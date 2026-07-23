Choisir une clé primaire
Comment choisir une clé primaire dans ClickHouse.
Sélectionner les types de données
Comment choisir les bons types de données pour vos colonnes.
Utiliser des vues matérialisées
Déporter le calcul du moment de la requête vers celui de l’insertion grâce aux vues matérialisées.
Réduire et optimiser les JOIN
Bonnes pratiques pour utiliser les JOIN dans ClickHouse.
Choisir une clé de partitionnement
Comment choisir une clé de partitionnement.
Sélectionner une stratégie d’insertion
Comment choisir une stratégie d’insertion, notamment pour les insertions en masse et asynchrones.
Utiliser les indices de saut de données lorsque c’est pertinent
Comment et quand utiliser les indices de saut de données.
Éviter les mutations
Pourquoi il faut éviter les mutations dans ClickHouse.
Éviter OPTIMIZE FINAL
Pourquoi il faut éviter
OPTIMIZE TABLE ... FINAL.
Éviter les colonnes Nullable
Pourquoi il faut éviter les colonnes Nullable dans ClickHouse.
Utiliser JSON lorsque c’est pertinent
Quand utiliser le type de données
JSON.