Il existe plusieurs façons d’exécuter des instructions avec des paramètres spécifiques. Les paramètres sont définis en couches, et chaque couche successive redéfinit les valeurs précédentes d’un paramètre.
Vue d’ensemble
L’ordre de priorité pour définir un paramètre est le suivant :
Ordre de priorité
-
Appliquer un paramètre directement à un utilisateur, ou dans un profil de paramètres
- SQL (recommandé)
- ajout d’un ou de plusieurs fichiers XML ou YAML dans
/etc/clickhouse-server/users.d
-
Paramètres de session
- Envoyez
SET setting=valuedepuis la SQL Console de ClickHouse Cloud ou
clickhouse clienten mode interactif. De même, vous pouvez utiliser des sessions ClickHouse avec le protocole HTTP. Pour ce faire, vous devez spécifier le paramètre HTTP
session_id.
- Envoyez
-
Paramètres de requête
- Au démarrage de
clickhouse clienten mode non interactif, définissez le paramètre de démarrage
--setting=value.
- Lorsque vous utilisez l’API HTTP, transmettez les paramètres CGI (
URL?setting_1=value&setting_2=value...).
- Définissez les paramètres dans la clause SETTINGS de la requête SELECT. La valeur du paramètre s’applique uniquement à cette requête et revient à la valeur par défaut ou à la valeur précédente une fois la requête exécutée.
- Au démarrage de
Si vous modifiez un paramètre et souhaitez le rétablir à sa valeur par défaut, définissez sa valeur sur
Rétablir un paramètre à sa valeur par défaut
DEFAULT. La syntaxe est la suivante :
Par exemple, la valeur par défaut de
SET setting_name = DEFAULT
async_insert est
0. Supposons que vous définissiez sa valeur sur
1 :
La réponse est :
SET async_insert = 1;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
La commande suivante réinitialise sa valeur à 0 :
┌─value──┐
│ 1 │
└────────┘
Le paramètre est désormais rétabli à sa valeur par défaut :
SET async_insert = DEFAULT;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
┌─value───┐
│ 0 │
└─────────┘
En plus des paramètres courants, les utilisateurs peuvent définir des paramètres personnalisés. Les paramètres personnalisés vous permettent de transmettre des paramètres propres à la session qui peuvent être référencés dans des requêtes, des politiques ou des fonctions. Cela est utile lorsque vous devez :
Paramètres personnalisés
- Filtrer les données en fonction de l’identité de l’utilisateur ou de l’organisation
- Appliquer une logique métier différente selon le contexte
- Conserver des informations d’état d’une requête à l’autre au sein d’une session
custom_settings_prefixes, défini dans votre fichier de configuration du serveur.
Dans l’exemple ci-dessous,
SQL_ est choisi comme préfixe personnalisé :
<custom_settings_prefixes>SQL_</custom_settings_prefixes>
Pour définir un paramètre personnalisé, utilisez la commande
Dans ClickHouse Cloud, il n’est pas possible de spécifier un préfixe personnalisé. Tous les paramètres utilisateur personnalisés commencent par le préfixe
SQL_.
SET :
Pour obtenir la valeur actuelle d’un paramètre personnalisé, utilisez la fonction
SET SQL_a = 123;
getSetting() :
SELECT getSetting('SQL_a');
Ces exemples définissent tous la valeur du paramètre
Exemples
async_insert sur
1 et
montrent comment examiner les paramètres sur un système en cours d’exécution.
Cette commande crée l’utilisateur
Utiliser SQL pour attribuer directement un paramètre à un utilisateur
ingester avec le paramètre
async_inset = 1 :
CREATE USER ingester
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3'
SETTINGS async_insert = 1
Examiner le profil de paramètres et son attribution
SHOW ACCESS
┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ... │
│ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS async_insert = true │
│ ... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cela crée le profil
Utiliser SQL pour créer un profil de paramètres et l’affecter à un utilisateur
log_ingest avec le paramètre
async_inset = 1 :
Cela crée l’utilisateur
CREATE
SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = 1
ingester et lui attribue le profil de paramètres
log_ingest :
CREATE USER ingester
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3'
SETTINGS PROFILE log_ingest
Utiliser XML pour créer un profil de paramètres et un utilisateur
/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
<clickhouse>
<profiles>
<log_ingest>
<async_insert>1</async_insert>
</log_ingest>
</profiles>
<users>
<ingester>
<password_sha256_hex>7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3</password_sha256_hex>
<profile>log_ingest</profile>
</ingester>
<default replace="true">
<password_sha256_hex>7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3</password_sha256_hex>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
</default>
</users>
</clickhouse>
Examiner le profil de paramètres et son attribution
SHOW ACCESS
┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE USER default IDENTIFIED WITH sha256_password │
│ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS PROFILE log_ingest │
│ CREATE SETTINGS PROFILE default │
│ CREATE SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = true │
│ CREATE SETTINGS PROFILE readonly SETTINGS readonly = 1 │
│ ... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Définir un paramètre pour une session
SET async_insert =1;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
┌─value──┐
│ 1 │
└────────┘
Définir un paramètre dans une requête
INSERT INTO YourTable
SETTINGS async_insert=1
VALUES (...)
Voir aussi
- Consultez la page Paramètres pour une description des paramètres de ClickHouse.
- Paramètres globaux du serveur