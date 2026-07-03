Une application cliente permettant d’interagir avec ClickHouse Keeper via son protocole natif.

-q QUERY , --query=QUERY — Requête à exécuter. Si ce paramètre n’est pas fourni, clickhouse-keeper-client démarrera en mode interactif.

, — Requête à exécuter. Si ce paramètre n’est pas fourni, démarrera en mode interactif. -h HOST , --host=HOST — Hôte du serveur. Valeur par défaut : localhost .

, — Hôte du serveur. Valeur par défaut : . -p N , --port=N — Port du serveur. Valeur par défaut : 9181

, — Port du serveur. Valeur par défaut : 9181 -c FILE_PATH , --config-file=FILE_PATH — Définit le chemin du fichier de configuration à utiliser pour récupérer la chaîne de connexion. Valeur par défaut : config.xml .

, — Définit le chemin du fichier de configuration à utiliser pour récupérer la chaîne de connexion. Valeur par défaut : . --password=PASSWORD — Mot de passe pour l’authentification. Peut également être défini via la variable d’environnement CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD ou dans le fichier de configuration XML sous <zookeeper><password> .

— Mot de passe pour l’authentification. Peut également être défini via la variable d’environnement ou dans le fichier de configuration XML sous . --identity=IDENTITY — Identité pour le schéma d’authentification digest . Peut également être définie via la variable d’environnement CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY ou dans le fichier de configuration XML sous <zookeeper><identity> .

— Identité pour le schéma d’authentification . Peut également être définie via la variable d’environnement ou dans le fichier de configuration XML sous . --connection-timeout=TIMEOUT — Définit le délai d’expiration de connexion en secondes. Valeur par défaut : 10s.

— Définit le délai d’expiration de connexion en secondes. Valeur par défaut : 10s. --session-timeout=TIMEOUT — Définit le délai d’expiration de session en secondes. Valeur par défaut : 10s.

— Définit le délai d’expiration de session en secondes. Valeur par défaut : 10s. --operation-timeout=TIMEOUT — Définit le délai d’expiration de l’opération en secondes. Valeur par défaut : 10s.

— Définit le délai d’expiration de l’opération en secondes. Valeur par défaut : 10s. --history-file=FILE_PATH — Définit le chemin du fichier d’historique. Valeur par défaut : ~/.keeper-client-history .

— Définit le chemin du fichier d’historique. Valeur par défaut : . --log-level=LEVEL — Définit le niveau de journalisation. Valeur par défaut : information .

— Définit le niveau de journalisation. Valeur par défaut : . --no-confirmation — Si défini, ne demandera pas de confirmation pour plusieurs commandes. Valeur par défaut : false en mode interactif et true pour la requête

— Si défini, ne demandera pas de confirmation pour plusieurs commandes. Valeur par défaut : en mode interactif et pour la requête --help — Affiche le message d’aide.

CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD — Utilisée comme mot de passe par défaut si --password n’est pas indiqué sur la ligne de commande.

— Utilisée comme mot de passe par défaut si n’est pas indiqué sur la ligne de commande. CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY — Utilisée comme identité par défaut si --identity n’est pas indiqué sur la ligne de commande.

Lors de la connexion à un serveur Keeper qui nécessite une authentification, le mot de passe est déterminé selon l’ordre de priorité suivant (la première correspondance l’emporte) :

argument de ligne de commande --password variable d’environnement CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD <zookeeper><password> dans le fichier de configuration XML spécifié par --config-file

Le même ordre de priorité s’applique à --identity / CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY / <zookeeper><identity> .

Exemple de fichier de configuration XML avec les paramètres d’authentification :

< clickhouse > < zookeeper > < password > secret </ password > < node index = "1" > < host > localhost </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > </ clickhouse >

./clickhouse-keeper-client -h localhost -p 9181 --connection-timeout 30 --session-timeout 30 --operation-timeout 30 Connected to ZooKeeper at [::1]:9181 with session_id 137 / : ) ls keeper foo bar / : ) cd 'keeper' /keeper : ) ls api_version /keeper : ) cd 'api_version' /keeper/api_version : ) ls /keeper/api_version : ) cd 'xyz' Path /keeper/api_version/xyz does not exist /keeper/api_version : ) cd ../../ / : ) ls keeper foo bar / : ) get 'keeper/api_version' 2