ClickHouse Cloud admite SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Management) para la gestión automatizada del ciclo de vida de usuarios y grupos. Una vez conectado a tu proveedor de identidad, cada usuario que asignes a la aplicación de ClickHouse Cloud se crea automáticamente en tu organización con el rol adecuado, las actualizaciones de perfil se aplican automáticamente y, al eliminar a un usuario de tu IdP, se le revoca el acceso, sin invitaciones manuales ni cuentas huérfanas.

Esta guía te explica cómo configurar de principio a fin el aprovisionamiento de SCIM con Okta. El endpoint de SCIM de ClickHouse Cloud sigue SCIM 2.0 (RFC 7644), pero la autenticación solo es compatible mediante Basic Auth, y Okta es el único proveedor de identidad con el que lo hemos probado. Otros IdP de SCIM 2.0 pueden funcionar si admiten autenticación mediante Basic Auth, pero hoy no cuentan con soporte oficial.

​ Antes de comenzar

Necesitarás:

El rol Admin en tu organización de ClickHouse Cloud.

en tu organización de ClickHouse Cloud. SAML SSO ya configurado entre tu IdP y ClickHouse Cloud. SCIM crea las cuentas de usuario; estas cuentas inician sesión mediante SAML, así que SSO debe estar funcionando primero.

Acceso de superadministrador a tu tenant de Okta, con permisos para instalar aplicaciones y configurar el aprovisionamiento.

Una lista de los roles que quieres asignar mediante SCIM (por ejemplo: Admins, Developers, solo lectura). Decídelo de antemano: crearás grupos correspondientes en Okta.

​ Cómo funciona SCIM con ClickHouse Cloud

Un administrador en Okta asigna un usuario —directamente o a través de un grupo— a la aplicación de ClickHouse Cloud. Okta llama al endpoint SCIM de ClickHouse Cloud a través de HTTPS, autenticado con un token que usted genera. ClickHouse Cloud crea al usuario en su organización y asigna roles según su pertenencia a grupos en Okta. El usuario inicia sesión en ClickHouse Cloud a través de su flujo existente de SAML SSO. Los cambios de perfil, los cambios de grupo y la desactivación en Okta se propagan automáticamente a ClickHouse Cloud.

​ Configura SCIM en tu organización de ClickHouse Cloud

1 Habilita SCIM Inicia sesión en Consola de ClickHouse Cloud como administrador de la organización y abre Configuración de la organización → SAML and SCIM settings → Configuración de SCIM. Haz clic en Enable SCIM . SCIM se habilita una vez que SAML SSO está conectado. Si la opción aparece en gris, primero completa la configuración de SAML. Se genera una URL del endpoint de SCIM con este formato: https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<your-org-id>/scim Cópiala; la pegarás en Okta más adelante. 2 Genera un token de acceso de SCIM Busca la sección Create an API key y elige una fecha de vencimiento. Planifica la rotación Te recomendamos establecer un vencimiento de 12 meses y añadir un recordatorio en el calendario. ClickHouse Cloud admite hasta dos tokens de SCIM activos al mismo tiempo, por lo que puedes rotarlos sin tiempo de inactividad: genera el token nuevo, actualiza Okta para usarlo, confirma que el aprovisionamiento sigue funcionando y luego revoca el token anterior. Haz clic en Generate key . El token se muestra una sola vez, como una clave (con el prefijo scim_ ) y un secreto. Copia ambos de inmediato y guárdalos en un gestor seguro de secretos, ya que no podrás recuperarlos más adelante. Si los pierdes, revoca el token y genera uno nuevo. 3 Define la asignación de roles En el panel de Configuración de SCIM, haz clic en Map roles in “Users and roles” (o ve directamente a Users and roles → Roles). Los grupos de SCIM se vinculan a los roles de ClickHouse Cloud por nombre, con algunas reglas que debes tener en cuenta: No puedes asignar un grupo de SCIM a un rol del sistema predefinido. Las asignaciones de SCIM se aplican solo a roles personalizados. Si necesitas exponer una capacidad de nivel de sistema mediante SCIM, crea un rol personalizado que agrupe los permisos que quieras.

