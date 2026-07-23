Al configurar un origen de datos de ClickHouse en Grafana, el plugin permite especificar una base de datos y una tabla predeterminadas para logs y trazas, así como si esas tablas se ajustan al esquema de OTel. Esto permite que el plugin devuelva las columnas necesarias para que los logs y las trazas se muestren correctamente en Grafana. Si has modificado el esquema predeterminado de OTel y prefieres usar tus propios nombres de columna, puedes especificarlos. Si usas los nombres de columna predeterminados de OTel para columnas como el tiempo (
Integración de OpenTelemetry
Timestamp), el nivel de log (
SeverityText) o el cuerpo del mensaje (
Body), no hace falta realizar ningún cambio.
La configuración de Logs requiere una columna de tiempo, una de nivel de log y una de mensaje para que los logs se muestren correctamente. La configuración de Traces es algo más compleja (la lista completa está aquí). Estas columnas obligatorias son necesarias para abstraer las consultas posteriores que construyen un perfil completo de la traza. Estas consultas asumen que los datos tienen una estructura similar a OTel, por lo que los usuarios que se desvíen significativamente del esquema estándar tendrán que usar vistas para aprovechar esta funcionalidad. Una vez configurado, puedes ir a Grafana Explore y empezar a buscar logs y trazas.
HTTP o NativePuedes conectar Grafana a ClickHouse mediante el protocolo HTTP o el protocolo Native. Este último ofrece ventajas de rendimiento marginales que difícilmente se apreciarán en las consultas de agregación ejecutadas por los usuarios de Grafana. En cambio, el protocolo HTTP suele ser más fácil de usar con un proxy y de inspeccionar.
Si cumples con los requisitos de Grafana para logs, puedes seleccionar
Logs
Query Type: Log en el constructor de consultas y hacer clic en
Run Query. El constructor de consultas formulará una consulta para listar los logs y garantizar que se muestren correctamente, p. ej.
El constructor de consultas ofrece una forma sencilla de modificar la consulta sin necesidad de escribir SQL. El filtrado, incluida la búsqueda de logs que contengan palabras clave, puede realizarse desde el constructor de consultas. Los usuarios que necesiten escribir consultas más complejas pueden cambiar al editor SQL. Siempre que la consulta devuelva las columnas adecuadas y se seleccione
SELECT Timestamp as timestamp, Body as body, SeverityText as level, TraceId as traceID FROM "default"."otel_logs" WHERE ( timestamp >= $__fromTime AND timestamp <= $__toTime ) ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1000
logs como tipo de consulta, los resultados se mostrarán como logs. Las columnas necesarias para la visualización de logs se enumeran aquí.
Si los logs contienen IDs de traza, puedes navegar desde una línea de log concreta hasta su traza correspondiente.
De logs a trazas
De forma similar a lo anterior con los logs, si se cumplen las columnas que Grafana necesita para representar las trazas (por ejemplo, al usar el esquema OTel), el constructor de consultas puede formular automáticamente las consultas necesarias. Al seleccionar
Trazas
Query Type: Traces y hacer clic en
Run Query, se generará y ejecutará una consulta similar a la siguiente (en función de las columnas configuradas; el siguiente ejemplo asume el uso de OTel):
Esta consulta devuelve los nombres de columna que espera Grafana y muestra una tabla de trazas, como se ve a continuación. Se puede filtrar por la duración u otras columnas sin necesidad de escribir SQL. Los usuarios que deseen escribir consultas más complejas pueden cambiar al
SELECT "TraceId" as traceID,
"ServiceName" as serviceName,
"SpanName" as operationName,
"Timestamp" as startTime,
multiply("Duration", 0.000001) as duration
FROM "default"."otel_traces"
WHERE ( Timestamp >= $__fromTime AND Timestamp <= $__toTime )
AND ( ParentSpanId = '' )
AND ( Duration > 0 )
ORDER BY Timestamp DESC, Duration DESC LIMIT 1000
SQL Editor.
Como se muestra arriba, los ID de traza aparecen como enlaces en los que se puede hacer clic. Al hacer clic en un ID de traza, el usuario puede ver los spans asociados mediante el enlace
Ver detalles de la traza
View Trace. Esto ejecuta la siguiente consulta (suponiendo columnas de OTel) para recuperar los spans con la estructura requerida y mostrar los resultados en forma de cascada.
