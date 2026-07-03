Este artículo explica los conceptos básicos para definir usuarios y roles de SQL, y aplicar esos privilegios y permisos a bases de datos, tablas, filas y columnas.

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Este artículo presenta los conceptos básicos para definir usuarios y roles de SQL, y para aplicar esos privilegios y permisos a bases de datos, tablas, filas y columnas.

​ Usuario Admin

Los servicios de ClickHouse Cloud tienen un usuario Admin, default , que se crea al crear el servicio. La contraseña se proporciona durante la creación del servicio y los usuarios de ClickHouse Cloud que tienen el rol Admin pueden restablecerla.

Cuando agregue usuarios SQL adicionales a su servicio de ClickHouse Cloud, necesitarán un username y una password de SQL. Si desea que tengan privilegios de nivel administrativo, asigne a los nuevos usuarios el rol default_role . Por ejemplo, para agregar el usuario clickhouse_admin :

CREATE USER IF NOT EXISTS clickhouse_admin IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'P!@ssword42!' ;

GRANT default_role TO clickhouse_admin;

Al usar la consola SQL, tus sentencias SQL no se ejecutarán con el usuario default . En su lugar, se ejecutarán con un usuario llamado sql-console:${cloud_login_email} , donde cloud_login_email es el correo electrónico del usuario que está ejecutando la consulta en ese momento. Estos usuarios de consola SQL generados automáticamente tienen el rol default .

​ Autenticación sin contraseña

Hay dos roles disponibles para la consola SQL: sql_console_admin , con permisos idénticos a default_role , y sql_console_read_only , con permisos de solo lectura.

A los usuarios Admin se les asigna el rol sql_console_admin de forma predeterminada, por lo que para ellos no cambia nada. Sin embargo, el rol sql_console_read_only permite conceder a los usuarios que no son Admin acceso de solo lectura o acceso completo a cualquier instancia. Un Admin debe configurar este acceso. Los roles pueden ajustarse mediante los comandos GRANT o REVOKE para adaptarse mejor a los requisitos específicos de cada instancia, y cualquier modificación que se haga en ellos se conservará.

​ Control de acceso granular

Esta funcionalidad de control de acceso también puede configurarse manualmente con granularidad a nivel de usuario. Antes de asignar a los usuarios los nuevos roles sql_console_* , deben crearse roles de base de datos específicos por usuario para la consola SQL que coincidan con el espacio de nombres sql-console-role:<email> . Por ejemplo:

CREATE ROLE OR REPLACE sql - console - role : < email > ; GRANT < some grants > TO sql - console - role : < email > ;

Cuando se detecte un rol correspondiente, se asignará al usuario en lugar de los roles predefinidos. Esto permite configuraciones de control de acceso más complejas, como crear roles como sql_console_sa_role y sql_console_pm_role y concedérselos a usuarios específicos. Por ejemplo:

CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_sa_role; GRANT < whatever level of access > TO sql_console_sa_role; CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_pm_role; GRANT < whatever level of access > TO sql_console_pm_role; CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:christoph@clickhouse.com` ; CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:jake@clickhouse.com` ; CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:zach@clickhouse.com` ; GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:christoph@clickhouse.com` ; GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:jake@clickhouse.com` ; GRANT sql_console_pm_role to `sql-console-role:zach@clickhouse.com` ;

​ Probar los privilegios de administrador

Cierre sesión con el usuario default y vuelva a iniciarla con el usuario clickhouse_admin .

Todo lo siguiente debería realizarse correctamente:

SHOW GRANTS FOR clickhouse_admin;

CREATE DATABASE db1

CREATE TABLE db1 .table1 (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;

INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' );

SELECT * FROM db1 . table1 ;

DROP TABLE db1 . table1 ;

DROP DATABASE db1;

​ Usuarios no administradores

Los usuarios deben tener los privilegios necesarios, y no todos deben ser administradores. En el resto de este documento se presentan escenarios de ejemplo y los roles necesarios.

Cree estas tablas y usuarios que se usarán en los ejemplos.