Las asignaciones de SCIM se aplican solo a roles personalizados. Si necesitas exponer una capacidad de nivel de sistema mediante SCIM, crea un rol personalizado que agrupe los permisos que quieras. Los nombres coincidentes se vinculan automáticamente. Si un rol personalizado tiene el mismo nombre que el grupo de SCIM entrante, ClickHouse Cloud los vincula automáticamente; no hace falta ninguna asignación manual.

Si un rol personalizado tiene el mismo nombre que el grupo de SCIM entrante, ClickHouse Cloud los vincula automáticamente; no hace falta ninguna asignación manual. Para usar un nombre de rol distinto del nombre del grupo , crea el rol personalizado con el nombre que quieras y luego establece su campo SCIM group con el nombre del grupo de SCIM al que debe vincularse.

, crea el rol personalizado con el nombre que quieras y luego establece su campo con el nombre del grupo de SCIM al que debe vincularse. Los grupos no asignados crean roles nuevos. Si Okta envía un grupo que no coincide con el nombre de un rol existente y no está referenciado en el campo SCIM group de ningún rol, ClickHouse Cloud crea un nuevo rol personalizado con el nombre de ese grupo. Después puedes concederle los permisos que quieras.

​ Configure la aplicación de ClickHouse Cloud en Okta

1 Abre la aplicación de ClickHouse Cloud en Okta En la Okta Admin Console, ve a Applications → Applications y busca la aplicación que creaste al configurar SAML SSO para ClickHouse Cloud. Ábrela. Si todavía no has creado la aplicación SAML, sigue primero la guía de configuración de SAML SSO ; el aprovisionamiento de SCIM se configura en la misma aplicación. En la pestaña General, busca la sección App Settings y haz clic en Edit . En Provisioning, selecciona SCIM y, a continuación, haz clic en Save . La aplicación ahora muestra una pestaña Provisioning. 2 Conecta Okta al endpoint de SCIM Abre la pestaña Provisioning de la aplicación y haz clic en Edit . Completa el formulario: SCIM connector base URL — la URL del endpoint de SCIM mencionada anteriormente.

— la URL del endpoint de SCIM mencionada anteriormente. Unique identifier field for users — userName .

— . Supported provisioning actions — selecciona todas las opciones siguientes: Import New Users and Profile Updates Push New Users Push Profile Updates Push Groups Import Groups

— selecciona todas las opciones siguientes: Authentication Mode — Basic Auth . Username — la key del token SCIM (empieza por scim_ ). Password — el secret del token SCIM.

— . Test Connector Configuration . Deberías ver una confirmación en verde. Si falla, ve a Haz clic en. Deberías ver una confirmación en verde. Si falla, ve a Troubleshooting Haz clic en Save . 3 Configura el comportamiento del aprovisionamiento Aún en la pestaña Provisioning, haz clic en To App en la barra lateral izquierda. Haz clic en Edit y habilita lo siguiente: Configuración Acción Qué hace Create Users Habilitar Crea nuevos usuarios en ClickHouse Cloud cuando se asignan en Okta Update User Attributes Habilitar Sincroniza automáticamente los cambios del perfil (nombre, correo electrónico, etc.) Deactivate Users Habilitar Elimina un usuario de ClickHouse Cloud cuando se desasigna o desactiva en Okta Sync Password Deshabilitar No se usa — el inicio de sesión se realiza mediante SAML, no con contraseñas Haz clic en Save y luego vuelve a las pestañas Sign On / Provisioning de la aplicación para confirmar que la configuración esté correcta. 4 Asignar atributos de usuario Okta y ClickHouse Cloud deben coincidir en cómo se corresponden los campos de usuario. En la pestaña Provisioning, haz clic en To App y revisa las Attribute Mappings de tu aplicación. Los valores predeterminados de la aplicación SAML de Okta suelen ser adecuados; comprueba la tabla siguiente: Atributo de Okta Atributo de ClickHouse Cloud (SCIM) Obligatorio userName userName Sí — se usa como identificador único y correo principal email (primary) emails[primary].value Sí — debe coincidir con userName firstName name.givenName Recomendado lastName name.familyName Recomendado displayName displayName Recomendado — se muestra en la UI de ClickHouse Cloud externalId externalId Recomendado — mejora la precisión al reconciliar Puedes añadir atributos opcionales, como departamento, responsable y ubicación; ClickHouse Cloud los almacena en el perfil del usuario, pero actualmente no los usa para permisos. Todo lo que quede fuera del conjunto estándar de SCIM se ignora en ClickHouse Cloud. Las mayúsculas y minúsculas del correo electrónico importan Asegúrate de que userName y email en Okta usen la misma combinación de mayúsculas y minúsculas. ClickHouse Cloud normaliza las direcciones de correo a minúsculas; las discrepancias entre ambos campos pueden provocar fallos en las pruebas. 5 Enviar grupos y asignar usuarios Aquí es donde los roles se asignan automáticamente. Crea grupos en Okta. Para cada asignación de roles que configuraste antes, crea o identifica un grupo de Okta con el nombre para mostrar exactamente igual. Por ejemplo, si tu asignación dice ClickHouse-Admins → Admin , crea un grupo llamado ClickHouse-Admins en Okta. Abre el grupo que acabas de crear y haz clic en Assign people para añadirle un miembro. Luego asocia la aplicación SCIM al mismo grupo para que la asignación de roles y el acceso a la aplicación se mantengan sincronizados. Envía los grupos. En la pestaña Provisioning de la aplicación, haz clic en Push Groups → Find groups by name , busca tu grupo y haz clic en Save . Repite este proceso para cada grupo de roles. Cada uno debería mostrar un Push Status de Active (Pushed) una vez aprovisionado. Asigna usuarios. Tienes dos opciones: Mediante grupos (recomendado). Añade usuarios a los grupos de Okta que acabas de enviar. Se aprovisionarán en ClickHouse Cloud y se les asignará automáticamente el rol correspondiente.

