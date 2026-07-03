Vue d’ensemble de la sauvegarde et de la restauration dans ClickHouse

Cette section présente de manière générale les sauvegardes et les restaurations dans ClickHouse. Pour une description plus détaillée de chaque méthode de sauvegarde, consultez les pages consacrées aux méthodes spécifiques dans la barre latérale.

Bien que la réplication offre une protection contre les pannes matérielles, elle ne protège pas contre les erreurs humaines : suppression accidentelle de données, suppression de la mauvaise table ou d’une table sur le mauvais cluster, et bogues logiciels entraînant un traitement incorrect des données ou leur corruption.

MergeTree contenant plus de 50 Go de données. Cependant, ces mécanismes de protection ne couvrent pas tous les cas possibles et des problèmes peuvent malgré tout survenir. Dans de nombreux cas, ce type d’erreur affectera toutes les répliques. ClickHouse intègre des mécanismes de protection pour éviter certains types d’erreurs. Par exemple, par défaut , vous ne pouvez pas simplement supprimer des tables utilisant un moteur de la famillecontenant plus de 50 Go de données. Cependant, ces mécanismes de protection ne couvrent pas tous les cas possibles et des problèmes peuvent malgré tout survenir.

Pour limiter efficacement les erreurs humaines potentielles, vous devez préparer avec soin une stratégie de sauvegarde et de restauration de vos données à l’avance.

Chaque entreprise dispose de ressources et d’exigences métier différentes. Il n’existe donc pas de solution universelle de sauvegarde et de restauration ClickHouse qui convienne à toutes les situations. Ce qui fonctionne pour un gigaoctet de données ne fonctionnera probablement pas pour des dizaines de pétaoctets de données. Il existe diverses approches possibles, chacune avec ses avantages et ses inconvénients, présentées dans cette section de la documentation. Il est judicieux d’utiliser plusieurs approches plutôt qu’une seule afin de compenser leurs différentes limites.

Gardez à l’esprit que si vous avez sauvegardé quelque chose sans jamais essayer de le restaurer, il y a de fortes chances que la restauration ne fonctionne pas correctement lorsque vous en aurez réellement besoin (ou qu’à tout le moins, elle prenne plus de temps que ce que l’entreprise peut tolérer). Quelle que soit l’approche de sauvegarde que vous choisissez, veillez également à automatiser le processus de restauration et entraînez-vous régulièrement sur un cluster ClickHouse de rechange.

Les pages suivantes détaillent les différentes méthodes de sauvegarde et de restauration disponibles dans ClickHouse :

Les sauvegardes peuvent :

​ Types de sauvegarde

Les sauvegardes peuvent être complètes ou incrémentielles. Les sauvegardes complètes constituent une copie intégrale des données, tandis que les sauvegardes incrémentielles ne contiennent que les modifications apportées depuis la dernière sauvegarde complète.

Les sauvegardes complètes offrent l’avantage d’être une méthode de récupération simple, indépendante (des autres sauvegardes) et fiable. Cependant, elles peuvent prendre beaucoup de temps à s’exécuter et occuper beaucoup d’espace. Les sauvegardes incrémentielles, en revanche, sont plus efficaces à la fois en temps et en espace, mais la restauration des données nécessite que toutes les sauvegardes soient disponibles.

Selon vos besoins, vous pouvez privilégier :

Les sauvegardes complètes pour les petites bases de données ou les données critiques.

pour les petites bases de données ou les données critiques. Les sauvegardes incrémentielles pour les grandes bases de données ou lorsque les sauvegardes doivent être effectuées fréquemment et à moindre coût.

pour les grandes bases de données ou lorsque les sauvegardes doivent être effectuées fréquemment et à moindre coût. Les deux, par exemple des sauvegardes complètes hebdomadaires et des sauvegardes incrémentielles quotidiennes.

​ Sauvegardes synchrones et asynchrones

Les commandes BACKUP et RESTORE peuvent également être marquées ASYNC . Dans ce cas, la commande de sauvegarde renvoie immédiatement, et le processus de sauvegarde s’exécute en arrière-plan. Si les commandes ne sont pas marquées ASYNC , le processus de sauvegarde est synchrone et la commande reste bloquée jusqu’à ce que la sauvegarde soit terminée.

​ Sauvegardes concurrentes ou non concurrentes

Par défaut, ClickHouse autorise les sauvegardes et les restaurations concurrentes. Cela signifie que vous pouvez lancer simultanément plusieurs opérations de sauvegarde ou de restauration. Cependant, des paramètres au niveau du serveur permettent de désactiver ce comportement. Si vous définissez ces paramètres sur false, une seule opération de sauvegarde ou de restauration peut s’exécuter sur un cluster à la fois. Cela peut aider à éviter la contention des ressources ou d’éventuels conflits entre les opérations.

