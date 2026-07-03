Mi consulta devuelve muchas filas, pero solo me interesa el tiempo de procesamiento de consulta. ¿Cómo omito la salida de la consulta y verifico el tiempo de procesamiento de consulta?
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FORMAT Null a tu consulta para establecer el formato de salida en
Null. Esto impide que los datos se envíen al cliente.
Por ejemplo:
La respuesta devolverá el número de filas procesadas y el tiempo transcurrido, pero no se devolverá ninguna fila:
SELECT
customer_id,
count() AS total,
any(review_headline)
FROM amazon_reviews
GROUP BY customer_id
ORDER BY total DESC
FORMAT Null
0 rows in set. Elapsed: 25.288 sec. Processed 222.04 million rows, 13.50 GB (8.78 million rows/s., 533.77 MB/s.)