Añade usuarios a los grupos de Okta que acabas de enviar. Se aprovisionarán en ClickHouse Cloud y se les asignará automáticamente el rol correspondiente. Directamente. En la pestaña Assignments de la aplicación, haz clic en Assign → Assign to People y selecciona usuarios concretos. Se aprovisionarán con el Default role a menos que también estén en un grupo enviado. La asignación basada en grupos es más práctica para la administración continua: cuando alguien cambia de rol, solo tienes que actualizar la pertenencia al grupo.

​ Prueba la integración

Una vez configurado el aprovisionamiento, vuelve a Settings → Users and roles en la Consola de ClickHouse Cloud para confirmar que los usuarios sincronizados aparecen con los roles esperados.

antes de asignar a todo tu equipo. Cada paso debería completarse en pocos segundos; si no es así, comprueba la cola de Tasks de Okta y la sección Sigue este breve plan de prueba con uno o dos usuarios de pruebade asignar a todo tu equipo. Cada paso debería completarse en pocos segundos; si no es así, comprueba la cola de Tasks de Okta y la sección Solución de problemas

# Acción en Okta Resultado esperado en ClickHouse Cloud 1 Añadir un usuario de prueba al grupo de Okta ClickHouse-Admins El usuario aparece en Settings → Members con el rol Admin 2 El usuario de prueba inicia sesión en ClickHouse Cloud mediante SSO Accede al dashboard con permisos de administrador 3 Actualizar el nombre del usuario en Okta El nombre actualizado aparece en Members en cuestión de segundos 4 Mover al usuario de ClickHouse-Admins a ClickHouse-Read-only Su rol cambia a Read-only 5 Desasignar al usuario de la aplicación (o desactivarlo en Okta) El usuario se elimina de la organización; los siguientes intentos de inicio de sesión fallan

Si algún paso falla, corrige el problema de fondo antes de continuar; los síntomas suelen acumularse.

Dónde buscar errores de SCIM en Okta Los errores de SCIM aparecen en Reports → System Log, filtrados por tu aplicación, y en la pantalla Provisioning → View Logs de la aplicación. El mensaje de error devuelto por ClickHouse Cloud se muestra literalmente; empieza por ahí.

​ Buenas prácticas de producción

​ Rote los tokens periódicamente

Configure un recordatorio en el calendario para rotar el token de SCIM. Frecuencia recomendada: cada 12 meses, o de inmediato cuando un administrador que conocía el token deja la empresa. ClickHouse Cloud permite dos tokens activos por organización precisamente para que pueda rotarlos sin interrumpir el aprovisionamiento.

