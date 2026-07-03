- Requêtes de lecture de données :
SELECT,
SHOW,
DESCRIBE,
EXISTS.
- Requêtes d’écriture de données :
INSERT,
OPTIMIZE.
- Requêtes de modification des paramètres :
SET,
USE.
- Requêtes DDL :
CREATE,
ALTER,
RENAME,
ATTACH,
DETACH,
DROP
TRUNCATE.
KILL QUERY.
Restreint les permissions pour les requêtes de lecture de données, d’écriture de données et de modification des paramètres. Lorsqu’il est défini sur 1, autorise :
readonly
- Tous les types de requêtes de lecture (comme SELECT et les requêtes équivalentes).
- Les requêtes qui modifient uniquement le contexte de session (comme USE).
- SET et CREATE TEMPORARY TABLE
- 0 — Les requêtes de lecture, d’écriture et de modification des paramètres sont autorisées.
- 1 — Seules les requêtes de lecture de données sont autorisées.
- 2 — Les requêtes de lecture de données et de modification des paramètres sont autorisées.
Après avoir défini
readonly = 1, l’utilisateur ne peut pas modifier les paramètres
readonly et
allow_ddl dans la session en cours.Lors de l’utilisation de la méthode
GET dans l’interface HTTP,
readonly = 1 est défini automatiquement. Pour modifier des données, utilisez la méthode
POST.Définir
readonly = 1 empêche l’utilisateur de modifier les paramètres. Il est possible d’empêcher l’utilisateur de ne modifier que certains paramètres spécifiques. Il est également possible d’autoriser la modification de certains paramètres spécifiques uniquement malgré les restrictions de
readonly = 1. Pour plus de détails, voir contraintes sur les paramètres.
Autorise ou interdit les requêtes DDL. Valeurs possibles :
allow_ddl
- 0 — les requêtes DDL ne sont pas autorisées.
- 1 — les requêtes DDL sont autorisées.
Vous ne pouvez pas exécuter
SET allow_ddl = 1 si
allow_ddl = 0 pour la session en cours.
KILL QUERY
KILL QUERY peut être exécuté avec n’importe quelle combinaison des paramètres readonly et allow_ddl.