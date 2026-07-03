Usuario Admin
default, que se crea al crear el servicio. La contraseña se proporciona durante la creación del servicio y los usuarios de ClickHouse Cloud que tienen el rol Admin pueden restablecerla.
Cuando agregue usuarios SQL adicionales a su servicio de ClickHouse Cloud, necesitarán un
username y una
password de SQL. Si desea que tengan privilegios de nivel administrativo, asigne a los nuevos usuarios el rol
default_role. Por ejemplo, para agregar el usuario
clickhouse_admin:
CREATE USER IF NOT EXISTS clickhouse_admin
IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'P!@ssword42!';
GRANT default_role TO clickhouse_admin;
default. En su lugar, se ejecutarán con un usuario llamado
sql-console:${cloud_login_email}, donde
cloud_login_email es el correo electrónico del usuario que está ejecutando la consulta en ese momento.Estos usuarios de consola SQL generados automáticamente tienen el rol
default.
Autenticación sin contraseña
sql_console_admin, con permisos idénticos a
default_role, y
sql_console_read_only, con permisos de solo lectura.
A los usuarios Admin se les asigna el rol
sql_console_admin de forma predeterminada, por lo que para ellos no cambia nada. Sin embargo, el rol
sql_console_read_only permite conceder a los usuarios que no son Admin acceso de solo lectura o acceso completo a cualquier instancia. Un Admin debe configurar este acceso. Los roles pueden ajustarse mediante los comandos
GRANT o
REVOKE para adaptarse mejor a los requisitos específicos de cada instancia, y cualquier modificación que se haga en ellos se conservará.
Control de acceso granular
sql_console_*, deben crearse roles de base de datos específicos por usuario para la consola SQL que coincidan con el espacio de nombres
sql-console-role:<email>. Por ejemplo:
CREATE ROLE OR REPLACE sql-console-role:<email>;
GRANT <some grants> TO sql-console-role:<email>;
sql_console_sa_role y
sql_console_pm_role y concedérselos a usuarios específicos. Por ejemplo:
CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_sa_role;
GRANT <whatever level of access> TO sql_console_sa_role;
CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_pm_role;
GRANT <whatever level of access> TO sql_console_pm_role;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:christoph@clickhouse.com`;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:jake@clickhouse.com`;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:zach@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:christoph@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:jake@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_pm_role to `sql-console-role:zach@clickhouse.com`;
Probar los privilegios de administrador
default y vuelva a iniciarla con el usuario
clickhouse_admin.
Todo lo siguiente debería realizarse correctamente:
SHOW GRANTS FOR clickhouse_admin;
CREATE DATABASE db1
CREATE TABLE db1.table1 (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO db1.table1 (id, column1) VALUES (1, 'abc');
SELECT * FROM db1.table1;
DROP TABLE db1.table1;
DROP DATABASE db1;
Usuarios no administradores
Preparación
Crear una base de datos, una tabla y filas de ejemplo
Crear una base de datos de prueba
CREATE DATABASE db1;
Crear una tabla
CREATE TABLE db1.table1 (
id UInt64,
column1 String,
column2 String
)
ENGINE MergeTree
ORDER BY id;
Poblar la tabla con filas de ejemplo
INSERT INTO db1.table1
(id, column1, column2)
VALUES
(1, 'A', 'abc'),
(2, 'A', 'def'),
(3, 'B', 'abc'),
(4, 'B', 'def');
Verificar la tabla
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 475015cc-6f51-4b20-bda2-3c9c41404e49
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
│ 3 │ B │ abc │
│ 4 │ B │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
Crear
column_user
CREATE USER column_user IDENTIFIED BY 'password';
Crear
row_user
CREATE USER row_user IDENTIFIED BY 'password';
Creación de roles
- se crearán roles con distintos privilegios, como acceso por columnas y filas
- se otorgarán privilegios a los roles
- se asignarán usuarios a cada rol
Crear un rol para restringir a los usuarios de este rol a que solo puedan ver
column1 en la base de datos
db1 y la tabla
table1:
CREATE ROLE column1_users;
Establecer privilegios para permitir ver
column1
GRANT SELECT(id, column1) ON db1.table1 TO column1_users;
Añadir el usuario
column_user al rol
column1_users
GRANT column1_users TO column_user;
Crear un rol para restringir a los usuarios de este rol a que solo puedan ver determinadas filas; en este caso, solo las filas que contengan
A en
column1
CREATE ROLE A_rows_users;
Añadir
row_user al rol
A_rows_users
GRANT A_rows_users TO row_user;
Crear una política para permitir ver solo las filas en las que
column1 tenga el valor
A
CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users;
Establecer privilegios para la base de datos y la tabla
GRANT SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1 TO A_rows_users;
Otorgar permisos explícitos para que otros roles sigan teniendo acceso a todas las filas
CREATE ROW POLICY allow_other_users_filter
ON db1.table1 FOR SELECT USING 1 TO clickhouse_admin, column1_users;
Verificación
Comprobación de los privilegios del rol con un usuario restringido por columnas
Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con el usuario
clickhouse_admin
clickhouse-client --user clickhouse_admin --password password
Verifique el acceso a la base de datos, la tabla y todas las filas con el usuario administrador.