Pour interdire les sauvegardes/restaurations concurrentes, vous pouvez utiliser respectivement les paramètres suivants :

< clickhouse > < backups > < allow_concurrent_backups > false </ allow_concurrent_backups > < allow_concurrent_restores > false </ allow_concurrent_restores > </ backups > </ clickhouse >

La valeur par défaut des deux est true ; par défaut, les sauvegardes/restaurations concurrentes sont donc autorisées. Lorsque ces paramètres sont définis sur false sur un cluster, une seule sauvegarde/restauration peut être exécutée sur un cluster à la fois.

​ Sauvegardes compressées ou non compressées

Les sauvegardes ClickHouse prennent en charge la compression via les paramètres compression_method et compression_level .

Lors de la création d’une sauvegarde, vous pouvez spécifier :

BACKUP TABLE test . table TO Disk ( 'backups' , 'filename.zip' ) SETTINGS compression_method = 'lzma' , compression_level = 3

​ Utilisation des collections nommées

Les collections nommées vous permettent de stocker des paires clé-valeur (comme des identifiants S3, des endpoints et des paramètres) réutilisables dans les opérations de sauvegarde/restauration. Elles permettent de :

Masquer les identifiants aux utilisateurs sans accès administrateur

Simplifier les commandes en centralisant les configurations complexes

Assurer la cohérence entre les opérations

Éviter l’exposition des identifiants dans les journaux de requêtes

​ Sauvegarde des tables système, de journalisation ou de gestion des accès

Les tables système peuvent également être incluses dans vos workflows de sauvegarde et de restauration, mais leur prise en compte dépend de votre cas d’usage.

Les tables système qui stockent des données historiques, comme celles avec le suffixe _log (par ex., query_log , part_log ), peuvent être sauvegardées et restaurées comme n’importe quelle autre table. Si votre cas d’usage repose sur l’analyse de données historiques — par exemple, l’utilisation de query_log pour suivre les performances des requêtes ou déboguer des problèmes — il est recommandé d’inclure ces tables dans votre stratégie de sauvegarde. En revanche, si les données historiques de ces tables ne sont pas nécessaires, elles peuvent être exclues afin d’économiser de l’espace de stockage pour les sauvegardes.

Les tables système liées à la gestion des accès, telles que users, roles, row_policies, settings_profiles et quotas, font l’objet d’un traitement particulier lors des opérations de sauvegarde et de restauration. Lorsque ces tables sont incluses dans une sauvegarde, leur contenu est exporté dans un fichier spécial accessXX.txt , qui contient les instructions SQL équivalentes pour créer et configurer les entités d’accès. Lors de la restauration, le processus de restauration interprète ces fichiers et réapplique les commandes SQL pour recréer les utilisateurs, les rôles et les autres configurations. Cette fonctionnalité garantit que la configuration du contrôle d’accès d’un cluster ClickHouse peut être sauvegardée et restaurée dans le cadre de la configuration globale du cluster.

users.xml ) ne sont pas incluses dans les sauvegardes et ne peuvent pas être restaurées par cette méthode. Cette fonctionnalité ne fonctionne que pour les configurations gérées au moyen de commandes SQL (désignées sous le nom de “contrôle d’accès et gestion des comptes pilotés par SQL” ). Les configurations d’accès définies dans les fichiers de configuration du serveur ClickHouse (par ex.) ne sont pas incluses dans les sauvegardes et ne peuvent pas être restaurées par cette méthode.

​ Syntaxe générale

-- core commands BACKUP | RESTORE --- what to backup/restore (or exclude) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- where to backup or restore to or from TO | FROM File ( '<path>/<filename>' ) | Disk ( '<disk_name>' , '<path>/' ) | S3( '<S3 endpoint>/<path>' , '<Access key ID>' , '<Secret access key>' , '<extra_credentials>' ) | AzureBlobStorage( '<connection string>/<url>' , '<container>' , '<path>' , '<account name>' , '<account key>' ) --- additional settings [SETTINGS ...] [ASYNC]

Consultez “résumé des commandes” pour obtenir plus de détails sur chaque commande.

