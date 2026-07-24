Almacene los registros de auditoría de ClickHouse Cloud en Splunk.

Almacenamiento de los registros de auditoría de ClickHouse Cloud en Splunk

Splunk es una plataforma de análisis de datos y monitorización.

Este complemento solo incluye una entrada modular; no proporciona ninguna UI adicional.

​ Para Splunk Enterprise

Descargue ClickHouse Cloud Audit Add-on for Splunk desde Splunkbase

En Splunk Enterprise, vaya a Apps -> Manage. Luego, haga clic en Install app from file.

Seleccione el archivo comprimido descargado desde Splunkbase y haga clic en Upload.

Si todo va bien, ahora debería ver instalada la aplicación de registros de auditoría de ClickHouse. Si no es así, consulte los logs de Splunkd para identificar cualquier error.

​ Configuración de la entrada modular

Para configurar la entrada modular, primero necesitarás cierta información de tu despliegue de ClickHouse Cloud:

El ID de la organización

Una API Key de administrador

​ Obtener información de ClickHouse Cloud

Vaya a Organization -> Organization details. Allí podrá copiar el Organization ID.

Luego, en el menú lateral izquierdo, vaya a API Keys.

Cree una API Key, asígnele un nombre descriptivo y seleccione privilegios de Admin . Haga clic en Generate API Key.

Guarde la API Key y el secreto en un lugar seguro.

​ Configura la entrada de datos en Splunk

De nuevo en Splunk, ve a Settings -> Data inputs.

Selecciona la entrada de datos ClickHouse Cloud Audit Logs.

Haz clic en “New” para configurar una nueva instancia de la entrada de datos.

Una vez que hayas introducido toda la información, haz clic en Next.

La entrada ya está configurada; ya puedes empezar a explorar los registros de auditoría.

La entrada modular almacena los datos en Splunk. Para verlos, puede usar la vista de búsqueda general de Splunk.