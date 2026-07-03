Se connecte à un serveur ClickHouse et envoie à plusieurs reprises les requêtes spécifiées.

Syntaxe

$ clickhouse-benchmark --query [ "single query" ] [keys]

ou

$ echo "single query" | clickhouse-benchmark [keys]

ou

$ clickhouse-benchmark [keys] <<< "single query"

Si vous voulez envoyer plusieurs requêtes, créez un fichier texte et placez chaque requête sur une ligne distincte dans ce fichier. Par exemple :

SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10000000 ; SELECT 1 ;

Passez ensuite ce fichier via l’entrée standard de clickhouse-benchmark :

clickhouse-benchmark [keys] < queries_file;

​ Options en ligne de commande

--query=QUERY — Requête à exécuter. Si ce paramètre n’est pas fourni, clickhouse-benchmark lira les requêtes depuis l’entrée standard.

— Requête à exécuter. Si ce paramètre n’est pas fourni, lira les requêtes depuis l’entrée standard. --query_id=ID — ID de requête.

— ID de requête. --query_id_prefix=ID_PREFIX — Préfixe d’ID de requête.

— Préfixe d’ID de requête. --queries-format=FORMAT — Format des requêtes lues depuis l’entrée standard. Valeurs possibles : tsv (par défaut, une requête par ligne avec les tabulations échappées) et script (analyse l’entrée comme un script contenant plusieurs requêtes séparées par des points-virgules). Limitation de script : les requêtes INSERT ... FORMAT doivent tenir sur une seule ligne.

— Format des requêtes lues depuis l’entrée standard. Valeurs possibles : (par défaut, une requête par ligne avec les tabulations échappées) et (analyse l’entrée comme un script contenant plusieurs requêtes séparées par des points-virgules). Limitation de : les requêtes doivent tenir sur une seule ligne. -c N , --concurrency=N — Nombre de requêtes que clickhouse-benchmark envoie simultanément. Valeur par défaut : 1.

, — Nombre de requêtes que envoie simultanément. Valeur par défaut : 1. -C N , --max_concurrency=N — Augmente progressivement le nombre de requêtes parallèles jusqu’à la valeur spécifiée, en produisant un rapport pour chaque niveau de concurrence.

, — Augmente progressivement le nombre de requêtes parallèles jusqu’à la valeur spécifiée, en produisant un rapport pour chaque niveau de concurrence. --precise — Active des rapports précis par intervalle avec des métriques pondérées.

— Active des rapports précis par intervalle avec des métriques pondérées. -d N , --delay=N — Intervalle en secondes entre les rapports intermédiaires (pour désactiver les rapports, définissez cette valeur sur 0). Valeur par défaut : 1.

, — Intervalle en secondes entre les rapports intermédiaires (pour désactiver les rapports, définissez cette valeur sur 0). Valeur par défaut : 1. -h HOST , --host=HOST — Hôte du serveur. Valeur par défaut : localhost . Pour le mode de comparaison, vous pouvez utiliser plusieurs clés -h .

, — Hôte du serveur. Valeur par défaut : . Pour le mode de comparaison, vous pouvez utiliser plusieurs clés . -i N , --iterations=N — Nombre total de requêtes. Valeur par défaut : 0 (répéter indéfiniment).

, — Nombre total de requêtes. Valeur par défaut : 0 (répéter indéfiniment). -r , --randomize — Exécute les requêtes dans un ordre aléatoire s’il y a plus d’une requête en entrée.

, — Exécute les requêtes dans un ordre aléatoire s’il y a plus d’une requête en entrée. -s , --secure — Utilise une connexion TLS .

, — Utilise une connexion . -t N , --timelimit=N — Limite de temps en secondes. clickhouse-benchmark cesse d’envoyer des requêtes lorsque la limite de temps spécifiée est atteinte. Valeur par défaut : 0 (limite de temps désactivée).

