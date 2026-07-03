Dans ClickHouse, les « contraintes sur les paramètres » désignent les limitations et les règles que vous pouvez leur définir. Ces contraintes permettent de préserver la stabilité, la sécurité et le comportement prévisible de votre base de données.
Vue d’ensemble
Les contraintes sur les paramètres peuvent être définies dans la section
Définition des contraintes
profiles du fichier de configuration
user.xml.
Elles empêchent les utilisateurs de modifier certains paramètres à l’aide de
l’instruction
SET.
Les contraintes sont définies comme suit :
Si l’utilisateur tente d’enfreindre les contraintes, une exception est levée et le paramètre reste inchangé.
<profiles>
<user_name>
<constraints>
<setting_name_1>
<min>lower_boundary</min>
</setting_name_1>
<setting_name_2>
<max>upper_boundary</max>
</setting_name_2>
<setting_name_3>
<min>lower_boundary</min>
<max>upper_boundary</max>
</setting_name_3>
<setting_name_4>
<readonly/>
</setting_name_4>
<setting_name_5>
<min>lower_boundary</min>
<max>upper_boundary</max>
<changeable_in_readonly/>
</setting_name_5>
<setting_name_6>
<min>lower_boundary</min>
<max>upper_boundary</max>
<disallowed>value1</disallowed>
<disallowed>value2</disallowed>
<disallowed>value3</disallowed>
<changeable_in_readonly/>
</setting_name_6>
</constraints>
</user_name>
</profiles>
ClickHouse prend en charge plusieurs types de contraintes :
Types de contraintes
min
max
disallowed
readonly(avec l’alias
const)
changeable_in_readonly
min et
max définissent les bornes inférieure et supérieure d’un
paramètre numérique, et peuvent être utilisées conjointement.
La contrainte
disallowed permet de spécifier une ou plusieurs valeurs qui ne doivent pas
être autorisées pour un paramètre donné.
La contrainte
readonly ou
const indique que l’utilisateur ne peut pas modifier
du tout le paramètre correspondant.
Le type de contrainte
changeable_in_readonly permet aux utilisateurs de modifier le paramètre
dans la plage
min/
max même si le paramètre
readonly est défini sur
1 ;
autrement, les paramètres ne peuvent pas être modifiés en mode
readonly=1.
changeable_in_readonly n’est pris en charge que si
settings_constraints_replace_previous
est activé :
<access_control_improvements>
<settings_constraints_replace_previous>true</settings_constraints_replace_previous>
</access_control_improvements>
S’il y a plusieurs profils actifs pour un utilisateur, les contraintes sont fusionnées. Le processus de fusion dépend de
Plusieurs profils de contraintes
settings_constraints_replace_previous :
- true (recommandé) : les contraintes d’un même paramètre sont remplacées lors de la fusion, de sorte que la dernière contrainte est utilisée et que toutes les précédentes sont ignorées. Cela inclut les champs non définis dans la nouvelle contrainte.
- false (par défaut) : les contraintes d’un même paramètre sont fusionnées de telle sorte que chaque type de contrainte non défini est repris du profil précédent et que chaque type de contrainte défini est remplacé par la valeur du nouveau profil.
Le mode lecture seule est activé par le paramètre
Mode lecture seule
readonly, à ne pas confondre
avec le type de contrainte
readonly :
readonly=0: aucune restriction de lecture seule.
readonly=1: seules les requêtes en lecture sont autorisées et les paramètres ne peuvent pas être modifiés, sauf si
changeable_in_readonlyest défini.
readonly=2: seules les requêtes en lecture sont autorisées, mais les paramètres peuvent être modifiés, à l’exception du paramètre
readonlylui-même.
Supposons que
Exemple
users.xml contienne les lignes suivantes :
Les requêtes suivantes renverront toutes une exception :
<profiles>
<default>
<max_memory_usage>10000000000</max_memory_usage>
<force_index_by_date>0</force_index_by_date>
...
<constraints>
<max_memory_usage>
<min>5000000000</min>
<max>20000000000</max>
</max_memory_usage>
<force_index_by_date>
<readonly/>
</force_index_by_date>
</constraints>
</default>
</profiles>
SET max_memory_usage=20000000001;
SET max_memory_usage=4999999999;
SET force_index_by_date=1;
Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting max_memory_usage should not be greater than 20000000000.
Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting max_memory_usage should not be less than 5000000000.
Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting force_index_by_date should not be changed.
Le profil
default est traité de manière particulière : toutes les contraintes définies pour le
profil
default deviennent les contraintes par défaut et s’appliquent donc à tous les utilisateurs
jusqu’à ce qu’elles soient explicitement remplacées pour ces utilisateurs.
Il est possible de définir des contraintes pour les paramètres de MergeTree. Ces contraintes sont appliquées lors de la création d’une table utilisant le moteur MergeTree ou lors de la modification de ses paramètres de stockage. Le nom d’un paramètre de MergeTree doit être précédé du préfixe
Contraintes sur les paramètres de MergeTree
merge_tree_ lorsqu’il est
référencé dans la section
<constraints>.
Vous pouvez interdire la création de nouvelles tables avec un
Exemple
storage_policy spécifié explicitement
<profiles>
<default>
<constraints>
<merge_tree_storage_policy>
<const/>
</merge_tree_storage_policy>
</constraints>
</default>
</profiles>