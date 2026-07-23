|Section
|Description
|Vue d’ensemble
|Introduction aux méthodes et à l’architecture d’ingestion de données
|Ingérer des données avec OpenTelemetry
|Pour les utilisateurs d’OpenTelemetry qui souhaitent s’intégrer rapidement à ClickStack
|collector OpenTelemetry
|Détails avancés sur le ClickStack OpenTelemetry collector
|Ingérer des données avec Vector
|Pour les utilisateurs de Vector qui souhaitent s’intégrer rapidement à ClickStack
|Tables et schémas
|Vue d’ensemble des tables ClickHouse et des schémas utilisés par ClickStack
|Map vs type JSON pour ClickStack
|Comparaison des types Map et JSON pour les tables ClickStack
|Échantillonnage des traces
|Configuration de l’échantillonnage des traces pour ClickStack
|Guides d’intégration
|Guides de démarrage rapide pour l’ingestion depuis diverses sources de logs, de traces et de métriques
|SDKs par langage
|SDKs ClickStack pour instrumenter les langages de programmation et collecter des données de télémétrie
Ingestion de données
Ingestion de données pour ClickStack - La stack d’observabilité ClickHouse
ClickStack Managed et Open Source proposent plusieurs façons d’ingérer des données d’observabilité dans votre instance ClickHouse. Que vous collectiez des logs, des métriques, des traces ou des données de session, vous pouvez utiliser le collector OpenTelemetry (OTel) comme point d’ingestion unifié, ou tirer parti d’intégrations spécifiques à la plateforme pour des cas d’usage spécialisés.
Dernière modification le 23 juillet 2026
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