, — Limite de temps en secondes. cesse d’envoyer des requêtes lorsque la limite de temps spécifiée est atteinte. Valeur par défaut : 0 (limite de temps désactivée). --port=N — Port du serveur. Valeur par défaut : 9000. Pour le mode de comparaison, vous pouvez utiliser plusieurs clés --port .

— Port du serveur. Valeur par défaut : 9000. Pour le mode de comparaison, vous pouvez utiliser plusieurs clés . --confidence=N — Niveau de confiance pour le t-test. Valeurs possibles : 0 (80 %), 1 (90 %), 2 (95 %), 3 (98 %), 4 (99 %), 5 (99,5 %). Valeur par défaut : 5. Dans le mode de comparaison, clickhouse-benchmark effectue le test t de Student indépendant à deux échantillons afin de déterminer si les deux distributions ne diffèrent pas au niveau de confiance sélectionné.

— Niveau de confiance pour le t-test. Valeurs possibles : 0 (80 %), 1 (90 %), 2 (95 %), 3 (98 %), 4 (99 %), 5 (99,5 %). Valeur par défaut : 5. Dans le mode de comparaison, effectue le test t de Student indépendant à deux échantillons afin de déterminer si les deux distributions ne diffèrent pas au niveau de confiance sélectionné. --cumulative — Affiche des données cumulées au lieu des données par intervalle.

— Affiche des données cumulées au lieu des données par intervalle. --database=DATABASE_NAME — Nom de la base de données ClickHouse. Valeur par défaut : default .

— Nom de la base de données ClickHouse. Valeur par défaut : . --user=USERNAME — Nom d’utilisateur ClickHouse. Valeur par défaut : default .

— Nom d’utilisateur ClickHouse. Valeur par défaut : . --password=PSWD — Mot de passe de l’utilisateur ClickHouse. Valeur par défaut : chaîne vide.

— Mot de passe de l’utilisateur ClickHouse. Valeur par défaut : chaîne vide. --stacktrace — Affichage des traces de pile. Lorsque cette clé est définie, clickhouse-benchmark affiche les traces de pile des exceptions.

— Affichage des traces de pile. Lorsque cette clé est définie, affiche les traces de pile des exceptions. --stage=WORD — Étape du traitement de la requête sur le serveur. ClickHouse arrête le traitement de la requête et renvoie une réponse à clickhouse-benchmark à l’étape spécifiée. Valeurs possibles : complete , fetch_columns , with_mergeable_state . Valeur par défaut : complete .

— Étape du traitement de la requête sur le serveur. ClickHouse arrête le traitement de la requête et renvoie une réponse à à l’étape spécifiée. Valeurs possibles : , , . Valeur par défaut : . --roundrobin — Au lieu de comparer les requêtes pour différents --host / --port , sélectionnez simplement un --host / --port aléatoire pour chaque requête et envoyez-lui la requête.

— Au lieu de comparer les requêtes pour différents / , sélectionnez simplement un / aléatoire pour chaque requête et envoyez-lui la requête. --reconnect=N — Contrôle le comportement de reconnexion. Valeurs possibles : 0 (ne jamais se reconnecter), 1 (se reconnecter pour chaque requête) ou N (se reconnecter après chaque N requêtes). Valeur par défaut : 0.

— Contrôle le comportement de reconnexion. Valeurs possibles : 0 (ne jamais se reconnecter), 1 (se reconnecter pour chaque requête) ou N (se reconnecter après chaque N requêtes). Valeur par défaut : 0. --max-consecutive-errors=N — Nombre d’erreurs consécutives autorisées. Valeur par défaut : 0.

— Nombre d’erreurs consécutives autorisées. Valeur par défaut : 0. --ignore-error , --continue_on_errors — Continue le test même si certaines requêtes ont échoué.

