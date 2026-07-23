Aperçu
Voici les principaux groupes de paramètres de ClickHouse :
Les profils de paramètres basés sur XML et les fichiers de configuration ne sont actuellement pas pris en charge dans ClickHouse Cloud. Pour spécifier des paramètres pour votre service ClickHouse Cloud, vous devez utiliser les profils de paramètres pilotés par SQL.
- Paramètres globaux du serveur
- Paramètres de session
- Paramètres de requête
- Paramètres des opérations en arrière-plan
Pour voir quels paramètres ont été modifiés par rapport à leur valeur par défaut, vous pouvez interroger la table
Consulter les paramètres non définis par défaut
system.settings :
Si aucun paramètre n’a été modifié par rapport à sa valeur par défaut, ClickHouse ne renverra rien. Pour vérifier la valeur d’un paramètre donné, vous pouvez spécifier le
SELECT name, value FROM system.settings WHERE changed
name du
paramètre dans votre requête :
Ce qui renverra quelque chose comme ceci :
SELECT name, value FROM system.settings WHERE name = 'max_threads'
┌─name────────┬─value───┐
│ max_threads │ auto(8) │
└─────────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
Pour aller plus loin
- Consultez les paramètres globaux du serveur pour en savoir plus sur la configuration de votre serveur ClickHouse à l’échelle du serveur.
- Consultez les paramètres de session pour en savoir plus sur la configuration de votre serveur ClickHouse au niveau de la session.
- Consultez la hiérarchie des contextes pour en savoir plus sur le traitement de la configuration dans ClickHouse.