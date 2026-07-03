OPTIMIZE FINAL es un comando DDL que reorganiza y optimiza de forma física y permanente los datos en disco. Fusiona físicamente las partes de datos en las tablas MergeTree , realizando la deduplicación de datos durante el proceso al eliminar las filas duplicadas del almacenamiento.

FINAL es un modificador en tiempo de consulta que proporciona resultados deduplicados sin cambiar la estructura de los datos almacenados. Funciona aplicando la lógica de fusión en tiempo de lectura. Es temporal y solo afecta al resultado de la consulta actual.

A menudo se recomienda a los usuarios evitar OPTIMIZE FINAL , ya que supone una sobrecarga de rendimiento considerable; sin embargo, no deben confundir ambos. A menudo es necesario usar FINAL para obtener resultados sin duplicados, especialmente al usar motores de tabla como ReplacingMergeTree , que pueden contener filas duplicadas que aún no se han reemplazado durante el proceso de fusión eventual en segundo plano.

La siguiente tabla resume las diferencias clave:

Aspecto OPTIMIZE FINAL FINAL Tipo Comando DDL Modificador de consulta Efecto Optimización permanente del almacenamiento Deduplicación temporal en tiempo de consulta Rendimiento Impacto Alto coste una vez; después, consultas más rápidas Menor coste por consulta, pero se repite en cada consulta Modificación de datos Sí - cambia físicamente el almacenamiento No - operación de solo lectura Caso de uso Mantenimiento u optimización periódicos Consultas deduplicadas en tiempo real

​ Cuándo usar cada uno

Usa OPTIMIZE FINAL cuando:

Quieres mejorar de forma permanente el rendimiento de las consultas

Puedes asumir el costo puntual de la optimización

Estás realizando un mantenimiento periódico de la tabla

Quieres limpiar físicamente los datos duplicados

Usa FINAL cuando:

Necesitas resultados deduplicados de inmediato

No puedes esperar a la optimización permanente o no la quieres

Solo necesitas datos deduplicados de vez en cuando

Estás trabajando con datos que cambian con frecuencia

Ambas son herramientas valiosas, pero cumplen funciones distintas dentro de la estrategia de deduplicación de ClickHouse.