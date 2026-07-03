ou
$ clickhouse-benchmark --query ["single query"] [keys]
ou
$ echo "single query" | clickhouse-benchmark [keys]
Si vous voulez envoyer plusieurs requêtes, créez un fichier texte et placez chaque requête sur une ligne distincte dans ce fichier. Par exemple :
$ clickhouse-benchmark [keys] <<< "single query"
Passez ensuite ce fichier via l’entrée standard de
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000;
SELECT 1;
clickhouse-benchmark :
clickhouse-benchmark [keys] < queries_file;
Options en ligne de commande
--query=QUERY— Requête à exécuter. Si ce paramètre n’est pas fourni,
clickhouse-benchmarklira les requêtes depuis l’entrée standard.
--query_id=ID— ID de requête.
--query_id_prefix=ID_PREFIX— Préfixe d’ID de requête.
--queries-format=FORMAT— Format des requêtes lues depuis l’entrée standard. Valeurs possibles :
tsv(par défaut, une requête par ligne avec les tabulations échappées) et
script(analyse l’entrée comme un script contenant plusieurs requêtes séparées par des points-virgules). Limitation de
script: les requêtes
INSERT ... FORMATdoivent tenir sur une seule ligne.
-c N,
--concurrency=N— Nombre de requêtes que
clickhouse-benchmarkenvoie simultanément. Valeur par défaut : 1.
-C N,
--max_concurrency=N— Augmente progressivement le nombre de requêtes parallèles jusqu’à la valeur spécifiée, en produisant un rapport pour chaque niveau de concurrence.
--precise— Active des rapports précis par intervalle avec des métriques pondérées.
-d N,
--delay=N— Intervalle en secondes entre les rapports intermédiaires (pour désactiver les rapports, définissez cette valeur sur 0). Valeur par défaut : 1.
-h HOST,
--host=HOST— Hôte du serveur. Valeur par défaut :
localhost. Pour le mode de comparaison, vous pouvez utiliser plusieurs clés
-h.
-i N,
--iterations=N— Nombre total de requêtes. Valeur par défaut : 0 (répéter indéfiniment).
-r,
--randomize— Exécute les requêtes dans un ordre aléatoire s’il y a plus d’une requête en entrée.
-s,
--secure— Utilise une connexion
TLS.
-t N,
--timelimit=N— Limite de temps en secondes.
clickhouse-benchmarkcesse d’envoyer des requêtes lorsque la limite de temps spécifiée est atteinte. Valeur par défaut : 0 (limite de temps désactivée).
--port=N— Port du serveur. Valeur par défaut : 9000. Pour le mode de comparaison, vous pouvez utiliser plusieurs clés
--port.
--confidence=N— Niveau de confiance pour le t-test. Valeurs possibles : 0 (80 %), 1 (90 %), 2 (95 %), 3 (98 %), 4 (99 %), 5 (99,5 %). Valeur par défaut : 5. Dans le mode de comparaison,
clickhouse-benchmarkeffectue le test t de Student indépendant à deux échantillons afin de déterminer si les deux distributions ne diffèrent pas au niveau de confiance sélectionné.
--cumulative— Affiche des données cumulées au lieu des données par intervalle.
--database=DATABASE_NAME— Nom de la base de données ClickHouse. Valeur par défaut :
default.
--user=USERNAME— Nom d’utilisateur ClickHouse. Valeur par défaut :
default.
--password=PSWD— Mot de passe de l’utilisateur ClickHouse. Valeur par défaut : chaîne vide.
--stacktrace— Affichage des traces de pile. Lorsque cette clé est définie,
clickhouse-benchmarkaffiche les traces de pile des exceptions.
--stage=WORD— Étape du traitement de la requête sur le serveur. ClickHouse arrête le traitement de la requête et renvoie une réponse à
clickhouse-benchmarkà l’étape spécifiée. Valeurs possibles :
complete,
fetch_columns,
with_mergeable_state. Valeur par défaut :
complete.
--roundrobin— Au lieu de comparer les requêtes pour différents
--host/
--port, sélectionnez simplement un
--host/
--portaléatoire pour chaque requête et envoyez-lui la requête.
--reconnect=N— Contrôle le comportement de reconnexion. Valeurs possibles : 0 (ne jamais se reconnecter), 1 (se reconnecter pour chaque requête) ou N (se reconnecter après chaque N requêtes). Valeur par défaut : 0.
--max-consecutive-errors=N— Nombre d’erreurs consécutives autorisées. Valeur par défaut : 0.
--ignore-error,
--continue_on_errors— Continue le test même si certaines requêtes ont échoué.
