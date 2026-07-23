En esta página se describe cómo los administradores pueden agregar, modificar y eliminar roles personalizados

Esta guía está dirigida a usuarios con el rol Admin en ClickHouse Cloud.

Los clientes de ClickHouse Cloud pueden elegir entre roles del sistema predefinidos o crear roles personalizados para asignarlos a los usuarios. Para obtener más información sobre los roles del sistema y los permisos asociados, consulte Console roles and permissions . Esta guía proporciona información detallada sobre cómo gestionar roles personalizados.

​ Crear roles personalizados

Los roles personalizados pueden incluir una combinación de permisos de organización, servicio y base de datos. Los permisos pueden aplicarse a todos los servicios y bases de datos o a un subconjunto de ellos.

1 Acceda a la configuración de la organización y seleccione Users and roles En la página de servicios, seleccione el nombre de su organización. En el menú emergente, seleccione la opción Users and roles . 2 Seleccione la pestaña Roles Seleccione la pestaña Roles en la parte superior central de la pantalla. 3 Seleccione Create new role en la esquina superior derecha Seleccione el botón Create new role en la esquina superior derecha de la pantalla. 4 Asigne un nombre al rol Introduzca un nombre descriptivo para el rol. Este será el nombre que verá al asignar roles a usuarios y claves de API. 5 Haga clic en Allow y seleccione el alcance de los permisos Allow y seleccione permisos de organización, servicio y/o base de datos. Para ver una descripción de todos los permisos, consulte Haga clic en el botóny seleccione permisos de organización, servicio y/o base de datos. Para ver una descripción de todos los permisos, consulte Console roles and permissions Asegúrese de que los usuarios que iniciarán sesión en la consola tengan, como mínimo, el permiso Organization > Access organization. Acceso a la pestaña Data Sources Para acceder a la pestaña Data Sources, el rol requiere actualmente el permiso Manage and Delete Selected Services . 6 Revise su nuevo rol Revise los permisos asignados a su nuevo rol antes de finalizar. Cuando haya terminado, haga clic en Create role .

Los roles personalizados pueden actualizarse después de crearse. Los usuarios perderán los permisos que se eliminen del rol y obtendrán los permisos que se agreguen.

Los permisos de los usuarios se acumulan. Si un usuario tiene permiso para realizar una operación a través de varios roles, es posible que no pierda el acceso de inmediato si el permiso se elimina de solo uno de ellos.

Accede a la configuración de la organización y selecciona Users and roles Selecciona la pestaña Roles Selecciona los tres puntos junto al rol que quieres actualizar Selecciona Edit Modifica los permisos Selecciona Edit role

​ Eliminar roles personalizados

Los roles personalizados se pueden eliminar en cualquier momento.

Debe haber al menos un usuario en la organización con permisos administrativos. Si al eliminar el rol se eliminan los permisos administrativos del último usuario, no podrá eliminarlo. Para solucionarlo, asigne a al menos un usuario el rol del sistema Admin antes de eliminar el rol personalizado.