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Module Python permettant d’analyser les sauvegardes effectuées par la commande BACKUP. L’objectif principal était de pouvoir obtenir certaines informations à partir d’une sauvegarde sans avoir à la restaurer. Ce module fournit des fonctions pour
  • lister les fichiers contenus dans une sauvegarde
  • lire des fichiers depuis une sauvegarde
  • obtenir, sous une forme lisible, des informations utiles sur les bases de données, les tables et les parts contenues dans une sauvegarde
  • vérifier l’intégrité d’une sauvegarde

Exemple :

Pour d’autres exemples, consultez le test.
Dernière modification le 23 juillet 2026