Pantalla de configuración de ejemplo: Ejemplo de configuración YAML para la configuración común:
Configuración común
Ten en cuenta que se añade una propiedad
jsonData:
host: 127.0.0.1 # (required) server address.
port: 9000 # (required) server port. For native, defaults to 9440 secure and 9000 insecure. For HTTP, defaults to 8443 secure and 8123 insecure.
protocol: native # (required) the protocol used for the connection. Can be set to "native" or "http".
secure: false # set to true if the connection is secure.
username: default # the username used for authentication.
tlsSkipVerify: <boolean> # skips TLS verification when set to true.
tlsAuth: <boolean> # set to true to enable TLS client authentication.
tlsAuthWithCACert: <boolean> # set to true if CA certificate is provided. Required for verifying self-signed TLS certificates.
secureJsonData:
password: secureExamplePassword # the password used for authentication.
tlsCACert: <string> # TLS CA certificate
tlsClientCert: <string> # TLS client certificate
tlsClientKey: <string> # TLS client key
version cuando la configuración se guarda desde la UI. Esto indica la versión del plugin con la que se guardó la configuración.
Si eliges conectarte mediante el protocolo HTTP, se mostrarán más opciones de configuración.
Protocolo HTTP
Si el servidor HTTP está expuesto en una ruta URL diferente, puedes especificarla aquí.
Ruta HTTP
jsonData:
# excluye la primera barra
path: additional/path/example
Puede añadir encabezados personalizados a las solicitudes enviadas a su servidor. Los encabezados pueden ser de texto sin formato o seguros. Todas las claves de los encabezados se almacenan en texto sin formato, mientras que los valores de los encabezados seguros se guardan en la configuración segura (de forma similar al campo
Encabezados HTTP personalizados
password).
Ejemplo de YAML para encabezados de texto sin formato/seguros:
jsonData:
httpHeaders:
- name: X-Example-Plain-Header
value: plain text value
secure: false
- name: X-Example-Secure-Header
# "value" se omite
secure: true
secureJsonData:
secureHttpHeaders.X-Example-Secure-Header: secure header value
Estos ajustes adicionales son opcionales. YAML de ejemplo:
Ajustes adicionales
jsonData:
defaultDatabase: default # default database loaded by the query builder. Defaults to "default".
defaultTable: <string> # default table loaded by the query builder.
dialTimeout: 10 # dial timeout when connecting to the server, in seconds. Defaults to "10".
queryTimeout: 60 # query timeout when running a query, in seconds. Defaults to 60. This requires permissions on the user, if you get a permission error try setting it to "0" to disable it.
validateSql: false # when set to true, will validate the SQL in the SQL editor.
OpenTelemetry (OTel) está profundamente integrado en el plugin. Los datos de OpenTelemetry se pueden exportar a ClickHouse mediante nuestro plugin exportador. Para un uso óptimo, se recomienda configurar OTel tanto para logs como para trazas. También es necesario configurar estos valores predeterminados para habilitar enlaces de datos, una función que permite flujos de trabajo de observabilidad muy potentes.
OpenTelemetry
Para agilizar la creación de consultas para logs, puedes configurar una base de datos/tabla predeterminada, así como las columnas para la consulta de logs. Esto precargará el generador de consultas con una consulta de logs lista para ejecutar, lo que acelera la exploración en la página Explore para la observabilidad. Si usas OpenTelemetry, debes activar el interruptor “Usar OTel” y establecer la tabla de logs predeterminada en
Logs
otel_logs.
Esto sustituirá automáticamente las columnas predeterminadas para usar la versión del esquema OTel seleccionada.
Aunque OpenTelemetry no es obligatorio para los logs, usar un único conjunto de datos para logs/trazas ayuda a disponer de un flujo de trabajo de observabilidad más fluido con el enlaces de datos.
Ejemplo de pantalla de configuración de logs:
Ejemplo de YAML de configuración de logs:
jsonData:
logs:
defaultDatabase: default # default log database.
defaultTable: otel_logs # default log table. If you're using OTel, this should be set to "otel_logs".
otelEnabled: false # set to true if OTel is enabled.
otelVersion: latest # the otel collector schema version to be used. Versions are displayed in the UI, but "latest" will use latest available version in the plugin.
