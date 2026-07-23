clickhouse_backupview
Un module Python pour analyser les sauvegardes ClickHouse.
clickhouse-benchmark
Charge le serveur avec des requêtes et des paramètres personnalisés.
clickhouse-compressor
Compresse et décompresse les données.
clickhouse-disks
Fournit des opérations similaires à celles d’un système de fichiers sur les fichiers de différents disques ClickHouse.
clickhouse-format
Permet de formater les requêtes d’entrée.
clickhouse-keeper-client
Une application cliente pour interagir avec ClickHouse Keeper.
API HTTP de Keeper
API HTTP et tableau de bord intégré pour ClickHouse Keeper.
clickhouse-local
Permet d’exécuter des requêtes SQL sur des données sans démarrer le ClickHouse server, à la manière de
awk.
clickhouse-obfuscator
Obfusque les données.
clickhouse-odbc-bridge
Un serveur proxy pour le pilote ODBC.
clickhouse-static-files-disk-uploader
Prépare un répertoire de données pour une table basée sur le disque
web.