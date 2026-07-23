Un utilitaire offrant des opérations de type système de fichiers sur les disques ClickHouse. Il peut fonctionner en mode interactif ou non interactif.

​ Options globales du programme

--config-file, -C — chemin vers la config ClickHouse ; valeur par défaut : /etc/clickhouse-server/config.xml .

— chemin vers la config ClickHouse ; valeur par défaut : . --save-logs — consigner la progression des commandes invoquées dans /var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log .

— consigner la progression des commandes invoquées dans . --log-level — type d’événements à consigner ; valeur par défaut : none .

— type d’événements à consigner ; valeur par défaut : . --disk — disque à utiliser pour les commandes mkdir, move, read, write, remove . Valeur par défaut : default .

— disque à utiliser pour les commandes . Valeur par défaut : . --query, -q — requête unique pouvant être exécutée sans lancer le mode interactif

— requête unique pouvant être exécutée sans lancer le mode interactif --help, -h — afficher toutes les options et commandes avec leur description

​ Initialisation différée

Tous les disques disponibles dans la configuration sont initialisés de manière différée. Cela signifie que l’objet correspondant à un disque n’est initialisé que lorsque ce disque est utilisé dans une commande. Cela permet de rendre l’utilitaire plus robuste et d’éviter de solliciter des disques décrits dans la configuration mais non utilisés par l’utilisateur, qui pourraient échouer lors de l’initialisation. Cependant, un disque doit être initialisé au démarrage de clickhouse-disks. Ce disque est spécifié à l’aide du paramètre --disk en ligne de commande (valeur par défaut : default ).

​ Disques par défaut

Après le lancement, deux disques non spécifiés dans la configuration sont disponibles pour l’initialisation.

Disque local : ce disque est conçu pour reproduire le système de fichiers local depuis lequel l’utilitaire clickhouse-disks a été lancé. Son chemin initial est le répertoire depuis lequel clickhouse-disks a été démarré, et il est monté à la racine du système de fichiers. Disque default : ce disque est monté sur le système de fichiers local dans le répertoire spécifié par le paramètre clickhouse/path de la configuration (la valeur par défaut est /var/lib/clickhouse ). Son chemin initial est défini sur / .

​ État de clickhouse-disks

Pour chaque disque ajouté, l’utilitaire stocke le répertoire courant (comme dans un système de fichiers classique). L’utilisateur peut modifier le répertoire courant et basculer d’un disque à l’autre.

L’état est indiqué dans une invite “ disk_name : path_name ”

Dans ce fichier de documentation, tous les arguments positionnels obligatoires sont notés <parameter> , et les arguments nommés sont notés [--parameter value] . Tous les paramètres positionnels peuvent également être indiqués sous forme de paramètres nommés avec le nom correspondant.