WITH '<trace_id>' AS trace_id,
(SELECT min(Start) FROM "default"."otel_traces_trace_id_ts"
WHERE TraceId = trace_id) AS trace_start,
(SELECT max(End) + 1 FROM "default"."otel_traces_trace_id_ts"
WHERE TraceId = trace_id) AS trace_end
SELECT "TraceId" AS traceID,
"SpanId" AS spanID,
"ParentSpanId" AS parentSpanID,
"ServiceName" AS serviceName,
"SpanName" AS operationName,
"Timestamp" AS startTime,
multiply("Duration", 0.000001) AS duration,
arrayMap(key -> map('key', key, 'value',"SpanAttributes"[key]),
mapKeys("SpanAttributes")) AS tags,
arrayMap(key -> map('key', key, 'value',"ResourceAttributes"[key]),
mapKeys("ResourceAttributes")) AS serviceTags
FROM "default"."otel_traces"
WHERE traceID = trace_id
AND startTime >= trace_start
AND startTime <= trace_end
LIMIT 1000
Fíjese en cómo la consulta anterior usa la vista materializada
otel_traces_trace_id_ts para realizar la búsqueda por ID de traza. Consulte Aceleración de consultas: uso de vistas materializadas para búsquedas para obtener más información.
Si los logs contienen ID de traza, puede navegar desde una traza hasta los logs asociados. Para ver los logs, haga clic en un ID de traza y seleccione
De trazas a logs
View Logs. Esto ejecuta la siguiente consulta, asumiendo las columnas predeterminadas de OTel.
SELECT Timestamp AS "timestamp",
Body AS "body", SeverityText AS "level",
TraceId AS "traceID" FROM "default"."otel_logs"
WHERE ( traceID = '<trace_id>' )
ORDER BY timestamp ASC LIMIT 1000
Puede crear paneles en Grafana con el origen de datos de ClickHouse. Para obtener más información, recomendamos la documentación del origen de datos de Grafana y ClickHouse, especialmente la del concepto de macros y las variables. El complemento incluye varios paneles listos para usar, entre ellos un panel de ejemplo, “Simple ClickHouse OTel dashboarding”, para datos de logging y tracing conformes con la especificación OTel. Para ello, los usuarios deben ceñirse a los nombres de columna predeterminados de OTel, y puede instalarse desde la configuración del origen de datos. A continuación, ofrecemos algunos consejos sencillos para crear visualizaciones.
Paneles
Junto con las estadísticas, los gráficos de líneas son una de las formas de visualización más comunes en casos de uso de observabilidad. El plugin de ClickHouse mostrará automáticamente un gráfico de líneas si una consulta devuelve un
Series temporales
datetime llamado
time y una columna numérica. Por ejemplo:
SELECT
$__timeInterval(Timestamp) as time,
quantile(0.99)(Duration)/1000000 AS p99
FROM otel_traces
WHERE
$__timeFilter(Timestamp)
AND ( Timestamp >= $__fromTime AND Timestamp <= $__toTime )
GROUP BY time
ORDER BY time ASC
LIMIT 100000
Los gráficos multilínea se renderizarán automáticamente para una consulta siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Gráficos multilínea
- campo 1: campo de fecha y hora con el alias time
- campo 2: valor por el que se agrupa. Debe ser un String.
- campo 3+: los valores de las métricas
SELECT
$__timeInterval(Timestamp) as time,
ServiceName,
quantile(0.99)(Duration)/1000000 AS p99
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND ( Timestamp >= $__fromTime AND Timestamp <= $__toTime )
GROUP BY ServiceName, time
ORDER BY time ASC
LIMIT 100000
En secciones anteriores, vimos cómo enriquecer los datos de observabilidad con coordenadas geográficas mediante diccionarios IP. Suponiendo que tenga las columnas
Visualización de datos geográficos
latitude y
longitude, la observabilidad puede visualizarse con la función
geohashEncode. Esto genera geohashes compatibles con el gráfico Geo Map de Grafana. A continuación, se muestran una consulta de ejemplo y su visualización:
WITH coords AS
(
SELECT
Latitude,
Longitude,
geohashEncode(Longitude, Latitude, 4) AS hash
FROM otel_logs_v2
WHERE (Longitude != 0) AND (Latitude != 0)
)
SELECT
hash,
count() AS heat,
round(log10(heat), 2) AS adj_heat
FROM coords
GROUP BY hash