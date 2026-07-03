Una operación de búsqueda sobre Map, como
Problema
a['key'], tiene complejidad lineal (como se menciona aquí) y puede resultar ineficiente. Esto se debe a que seleccionar un valor con una clave específica de una tabla requeriría recorrer todas las claves (~M) de todas las filas (N) de la columna Map, lo que da como resultado ~MxN búsquedas.
Una búsqueda con Map puede ser 10 veces más lento que una columna String. El experimento siguiente también muestra una ralentización de ~10 veces para una consulta en frío, y una diferencia de varios órdenes de magnitud en el volumen de datos procesados (7.21 MB frente a 5.65 GB).
Solución Para mejorar la consulta, podemos añadir otra columna cuyo valor predeterminado corresponda a una clave concreta de la columna Map, y luego materializarla para rellenar ese valor en las filas existentes. De este modo, extraemos y almacenamos el valor necesario en el momento de la inserción, lo que acelera la búsqueda en tiempo de consulta.
-- crear tabla con SpanName como String y ResourceAttributes como Map
DROP TABLE IF EXISTS tbl;
CREATE TABLE tbl (
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC (Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC (ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC (ZSTD(1)),
`Duration` UInt8 CODEC (ZSTD(1)), -- Int64
`SpanName` LowCardinality(String) CODEC (ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC (ZSTD(1))
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (ServiceName, SpanName, toUnixTimestamp(Timestamp), TraceId);
-- crear UDF para generar datos Map aleatorios para ResourceAttributes
DROP FUNCTION IF EXISTS genmap;
CREATE FUNCTION genmap AS (n) -> arrayMap (x-> (x::String, (x*rand32())::String), range(1, n));
-- verificar que genmap funciona como se espera
SELECT genmap(10)::Map(String, String);
-- insertar 1M de filas
INSERT INTO tbl
SELECT
now() - randUniform(1, 1000000.) as Timestamp,
randomPrintableASCII(2) as TraceId,
randomPrintableASCII(2) as ServiceName,
rand32() as Duration,
randomPrintableASCII(2) as SpanName,
genmap(rand64()%500)::Map(String, String) as ResourceAttributes
FROM numbers(1_000_000);
-- la consulta por SpanName es más rápida
-- [cold] 0 rows in set. Elapsed: 0.642 sec. Processed 1.00 million rows, 7.21 MB (1.56 million rows/s., 11.22 MB/s.)
-- [warm] 0 rows in set. Elapsed: 0.164 sec. Processed 1.00 million rows, 7.21 MB (6.10 million rows/s., 43.99 MB/s.)
SELECT
COUNT(*),
avg(Duration/1E6) as average,
quantile(0.95)(Duration/1E6) as p95,
quantile(0.99)(Duration/1E6) as p99,
SpanName
FROM tbl
GROUP BY SpanName ORDER BY 1 DESC LIMIT 50 FORMAT Null;
-- la consulta por ResourceAttributes es más lenta
-- [cold] 0 rows in set. Elapsed: 6.432 sec. Processed 1.00 million rows, 5.65 GB (155.46 thousand rows/s., 879.07 MB/s.)
-- [warm] 0 rows in set. Elapsed: 5.935 sec. Processed 1.00 million rows, 5.65 GB (168.50 thousand rows/s., 952.81 MB/s.)
SELECT
COUNT(*),
avg(Duration/1E6) as average,
quantile(0.95)(Duration/1E6) as p95,
quantile(0.99)(Duration/1E6) as p99,
ResourceAttributes['1'] as hostname
FROM tbl
GROUP BY hostname ORDER BY 1 DESC LIMIT 50 FORMAT Null;
-- la solución es agregar una columna con valor predeterminado a una clave específica en Map
ALTER TABLE tbl ADD COLUMN hostname LowCardinality(String) DEFAULT ResourceAttributes['1'];
ALTER TABLE tbl MATERIALIZE COLUMN hostname;
-- la consulta por hostname (nueva columna) es ahora más rápida
-- [cold] 0 rows in set. Elapsed: 2.215 sec. Processed 1.00 million rows, 21.67 MB (451.52 thousand rows/s., 9.78 MB/s.)
-- [warm] 0 rows in set. Elapsed: 0.541 sec. Processed 1.00 million rows, 21.67 MB (1.85 million rows/s., 40.04 MB/s.)
SELECT
COUNT(*),
avg(Duration/1E6) as average,
quantile(0.95)(Duration/1E6) as p95,
quantile(0.99)(Duration/1E6) as p99,
hostname
FROM tbl
GROUP BY hostname ORDER BY 1 DESC LIMIT 50 FORMAT Null;
-- eliminar la caché para ejecutar la consulta en frío
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE;