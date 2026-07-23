ClickStack Managed et Open Source proposent plusieurs façons d’ingérer des données d’observabilité dans votre instance ClickHouse. Que vous collectiez des logs, des métriques, des traces ou des données de session, vous pouvez utiliser le collector OpenTelemetry (OTel) comme point d’ingestion unifié, ou tirer parti d’intégrations spécifiques à la plateforme pour des cas d’usage spécialisés.