--client-side-time— Affiche le temps incluant la communication réseau au lieu du temps côté serveur ; notez que, pour les versions du serveur antérieures à 22.8, le temps affiché est toujours le temps côté client.
--proto-caps— Active/désactive le chunking lors du transfert des données. Choix possibles (séparés par des virgules) :
chunked_optional,
notchunked,
notchunked_optional,
send_chunked,
send_chunked_optional,
send_notchunked,
send_notchunked_optional,
recv_chunked,
recv_chunked_optional,
recv_notchunked,
recv_notchunked_optional. Valeur par défaut :
notchunked.
--help— Affiche le message d’aide.
--verbose— Augmente le niveau de détail du message d’aide.
--<session setting name>= SETTING_VALUE. Par exemple,
--max_memory_usage=1048576.
Le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’hôte peuvent être définis à l’aide des variables d’environnement
Options des variables d’environnement
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_PASSWORD et
CLICKHOUSE_HOST.
Les arguments de ligne de commande
--user,
--password ou
--host sont prioritaires sur les variables d’environnement.
Par défaut,
Sortie
clickhouse-benchmark génère un rapport à chaque intervalle
--delay.
Exemple de rapport :
Dans le rapport, vous trouverez :
Queries executed: 10.
localhost:9000, queries 10, QPS: 6.772, RPS: 67904487.440, MiB/s: 518.070, result RPS: 67721584.984, result MiB/s: 516.675.
0.000% 0.145 sec.
10.000% 0.146 sec.
20.000% 0.146 sec.
30.000% 0.146 sec.
40.000% 0.147 sec.
50.000% 0.148 sec.
60.000% 0.148 sec.
70.000% 0.148 sec.
80.000% 0.149 sec.
90.000% 0.150 sec.
95.000% 0.150 sec.
99.000% 0.150 sec.
99.900% 0.150 sec.
99.990% 0.150 sec.
-
Le nombre de requêtes dans le champ
Queries executed:.
-
Une chaîne d’état contenant, dans l’ordre :
- L’endpoint du serveur ClickHouse.
- Le nombre de requêtes traitées.
- QPS : le nombre de requêtes exécutées par le serveur par seconde sur une période spécifiée dans l’argument
--delay.
- RPS : le nombre de lignes lues par le serveur par seconde sur une période spécifiée dans l’argument
--delay.
- MiB/s : le nombre de mébioctets lus par le serveur par seconde sur une période spécifiée dans l’argument
--delay.
- RPS de résultat : le nombre de lignes renvoyées par le serveur dans le résultat d’une requête par seconde sur une période spécifiée dans l’argument
--delay.
- MiB/s de résultat. Le nombre de mébioctets renvoyés par le serveur dans le résultat d’une requête par seconde sur une période spécifiée dans l’argument
--delay.
- Les percentiles des temps d’exécution des requêtes.
Mode de comparaison
clickhouse-benchmark peut comparer les performances de deux serveurs ClickHouse en fonctionnement.
Pour utiliser le mode de comparaison, indiquez les endpoints des deux serveurs à l’aide de deux paires de clés
--host,
--port. Les clés sont associées selon leur position dans la liste des arguments : le premier
--host correspond au premier
--port, et ainsi de suite.
clickhouse-benchmark établit des connexions avec les deux serveurs, puis envoie des requêtes. Chaque requête est adressée à un serveur sélectionné aléatoirement. Les résultats sont affichés dans un tableau.
Exemple
$ echo "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000 OFFSET 10000000" | clickhouse-benchmark --host=localhost --port=9001 --host=localhost --port=9000 -i 10
Loaded 1 queries.
Queries executed: 5.
localhost:9001, queries 2, QPS: 3.764, RPS: 75446929.370, MiB/s: 575.614, result RPS: 37639659.982, result MiB/s: 287.168.
localhost:9000, queries 3, QPS: 3.815, RPS: 76466659.385, MiB/s: 583.394, result RPS: 38148392.297, result MiB/s: 291.049.
0.000% 0.258 sec. 0.250 sec.
10.000% 0.258 sec. 0.250 sec.
20.000% 0.258 sec. 0.250 sec.
30.000% 0.258 sec. 0.267 sec.
40.000% 0.258 sec. 0.267 sec.
50.000% 0.273 sec. 0.267 sec.
60.000% 0.273 sec. 0.267 sec.
70.000% 0.273 sec. 0.267 sec.
80.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
90.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
95.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
99.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
99.900% 0.273 sec. 0.269 sec.
99.990% 0.273 sec. 0.269 sec.
No difference proven at 99.5% confidence