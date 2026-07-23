Usar SET ROLE para definir los límites de la sesión

Al inicio de una sesión, la cuenta de servicio elige qué roles están activos:

-- Solo comportamiento de solo lectura para esta sesión SET ROLE read_only_role;

o:

-- Usar todos los roles concedidos (acceso completo) SET ROLE ALL;

SET ROLE activa roles para el usuario actual; los privilegios efectivos son la unión de todos los roles activos más los concedidos directamente al usuario.

También puede desactivar todos los roles:

SET ROLE NONE ;

o activar varios roles:

SET ROLE read_only_role, maint_role;