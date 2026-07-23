Consultez les plans d’exécution de DataStore avec la méthode explain()

La méthode explain() affiche le plan d’exécution d’une requête DataStore afin de vous aider à comprendre les opérations qui seront effectuées et le SQL qui sera généré.

​ Utilisation de base

from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) query = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ]}) .sort( 'sum' , ascending = False ) ) # View execution plan query.explain()

explain( verbose = False ) -> None

Paramètres :

Paramètre Type Valeur par défaut Description verbose bool False Affiche des métadonnées supplémentaires

​ Format de sortie

​ Sortie standard

================================================================================ Execution Plan (in execution order) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('sales.csv', 'csv') Operations: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-5 ️ Note: SQL operations after Pandas ops use Python() table function [2] 🚀 [chDB] WHERE: "amount" > 1000 [3] 🚀 [chDB] GROUP BY: region [4] 🚀 [chDB] AGGREGATE: sum(amount), avg(amount) [5] 🚀 [chDB] ORDER BY: sum DESC ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Final State: 📊 Pending (lazy, not yet executed) └─> Will execute when print(), .to_df(), .execute() is called ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Generated SQL Query: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean FROM file('sales.csv', 'csv') WHERE "amount" > 1000 GROUP BY region ORDER BY sum DESC ================================================================================

​ Légende des icônes

Icône Signification 📊 Source de données 🚀 Opération chDB (SQL) 🐼 Opération pandas

​ Sortie verbose

query.explain( verbose = True )

Le mode verbose affiche des détails supplémentaires pour chaque opération, y compris la requête SQL complète avec les mécanismes internes de suivi de l’ordre des lignes.

​ Trois phases d’exécution

La sortie d’EXPLAIN présente les opérations en trois phases :

​ Phase 1 : Construction de requêtes SQL (différée)

Opérations compilées en SQL :

1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames') 2. Filter: amount > 1000 3. GroupBy: region 4. Aggregate: sum(amount)

​ Phase 2 : Moment de l’exécution

Lorsqu’un déclencheur intervient :

5. Execute SQL -> DataFrame Trigger: to_df() called

​ Phase 3 : opérations sur les DataFrames

Opérations après l’exécution :

6. [pandas] pivot_table(...) 7. [pandas] apply(custom_func)

​ Comprendre le plan d’exécution

​ Informations sur la source

Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames')

file() - fonction de table file() de ClickHouse

- fonction de table de ClickHouse 'CSVWithNames' - format de fichier avec en-tête

Autres types de sources :

Source: s3('bucket/data.parquet', ...) Source: mysql('host', 'db', 'table', ...) Source: __dataframe__ (pandas DataFrame input)

​ Opérations de filtrage

Filter: amount > 1000 AND status = 'active'

Affiche la clause WHERE qui sera appliquée.

​ GroupBy et agrégation

GroupBy: region, category Aggregate: sum(amount), avg(amount), count(id)

Affiche les colonnes de GROUP BY et les fonctions d’agrégation.

​ Opérations de tri

Sort: sum DESC, region ASC

Affiche la clause ORDER BY.

​ Opérations LIMIT

Limit: 10 Offset: 100

Affiche LIMIT et OFFSET.

​ Informations sur le moteur

En mode verbose, vous pouvez voir quel moteur sera utilisé :

Filter: amount > 1000 - Engine: chdb - Pushdown: Yes Apply: custom_function - Engine: pandas - Pushdown: No

Oui : l’opération sera exécutée directement dans la source de données (SQL)

: l’opération sera exécutée directement dans la source de données (SQL) Non : l’opération nécessite une exécution dans pandas

​ Requête simple

from pathlib import Path Path( "data.csv" ).write_text( """ \ name,age,city,salary,department Alice,25,NYC,55000,Engineering Bob,30,LA,65000,Product Charlie,35,NYC,80000,Engineering Diana,28,SF,70000,Design Eve,42,NYC,95000,Product """ ) ds = pd.read_csv( "data.csv" ) ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ).explain()

