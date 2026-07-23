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Cette section présente les bonnes pratiques à suivre pour tirer le meilleur parti de ClickHouse.

Choisir une clé primaire

Comment choisir une clé primaire dans ClickHouse.

Sélectionner les types de données

Comment choisir les bons types de données pour vos colonnes.

Utiliser des vues matérialisées

Déporter le calcul du moment de la requête vers celui de l’insertion grâce aux vues matérialisées.

Réduire et optimiser les JOIN

Bonnes pratiques pour utiliser les JOIN dans ClickHouse.

Choisir une clé de partitionnement

Comment choisir une clé de partitionnement.

Sélectionner une stratégie d’insertion

Comment choisir une stratégie d’insertion, notamment pour les insertions en masse et asynchrones.

Utiliser les indices de saut de données lorsque c’est pertinent

Comment et quand utiliser les indices de saut de données.

Éviter les mutations

Pourquoi il faut éviter les mutations dans ClickHouse.

Éviter OPTIMIZE FINAL

Pourquoi il faut éviter OPTIMIZE TABLE ... FINAL.

Éviter les colonnes Nullable

Pourquoi il faut éviter les colonnes Nullable dans ClickHouse.

Utiliser JSON lorsque c’est pertinent

Quand utiliser le type de données JSON.
Dernière modification le 23 juillet 2026