Instalación
Descargue ClickHouse Cloud Audit Add-on for Splunk desde Splunkbase. En Splunk Enterprise, vaya a Apps -> Manage. Luego, haga clic en Install app from file. Seleccione el archivo comprimido descargado desde Splunkbase y haga clic en Upload. Si todo va bien, ahora debería ver instalada la aplicación de registros de auditoría de ClickHouse. Si no es así, consulte los logs de Splunkd para identificar cualquier error.
Para Splunk Enterprise
Para configurar la entrada modular, primero necesitarás cierta información de tu despliegue de ClickHouse Cloud:
Configuración de la entrada modular
- El ID de la organización
- Una API Key de administrador
Inicie sesión en la consola de ClickHouse Cloud. Vaya a Organization -> Organization details. Allí podrá copiar el Organization ID. Luego, en el menú lateral izquierdo, vaya a API Keys. Cree una API Key, asígnele un nombre descriptivo y seleccione privilegios de
Obtener información de ClickHouse Cloud
Admin. Haga clic en Generate API Key.
Guarde la API Key y el secreto en un lugar seguro.
De nuevo en Splunk, ve a Settings -> Data inputs. Selecciona la entrada de datos ClickHouse Cloud Audit Logs. Haz clic en “New” para configurar una nueva instancia de la entrada de datos. Una vez que hayas introducido toda la información, haz clic en Next. La entrada ya está configurada; ya puedes empezar a explorar los registros de auditoría.
Configura la entrada de datos en Splunk
La entrada modular almacena los datos en Splunk. Para verlos, puede usar la vista de búsqueda general de Splunk.