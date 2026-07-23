Los roles personalizados pueden incluir una combinación de permisos de organización, servicio y base de datos. Los permisos pueden aplicarse a todos los servicios y bases de datos o a un subconjunto de ellos.
Crear roles personalizados
1
Acceda a la configuración de la organización y seleccione Users and roles
En la página de servicios, seleccione el nombre de su organización. En el menú emergente, seleccione la opción
Users and roles.
2
Seleccione la pestaña
Roles
Seleccione la pestaña
Roles en la parte superior central de la pantalla.
3
Seleccione
Create new role en la esquina superior derecha
Seleccione el botón
Create new role en la esquina superior derecha de la pantalla.
4
Asigne un nombre al rol
Introduzca un nombre descriptivo para el rol. Este será el nombre que verá al asignar roles a usuarios y claves de API.
5
Haga clic en
Allow y seleccione el alcance de los permisos
Haga clic en el botón
Allow y seleccione permisos de organización, servicio y/o base de datos. Para ver una descripción de todos los permisos, consulte Console roles and permissions.
Acceso a la pestaña Data SourcesPara acceder a la pestaña Data Sources, el rol requiere actualmente el permiso
Manage and Delete Selected Services.
6
Revise su nuevo rol
Revise los permisos asignados a su nuevo rol antes de finalizar. Cuando haya terminado, haga clic en
Create role.
Los roles personalizados pueden actualizarse después de crearse. Los usuarios perderán los permisos que se eliminen del rol y obtendrán los permisos que se agreguen.
Actualizar roles personalizados
- Accede a la configuración de la organización y selecciona
Users and roles
- Selecciona la pestaña
Roles
- Selecciona los tres puntos junto al rol que quieres actualizar
- Selecciona
Edit
- Modifica los permisos
- Selecciona
Edit role
Los roles personalizados se pueden eliminar en cualquier momento.
Eliminar roles personalizados
- Acceda a la configuración de la organización y seleccione
Users and roles
- Seleccione la pestaña
Roles
- Seleccione los tres puntos junto al rol que desea eliminar
- Revise los usuarios y las claves de API que perderán acceso cuando se elimine el rol. Ajuste las asignaciones según sea necesario.
- Seleccione
Eliminar rolpara completar el proceso