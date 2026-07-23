Las organizaciones deben tener un usuario administrador con un método de autenticación alternativo para volver a invitar usuarios a la organización después de eliminar SAML. Se requiere un usuario de ClickHouse Cloud con privilegios de Admin para realizar estos pasos.
Antes de comenzar
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Habilitar las invitaciones
Inicie sesión en ClickHouse Cloud y envíe un ticket de soporte con el asunto
Enable invitations for SAML organization. Esto es para solicitar la posibilidad de agregar usuarios mediante un método distinto de SAML.
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Anote los usuarios a los que habrá que volver a invitar
Haga clic en el nombre de la organización en la parte inferior izquierda y, a continuación, seleccione
Usuarios y roles. Revise la columna
Provider de cada usuario; cualquier usuario que muestre
Signed in with SSO deberá volver a ser invitado a la organización después de eliminar SAML.Asegúrese de que los usuarios sepan que deben aceptar las nuevas invitaciones antes de acceder a la cuenta una vez que se elimine SAML.
Agregar usuarios no SAML a la organización
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Invitar a usuarios
Haga clic en el nombre de la organización, en la esquina inferior izquierda, y luego seleccione
Usuarios y roles. Siga las instrucciones para invitar a usuarios.
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Los usuarios aceptan la invitación
Los usuarios deben haber cerrado completamente cualquier sesión iniciada mediante SAML antes de aceptar la invitación. Al aceptar la invitación con el inicio de sesión social de Google o Microsoft, deben hacer clic en los botones
Continue with Google o
Continue with Microsoft. Los usuarios que utilicen correo electrónico y contraseña deben ir a https://console.clickhouse.cloud/?with=email para iniciar sesión y aceptar la invitación.
La mejor forma de asegurarse de que los usuarios no sean redirigidos automáticamente debido a la configuración de SAML es copiar el enlace para aceptar la invitación y pegarlo en otro navegador o en una sesión privada/de incógnito para aceptarla.
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Guardar consultas y dashboards
Una vez que los usuarios hayan iniciado sesión con sus nuevas identidades, deben cerrar sesión y volver a iniciarla con sus cuentas de SAML para compartir cualquier consulta o dashboard guardado con su nueva identidad. Deben guardar una copia con su nueva identidad para completar el proceso.
Revise cuidadosamente que se hayan completado los siguientes puntos:
Eliminar SAML
- Hay al menos un usuario con un inicio de sesión que no sea SAML asignado al rol Admin en la organización
- Se ha vuelto a invitar a todos los usuarios necesarios mediante otro método de autenticación
- Todas las consultas y dashboards guardados se han migrado a usuarios que no sean SAML
Enable SAML single sign-on. Esto mostrará una advertencia. Haga clic en
Disable. Vaya a la pestaña Usuarios y roles para eliminar los usuarios de SAML.