, — Continue le test même si certaines requêtes ont échoué. --client-side-time — Affiche le temps incluant la communication réseau au lieu du temps côté serveur ; notez que, pour les versions du serveur antérieures à 22.8, le temps affiché est toujours le temps côté client.

— Affiche le temps incluant la communication réseau au lieu du temps côté serveur ; notez que, pour les versions du serveur antérieures à 22.8, le temps affiché est toujours le temps côté client. --proto-caps — Active/désactive le chunking lors du transfert des données. Choix possibles (séparés par des virgules) : chunked_optional , notchunked , notchunked_optional , send_chunked , send_chunked_optional , send_notchunked , send_notchunked_optional , recv_chunked , recv_chunked_optional , recv_notchunked , recv_notchunked_optional . Valeur par défaut : notchunked .

— Active/désactive le chunking lors du transfert des données. Choix possibles (séparés par des virgules) : , , , , , , , , , , . Valeur par défaut : . --help — Affiche le message d’aide.

— Affiche le message d’aide. --verbose — Augmente le niveau de détail du message d’aide.

--<session setting name>= SETTING_VALUE . Par exemple, --max_memory_usage=1048576 . Si vous souhaitez appliquer certains paramètres aux requêtes, indiquez-les sous la forme d’une clé. Par exemple,

​ Options des variables d’environnement

Le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’hôte peuvent être définis à l’aide des variables d’environnement CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_PASSWORD et CLICKHOUSE_HOST . Les arguments de ligne de commande --user , --password ou --host sont prioritaires sur les variables d’environnement.

Par défaut, clickhouse-benchmark génère un rapport à chaque intervalle --delay .

Exemple de rapport :

Queries executed: 10. localhost:9000, queries 10, QPS: 6.772, RPS: 67904487.440, MiB/s: 518.070, result RPS: 67721584.984, result MiB/s: 516.675. 0.000% 0.145 sec. 10.000% 0.146 sec. 20.000% 0.146 sec. 30.000% 0.146 sec. 40.000% 0.147 sec. 50.000% 0.148 sec. 60.000% 0.148 sec. 70.000% 0.148 sec. 80.000% 0.149 sec. 90.000% 0.150 sec. 95.000% 0.150 sec. 99.000% 0.150 sec. 99.900% 0.150 sec. 99.990% 0.150 sec.

Dans le rapport, vous trouverez :

Le nombre de requêtes dans le champ Queries executed: .

Une chaîne d’état contenant, dans l’ordre : L’endpoint du serveur ClickHouse. Le nombre de requêtes traitées. QPS : le nombre de requêtes exécutées par le serveur par seconde sur une période spécifiée dans l’argument --delay . RPS : le nombre de lignes lues par le serveur par seconde sur une période spécifiée dans l’argument --delay . MiB/s : le nombre de mébioctets lus par le serveur par seconde sur une période spécifiée dans l’argument --delay . RPS de résultat : le nombre de lignes renvoyées par le serveur dans le résultat d’une requête par seconde sur une période spécifiée dans l’argument --delay . MiB/s de résultat. Le nombre de mébioctets renvoyés par le serveur dans le résultat d’une requête par seconde sur une période spécifiée dans l’argument --delay .

Les percentiles des temps d’exécution des requêtes.

​ Mode de comparaison

clickhouse-benchmark peut comparer les performances de deux serveurs ClickHouse en fonctionnement.

Pour utiliser le mode de comparaison, indiquez les endpoints des deux serveurs à l’aide de deux paires de clés --host , --port . Les clés sont associées selon leur position dans la liste des arguments : le premier --host correspond au premier --port , et ainsi de suite. clickhouse-benchmark établit des connexions avec les deux serveurs, puis envoie des requêtes. Chaque requête est adressée à un serveur sélectionné aléatoirement. Les résultats sont affichés dans un tableau.

$ echo "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000 OFFSET 10000000" | clickhouse-benchmark --host=localhost --port=9001 --host=localhost --port=9000 -i 10