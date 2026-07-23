--helpor
-h— Affiche un message d’aide.
--query— Met en forme des requêtes de toute longueur et complexité.
--hiliteor
--highlight— Ajoute une coloration syntaxique avec des séquences d’échappement ANSI pour le terminal.
--oneline— Met en forme sur une seule ligne.
--max_line_length— Met en forme sur une seule ligne les requêtes dont la longueur est inférieure à la valeur spécifiée.
--comments— Conserve les commentaires dans la sortie.
--quietor
-q— Vérifie uniquement la syntaxe, sans sortie en cas de succès.
--multiqueryor
-n— Autorise plusieurs requêtes dans le même fichier.
--obfuscate— Obfusque au lieu de mettre en forme.
--seed <string>— Seed arbitraire qui détermine le résultat de l’obfuscation.
--backslash— Ajoute un backslash à la fin de chaque ligne de la requête mise en forme. Cela peut être utile lorsque vous copiez une requête depuis le Web ou ailleurs sur plusieurs lignes et souhaitez l’exécuter en ligne de commande.
--semicolons_inline— En mode multiquery, écrit les points-virgules sur la dernière ligne de la requête au lieu de les placer sur une nouvelle ligne.
Exemples
- Mise en forme d’une requête :
Query
$ clickhouse-format --query "select number from numbers(10) where number%2 order by number desc;"
Response
SELECT number
FROM numbers(10)
WHERE number % 2
ORDER BY number DESC
- Mise en évidence et format sur une seule ligne :
Query
$ clickhouse-format --oneline --hilite <<< "SELECT sum(number) FROM numbers(5);"
Response
SELECT sum(number) FROM numbers(5)
- Requêtes multiples :
Query
$ clickhouse-format -n <<< "SELECT min(number) FROM numbers(5); SELECT max(number) FROM numbers(5);"
Response
SELECT min(number)
FROM numbers(5)
;
SELECT max(number)
FROM numbers(5)
;
- Obfuscation :
Query
$ clickhouse-format --seed Hello --obfuscate <<< "SELECT cost_first_screen BETWEEN a AND b, CASE WHEN x >= 123 THEN y ELSE NULL END;"
Même requête avec une autre chaîne de seed :
Response
SELECT treasury_mammoth_hazelnut BETWEEN nutmeg AND span, CASE WHEN chive >= 116 THEN switching ELSE ANYTHING END;
Query
$ clickhouse-format --seed World --obfuscate <<< "SELECT cost_first_screen BETWEEN a AND b, CASE WHEN x >= 123 THEN y ELSE NULL END;"
Response
SELECT horse_tape_summer BETWEEN folklore AND moccasins, CASE WHEN intestine >= 116 THEN nonconformist ELSE FORESTRY END;
- Ajout d’un backslash :
Query
$ clickhouse-format --backslash <<< "SELECT * FROM (SELECT 1 AS x UNION ALL SELECT 1 UNION DISTINCT SELECT 3);"
Response
SELECT * \
FROM \
( \
SELECT 1 AS x \
UNION ALL \
SELECT 1 \
UNION DISTINCT \
SELECT 3 \
)