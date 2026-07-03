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Uso de la tabla system.query_log

La siguiente consulta muestra cuáles de las consultas que has ejecutado utilizaron más memoria. Un par de comentarios sobre esta consulta:
  • los resultados se calculan a partir del último día (now() - toIntervalDay(1))), pero puedes modificar fácilmente el intervalo de tiempo
  • se asume que tienes un clúster llamado default, que es el nombre de tu clúster en ClickHouse Cloud. Cambia default por el nombre de tu clúster
  • si no tienes un clúster, consulta la query que aparece al final de este artículo
La respuesta tiene este aspecto:
Si no tienes una tabla system.query_log, es probable que no tengas habilitado el registro de consultas. Consulta la configuración query_log para ver cómo habilitarlo.
Si no tienes un clúster, puedes consultar directamente tu única tabla system.query_log:
Última modificación el 3 de julio de 2026