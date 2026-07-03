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Un profil de paramètres est un ensemble de paramètres regroupés sous le même nom.
ClickHouse prend également en charge les workflows pilotés par SQL pour gérer les profils de paramètres. Nous vous recommandons de les utiliser.
Le profil peut avoir n’importe quel nom. Vous pouvez spécifier le même profil pour différents utilisateurs. L’élément le plus important que vous puissiez définir dans un profil de paramètres est readonly=1, qui garantit un accès en lecture seule. Les profils de paramètres peuvent hériter les uns des autres. Pour utiliser l’héritage, indiquez un ou plusieurs paramètres profile avant les autres paramètres répertoriés dans le profil. Lorsqu’un paramètre est défini dans plusieurs profils, c’est la dernière définition qui est utilisée. Pour appliquer tous les paramètres d’un profil, définissez le paramètre profile. Exemple : Installez le profil web.
Les profils de paramètres sont déclarés dans le fichier de configuration des utilisateurs. Il s’agit généralement de users.xml. Exemple :
L’exemple spécifie deux profils : default et web. Le profil default a un rôle particulier : il doit toujours être présent et il est appliqué au démarrage du serveur. Autrement dit, le profil default contient les paramètres par défaut. Le nom du profil par défaut peut être modifié via le paramètre du serveur default_profile. Le profil background a un rôle particulier : il peut être présent pour redéfinir les paramètres des opérations en arrière-plan. Ce paramètre est facultatif et son nom peut être modifié via le paramètre du serveur background_profile. Le profil web est un profil standard qui peut être défini à l’aide de la requête SET ou d’un paramètre d’URL dans une requête HTTP.
Dernière modification le 3 juillet 2026