​ Crear una base de datos, una tabla y filas de ejemplo

1 Crear una base de datos de prueba CREATE DATABASE db1 ; 2 Crear una tabla CREATE TABLE db1 .table1 ( id UInt64, column1 String, column2 String ) ENGINE MergeTree ORDER BY id; 3 Poblar la tabla con filas de ejemplo INSERT INTO db1 . table1 (id, column1, column2) VALUES ( 1 , 'A' , 'abc' ), ( 2 , 'A' , 'def' ), ( 3 , 'B' , 'abc' ), ( 4 , 'B' , 'def' ); 4 Verificar la tabla Consulta SELECT * FROM db1 . table1 Respuesta Query id: 475015cc-6f51-4b20-bda2-3c9c41404e49 ┌─id─┬─column1─┬─column2─┐ │ 1 │ A │ abc │ │ 2 │ A │ def │ │ 3 │ B │ abc │ │ 4 │ B │ def │ └────┴─────────┴─────────┘ 5 Crear column_user Cree un usuario estándar que se usará para demostrar cómo restringir el acceso a determinadas columnas: CREATE USER column_user IDENTIFIED BY 'password' ; 6 Crear row_user Cree un usuario estándar que se usará para demostrar cómo restringir el acceso a filas con determinados valores: CREATE USER row_user IDENTIFIED BY 'password' ;

​ Creación de roles

Con este conjunto de ejemplos:

se crearán roles con distintos privilegios, como acceso por columnas y filas

se otorgarán privilegios a los roles

se asignarán usuarios a cada rol

Los roles se utilizan para definir grupos de usuarios con determinados privilegios, en lugar de administrar cada usuario por separado.

1 Crear un rol para restringir a los usuarios de este rol a que solo puedan ver column1 en la base de datos db1 y la tabla table1 : CREATE ROLE column1_users; 2 Establecer privilegios para permitir ver column1 GRANT SELECT (id, column1) ON db1 . table1 TO column1_users; 3 Añadir el usuario column_user al rol column1_users GRANT column1_users TO column_user; 4 Crear un rol para restringir a los usuarios de este rol a que solo puedan ver determinadas filas; en este caso, solo las filas que contengan A en column1 CREATE ROLE A_rows_users; 5 Añadir row_user al rol A_rows_users GRANT A_rows_users TO row_user; 6 Crear una política para permitir ver solo las filas en las que column1 tenga el valor A CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1 . table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users; 7 Establecer privilegios para la base de datos y la tabla GRANT SELECT (id, column1, column2) ON db1 . table1 TO A_rows_users; 8 Otorgar permisos explícitos para que otros roles sigan teniendo acceso a todas las filas CREATE ROW POLICY allow_other_users_filter ON db1 . table1 FOR SELECT USING 1 TO clickhouse_admin, column1_users; Al adjuntar una política a una tabla, el sistema aplicará esa política, y solo los usuarios y roles definidos podrán realizar operaciones sobre la tabla; a todos los demás se les denegará cualquier operación. Para evitar que la política restrictiva de filas se aplique a otros usuarios, se debe definir otra política que permita a otros usuarios y roles tener acceso normal u otros tipos de acceso.

​ Comprobación de los privilegios del rol con un usuario restringido por columnas

1 Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con el usuario clickhouse_admin clickhouse-client --user clickhouse_admin --password password 2 Verifique el acceso a la base de datos, la tabla y todas las filas con el usuario administrador. SELECT * FROM db1 . table1 Query id: f5e906ea-10c6-45b0-b649-36334902d31d ┌─id─┬─column1─┬─column2─┐ │ 1 │ A │ abc │ │ 2 │ A │ def │ │ 3 │ B │ abc │ │ 4 │ B │ def │ └────┴─────────┴─────────┘ 3 Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con el usuario column_user clickhouse-client --user column_user --password password 4 Pruebe SELECT con todas las columnas SELECT * FROM db1 . table1 Query id: 5576f4eb-7450-435c-a2d6-d6b49b7c4a23 0 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Received exception from server (version 22.3.2): Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: column_user: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED) Se deniega el acceso porque se especificaron todas las columnas y el usuario solo tiene acceso a id y column1 5 Verifique la consulta SELECT usando solo las columnas especificadas y permitidas: SELECT id, column1 FROM db1 . table1 Query id: cef9a083-d5ce-42ff-9678-f08dc60d4bb9 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ A │ │ 2 │ A │ │ 3 │ B │ │ 4 │ B │ └────┴─────────┘

​ Probar los privilegios del rol con un usuario restringido por filas

1 Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con row_user clickhouse-client --user row_user --password password 2 Ver las filas disponibles SELECT * FROM db1 . table1 Query id: a79a113c-1eca-4c3f-be6e-d034f9a220fb ┌─id─┬─column1─┬─column2─┐ │ 1 │ A │ abc │ │ 2 │ A │ def │ └────┴─────────┴─────────┘ Verifique que solo se devuelvan las dos filas anteriores; deben excluirse las filas con el valor B en column1 .

