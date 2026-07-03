Paramètres au niveau de la requête

Paramètres de session au niveau de la requête

Il existe plusieurs façons d’exécuter des instructions avec des paramètres spécifiques. Les paramètres sont définis en couches, et chaque couche successive redéfinit les valeurs précédentes d’un paramètre.

​ Ordre de priorité

L’ordre de priorité pour définir un paramètre est le suivant :

Appliquer un paramètre directement à un utilisateur, ou dans un profil de paramètres SQL (recommandé)

ajout d’un ou de plusieurs fichiers XML ou YAML dans /etc/clickhouse-server/users.d Paramètres de session Envoyez SET setting=value depuis la SQL Console de ClickHouse Cloud ou clickhouse client en mode interactif. De même, vous pouvez utiliser des sessions ClickHouse avec le protocole HTTP. Pour ce faire, vous devez spécifier le paramètre HTTP session_id . Paramètres de requête Au démarrage de clickhouse client en mode non interactif, définissez le paramètre de démarrage --setting=value .

en mode non interactif, définissez le paramètre de démarrage . Lorsque vous utilisez l’API HTTP, transmettez les paramètres CGI ( URL?setting_1=value&setting_2=value... ).

). Définissez les paramètres dans la clause SETTINGS de la requête SELECT. La valeur du paramètre s’applique uniquement à cette requête et revient à la valeur par défaut ou à la valeur précédente une fois la requête exécutée.

​ Rétablir un paramètre à sa valeur par défaut

Si vous modifiez un paramètre et souhaitez le rétablir à sa valeur par défaut, définissez sa valeur sur DEFAULT . La syntaxe est la suivante :

SET setting_name = DEFAULT

Par exemple, la valeur par défaut de async_insert est 0 . Supposons que vous définissiez sa valeur sur 1 :

SET async_insert = 1 ; SELECT value FROM system . settings where name = 'async_insert' ;

La réponse est :

┌─value──┐ │ 1 │ └────────┘

La commande suivante réinitialise sa valeur à 0 :

SET async_insert = DEFAULT ; SELECT value FROM system . settings where name = 'async_insert' ;

Le paramètre est désormais rétabli à sa valeur par défaut :

┌─value───┐ │ 0 │ └─────────┘

​ Paramètres personnalisés

paramètres propres à la session qui peuvent être référencés dans des requêtes, des politiques ou des fonctions. Cela est utile lorsque vous devez : En plus des paramètres courants, les utilisateurs peuvent définir des paramètres personnalisés. Les paramètres personnalisés vous permettent de transmettre desqui peuvent être référencés dans des requêtes, des politiques ou des fonctions. Cela est utile lorsque vous devez :

Filtrer les données en fonction de l’identité de l’utilisateur ou de l’organisation

Appliquer une logique métier différente selon le contexte

Conserver des informations d’état d’une requête à l’autre au sein d’une session

Le nom d’un paramètre personnalisé doit commencer par l’un des préfixes prédéfinis figurant dans une liste que vous définissez. La liste des préfixes peut être spécifiée à l’aide du paramètre du serveur custom_settings_prefixes , défini dans votre fichier de configuration du serveur.

Dans l’exemple ci-dessous, SQL_ est choisi comme préfixe personnalisé :

< custom_settings_prefixes > SQL_ </ custom_settings_prefixes >

Dans ClickHouse Cloud, il n’est pas possible de spécifier un préfixe personnalisé. Tous les paramètres utilisateur personnalisés commencent par le préfixe SQL_ .

Pour définir un paramètre personnalisé, utilisez la commande SET :

SET SQL_a = 123 ;

Pour obtenir la valeur actuelle d’un paramètre personnalisé, utilisez la fonction getSetting() :

SELECT getSetting( 'SQL_a' );

Ces exemples définissent tous la valeur du paramètre async_insert sur 1 et montrent comment examiner les paramètres sur un système en cours d’exécution.

​ Utiliser SQL pour attribuer directement un paramètre à un utilisateur

Cette commande crée l’utilisateur ingester avec le paramètre async_inset = 1 :

CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3' SETTINGS async_insert = 1

​ Examiner le profil de paramètres et son attribution

SHOW ACCESS

┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ... │ │ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS async_insert = true │ │ ... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Utiliser SQL pour créer un profil de paramètres et l’affecter à un utilisateur

Cela crée le profil log_ingest avec le paramètre async_inset = 1 :

CREATE SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = 1

Cela crée l’utilisateur ingester et lui attribue le profil de paramètres log_ingest :

CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3' SETTINGS PROFILE log_ingest

​ Utiliser XML pour créer un profil de paramètres et un utilisateur

/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml < clickhouse > < profiles > < log_ingest > < async_insert > 1 </ async_insert > </ log_ingest > </ profiles > < users > < ingester > < password_sha256_hex > 7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3 </ password_sha256_hex > < profile > log_ingest </ profile > </ ingester > < default replace = "true" > < password_sha256_hex > 7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3 </ password_sha256_hex > < access_management > 1 </ access_management > < named_collection_control > 1 </ named_collection_control > </ default > </ users > </ clickhouse >

​ Examiner le profil de paramètres et son attribution

SHOW ACCESS

┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE USER default IDENTIFIED WITH sha256_password │ │ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS PROFILE log_ingest │ │ CREATE SETTINGS PROFILE default │ │ CREATE SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = true │ │ CREATE SETTINGS PROFILE readonly SETTINGS readonly = 1 │ │ ... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Définir un paramètre pour une session

SET async_insert = 1 ; SELECT value FROM system . settings where name = 'async_insert' ;

┌─value──┐ │ 1 │ └────────┘

​ Définir un paramètre dans une requête

INSERT INTO YourTable SETTINGS async_insert = 1 VALUES (...)

​ Voir aussi