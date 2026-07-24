Antes de comenzar
- El rol Admin en tu organización de ClickHouse Cloud.
- SAML SSO ya configurado entre tu IdP y ClickHouse Cloud. SCIM crea las cuentas de usuario; estas cuentas inician sesión mediante SAML, así que SSO debe estar funcionando primero.
- Acceso de superadministrador a tu tenant de Okta, con permisos para instalar aplicaciones y configurar el aprovisionamiento.
- Una lista de los roles que quieres asignar mediante SCIM (por ejemplo: Admins, Developers, solo lectura). Decídelo de antemano: crearás grupos correspondientes en Okta.
Cómo funciona SCIM con ClickHouse Cloud
- Un administrador en Okta asigna un usuario —directamente o a través de un grupo— a la aplicación de ClickHouse Cloud.
- Okta llama al endpoint SCIM de ClickHouse Cloud a través de HTTPS, autenticado con un token que usted genera.
- ClickHouse Cloud crea al usuario en su organización y asigna roles según su pertenencia a grupos en Okta.
- El usuario inicia sesión en ClickHouse Cloud a través de su flujo existente de SAML SSO.
- Los cambios de perfil, los cambios de grupo y la desactivación en Okta se propagan automáticamente a ClickHouse Cloud.
Configura SCIM en tu organización de ClickHouse Cloud
Habilita SCIM
Enable SCIM. SCIM se habilita una vez que SAML SSO está conectado. Si la opción aparece en gris, primero completa la configuración de SAML.Se genera una URL del endpoint de SCIM con este formato:
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<your-org-id>/scim
Genera un token de acceso de SCIM
Create an API key y elige una fecha de vencimiento.Haz clic en
Generate key. El token se muestra una sola vez, como una clave (con el prefijo
scim_) y un secreto. Copia ambos de inmediato y guárdalos en un gestor seguro de secretos, ya que no podrás recuperarlos más adelante. Si los pierdes, revoca el token y genera uno nuevo.
Define la asignación de roles
- No puedes asignar un grupo de SCIM a un rol del sistema predefinido. Las asignaciones de SCIM se aplican solo a roles personalizados. Si necesitas exponer una capacidad de nivel de sistema mediante SCIM, crea un rol personalizado que agrupe los permisos que quieras.
- Los nombres coincidentes se vinculan automáticamente. Si un rol personalizado tiene el mismo nombre que el grupo de SCIM entrante, ClickHouse Cloud los vincula automáticamente; no hace falta ninguna asignación manual.
- Para usar un nombre de rol distinto del nombre del grupo, crea el rol personalizado con el nombre que quieras y luego establece su campo SCIM group con el nombre del grupo de SCIM al que debe vincularse.
- Los grupos no asignados crean roles nuevos. Si Okta envía un grupo que no coincide con el nombre de un rol existente y no está referenciado en el campo
SCIM groupde ningún rol, ClickHouse Cloud crea un nuevo rol personalizado con el nombre de ese grupo. Después puedes concederle los permisos que quieras.
Configure la aplicación de ClickHouse Cloud en Okta
Abre la aplicación de ClickHouse Cloud en Okta
Edit. En Provisioning, selecciona
SCIM y, a continuación, haz clic en
Save.La aplicación ahora muestra una pestaña Provisioning.
Conecta Okta al endpoint de SCIM
Edit. Completa el formulario:
- SCIM connector base URL — la URL del endpoint de SCIM mencionada anteriormente.
- Unique identifier field for users —
userName.
- Supported provisioning actions — selecciona todas las opciones siguientes:
- Import New Users and Profile Updates
- Push New Users
- Push Profile Updates
- Push Groups
- Import Groups
- Authentication Mode —
Basic Auth.
-
Username — la key del token SCIM (empieza por
scim_).
- Password — el secret del token SCIM.
- Username — la key del token SCIM (empieza por
Test Connector Configuration. Deberías ver una confirmación en verde. Si falla, ve a Troubleshooting.Haz clic en
Save.
Configura el comportamiento del aprovisionamiento
To App en la barra lateral izquierda. Haz clic en
Edit y habilita lo siguiente:
|Configuración
|Acción
|Qué hace
|Create Users
|Habilitar
|Crea nuevos usuarios en ClickHouse Cloud cuando se asignan en Okta
|Update User Attributes
|Habilitar
|Sincroniza automáticamente los cambios del perfil (nombre, correo electrónico, etc.)
|Deactivate Users
|Habilitar
|Elimina un usuario de ClickHouse Cloud cuando se desasigna o desactiva en Okta
|Sync Password
|Deshabilitar
|No se usa — el inicio de sesión se realiza mediante SAML, no con contraseñas
Save y luego vuelve a las pestañas Sign On / Provisioning de la aplicación para confirmar que la configuración esté correcta.
