Des contraintes sur les paramètres peuvent être définies dans la section profiles du fichier de configuration user.xml et empêchent les utilisateurs de modifier certains paramètres à l’aide de la requête SET .

Contraintes sur les paramètres

Dans ClickHouse, les « contraintes sur les paramètres » désignent les limitations et les règles que vous pouvez leur définir. Ces contraintes permettent de préserver la stabilité, la sécurité et le comportement prévisible de votre base de données.

​ Définition des contraintes

profiles du fichier de configuration user.xml . Elles empêchent les utilisateurs de modifier certains paramètres à l’aide de l’instruction Les contraintes sur les paramètres peuvent être définies dans la sectiondu fichier de configuration. Elles empêchent les utilisateurs de modifier certains paramètres à l’aide de l’instruction SET

Les contraintes sont définies comme suit :

< profiles > < user_name > < constraints > < setting_name_1 > < min > lower_boundary </ min > </ setting_name_1 > < setting_name_2 > < max > upper_boundary </ max > </ setting_name_2 > < setting_name_3 > < min > lower_boundary </ min > < max > upper_boundary </ max > </ setting_name_3 > < setting_name_4 > < readonly /> </ setting_name_4 > < setting_name_5 > < min > lower_boundary </ min > < max > upper_boundary </ max > < changeable_in_readonly /> </ setting_name_5 > < setting_name_6 > < min > lower_boundary </ min > < max > upper_boundary </ max > < disallowed > value1 </ disallowed > < disallowed > value2 </ disallowed > < disallowed > value3 </ disallowed > < changeable_in_readonly /> </ setting_name_6 > </ constraints > </ user_name > </ profiles >

Si l’utilisateur tente d’enfreindre les contraintes, une exception est levée et le paramètre reste inchangé.

​ Types de contraintes

ClickHouse prend en charge plusieurs types de contraintes :

min

max

disallowed

readonly (avec l’alias const )

(avec l’alias ) changeable_in_readonly

Les contraintes min et max définissent les bornes inférieure et supérieure d’un paramètre numérique, et peuvent être utilisées conjointement.

La contrainte disallowed permet de spécifier une ou plusieurs valeurs qui ne doivent pas être autorisées pour un paramètre donné.

La contrainte readonly ou const indique que l’utilisateur ne peut pas modifier du tout le paramètre correspondant.

Le type de contrainte changeable_in_readonly permet aux utilisateurs de modifier le paramètre dans la plage min / max même si le paramètre readonly est défini sur 1 ; autrement, les paramètres ne peuvent pas être modifiés en mode readonly=1 .

changeable_in_readonly n’est pris en charge que si settings_constraints_replace_previous est activé : < access_control_improvements > < settings_constraints_replace_previous > true </ settings_constraints_replace_previous > </ access_control_improvements >

​ Plusieurs profils de contraintes

S’il y a plusieurs profils actifs pour un utilisateur, les contraintes sont fusionnées. Le processus de fusion dépend de settings_constraints_replace_previous :

true (recommandé) : les contraintes d’un même paramètre sont remplacées lors de la fusion, de sorte que la dernière contrainte est utilisée et que toutes les précédentes sont ignorées. Cela inclut les champs non définis dans la nouvelle contrainte.

(recommandé) : les contraintes d’un même paramètre sont remplacées lors de la fusion, de sorte que la dernière contrainte est utilisée et que toutes les précédentes sont ignorées. Cela inclut les champs non définis dans la nouvelle contrainte. false (par défaut) : les contraintes d’un même paramètre sont fusionnées de telle sorte que chaque type de contrainte non défini est repris du profil précédent et que chaque type de contrainte défini est remplacé par la valeur du nouveau profil.

​ Mode lecture seule

Le mode lecture seule est activé par le paramètre readonly , à ne pas confondre avec le type de contrainte readonly :

readonly=0 : aucune restriction de lecture seule.

: aucune restriction de lecture seule. readonly=1 : seules les requêtes en lecture sont autorisées et les paramètres ne peuvent pas être modifiés, sauf si changeable_in_readonly est défini.

: seules les requêtes en lecture sont autorisées et les paramètres ne peuvent pas être modifiés, sauf si est défini. readonly=2 : seules les requêtes en lecture sont autorisées, mais les paramètres peuvent être modifiés, à l’exception du paramètre readonly lui-même.

Supposons que users.xml contienne les lignes suivantes :

< profiles > < default > < max_memory_usage > 10000000000 </ max_memory_usage > < force_index_by_date > 0 </ force_index_by_date > ... < constraints > < max_memory_usage > < min > 5000000000 </ min > < max > 20000000000 </ max > </ max_memory_usage > < force_index_by_date > < readonly /> </ force_index_by_date > </ constraints > </ default > </ profiles >

Les requêtes suivantes renverront toutes une exception :

SET max_memory_usage = 20000000001 ; SET max_memory_usage = 4999999999 ; SET force_index_by_date = 1 ;

Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting max_memory_usage should not be greater than 20000000000. Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting max_memory_usage should not be less than 5000000000. Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting force_index_by_date should not be changed.

Le profil default est traité de manière particulière : toutes les contraintes définies pour le profil default deviennent les contraintes par défaut et s’appliquent donc à tous les utilisateurs jusqu’à ce qu’elles soient explicitement remplacées pour ces utilisateurs.

​ Contraintes sur les paramètres de MergeTree

Il est possible de définir des contraintes pour les paramètres de MergeTree . Ces contraintes sont appliquées lors de la création d’une table utilisant le moteur MergeTree ou lors de la modification de ses paramètres de stockage.

Le nom d’un paramètre de MergeTree doit être précédé du préfixe merge_tree_ lorsqu’il est référencé dans la section <constraints> .

Vous pouvez interdire la création de nouvelles tables avec un storage_policy spécifié explicitement