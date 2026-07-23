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Permet de mettre en forme les requêtes en entrée. Options :
  • --help or-h — Affiche un message d’aide.
  • --query — Met en forme des requêtes de toute longueur et complexité.
  • --hilite or --highlight — Ajoute une coloration syntaxique avec des séquences d’échappement ANSI pour le terminal.
  • --oneline — Met en forme sur une seule ligne.
  • --max_line_length — Met en forme sur une seule ligne les requêtes dont la longueur est inférieure à la valeur spécifiée.
  • --comments — Conserve les commentaires dans la sortie.
  • --quiet or -q — Vérifie uniquement la syntaxe, sans sortie en cas de succès.
  • --multiquery or -n — Autorise plusieurs requêtes dans le même fichier.
  • --obfuscate — Obfusque au lieu de mettre en forme.
  • --seed <string> — Seed arbitraire qui détermine le résultat de l’obfuscation.
  • --backslash — Ajoute un backslash à la fin de chaque ligne de la requête mise en forme. Cela peut être utile lorsque vous copiez une requête depuis le Web ou ailleurs sur plusieurs lignes et souhaitez l’exécuter en ligne de commande.
  • --semicolons_inline — En mode multiquery, écrit les points-virgules sur la dernière ligne de la requête au lieu de les placer sur une nouvelle ligne.

Exemples

  1. Mise en forme d’une requête :
Query
Response
  1. Mise en évidence et format sur une seule ligne :
Query
Response
  1. Requêtes multiples :
Query
Response
  1. Obfuscation :
Query
Response
Même requête avec une autre chaîne de seed :
Query
Response
  1. Ajout d’un backslash :
Query
Response
Dernière modification le 23 juillet 2026