison du fonctionnement actuel des sauvegardes S3. Remarque : une valeur de
0 (par défaut) signifie qu’elle est illimitée.
0
backup_threads
|Le nombre maximal de threads utilisés pour exécuter les requêtes
BACKUP.
max_backup_bandwidth_for_server
|La vitesse de lecture maximale, en octets par seconde, pour toutes les sauvegardes sur le serveur. Zéro signifie aucune limite.
0
shutdown_wait_backups_and_restores
|Si cette option est définie sur true, ClickHouse attendra la fin des sauvegardes et restaurations en cours avant de s’arrêter.
1
Paramètres spécifiques à Azure
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
use_same_s3_credentials_for_base_backup
|Indique si la sauvegarde de base vers S3 doit hériter des identifiants de la requête. Fonctionne uniquement avec
S3.
s3_storage_class
|Classe de stockage utilisée pour la sauvegarde S3. Par exemple :
STANDARD
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
azure_attempt_to_create_container
|Lors de l’utilisation d’Azure Blob Storage, indique s’il faut essayer de créer le conteneur spécifié s’il n’existe pas.
true
La commande de sauvegarde renvoie un
Administration et dépannage
id et un
status, et cet
id peut être utilisé pour
obtenir l’état de la sauvegarde. C’est très utile pour suivre l’avancement de
sauvegardes
ASYNC de longue durée. L’exemple ci-dessous montre un échec survenu lors d’une tentative
d’écrasement d’un fichier de sauvegarde existant :
BACKUP TABLE helloworld.my_first_table TO Disk('backups', '1.zip') ASYNC
┌─id───────────────────────────────────┬─status──────────┐
│ 7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52 │ CREATING_BACKUP │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
SELECT
*
FROM system.backups
WHERE id='7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52'
FORMAT Vertical
Outre la table
Row 1:
──────
id: 7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52
name: Disk('backups', '1.zip')
status: BACKUP_FAILED
num_files: 0
uncompressed_size: 0
compressed_size: 0
error: Code: 598. DB::Exception: Backup Disk('backups', '1.zip') already exists. (BACKUP_ALREADY_EXISTS) (version 22.8.2.11 (official build))
start_time: 2022-08-30 09:21:46
end_time: 2022-08-30 09:21:46
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
system.backups, toutes les opérations de sauvegarde et de restauration sont également consignées dans la table de journalisation système
system.backup_log :
SELECT *
FROM system.backup_log
WHERE id = '7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52'
ORDER BY event_time_microseconds ASC
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
event_date: 2023-08-18
event_time_microseconds: 2023-08-18 11:13:43.097414
id: 7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52
name: Disk('backups', '1.zip')
status: CREATING_BACKUP
error:
start_time: 2023-08-18 11:13:43
end_time: 1970-01-01 03:00:00
num_files: 0
total_size: 0
num_entries: 0
uncompressed_size: 0
compressed_size: 0
files_read: 0
bytes_read: 0
Row 2:
──────
event_date: 2023-08-18
event_time_microseconds: 2023-08-18 11:13:43.174782
id: 7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52
name: Disk('backups', '1.zip')
status: BACKUP_FAILED
error: Code: 598. DB::Exception: Backup Disk('backups', '1.zip') already exists. (BACKUP_ALREADY_EXISTS) (version 23.8.1.1)
start_time: 2023-08-18 11:13:43
end_time: 2023-08-18 11:13:43
num_files: 0
total_size: 0
num_entries: 0
uncompressed_size: 0
compressed_size: 0
files_read: 0
bytes_read: 0
2 rows in set. Elapsed: 0.075 sec.