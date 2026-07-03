Il est possible qu’une connexion TCP à ClickHouse (c’est-à-dire établie via le client en ligne de commande ) soit automatiquement fermée après un certain nombre de requêtes ou après une certaine durée. Après la déconnexion, aucune reconnexion automatique n’a lieu (sauf si elle est déclenchée par autre chose, par exemple l’envoi d’une autre requête dans le client en ligne de commande).

Les limites de connexion sont activées en définissant les paramètres du serveur tcp_close_connection_after_queries_num (pour la limite de requêtes) ou tcp_close_connection_after_queries_seconds (pour la limite de durée) sur une valeur supérieure à 0. Si les deux limites sont activées, la connexion se ferme dès que la première des deux est atteinte.

Lorsqu’une limite est atteinte et que la connexion est fermée, le client reçoit une exception TCP_CONNECTION_LIMIT_REACHED , et la requête à l’origine de la déconnexion n’est jamais traitée.

​ Limites de requêtes

En supposant que tcp_close_connection_after_queries_num soit défini sur N, la connexion autorise N requêtes réussies. Ensuite, à la requête N + 1, le client se déconnecte.

Chaque requête traitée est prise en compte dans la limite de requêtes. Ainsi, lors de la connexion d’un client en ligne de commande, il peut y avoir une requête initiale automatique d’avertissements système qui est prise en compte dans la limite.

Lorsqu’une connexion TCP est inactive (c.-à-d. n’a traité aucune requête pendant une certaine durée, spécifiée par le paramètre de session poll_interval ), le nombre de requêtes comptabilisées jusque-là est réinitialisé à 0. Cela signifie que le nombre total de requêtes sur une même connexion peut dépasser tcp_close_connection_after_queries_num en cas d’inactivité.

​ Limites de durée