​ Use grupos, no asignaciones directas

Asignar usuarios directamente a la aplicación funciona, pero enseguida se vuelve difícil de auditar. Gestionar las asignaciones mediante grupos de Okta hace que las revisiones de acceso y los cambios de roles se realicen en un solo lugar.

​ Revise el registro de auditoría

Cada acción de SCIM —usuario creado, usuario desactivado, perfil actualizado— queda registrada en el registro de auditoría de ClickHouse Cloud. Consulte Audit logging . Revise el registro periódicamente, especialmente después de grandes tandas de aprovisionamiento.

​ Defina un rol predeterminado razonable

Si a un usuario de Okta se le asigna la aplicación, pero no pertenece a ningún grupo sincronizado, se crea con el rol predeterminado. Elija el rol más restrictivo que aun así le permita al usuario hacer algo, para que un error de configuración falle de forma segura.

​ Evite usar SCIM e invitaciones manuales al mismo tiempo

Una vez activado SCIM, gestione la pertenencia mediante Okta; no envíe también invitaciones manuales a esos mismos usuarios. Mezclar ambas vías genera confusión sobre cuál es la fuente autorizada y puede producir duplicados.

​ Supervise las tareas de aprovisionamiento fallidas

Okta reintenta las llamadas de aprovisionamiento fallidas, pero con el tiempo las deja en la cola de Tasks. Añada esta cola a los paneles que su equipo de TI ya supervisa, o use el webhook de Okta o las alertas por correo electrónico para detectar fallos persistentes.

​ Resolución de problemas

"Test Connector Configuration" falla en Okta Confirma que SCIM está habilitado en la consola de ClickHouse Cloud.

en la consola de ClickHouse Cloud. Confirma que la URL base en Okta coincide exactamente con la URL del endpoint de SCIM que se muestra en la Cloud Console; el ID de la organización debe ser correcto.

en Okta coincide exactamente con la URL del endpoint de SCIM que se muestra en la Cloud Console; el ID de la organización debe ser correcto. Confirma que la clave y el secreto del token se hayan pegado sin espacios en blanco al principio ni al final.

se hayan pegado sin espacios en blanco al principio ni al final. Si has rotado tokens, asegúrate de que estás usando la nueva clave y el nuevo secreto, no el par anterior. Los usuarios se crean pero no tienen permisos Comprueba que hayas añadido una fila en Map roles in “Users and roles” para el rol esperado.

para el rol esperado. Comprueba que el nombre del grupo de Okta coincida exactamente con el nombre del grupo de SCIM en la asignación, incluidas las mayúsculas y los guiones.

con el nombre del grupo de SCIM en la asignación, incluidas las mayúsculas y los guiones. Si tu diseño aprovisiona intencionadamente algunos usuarios sin grupo, confirma que el rol predeterminado esté configurado. Usuario duplicado en la lista de miembros Suele deberse a un uso incoherente de mayúsculas y minúsculas en el correo electrónico entre Okta y una invitación manual anterior. Elimina el duplicado de la lista de Members y luego desasigna y reasigna al usuario en Okta para volver a aprovisionarlo. Group push falla con "displayName not recognised" El nombre del grupo en Okta no coincide con una asignación configurada en ClickHouse Cloud. Renombra el grupo de Okta o añade una asignación en Map roles in “Users and roles” desde el panel Configuración de SCIM (o mediante Users and roles → Roles). Los usuarios desactivados siguen apareciendo como miembros Okta puede tardar hasta un minuto en propagar una desactivación. Si el usuario sigue apareciendo como miembro después de varios minutos, comprueba en Okta Provisioning → Ver logs para ver si hay algún error en la tarea de desactivación. He rotado el token de SCIM y ahora Okta falla Comprueba que actualizaste las credenciales en la misma aplicación SCIM de Okta. Después de actualizarlas, haz clic en Test Connector Configuration para confirmarlo. Cuando el aprovisionamiento vuelva a estar en verde, revoca el token anterior en la consola de ClickHouse Cloud. He perdido el token de SCIM Los tokens no se pueden recuperar. En configuración de la organización → SAML and SCIM settings → Configuración de SCIM de la consola de ClickHouse Cloud, revoca el token perdido y genera uno nuevo; después, actualiza las credenciales en Okta.

​ Preguntas frecuentes