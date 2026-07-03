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OPTIMIZE FINAL es un comando DDL que reorganiza y optimiza de forma física y permanente los datos en disco. Fusiona físicamente las partes de datos en las tablas MergeTree, realizando la deduplicación de datos durante el proceso al eliminar las filas duplicadas del almacenamiento. FINAL es un modificador en tiempo de consulta que proporciona resultados deduplicados sin cambiar la estructura de los datos almacenados. Funciona aplicando la lógica de fusión en tiempo de lectura. Es temporal y solo afecta al resultado de la consulta actual. A menudo se recomienda a los usuarios evitar OPTIMIZE FINAL, ya que supone una sobrecarga de rendimiento considerable; sin embargo, no deben confundir ambos. A menudo es necesario usar FINAL para obtener resultados sin duplicados, especialmente al usar motores de tabla como ReplacingMergeTree, que pueden contener filas duplicadas que aún no se han reemplazado durante el proceso de fusión eventual en segundo plano. La siguiente tabla resume las diferencias clave:

Cuándo usar cada uno

Usa OPTIMIZE FINAL cuando:
  • Quieres mejorar de forma permanente el rendimiento de las consultas
  • Puedes asumir el costo puntual de la optimización
  • Estás realizando un mantenimiento periódico de la tabla
  • Quieres limpiar físicamente los datos duplicados
Usa FINAL cuando:
  • Necesitas resultados deduplicados de inmediato
  • No puedes esperar a la optimización permanente o no la quieres
  • Solo necesitas datos deduplicados de vez en cuando
  • Estás trabajando con datos que cambian con frecuencia
Ambas son herramientas valiosas, pero cumplen funciones distintas dentro de la estrategia de deduplicación de ClickHouse.
Última modificación el 3 de julio de 2026