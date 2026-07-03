<!-- Settings profiles --> < profiles > <!-- Default settings --> < default > <!-- The maximum number of threads when running a single query. --> < max_threads > 8 </ max_threads > </ default > <!-- Background operations settings --> < background > <!-- Re-defining maximum number of threads for background operations --> < max_threads > 12 </ max_threads > </ background > <!-- Settings for queries from the user interface --> < web > < max_rows_to_read > 1000000000 </ max_rows_to_read > < max_bytes_to_read > 100000000000 </ max_bytes_to_read > < max_rows_to_group_by > 1000000 </ max_rows_to_group_by > < group_by_overflow_mode > any </ group_by_overflow_mode > < max_rows_to_sort > 1000000 </ max_rows_to_sort > < max_bytes_to_sort > 1000000000 </ max_bytes_to_sort > < max_result_rows > 100000 </ max_result_rows > < max_result_bytes > 100000000 </ max_result_bytes > < result_overflow_mode > break </ result_overflow_mode > < max_execution_time > 600 </ max_execution_time > < min_execution_speed > 1000000 </ min_execution_speed > < timeout_before_checking_execution_speed > 15 </ timeout_before_checking_execution_speed > < max_columns_to_read > 25 </ max_columns_to_read > < max_temporary_columns > 100 </ max_temporary_columns > < max_temporary_non_const_columns > 50 </ max_temporary_non_const_columns > < max_subquery_depth > 2 </ max_subquery_depth > < max_pipeline_depth > 25 </ max_pipeline_depth > < max_ast_depth > 50 </ max_ast_depth > < max_ast_elements > 100 </ max_ast_elements > < max_sessions_for_user > 4 </ max_sessions_for_user > < readonly > 1 </ readonly > </ web > </ profiles >