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Pregunta

Mi consulta devuelve muchas filas, pero solo me interesa el tiempo de procesamiento de consulta. ¿Cómo omito la salida de la consulta y verifico el tiempo de procesamiento de consulta?

Respuesta

Añade FORMAT Null a tu consulta para establecer el formato de salida en Null. Esto impide que los datos se envíen al cliente. Por ejemplo:
La respuesta devolverá el número de filas procesadas y el tiempo transcurrido, pero no se devolverá ninguna fila:
Última modificación el 3 de julio de 2026