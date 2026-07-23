Un simple serveur HTTP faisant office de proxy pour le pilote ODBC. La principale motivation était les possibles segfaults ou autres défaillances dans les implémentations ODBC, qui peuvent faire planter l’ensemble du processus clickhouse-server.

Cet outil fonctionne via HTTP, et non via des pipes, de la mémoire partagée ou TCP, car :

Il est plus simple à implémenter

Il est plus simple à déboguer

jdbc-bridge peut être implémenté de la même manière

clickhouse-server utilise cet outil dans la table function odbc et StorageODBC. Cependant, il peut aussi être utilisé comme outil autonome en ligne de commande, avec les paramètres suivants dans l’URL d’une requête POST :

connection_string — chaîne de connexion ODBC.

— chaîne de connexion ODBC. sample_block — description des colonnes au format ClickHouse NamesAndTypesList, avec le nom entre backticks et le type sous forme de chaîne. Le nom et le type sont séparés par un espace, et les lignes par des sauts de ligne.

— description des colonnes au format ClickHouse NamesAndTypesList, avec le nom entre backticks et le type sous forme de chaîne. Le nom et le type sont séparés par un espace, et les lignes par des sauts de ligne. max_block_size — paramètre facultatif qui définit la taille maximale d’un seul bloc. La requête est envoyée dans le corps de la requête POST. La réponse est renvoyée au format RowBinary.