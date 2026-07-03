OPTIMIZE FINAL es un comando DDL que reorganiza
y optimiza de forma física y permanente los datos en disco. Fusiona físicamente las partes de datos en las tablas
MergeTree,
realizando la deduplicación de datos durante el proceso al eliminar las filas duplicadas del almacenamiento.
FINAL es un modificador en tiempo de consulta que proporciona resultados deduplicados sin
cambiar la estructura de los datos almacenados. Funciona aplicando la lógica de fusión en
tiempo de lectura. Es temporal y solo afecta al resultado de la consulta actual.
A menudo se recomienda a los usuarios evitar
OPTIMIZE FINAL, ya que supone una
sobrecarga de rendimiento considerable; sin embargo, no deben confundir ambos. A menudo es necesario
usar
FINAL para obtener resultados sin duplicados, especialmente al usar motores de tabla
como
ReplacingMergeTree, que pueden contener filas duplicadas que aún no
se han reemplazado durante el proceso de fusión eventual en segundo plano.
La siguiente tabla resume las diferencias clave:
|Aspecto
OPTIMIZE FINAL
FINAL
|Tipo
|Comando DDL
|Modificador de consulta
|Efecto
|Optimización permanente del almacenamiento
|Deduplicación temporal en tiempo de consulta
|Rendimiento
|Impacto Alto coste una vez; después, consultas más rápidas
|Menor coste por consulta, pero se repite en cada consulta
|Modificación de datos
|Sí - cambia físicamente el almacenamiento
|No - operación de solo lectura
|Caso de uso
|Mantenimiento u optimización periódicos
|Consultas deduplicadas en tiempo real
Usa
Cuándo usar cada uno
OPTIMIZE FINAL cuando:
- Quieres mejorar de forma permanente el rendimiento de las consultas
- Puedes asumir el costo puntual de la optimización
- Estás realizando un mantenimiento periódico de la tabla
- Quieres limpiar físicamente los datos duplicados
FINAL cuando:
- Necesitas resultados deduplicados de inmediato
- No puedes esperar a la optimización permanente o no la quieres
- Solo necesitas datos deduplicados de vez en cuando
- Estás trabajando con datos que cambian con frecuencia