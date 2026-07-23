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Usuarios de WindowsClickHouse se ejecuta de forma nativa en Linux y macOS. En Windows, ejecuta estos pasos dentro de Windows Subsystem for Linux (WSL).
La ClickHouse CLI (clickhousectl) te ayuda a instalar y administrar versiones locales de ClickHouse, iniciar servidores y ejecutar consultas.
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Instala la ClickHouse CLI

También se crea automáticamente un alias chctl para mayor comodidad.
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Instala ClickHouse

Instala la versión más reciente de ClickHouse y conviértela en la predeterminada:
local use instala la versión si aún no está presente, la establece como predeterminada y crea un enlace simbólico clickhouse en ~/.local/bin (en tu PATH) para que puedas invocar directamente el binario clickhouse. Así, cualquier paso posterior de esta documentación que ejecute un comando clickhouse funcionará tal cual.También puedes seleccionar una versión específica:
Use vs installclickhousectl local use <version> instala una versión y la convierte en tu predeterminada, actualizando el enlace simbólico clickhouse en tu PATH. Para descargar una versión sin cambiar la predeterminada ni actualizar el enlace simbólico, usa clickhousectl local install <version> en su lugar.
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Inicia clickhouse-server

El servidor se ejecuta en segundo plano. Para verificar que está en ejecución:
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Inicia clickhouse-client

Verás algo como esto:
¡Ya estás listo para empezar a enviar comandos SQL a ClickHouse!
La Quick Start te guía por los pasos para crear tablas e insertar datos.
Última modificación el 23 de julio de 2026