================================================================================ Execution Plan (in execution order) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('data.csv', 'csv') Operations: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-2 [2] 🚀 [chDB] WHERE: "age" > 25 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Generated SQL Query: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SELECT * FROM file('data.csv', 'csv') WHERE "age" > 25 ================================================================================

​ Agrégation complexe

query = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .select( 'region' , 'category' , 'amount' ) .groupby( 'region' , 'category' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ] }) .sort( 'sum' , ascending = False ) .limit( 20 ) ) query.explain()

================================================================================ Execution Plan (in execution order) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('sales.csv', 'csv') Operations: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-8 [2] 🚀 [chDB] WHERE: "date" >= '2024-01-01' [3] 🚀 [chDB] WHERE: "amount" > 100 [4] 🚀 [chDB] SELECT: region, category, amount [5] 🚀 [chDB] GROUP BY: region, category [6] 🚀 [chDB] AGGREGATE: sum(amount), avg(amount), count(amount) [7] 🚀 [chDB] ORDER BY: sum DESC [8] 🚀 [chDB] LIMIT: 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Generated SQL Query: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SELECT region, category, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean, COUNT(amount) AS count FROM file('sales.csv', 'csv') WHERE "date" >= '2024-01-01' AND "amount" > 100 GROUP BY region, category ORDER BY sum DESC LIMIT 20 ================================================================================

​ SQL et pandas combinés

Lorsque les opérations ne peuvent pas être entièrement déléguées à SQL, le plan affiche plusieurs segments :

query = (ds .filter(ds[ 'age' ] > 25 ) # SQL .groupby( 'city' ) # SQL .agg({ 'salary' : 'mean' }) # SQL .apply( lambda x : x * 1.1 ) # pandas (triggers segment split) .filter(ds[ 'mean' ] > 50000 ) # SQL (new segment) ) query.explain()

================================================================================ Execution Plan (in execution order) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('data.csv', 'csv') Operations: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-4 ️ Segment 2 [Pandas] (on DataFrame): Operation 5 ️ Segment 3 [chDB] (on DataFrame): Operation 6 ️ Note: SQL operations after Pandas ops use Python() table function [2] 🚀 [chDB] WHERE: "age" > 25 [3] 🚀 [chDB] GROUP BY: city [4] 🚀 [chDB] AGGREGATE: avg(salary) [5] 🐼 [Pandas] APPLY: lambda [6] 🚀 [chDB] WHERE: "mean" > 50000 ================================================================================

​ Débogage avec explain()

​ Vérifier la logique de filtrage

# Verify your filter is correct query = ds.filter((ds[ 'age' ] > 25 ) & (ds[ 'city' ] == 'NYC' )) query.explain() # Output shows: Filter: age > 25 AND city = 'NYC'

​ Vérifier la sélection des colonnes

# Check column pruning query = ds.select( 'name' , 'age' ).filter(ds[ 'age' ] > 25 ) query.explain() # Output shows: SELECT name, age FROM ... WHERE age > 25

# Check aggregation functions query = ds.groupby( 'dept' ).agg({ 'salary' : [ 'sum' , 'mean' , 'std' ]}) query.explain() # Output shows: SELECT dept, SUM(salary), AVG(salary), stddevPop(salary)

​ Bonnes pratiques

​ 1. Vérifiez avant d’exécuter des requêtes volumineuses

# Always explain first for large data query = ds.complex_pipeline() query.explain() # Check plan # If plan looks correct result = query.to_df() # Execute

​ 2. Utilisez Verbose pour le débogage

# When something seems wrong query.explain( verbose = True ) # Shows engine selection and pushdown info

​ 3. Comparer avec to_sql()

# explain() shows the plan query.explain() # to_sql() shows just the SQL print (query.to_sql()) # Both useful for different purposes

​ 4. Vérifier l’état du pushdown