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Vue d’ensemble

Il existe plusieurs façons d’exécuter des instructions avec des paramètres spécifiques. Les paramètres sont définis en couches, et chaque couche successive redéfinit les valeurs précédentes d’un paramètre.

Ordre de priorité

L’ordre de priorité pour définir un paramètre est le suivant :
  1. Appliquer un paramètre directement à un utilisateur, ou dans un profil de paramètres
    • SQL (recommandé)
    • ajout d’un ou de plusieurs fichiers XML ou YAML dans /etc/clickhouse-server/users.d
  2. Paramètres de session
    • Envoyez SET setting=value depuis la SQL Console de ClickHouse Cloud ou clickhouse client en mode interactif. De même, vous pouvez utiliser des sessions ClickHouse avec le protocole HTTP. Pour ce faire, vous devez spécifier le paramètre HTTP session_id.
  3. Paramètres de requête
    • Au démarrage de clickhouse client en mode non interactif, définissez le paramètre de démarrage --setting=value.
    • Lorsque vous utilisez l’API HTTP, transmettez les paramètres CGI (URL?setting_1=value&setting_2=value...).
    • Définissez les paramètres dans la clause SETTINGS de la requête SELECT. La valeur du paramètre s’applique uniquement à cette requête et revient à la valeur par défaut ou à la valeur précédente une fois la requête exécutée.

Rétablir un paramètre à sa valeur par défaut

Si vous modifiez un paramètre et souhaitez le rétablir à sa valeur par défaut, définissez sa valeur sur DEFAULT. La syntaxe est la suivante :
Par exemple, la valeur par défaut de async_insert est 0. Supposons que vous définissiez sa valeur sur 1 :
La réponse est :
La commande suivante réinitialise sa valeur à 0 :
Le paramètre est désormais rétabli à sa valeur par défaut :

Paramètres personnalisés

En plus des paramètres courants, les utilisateurs peuvent définir des paramètres personnalisés. Les paramètres personnalisés vous permettent de transmettre des paramètres propres à la session qui peuvent être référencés dans des requêtes, des politiques ou des fonctions. Cela est utile lorsque vous devez :
  • Filtrer les données en fonction de l’identité de l’utilisateur ou de l’organisation
  • Appliquer une logique métier différente selon le contexte
  • Conserver des informations d’état d’une requête à l’autre au sein d’une session
Le nom d’un paramètre personnalisé doit commencer par l’un des préfixes prédéfinis figurant dans une liste que vous définissez. La liste des préfixes peut être spécifiée à l’aide du paramètre du serveur custom_settings_prefixes, défini dans votre fichier de configuration du serveur. Dans l’exemple ci-dessous, SQL_ est choisi comme préfixe personnalisé :
Dans ClickHouse Cloud, il n’est pas possible de spécifier un préfixe personnalisé. Tous les paramètres utilisateur personnalisés commencent par le préfixe SQL_.
Pour définir un paramètre personnalisé, utilisez la commande SET :
Pour obtenir la valeur actuelle d’un paramètre personnalisé, utilisez la fonction getSetting() :

Exemples

Ces exemples définissent tous la valeur du paramètre async_insert sur 1 et montrent comment examiner les paramètres sur un système en cours d’exécution.

Utiliser SQL pour attribuer directement un paramètre à un utilisateur

Cette commande crée l’utilisateur ingester avec le paramètre async_inset = 1 :

Examiner le profil de paramètres et son attribution

Utiliser SQL pour créer un profil de paramètres et l’affecter à un utilisateur

Cela crée le profil log_ingest avec le paramètre async_inset = 1 :
Cela crée l’utilisateur ingester et lui attribue le profil de paramètres log_ingest :

Utiliser XML pour créer un profil de paramètres et un utilisateur

/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml

Examiner le profil de paramètres et son attribution

Définir un paramètre pour une session

Définir un paramètre dans une requête

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026