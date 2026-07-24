clickhouse: le dialecte SQL par défaut de ClickHouse
prql: langage de requête relationnel en pipeline (PRQL)
kusto: langage de requête Kusto (KQL)
dialect.
Le SQL standard est le langage de requêtes par défaut de ClickHouse.
SQL standard
SET dialect = 'clickhouse'
Pour activer PRQL :
Langage de requêtes relationnelles en pipeline (PRQL)
Exemple de requête PRQL :
SET allow_experimental_prql_dialect = 1; -- this SET statement is required only for ClickHouse versions >= v25.1
SET dialect = 'prql'
En coulisses, ClickHouse s’appuie sur une transpilation de PRQL en SQL pour exécuter les requêtes PRQL.
from trips
aggregate {
ct = count this
total_days = sum days
}
Pour activer le KQL :
Langage de requête Kusto (KQL)
SET allow_experimental_kusto_dialect = 1; -- this SET statement is required only for ClickHouse versions >= 25.1
SET dialect = 'kusto'
Query
numbers(10) | project number
Notez que les requêtes KQL peuvent ne pas avoir accès à toutes les fonctions définies dans ClickHouse.
Response
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│ 9 │
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