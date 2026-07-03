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Une application cliente permettant d’interagir avec ClickHouse Keeper via son protocole natif.

Options

  • -q QUERY, --query=QUERY — Requête à exécuter. Si ce paramètre n’est pas fourni, clickhouse-keeper-client démarrera en mode interactif.
  • -h HOST, --host=HOST — Hôte du serveur. Valeur par défaut : localhost.
  • -p N, --port=N — Port du serveur. Valeur par défaut : 9181
  • -c FILE_PATH, --config-file=FILE_PATH — Définit le chemin du fichier de configuration à utiliser pour récupérer la chaîne de connexion. Valeur par défaut : config.xml.
  • --password=PASSWORD — Mot de passe pour l’authentification. Peut également être défini via la variable d’environnement CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD ou dans le fichier de configuration XML sous <zookeeper><password>.
  • --identity=IDENTITY — Identité pour le schéma d’authentification digest. Peut également être définie via la variable d’environnement CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY ou dans le fichier de configuration XML sous <zookeeper><identity>.
  • --connection-timeout=TIMEOUT — Définit le délai d’expiration de connexion en secondes. Valeur par défaut : 10s.
  • --session-timeout=TIMEOUT — Définit le délai d’expiration de session en secondes. Valeur par défaut : 10s.
  • --operation-timeout=TIMEOUT — Définit le délai d’expiration de l’opération en secondes. Valeur par défaut : 10s.
  • --history-file=FILE_PATH — Définit le chemin du fichier d’historique. Valeur par défaut : ~/.keeper-client-history.
  • --log-level=LEVEL — Définit le niveau de journalisation. Valeur par défaut : information.
  • --no-confirmation — Si défini, ne demandera pas de confirmation pour plusieurs commandes. Valeur par défaut : false en mode interactif et true pour la requête
  • --help — Affiche le message d’aide.

Variables d’environnement

  • CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD — Utilisée comme mot de passe par défaut si --password n’est pas indiqué sur la ligne de commande.
  • CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY — Utilisée comme identité par défaut si --identity n’est pas indiqué sur la ligne de commande.

Authentification

Lors de la connexion à un serveur Keeper qui nécessite une authentification, le mot de passe est déterminé selon l’ordre de priorité suivant (la première correspondance l’emporte) :
  1. argument de ligne de commande --password
  2. variable d’environnement CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD
  3. <zookeeper><password> dans le fichier de configuration XML spécifié par --config-file
Le même ordre de priorité s’applique à --identity / CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY / <zookeeper><identity>. Exemple de fichier de configuration XML avec les paramètres d’authentification :

Exemple

Commandes

  • ls '[path]' [watch_id] — Liste les nœuds du chemin indiqué (par défaut : cwd). Définit éventuellement un watch sur les enfants identifié par watch_id
  • cd '[path]' — Change le chemin courant (par défaut .)
  • cp '<src>' '<dest>' — Copie le nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
  • cpr '<src>' '<dest>' — Copie le sous-arbre du nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
  • mv '<src>' '<dest>' — Déplace le nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
  • mvr '<src>' '<dest>' — Déplace le sous-arbre du nœud ‘src’ vers le chemin ‘dest’
  • exists '<path>' [watch_id] — Renvoie 1 si le nœud existe, 0 sinon. Définit éventuellement un watch identifié par watch_id
  • set '<path>' <value> [version] — Met à jour la valeur du nœud. Effectue la mise à jour uniquement si la version correspond (par défaut : -1)
  • create '<path>' <value> [mode] — Crée un nouveau nœud avec la valeur définie
  • touch '<path>' — Crée un nouveau nœud avec une chaîne vide comme valeur. Ne lève pas d’exception si le nœud existe déjà
  • get '<path>' [watch_id] — Renvoie la valeur du nœud. Définit éventuellement un watch sur les données identifié par watch_id
  • watch <watch_id> [timeout_seconds] — Attend l’événement de watch identifié par watch_id et affiche le type d’événement et le chemin. Si timeout_seconds est spécifié, renvoie une erreur après le délai indiqué
  • rm '<path>' [version] — Supprime le nœud uniquement si la version correspond (par défaut : -1)
  • rmr '<path>' [limit] — Supprime récursivement le chemin si la taille du sous-arbre est inférieure à la limite. Confirmation requise (limite par défaut = 100)
  • flwc <command> — Exécute une commande à quatre lettres
  • help — Affiche ce message
  • get_direct_children_number '[path]' — Renvoie le nombre de nœuds enfants directs sous un chemin donné
  • get_all_children_number '[path]' — Renvoie le nombre total de nœuds enfants sous un chemin donné
  • get_stat '[path]' — Renvoie les statistiques du nœud (par défaut .)
  • find_super_nodes <threshold> '[path]' — Trouve les nœuds dont le nombre d’enfants dépasse un certain seuil pour le chemin indiqué (par défaut .)
  • delete_stale_backups — Supprime les nœuds ClickHouse utilisés pour des sauvegardes désormais inactives
  • find_big_family [path] [n] — Renvoie les n premiers nœuds ayant la plus grande famille dans le sous-arbre (chemin par défaut = . et n = 10)
  • sync '<path>' — Synchronise le nœud entre les processus et le leader
  • reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version] — Reconfigure le cluster Keeper. Voir /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration
Dernière modification le 3 juillet 2026