​ Résumé des commandes

Chacune des commandes ci-dessus est détaillée ci-dessous :

Commande Description BACKUP Crée une sauvegarde des objets spécifiés RESTORE Restaure des objets à partir d’une sauvegarde TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] Sauvegarde/restaure une table spécifique (peut être renommée) [PARTITION[S] partition_expr [,...]] Sauvegarde/restaure uniquement certaines partitions de la table DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] Sauvegarde/restaure un dictionnaire DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] Sauvegarde/restaure une base de données entière (peut être renommée) TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] Sauvegarde/restaure une table temporaire (peut être renommée) VIEW view_name [AS view_name_in_backup] Sauvegarde/restaure une vue (peut être renommée) [EXCEPT TABLES ...] Exclut certaines tables lors de la sauvegarde d’une base de données ALL Sauvegarde/restaure tout (toutes les bases de données, tables, etc.). Avant la version 23.4 de ClickHouse, ALL ne s’appliquait qu’à la commande RESTORE . [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] Exclut certaines tables ou bases de données lors de l’utilisation de ALL [ON CLUSTER 'cluster_name'] Exécute la sauvegarde/restauration sur l’ensemble d’un cluster ClickHouse TO|FROM Direction : TO pour la destination de sauvegarde, FROM pour la source de restauration File('<path>/<filename>') Stocke dans/restaure depuis le système de fichiers local Disk('<disk_name>', '<path>/') Stocke sur/restaure depuis un disque configuré S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>') Stocke sur/restaure depuis Amazon S3 ou un stockage compatible S3 [SETTINGS ...] Voir ci-dessous pour la liste complète des paramètres [ASYNC] Exécute l’opération de manière asynchrone (renvoie immédiatement un ID que vous pouvez surveiller)

Paramètres génériques de sauvegarde/restauration

Paramètre Description Valeur par défaut id Identifiant de l’opération de sauvegarde ou de restauration ; un UUID généré aléatoirement est utilisé s’il n’est pas spécifié. S’il existe déjà une opération en cours avec le même identifiant, une exception est levée. compression_method Spécifie la méthode de compression de la sauvegarde. Voir la section “codecs de compression des colonnes” compression_level Définit le niveau de compression de la sauvegarde password Mot de passe de l’archive de sauvegarde. Uniquement pris en charge pour les archives ZIP ( .zip , .zipx ). base_backup La destination de la sauvegarde de base utilisée pour les sauvegardes incrémentielles. Par exemple : Disk('backups', '1.zip') use_same_password_for_base_backup Indique si l’archive de sauvegarde de base doit hériter du mot de passe de la requête. structure_only Si ce paramètre est activé, seules les instructions CREATE sont sauvegardées ou restaurées, sans les données de la table. storage_policy Politique de stockage des tables en cours de restauration. Voir “utilisation de plusieurs périphériques bloc pour le stockage des données. Applicable uniquement à la commande RESTORE . S’applique uniquement aux tables utilisant un moteur de la famille MergeTree . allow_non_empty_tables Permet à RESTORE TABLE d’insérer des données dans des tables non vides. Les données déjà présentes dans la table seront alors mélangées à celles extraites de la sauvegarde. Ce paramètre peut donc entraîner une duplication des données dans la table ; à utiliser avec prudence. 0 backup_restore_keeper_max_retries Nombre maximal de tentatives pour les opérations [Zoo]Keeper au cours d’une opération BACKUP ou RESTORE. Il doit être suffisamment élevé pour que l’ensemble de l’opération n’échoue pas en raison d’une défaillance temporaire de [Zoo]Keeper. 1000 backup_restore_keeper_retry_initial_backoff_ms Délai de backoff initial pour les opérations [Zoo]Keeper pendant une sauvegarde ou une restauration 100 backup_restore_keeper_retry_max_backoff_ms Délai de backoff maximal pour les opérations [Zoo]Keeper pendant une sauvegarde ou une restauration 5000 backup_restore_failure_after_host_disconnected_for_seconds Si, lors d’une opération BACKUP ON CLUSTER ou RESTORE ON CLUSTER , un hôte ne recrée pas son nœud éphémère ‘alive’ dans ZooKeeper pendant cette durée, l’ensemble de la sauvegarde ou de la restauration est considéré comme ayant échoué. Cette valeur doit être supérieure à tout délai raisonnable nécessaire à un hôte pour se reconnecter à ZooKeeper après une défaillance. Zéro signifie illimité. 3600 backup_restore_keeper_max_retries_while_initializing Nombre maximal de tentatives pour les opérations [Zoo]Keeper lors de l’initialisation d’une opération BACKUP ON CLUSTER ou RESTORE ON CLUSTER . 20 backup_restore_keeper_max_retries_while_handling_error Nombre maximal de tentatives pour les opérations [Zoo]Keeper lors de la gestion d’une erreur survenant pendant une opération BACKUP ON CLUSTER ou RESTORE ON CLUSTER . 20 backup_restore_finish_timeout_after_error_sec Durée pendant laquelle l’initiateur doit attendre que les autres hôtes réagissent au nœud ‘error’ et arrêtent leur travail sur l’opération BACKUP ON CLUSTER ou RESTORE ON CLUSTER en cours. 180 backup_restore_keeper_value_max_size Taille maximale des données d’un nœud [Zoo]Keeper pendant une sauvegarde 1048576 backup_restore_batch_size_for_keeper_multi Taille maximale du batch pour une requête multiple vers [Zoo]Keeper lors d’une sauvegarde ou d’une restauration 1000 backup_restore_batch_size_for_keeper_multiread Taille maximale du batch pour une requête de lecture multiple vers [Zoo]Keeper lors d’une sauvegarde ou d’une restauration 10000 backup_restore_keeper_fault_injection_probability Probabilité approximative d’échec d’une requête Keeper lors d’une sauvegarde ou d’une restauration. La valeur doit être comprise dans l’intervalle [0.0f, 1.0f] 0 backup_restore_keeper_fault_injection_seed 0 pour une valeur d’initialisation aléatoire, sinon la valeur du paramètre 0 backup_restore_s3_retry_attempts Paramètre pour Aws::Client::RetryStrategy ; Aws::Client gère lui-même les tentatives de nouvelle exécution, 0 signifie aucune tentative. S’applique uniquement à la sauvegarde/restauration. 1000 max_backup_bandwidth Vitesse de lecture maximale en octets par seconde pour une sauvegarde donnée sur le serveur. Zéro signifie illimité. 0 max_backups_io_thread_pool_size ClickHouse utilise des threads du pool de threads IO des sauvegardes pour effectuer les opérations IO des sauvegardes S3. max_backups_io_thread_pool_size limite le nombre maximal de threads dans le pool. 1000 max_backups_io_thread_pool_free_size Si le nombre de threads inactifs dans le Backups IO Thread pool dépasse max_backup_io_thread_pool_free_size , ClickHouse libère les ressources occupées par ces threads et réduit la taille du pool. Des threads pourront être recréés si nécessaire. 0 backups_io_thread_pool_queue_size Le nombre maximal de jobs pouvant être planifiés dans le pool de threads d’E/S des sauvegardes. Il est recommandé de laisser cette file d’attente illimitée en raison du fonctionnement actuel des sauvegardes S3. Remarque : une valeur de 0 (par défaut) signifie qu’elle est illimitée. 0 backup_threads Le nombre maximal de threads utilisés pour exécuter les requêtes BACKUP . max_backup_bandwidth_for_server La vitesse de lecture maximale, en octets par seconde, pour toutes les sauvegardes sur le serveur. Zéro signifie aucune limite. 0 shutdown_wait_backups_and_restores Si cette option est définie sur true, ClickHouse attendra la fin des sauvegardes et restaurations en cours avant de s’arrêter. 1

