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La méthode explain() affiche le plan d’exécution d’une requête DataStore afin de vous aider à comprendre les opérations qui seront effectuées et le SQL qui sera généré.

Utilisation de base

Syntaxe

Paramètres :

Format de sortie

Sortie standard

Légende des icônes

Sortie verbose

Le mode verbose affiche des détails supplémentaires pour chaque opération, y compris la requête SQL complète avec les mécanismes internes de suivi de l’ordre des lignes.

Trois phases d’exécution

La sortie d’EXPLAIN présente les opérations en trois phases :

Phase 1 : Construction de requêtes SQL (différée)

Opérations compilées en SQL :

Phase 2 : Moment de l’exécution

Lorsqu’un déclencheur intervient :

Phase 3 : opérations sur les DataFrames

Opérations après l’exécution :

Comprendre le plan d’exécution

Informations sur la source

  • file() - fonction de table file() de ClickHouse
  • 'CSVWithNames' - format de fichier avec en-tête
Autres types de sources :

Opérations de filtrage

Affiche la clause WHERE qui sera appliquée.

GroupBy et agrégation

Affiche les colonnes de GROUP BY et les fonctions d’agrégation.

Opérations de tri

Affiche la clause ORDER BY.

Opérations LIMIT

Affiche LIMIT et OFFSET.

Informations sur le moteur

En mode verbose, vous pouvez voir quel moteur sera utilisé :

Pushdown

  • Oui : l’opération sera exécutée directement dans la source de données (SQL)
  • Non : l’opération nécessite une exécution dans pandas

Exemples

Requête simple

Agrégation complexe

SQL et pandas combinés

Lorsque les opérations ne peuvent pas être entièrement déléguées à SQL, le plan affiche plusieurs segments :

Débogage avec explain()

Vérifier la logique de filtrage

Vérifier la sélection des colonnes

Comprendre l’agrégation

Bonnes pratiques

1. Vérifiez avant d’exécuter des requêtes volumineuses

2. Utilisez Verbose pour le débogage

3. Comparer avec to_sql()

4. Vérifier l’état du pushdown

Dernière modification le 23 juillet 2026