Asignar atributos de usuario
To App y revisa las Attribute Mappings de tu aplicación. Los valores predeterminados de la aplicación SAML de Okta suelen ser adecuados; comprueba la tabla siguiente:
|Atributo de Okta
|Atributo de ClickHouse Cloud (SCIM)
|Obligatorio
userName
userName
|Sí — se usa como identificador único y correo principal
email (primary)
emails[primary].value
|Sí — debe coincidir con
userName
firstName
name.givenName
|Recomendado
lastName
name.familyName
|Recomendado
displayName
displayName
|Recomendado — se muestra en la UI de ClickHouse Cloud
externalId
externalId
|Recomendado — mejora la precisión al reconciliar
Enviar grupos y asignar usuarios
ClickHouse-Admins → Admin, crea un grupo llamado
ClickHouse-Admins en Okta.Abre el grupo que acabas de crear y haz clic en
Assign people para añadirle un miembro.Luego asocia la aplicación SCIM al mismo grupo para que la asignación de roles y el acceso a la aplicación se mantengan sincronizados.Envía los grupos. En la pestaña Provisioning de la aplicación, haz clic en
Push Groups → Find groups by name, busca tu grupo y haz clic en
Save. Repite este proceso para cada grupo de roles. Cada uno debería mostrar un Push Status de Active (Pushed) una vez aprovisionado.Asigna usuarios. Tienes dos opciones:
- Mediante grupos (recomendado). Añade usuarios a los grupos de Okta que acabas de enviar. Se aprovisionarán en ClickHouse Cloud y se les asignará automáticamente el rol correspondiente.
- Directamente. En la pestaña Assignments de la aplicación, haz clic en
Assign → Assign to Peopley selecciona usuarios concretos. Se aprovisionarán con el Default role a menos que también estén en un grupo enviado.
Prueba la integración
|#
|Acción en Okta
|Resultado esperado en ClickHouse Cloud
|1
|Añadir un usuario de prueba al grupo de Okta
ClickHouse-Admins
|El usuario aparece en Settings → Members con el rol Admin
|2
|El usuario de prueba inicia sesión en ClickHouse Cloud mediante SSO
|Accede al dashboard con permisos de administrador
|3
|Actualizar el nombre del usuario en Okta
|El nombre actualizado aparece en Members en cuestión de segundos
|4
|Mover al usuario de
ClickHouse-Admins a
ClickHouse-Read-only
|Su rol cambia a Read-only
|5
|Desasignar al usuario de la aplicación (o desactivarlo en Okta)
|El usuario se elimina de la organización; los siguientes intentos de inicio de sesión fallan
Buenas prácticas de producción
Rote los tokens periódicamente
Use grupos, no asignaciones directas
Revise el registro de auditoría
Defina un rol predeterminado razonable
Evite usar SCIM e invitaciones manuales al mismo tiempo
Supervise las tareas de aprovisionamiento fallidas
Resolución de problemas
"Test Connector Configuration" falla en Okta
"Test Connector Configuration" falla en Okta
- Confirma que SCIM está habilitado en la consola de ClickHouse Cloud.
- Confirma que la URL base en Okta coincide exactamente con la URL del endpoint de SCIM que se muestra en la Cloud Console; el ID de la organización debe ser correcto.
- Confirma que la clave y el secreto del token se hayan pegado sin espacios en blanco al principio ni al final.
- Si has rotado tokens, asegúrate de que estás usando la nueva clave y el nuevo secreto, no el par anterior.
Los usuarios se crean pero no tienen permisos
Los usuarios se crean pero no tienen permisos
- Comprueba que hayas añadido una fila en Map roles in “Users and roles” para el rol esperado.
- Comprueba que el nombre del grupo de Okta coincida exactamente con el nombre del grupo de SCIM en la asignación, incluidas las mayúsculas y los guiones.
- Si tu diseño aprovisiona intencionadamente algunos usuarios sin grupo, confirma que el rol predeterminado esté configurado.
Usuario duplicado en la lista de miembros
Usuario duplicado en la lista de miembros
Group push falla con "displayName not recognised"
Group push falla con "displayName not recognised"
Los usuarios desactivados siguen apareciendo como miembros
Los usuarios desactivados siguen apareciendo como miembros
He rotado el token de SCIM y ahora Okta falla
He rotado el token de SCIM y ahora Okta falla
Test Connector Configuration para confirmarlo. Cuando el aprovisionamiento vuelva a estar en verde, revoca el token anterior en la consola de ClickHouse Cloud.
He perdido el token de SCIM
He perdido el token de SCIM
Preguntas frecuentes
¿Necesito SAML SSO antes de poder usar SCIM?
¿Necesito SAML SSO antes de poder usar SCIM?
¿SCIM funciona con Microsoft Entra ID, OneLogin u otros IdP de SCIM 2.0?
¿SCIM funciona con Microsoft Entra ID, OneLogin u otros IdP de SCIM 2.0?
¿Con qué rapidez se reflejan en ClickHouse Cloud los cambios realizados en Okta?
¿Con qué rapidez se reflejan en ClickHouse Cloud los cambios realizados en Okta?
¿Puedo aprovisionar varias organizaciones de ClickHouse Cloud desde un único tenant de Okta?
¿Puedo aprovisionar varias organizaciones de ClickHouse Cloud desde un único tenant de Okta?
¿Dónde puedo obtener ayuda si me quedo atascado?
¿Dónde puedo obtener ayuda si me quedo atascado?
- el ID de su organización,
- el ID de su aplicación de Okta, y
- una captura de pantalla de la tarea o prueba que falla en los logs de Okta.