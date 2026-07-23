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Aperçu

Les profils de paramètres basés sur XML et les fichiers de configuration ne sont actuellement pas pris en charge dans ClickHouse Cloud. Pour spécifier des paramètres pour votre service ClickHouse Cloud, vous devez utiliser les profils de paramètres pilotés par SQL.
Voici les principaux groupes de paramètres de ClickHouse :
  • Paramètres globaux du serveur
  • Paramètres de session
  • Paramètres de requête
  • Paramètres des opérations en arrière-plan
Les paramètres globaux s’appliquent par défaut, sauf s’ils sont remplacés à des niveaux plus spécifiques. Les paramètres de session peuvent être spécifiés via des profils, la configuration des utilisateurs et des commandes SET. Les paramètres de requête peuvent être fournis via la clause SETTINGS et s’appliquent à des requêtes individuelles. Les paramètres des opérations en arrière-plan s’appliquent aux mutations, aux fusions et éventuellement à d’autres opérations exécutées de manière asynchrone en arrière-plan.

Consulter les paramètres non définis par défaut

Pour voir quels paramètres ont été modifiés par rapport à leur valeur par défaut, vous pouvez interroger la table system.settings :
Si aucun paramètre n’a été modifié par rapport à sa valeur par défaut, ClickHouse ne renverra rien. Pour vérifier la valeur d’un paramètre donné, vous pouvez spécifier le name du paramètre dans votre requête :
Ce qui renverra quelque chose comme ceci :

Pour aller plus loin

Dernière modification le 23 juillet 2026