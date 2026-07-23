Soluciona el error TOO_MANY_PARTS en ClickHouse durante un INSERT...SELECT ajustando configuraciones avanzadas para bloques más grandes y aumentando los umbrales de partición.

¿Cómo puedo resolver el error TOO MANY PARTS durante un INSERT...SELECT?

Al ejecutar una sentencia INSERT...SELECT , aparece el error Too many partes (TOO_MANY_PARTS).

¿Cómo puedo resolverlo?

A continuación se indican algunos ajustes que pueden modificarse para evitar este error. Se trata de una configuración avanzada de ClickHouse, y estos valores solo deben establecerse después de comprender las especificaciones del servicio de ClickHouse Cloud o del clúster local donde se vayan a usar; por tanto, no los tome como una solución universal.

max_insert_block_size = 100_000_000 (valor predeterminado 1_048_576 ) (valor predeterminado

Aumentarlo de ~1M a 100M permitiría formar bloques más grandes

Nota: Este ajuste solo se aplica cuando el servidor forma los bloques; es decir, en los INSERT a través de la interfaz HTTP, y no en clickhouse-client

min_insert_block_size_rows = 100_000_000 (valor predeterminado 1_048_576 ) (valor predeterminado

Aumentarlo de ~1M a 100M permitiría formar bloques más grandes.

min_insert_block_size_bytes = 500_000_000 (valor predeterminado 268_435_456 ) (valor predeterminado

Aumentarlo de 268.44 MB a 500 MB permitiría formar bloques más grandes.

parts_to_delay_insert = 500 (valor predeterminado 150 ) (valor predeterminado

Aumentarlo evita que los INSERT se ralenticen artificialmente al alcanzarse el número de partes activas en una sola partición.

parts_to_throw_insert = 1500 (valor predeterminado 3000 ) (valor predeterminado

Aumentarlo, por lo general, afectaría al rendimiento de las consultas sobre la tabla, pero sería aceptable para la migración de datos.