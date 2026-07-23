Instala ClickHouse

Instala la versión más reciente de ClickHouse y conviértela en la predeterminada:

clickhousectl local use latest

local use instala la versión si aún no está presente, la establece como predeterminada y crea un enlace simbólico clickhouse en ~/.local/bin (en tu PATH ) para que puedas invocar directamente el binario clickhouse . Así, cualquier paso posterior de esta documentación que ejecute un comando clickhouse funcionará tal cual.

También puedes seleccionar una versión específica:

clickhousectl local use 26.5 # Última 26.5.x.x clickhousectl local use 26.5.2.39 # Versión exacta