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Pregunta

Al ejecutar una sentencia INSERT...SELECT, aparece el error Too many partes (TOO_MANY_PARTS). ¿Cómo puedo resolverlo?

Respuesta

A continuación se indican algunos ajustes que pueden modificarse para evitar este error. Se trata de una configuración avanzada de ClickHouse, y estos valores solo deben establecerse después de comprender las especificaciones del servicio de ClickHouse Cloud o del clúster local donde se vayan a usar; por tanto, no los tome como una solución universal. max_insert_block_size = 100_000_000 (valor predeterminado 1_048_576) Aumentarlo de ~1M a 100M permitiría formar bloques más grandes Nota: Este ajuste solo se aplica cuando el servidor forma los bloques; es decir, en los INSERT a través de la interfaz HTTP, y no en clickhouse-client min_insert_block_size_rows = 100_000_000 (valor predeterminado 1_048_576) Aumentarlo de ~1M a 100M permitiría formar bloques más grandes. min_insert_block_size_bytes = 500_000_000 (valor predeterminado 268_435_456) Aumentarlo de 268.44 MB a 500 MB permitiría formar bloques más grandes. parts_to_delay_insert = 500 (valor predeterminado 150) Aumentarlo evita que los INSERT se ralenticen artificialmente al alcanzarse el número de partes activas en una sola partición. parts_to_throw_insert = 1500 (valor predeterminado 3000) Aumentarlo, por lo general, afectaría al rendimiento de las consultas sobre la tabla, pero sería aceptable para la migración de datos.
Última modificación el 23 de julio de 2026