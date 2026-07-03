Le profil peut avoir n’importe quel nom. Vous pouvez spécifier le même profil pour différents utilisateurs. L’élément le plus important que vous puissiez définir dans un profil de paramètres est
ClickHouse prend également en charge les workflows pilotés par SQL pour gérer les profils de paramètres. Nous vous recommandons de les utiliser.
readonly=1, qui garantit un accès en lecture seule.
Les profils de paramètres peuvent hériter les uns des autres. Pour utiliser l’héritage, indiquez un ou plusieurs paramètres
profile avant les autres paramètres répertoriés dans le profil. Lorsqu’un paramètre est défini dans plusieurs profils, c’est la dernière définition qui est utilisée.
Pour appliquer tous les paramètres d’un profil, définissez le paramètre
profile.
Exemple :
Installez le profil
web.
Les profils de paramètres sont déclarés dans le fichier de configuration des utilisateurs. Il s’agit généralement de
SET profile = 'web'
users.xml.
Exemple :
L’exemple spécifie deux profils :
<!-- Settings profiles -->
<profiles>
<!-- Default settings -->
<default>
<!-- The maximum number of threads when running a single query. -->
<max_threads>8</max_threads>
</default>
<!-- Background operations settings -->
<background>
<!-- Re-defining maximum number of threads for background operations -->
<max_threads>12</max_threads>
</background>
<!-- Settings for queries from the user interface -->
<web>
<max_rows_to_read>1000000000</max_rows_to_read>
<max_bytes_to_read>100000000000</max_bytes_to_read>
<max_rows_to_group_by>1000000</max_rows_to_group_by>
<group_by_overflow_mode>any</group_by_overflow_mode>
<max_rows_to_sort>1000000</max_rows_to_sort>
<max_bytes_to_sort>1000000000</max_bytes_to_sort>
<max_result_rows>100000</max_result_rows>
<max_result_bytes>100000000</max_result_bytes>
<result_overflow_mode>break</result_overflow_mode>
<max_execution_time>600</max_execution_time>
<min_execution_speed>1000000</min_execution_speed>
<timeout_before_checking_execution_speed>15</timeout_before_checking_execution_speed>
<max_columns_to_read>25</max_columns_to_read>
<max_temporary_columns>100</max_temporary_columns>
<max_temporary_non_const_columns>50</max_temporary_non_const_columns>
<max_subquery_depth>2</max_subquery_depth>
<max_pipeline_depth>25</max_pipeline_depth>
<max_ast_depth>50</max_ast_depth>
<max_ast_elements>100</max_ast_elements>
<max_sessions_for_user>4</max_sessions_for_user>
<readonly>1</readonly>
</web>
</profiles>
default et
web.
Le profil
default a un rôle particulier : il doit toujours être présent et il est appliqué au démarrage du serveur. Autrement dit, le profil
default contient les paramètres par défaut. Le nom du profil par défaut peut être modifié via le paramètre du serveur
default_profile.
Le profil
background a un rôle particulier : il peut être présent pour redéfinir les paramètres des opérations en arrière-plan. Ce paramètre est facultatif et son nom peut être modifié via le paramètre du serveur
background_profile.
Le profil
web est un profil standard qui peut être défini à l’aide de la requête
SET ou d’un paramètre d’URL dans une requête HTTP.