Paramètres spécifiques à S3

Paramètre Description Valeur par défaut use_same_s3_credentials_for_base_backup Indique si la sauvegarde de base vers S3 doit hériter des identifiants de la requête. Fonctionne uniquement avec S3 . s3_storage_class Classe de stockage utilisée pour la sauvegarde S3. Par exemple : STANDARD

Paramètres spécifiques à Azure

Paramètre Description Valeur par défaut azure_attempt_to_create_container Lors de l’utilisation d’Azure Blob Storage, indique s’il faut essayer de créer le conteneur spécifié s’il n’existe pas. true

​ Administration et dépannage

La commande de sauvegarde renvoie un id et un status , et cet id peut être utilisé pour obtenir l’état de la sauvegarde. C’est très utile pour suivre l’avancement de sauvegardes ASYNC de longue durée. L’exemple ci-dessous montre un échec survenu lors d’une tentative d’écrasement d’un fichier de sauvegarde existant :

BACKUP TABLE helloworld . my_first_table TO Disk ( 'backups' , '1.zip' ) ASYNC

┌─id───────────────────────────────────┬─status──────────┐ │ 7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52 │ CREATING_BACKUP │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.

SELECT * FROM system . backups WHERE id = '7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52' FORMAT Vertical

Row 1: ────── id: 7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52 name: Disk('backups', '1.zip') status: BACKUP_FAILED num_files: 0 uncompressed_size: 0 compressed_size: 0 error: Code: 598. DB::Exception: Backup Disk('backups', '1.zip') already exists. (BACKUP_ALREADY_EXISTS) (version 22.8.2.11 (official build)) start_time: 2022-08-30 09:21:46 end_time: 2022-08-30 09:21:46 1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

Outre la table system.backups , toutes les opérations de sauvegarde et de restauration sont également consignées dans la table de journalisation système system.backup_log

SELECT * FROM system . backup_log WHERE id = '7678b0b3-f519-4e6e-811f-5a0781a4eb52' ORDER BY event_time_microseconds ASC FORMAT Vertical