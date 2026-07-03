La siguiente consulta muestra cuáles de las consultas que has ejecutado utilizaron más memoria. Un par de comentarios sobre esta consulta:
Uso de la tabla
Uso de la tabla
system.query_log
- los resultados se calculan a partir del último día (
now() - toIntervalDay(1))), pero puedes modificar fácilmente el intervalo de tiempo
- se asume que tienes un clúster llamado
default, que es el nombre de tu clúster en ClickHouse Cloud. Cambia
defaultpor el nombre de tu clúster
- si no tienes un clúster, consulta la query que aparece al final de este artículo
La respuesta tiene este aspecto:
SELECT
count() as nb_query,
user,
query,
sum(memory_usage) AS memory,
normalized_query_hash
FROM
clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE
(event_time >= (now() - toIntervalDay(1)))
AND query_kind = 'Select'
AND type = 'QueryFinish'
and user != 'monitoring-internal'
GROUP BY
normalized_query_hash,
query,
user
ORDER BY
memory DESC;
┌─nb_query─┬─user────┬─query─────────────────────────────────────────────────────────┬───memory─┬─normalized_query_hash─┐
│ 11 │ default │ select version() │ 46178924 │ 7202516440347714159 │
│ 2 │ default │ SELECT * FROM "system"."table_functions" LIMIT 31 OFFSET 0 │ 8391544 │ 12830067173062987695 │
└──────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────┘
Si no tienes un clúster, puedes consultar directamente tu única tabla
Si no tienes una tabla
system.query_log, es probable que no tengas habilitado el registro de consultas. Consulta la configuración
query_log para ver cómo habilitarlo.
system.query_log:
SELECT
count() as nb_query,
user,
query,
sum(memory_usage) AS memory,
normalized_query_hash
FROM
system.query_log
WHERE
(event_time >= (now() - toIntervalDay(1)))
AND query_kind = 'Select'
AND type = 'QueryFinish'
and user != 'monitoring-internal'
GROUP BY
normalized_query_hash,
query,
user
ORDER BY
memory DESC;