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: f5e906ea-10c6-45b0-b649-36334902d31d
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
│ 3 │ B │ abc │
│ 4 │ B │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con el usuario
column_user
clickhouse-client --user column_user --password password
Pruebe
SELECT con todas las columnas
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 5576f4eb-7450-435c-a2d6-d6b49b7c4a23
0 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
Received exception from server (version 22.3.2):
Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000.
DB::Exception: column_user: Not enough privileges.
To execute this query it's necessary to have grant
SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED)
id y
column1
Verifique la consulta
SELECT usando solo las columnas especificadas y permitidas:
SELECT
id,
column1
FROM db1.table1
Query id: cef9a083-d5ce-42ff-9678-f08dc60d4bb9
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ A │
│ 3 │ B │
│ 4 │ B │
└────┴─────────┘
Probar los privilegios del rol con un usuario restringido por filas
Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con
row_user
clickhouse-client --user row_user --password password
Ver las filas disponibles
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: a79a113c-1eca-4c3f-be6e-d034f9a220fb
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
B en
column1.
Modificar usuarios y roles
role1 permite solo hacer SELECT en
column1 y
role2 permite hacer SELECT en
column1 y
column2, entonces el usuario tendrá acceso a ambas columnas.
Con la cuenta de administrador, cree un usuario nuevo para restringir tanto por fila como por columna con roles predeterminados
CREATE USER row_and_column_user IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT ROLE A_rows_users;
Elimine los privilegios previos del rol
A_rows_users
REVOKE SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1 FROM A_rows_users;
Permita que el rol
A_row_users solo haga SELECT de
column1
GRANT SELECT(id, column1) ON db1.table1 TO A_rows_users;
Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con
row_and_column_user
clickhouse-client --user row_and_column_user --password password;
Pruebe con todas las columnas:
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 8cdf0ff5-e711-4cbe-bd28-3c02e52e8bc4
0 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
Received exception from server (version 22.3.2):
Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000.
DB::Exception: row_and_column_user: Not enough privileges.
To execute this query it's necessary to have grant
SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED)
Pruebe con las columnas permitidas:
SELECT
id,
column1
FROM db1.table1
Query id: 5e30b490-507a-49e9-9778-8159799a6ed0
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ A │
└────┴─────────┘
Resolución de problemas
Listado de grants y roles de un usuario
SHOW GRANTS FOR row_and_column_user
Query id: 6a73a3fe-2659-4aca-95c5-d012c138097b
┌─GRANTS FOR row_and_column_user───────────────────────────┐
│ GRANT A_rows_users, column1_users TO row_and_column_user │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Mostrar los roles en ClickHouse
SHOW ROLES
Query id: 1e21440a-18d9-4e75-8f0e-66ec9b36470a
┌─name────────────┐
│ A_rows_users │
│ column1_users │
└─────────────────┘
Mostrar las políticas
SHOW ROW POLICIES
Query id: f2c636e9-f955-4d79-8e80-af40ea227ebc
┌─name───────────────────────────────────┐
│ A_row_filter ON db1.table1 │
│ allow_other_users_filter ON db1.table1 │
└────────────────────────────────────────┘
Ver cómo se definió una política y cuáles son los privilegios actuales
SHOW CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1
Query id: 0d3b5846-95c7-4e62-9cdd-91d82b14b80b
┌─CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Comandos de ejemplo para gestionar roles, políticas y usuarios
- eliminar privilegios
- eliminar políticas
- desvincular usuarios de roles
- eliminar usuarios y roles
Eliminar un privilegio de un rol
REVOKE SELECT(column1, id) ON db1.table1 FROM A_rows_users;
Eliminar una política
DROP ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1;
Quitar un usuario de un rol
REVOKE A_rows_users FROM row_user;
Eliminar un rol
DROP ROLE A_rows_users;
Eliminar un usuario
DROP USER row_user;