​ Modificar usuarios y roles

A los usuarios se les pueden asignar varios roles para obtener la combinación de privilegios necesaria. Al usar varios roles, el sistema los combinará para determinar los privilegios; en la práctica, los permisos de los roles serán acumulativos.

Por ejemplo, si role1 permite solo hacer SELECT en column1 y role2 permite hacer SELECT en column1 y column2 , entonces el usuario tendrá acceso a ambas columnas.

1 Con la cuenta de administrador, cree un usuario nuevo para restringir tanto por fila como por columna con roles predeterminados CREATE USER row_and_column_user IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT ROLE A_rows_users; 2 Elimine los privilegios previos del rol A_rows_users REVOKE SELECT (id, column1, column2) ON db1 . table1 FROM A_rows_users; 3 Permita que el rol A_row_users solo haga SELECT de column1 GRANT SELECT (id, column1) ON db1 . table1 TO A_rows_users; 4 Inicie sesión en el cliente de ClickHouse con row_and_column_user clickhouse-client --user row_and_column_user --password password ; 5 Pruebe con todas las columnas: SELECT * FROM db1 . table1 Query id: 8cdf0ff5-e711-4cbe-bd28-3c02e52e8bc4 0 rows in set. Elapsed: 0.005 sec. Received exception from server (version 22.3.2): Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: row_and_column_user: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED) 6 Pruebe con las columnas permitidas: SELECT id, column1 FROM db1 . table1 Query id: 5e30b490-507a-49e9-9778-8159799a6ed0 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ A │ │ 2 │ A │ └────┴─────────┘

​ Resolución de problemas

A veces, los privilegios se superponen o se combinan de forma que producen resultados inesperados; los siguientes comandos pueden usarse para acotar el problema con una cuenta de administrador

​ Listado de grants y roles de un usuario

SHOW GRANTS FOR row_and_column_user

Query id: 6a73a3fe-2659-4aca-95c5-d012c138097b ┌─GRANTS FOR row_and_column_user───────────────────────────┐ │ GRANT A_rows_users, column1_users TO row_and_column_user │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Mostrar los roles en ClickHouse

SHOW ROLES

Query id: 1e21440a-18d9-4e75-8f0e-66ec9b36470a ┌─name────────────┐ │ A_rows_users │ │ column1_users │ └─────────────────┘

​ Mostrar las políticas

SHOW ROW POLICIES

Query id: f2c636e9-f955-4d79-8e80-af40ea227ebc ┌─name───────────────────────────────────┐ │ A_row_filter ON db1.table1 │ │ allow_other_users_filter ON db1.table1 │ └────────────────────────────────────────┘

​ Ver cómo se definió una política y cuáles son los privilegios actuales

SHOW CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1 . table1

Query id: 0d3b5846-95c7-4e62-9cdd-91d82b14b80b ┌─CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Comandos de ejemplo para gestionar roles, políticas y usuarios

Los siguientes comandos se pueden usar para:

eliminar privilegios

eliminar políticas

desvincular usuarios de roles

eliminar usuarios y roles



Ejecuta estos comandos con un usuario administrador o con el usuario default

​ Eliminar un privilegio de un rol

REVOKE SELECT (column1, id) ON db1 . table1 FROM A_rows_users;

​ Eliminar una política

DROP ROW POLICY A_row_filter ON db1 . table1 ;

​ Quitar un usuario de un rol

REVOKE A_rows_users FROM row_user;

​ Eliminar un rol

DROP ROLE A_rows_users;

​ Eliminar un usuario

DROP USER row_user;

En este artículo se explicaron los conceptos básicos para crear usuarios y roles de SQL, y se indicaron los pasos para establecer y modificar los privilegios de usuarios y roles. Para obtener información más detallada sobre cada uno de ellos, consulte nuestras guías de usuario y la documentación de referencia.