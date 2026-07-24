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Outre le SQL standard, ClickHouse prend en charge plusieurs langages de requête alternatifs pour interroger les données. Les dialectes actuellement pris en charge sont : Le langage de requête utilisé est déterminé par le paramètre dialect.

SQL standard

Le SQL standard est le langage de requêtes par défaut de ClickHouse.

Langage de requêtes relationnelles en pipeline (PRQL)

Pour activer PRQL :
Exemple de requête PRQL :
En coulisses, ClickHouse s’appuie sur une transpilation de PRQL en SQL pour exécuter les requêtes PRQL.

Langage de requête Kusto (KQL)

Pour activer le KQL :
Query
Response
Notez que les requêtes KQL peuvent ne pas avoir accès à toutes les fonctions définies dans ClickHouse.
Dernière modification le 24 juillet 2026