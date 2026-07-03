​ Límite de memoria superado para la consulta

Como usuario nuevo, ClickHouse a menudo puede parecer magia: todas las consultas son rapidísimas, incluso con los conjuntos de datos más grandes y las consultas más ambiciosas. Sin embargo, el uso en el mundo real acaba poniendo a prueba incluso los límites de ClickHouse. Las consultas que superan el límite de memoria pueden deberse a varias causas. Lo más habitual es que veamos JOIN grandes o agregaciones sobre campos de alta cardinalidad. Si el rendimiento es crítico y estas consultas son necesarias, a menudo recomendamos a los usuarios simplemente ampliar recursos, algo que ClickHouse Cloud hace de forma automática y sin esfuerzo para garantizar que sus consultas sigan respondiendo con agilidad. No obstante, entendemos que, en entornos autogestionados, esto a veces no es trivial, y puede que ni siquiera se necesite un rendimiento óptimo. En ese caso, los usuarios tienen varias opciones.

Para escenarios de agregación u ordenación que consumen mucha memoria, los usuarios pueden usar los ajustes max_bytes_before_external_group_by max_bytes_before_external_sort , respectivamente. El primero de ellos se analiza en detalle aquí

ORDER BY después de un GROUP BY con un LIMIT , especialmente cuando la consulta es distribuida. En resumen, esto garantiza que cualquier agregación pueda volcarse a disco si se supera un umbral de memoria. Esto inevitablemente afectará al rendimiento de la consulta, pero ayudará a garantizar que las consultas no provoquen OOM. El segundo ajuste de ordenación ayuda a resolver problemas similares con ordenaciones que consumen mucha memoria. Esto puede ser especialmente importante en entornos distribuidos donde un nodo coordinador recibe respuestas ordenadas de segmentos secundarios. En este caso, se puede pedir al servidor coordinador que ordene un conjunto de datos más grande que la memoria disponible. Con max_bytes_before_external_sort , se puede permitir que la ordenación se vuelque a disco. Esta configuración también es útil en casos en los que el usuario tiene undespués de uncon un, especialmente cuando la consulta es distribuida.

JOIN , lo que puede ayudar a reducir la memoria necesaria. De forma predeterminada, los joins usan hash join, que suele ofrecer la mayor cobertura de funcionalidades y, a menudo, el mejor rendimiento. Este algoritmo carga la tabla del lado derecho del JOIN en una tabla hash en memoria, sobre la que luego se evalúa la tabla del lado izquierdo. Para minimizar el uso de memoria, los usuarios deben, por tanto, colocar la tabla más pequeña en el lado derecho. Sin embargo, este enfoque sigue teniendo limitaciones en escenarios con restricciones de memoria. En esos casos, se puede habilitar el join partial_merge mediante la configuración full_sorting_merge permite realizar un JOIN cuando el lado derecho es muy grande y no cabe en memoria y las operaciones de lookup son imposibles, por ejemplo, en una subconsulta compleja. En este caso, tanto el lado derecho como el izquierdo se ordenan en disco si no caben en memoria, lo que permite unir tablas grandes. En los joins, los usuarios pueden seleccionar distintos algoritmos de, lo que puede ayudar a reducir la memoria necesaria. De forma predeterminada, los joins usan hash join, que suele ofrecer la mayor cobertura de funcionalidades y, a menudo, el mejor rendimiento. Este algoritmo carga la tabla del lado derecho delen una tabla hash en memoria, sobre la que luego se evalúa la tabla del lado izquierdo. Para minimizar el uso de memoria, los usuarios deben, por tanto, colocar la tabla más pequeña en el lado derecho. Sin embargo, este enfoque sigue teniendo limitaciones en escenarios con restricciones de memoria. En esos casos, se puede habilitar el joinmediante la configuración join_algorithm . Esta variante del algoritmo sort-merge primero ordena la tabla derecha en bloques y crea un índice min-max para ellos. Luego ordena partes de la tabla izquierda por la clave del join y las combina con la tabla derecha. El índice min-max se utiliza para omitir bloques innecesarios de la tabla derecha. Este método consume menos memoria, a costa del rendimiento. Llevando este concepto un paso más allá, el algoritmopermite realizar uncuando el lado derecho es muy grande y no cabe en memoria y las operaciones de lookup son imposibles, por ejemplo, en una subconsulta compleja. En este caso, tanto el lado derecho como el izquierdo se ordenan en disco si no caben en memoria, lo que permite unir tablas grandes.