Le traqueur d’overcommit utilisateur identifie la requête présentant le ratio d’overcommit le plus élevé dans la liste des requêtes de l’utilisateur. Le ratio d’overcommit d’une requête est calculé en divisant le nombre d’octets alloués par la valeur du paramètre
Traqueur d’overcommit utilisateur
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user.
Si
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user pour la requête est égal à zéro, le traqueur d’overcommit ne sélectionnera pas cette requête.
Le délai d’attente est défini par le paramètre
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds.
Exemple
SELECT number FROM numbers(1000) GROUP BY number SETTINGS memory_overcommit_ratio_denominator_for_user=4000, memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds=500
Le traqueur global d’overcommit identifie la requête ayant le ratio d’overcommit le plus élevé dans la liste de toutes les requêtes. Dans ce cas, le ratio d’overcommit est calculé en divisant le nombre d’octets alloués par la valeur du paramètre
Traqueur global d’overcommit
memory_overcommit_ratio_denominator.
Si
memory_overcommit_ratio_denominator pour la requête est égal à zéro, le traqueur d’overcommit ne sélectionnera pas cette requête.
Le délai d’attente est défini par le paramètre
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds dans le fichier de configuration.