Options
-q QUERY,
--query=QUERY— Requête à exécuter. Si ce paramètre n’est pas fourni,
clickhouse-keeper-clientdémarrera en mode interactif.
-h HOST,
--host=HOST— Hôte du serveur. Valeur par défaut :
localhost.
-p N,
--port=N— Port du serveur. Valeur par défaut : 9181
-c FILE_PATH,
--config-file=FILE_PATH— Définit le chemin du fichier de configuration à utiliser pour récupérer la chaîne de connexion. Valeur par défaut :
config.xml.
--password=PASSWORD— Mot de passe pour l’authentification. Peut également être défini via la variable d’environnement
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORDou dans le fichier de configuration XML sous
<zookeeper><password>.
--identity=IDENTITY— Identité pour le schéma d’authentification
digest. Peut également être définie via la variable d’environnement
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITYou dans le fichier de configuration XML sous
<zookeeper><identity>.
--connection-timeout=TIMEOUT— Définit le délai d’expiration de connexion en secondes. Valeur par défaut : 10s.
--session-timeout=TIMEOUT— Définit le délai d’expiration de session en secondes. Valeur par défaut : 10s.
--operation-timeout=TIMEOUT— Définit le délai d’expiration de l’opération en secondes. Valeur par défaut : 10s.
--history-file=FILE_PATH— Définit le chemin du fichier d’historique. Valeur par défaut :
~/.keeper-client-history.
--log-level=LEVEL— Définit le niveau de journalisation. Valeur par défaut :
information.
--no-confirmation— Si défini, ne demandera pas de confirmation pour plusieurs commandes. Valeur par défaut :
falseen mode interactif et
truepour la requête
--help— Affiche le message d’aide.
Variables d’environnement
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD— Utilisée comme mot de passe par défaut si
--passwordn’est pas indiqué sur la ligne de commande.
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY— Utilisée comme identité par défaut si
--identityn’est pas indiqué sur la ligne de commande.
Lors de la connexion à un serveur Keeper qui nécessite une authentification, le mot de passe est déterminé selon l’ordre de priorité suivant (la première correspondance l’emporte) :
Authentification
- argument de ligne de commande
--password
- variable d’environnement
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD
<zookeeper><password>dans le fichier de configuration XML spécifié par
--config-file
--identity /
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY /
<zookeeper><identity>.
Exemple de fichier de configuration XML avec les paramètres d’authentification :
<clickhouse>
<zookeeper>
<password>secret</password>
<node index="1">
<host>localhost</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
Exemple
./clickhouse-keeper-client -h localhost -p 9181 --connection-timeout 30 --session-timeout 30 --operation-timeout 30
Connected to ZooKeeper at [::1]:9181 with session_id 137
/ :) ls
keeper foo bar
/ :) cd 'keeper'
/keeper :) ls
api_version
/keeper :) cd 'api_version'
/keeper/api_version :) ls
/keeper/api_version :) cd 'xyz'
Path /keeper/api_version/xyz does not exist
/keeper/api_version :) cd ../../
/ :) ls
keeper foo bar
/ :) get 'keeper/api_version'
2
Commandes
ls '[path]' [watch_id]— Liste les nœuds du chemin indiqué (par défaut : cwd). Définit éventuellement un watch sur les enfants identifié par
watch_id
cd '[path]'— Change le chemin courant (par défaut
.)
cp '<src>' '<dest>'— Copie le nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
cpr '<src>' '<dest>'— Copie le sous-arbre du nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
mv '<src>' '<dest>'— Déplace le nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
mvr '<src>' '<dest>'— Déplace le sous-arbre du nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
exists '<path>' [watch_id]— Renvoie
1si le nœud existe,
0sinon. Définit éventuellement un watch identifié par
watch_id
set '<path>' <value> [version]— Met à jour la valeur du nœud. Effectue la mise à jour uniquement si la version correspond (par défaut : -1)
create '<path>' <value> [mode]— Crée un nouveau nœud avec la valeur définie
touch '<path>'— Crée un nouveau nœud avec une chaîne vide comme valeur. Ne lève pas d’exception si le nœud existe déjà
get '<path>' [watch_id]— Renvoie la valeur du nœud. Définit éventuellement un watch sur les données identifié par
watch_id
watch <watch_id> [timeout_seconds]— Attend l’événement de watch identifié par
watch_idet affiche le type d’événement et le chemin. Si
timeout_secondsest spécifié, renvoie une erreur après le délai indiqué
rm '<path>' [version]— Supprime le nœud uniquement si la version correspond (par défaut : -1)
rmr '<path>' [limit]— Supprime récursivement le chemin si la taille du sous-arbre est inférieure à la limite. Confirmation requise (limite par défaut = 100)
flwc <command>— Exécute une commande à quatre lettres
help— Affiche ce message
get_direct_children_number '[path]'— Renvoie le nombre de nœuds enfants directs sous un chemin donné
get_all_children_number '[path]'— Renvoie le nombre total de nœuds enfants sous un chemin donné
get_stat '[path]'— Renvoie les statistiques du nœud (par défaut
.)
find_super_nodes <threshold> '[path]'— Trouve les nœuds dont le nombre d’enfants dépasse un certain seuil pour le chemin indiqué (par défaut
.)
delete_stale_backups— Supprime les nœuds ClickHouse utilisés pour des sauvegardes désormais inactives
find_big_family [path] [n]— Renvoie les n premiers nœuds ayant la plus grande famille dans le sous-arbre (chemin par défaut =
.et n = 10)
sync '<path>'— Synchronise le nœud entre les processus et le leader
reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version]— Reconfigure le cluster Keeper. Voir /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration