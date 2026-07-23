La ClickHouse CLI (
Usuarios de WindowsClickHouse se ejecuta de forma nativa en Linux y macOS. En Windows, ejecuta estos pasos dentro de Windows Subsystem for Linux (WSL).
clickhousectl) te ayuda a instalar y administrar versiones locales de ClickHouse,
iniciar servidores y ejecutar consultas.
1
Instala la ClickHouse CLI
También se crea automáticamente un alias
curl https://clickhouse.com/cli | sh
chctl para mayor comodidad.
2
Instala ClickHouse
Instala la versión más reciente de ClickHouse y conviértela en la predeterminada:
clickhousectl local use latest
local use instala la versión si aún no está presente, la establece como
predeterminada y crea un enlace simbólico
clickhouse en
~/.local/bin (en tu
PATH)
para que puedas invocar directamente el binario
clickhouse. Así, cualquier paso posterior de esta documentación
que ejecute un comando
clickhouse funcionará tal cual.También puedes seleccionar una versión específica:
clickhousectl local use 26.5 # Última 26.5.x.x
clickhousectl local use 26.5.2.39 # Versión exacta
Use vs install
clickhousectl local use <version> instala una versión y la convierte en tu
predeterminada, actualizando el enlace simbólico
clickhouse en tu
PATH. Para descargar una versión
sin cambiar la predeterminada ni actualizar el enlace simbólico, usa
clickhousectl local install <version> en su lugar.
3
Inicia clickhouse-server
El servidor se ejecuta en segundo plano. Para verificar que está en ejecución:
clickhousectl local server start
clickhousectl local server list
4
Inicia clickhouse-client
Verás algo como esto:
clickhousectl local client
¡Ya estás listo para empezar a enviar comandos SQL a ClickHouse!
ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.
local-host :)