# Default columns to be selected when opening a new log query. Will be ignored if OTel is enabled.
timeColumn: <string> # the primary time column for the log.
levelColumn: <string> # the log level/severity of the log. Values typically look like "INFO", "error", or "Debug".
messageColumn: <string> # the log's message/content.
Para agilizar la creación de consultas para trazas, puedes establecer una base de datos/tabla predeterminada, así como las columnas de la consulta de trazas. Esto precargará el generador de consultas con una consulta de búsqueda de trazas lista para ejecutar, lo que agiliza la navegación en la página Explore para tareas de observabilidad. Si usas OpenTelemetry, debes activar el interruptor “Usar OTel” y establecer la tabla de trazas predeterminada en
Trazas
otel_traces.
Esto sustituirá automáticamente las columnas predeterminadas para usar la versión del esquema de OTel seleccionada.
Aunque OpenTelemetry no es obligatorio, esta función funciona mejor cuando se utiliza su esquema para trazas.
Pantalla de ejemplo de configuración de trazas:
YAML de ejemplo de configuración de trazas:
jsonData:
traces:
defaultDatabase: default # default trace database.
defaultTable: otel_traces # default trace table. If you're using OTel, this should be set to "otel_traces".
otelEnabled: false # set to true if OTel is enabled.
otelVersion: latest # the otel collector schema version to be used. Versions are displayed in the UI, but "latest" will use latest available version in the plugin.
# Default columns to be selected when opening a new trace query. Will be ignored if OTel is enabled.
traceIdColumn: <string> # trace ID column.
spanIdColumn: <string> # span ID column.
operationNameColumn: <string> # operation name column.
parentSpanIdColumn: <string> # parent span ID column.
serviceNameColumn: <string> # service name column.
durationTimeColumn: <string> # duration time column.
durationUnitColumn: <time unit> # duration time unit. Can be set to "seconds", "milliseconds", "microseconds", or "nanoseconds". For OTel the default is "nanoseconds".
startTimeColumn: <string> # start time column. This is the primary time column for the trace span.
tagsColumn: <string> # tags column. This is expected to be a map type.
serviceTagsColumn: <string> # service tags column. This is expected to be a map type.
Los alias de columnas son una forma práctica de consultar tus datos con distintos nombres y tipos. Mediante alias, puedes tomar un esquema anidado y aplanarlo para seleccionarlo fácilmente en Grafana. El uso de alias puede resultarte útil si:
Alias de columnas
- Conoces tu esquema y la mayoría de sus propiedades o tipos anidados
- Almacenas tus datos en tipos Map
- Almacenas JSON como cadenas
- A menudo aplicas funciones para transformar las columnas que seleccionas
ClickHouse admite alias de columna de forma nativa y funciona con Grafana desde el primer momento. Las columnas alias pueden definirse directamente en la tabla.
Columnas ALIAS definidas en la tabla
En el ejemplo anterior, creamos un alias llamado
CREATE TABLE alias_example (
TimestampNanos DateTime(9),
TimestampDate ALIAS toDate(TimestampNanos)
)
TimestampDate que convierte la marca de tiempo en nanosegundos al tipo
Date.
Estos datos no se almacenan en disco como la primera columna, sino que se calculan en tiempo de consulta.
Los alias definidos en la tabla no se incluyen en
SELECT *, pero esto se puede configurar en la configuración del servidor.
Para obtener más información, consulta la documentación del tipo de columna ALIAS.
De forma predeterminada, Grafana ofrecerá sugerencias de columnas basadas en la respuesta de
Tablas de alias de columnas
DESC table.
En algunos casos, puede que quieras sustituir por completo las columnas que Grafana ve.
Esto ayuda a ocultar tu esquema en Grafana al seleccionar columnas, lo que puede mejorar la experiencia de usuario en función de la complejidad de tu tabla.
La ventaja de esto frente a los alias definidos en la tabla es que puedes actualizarlos fácilmente sin tener que modificarla. En algunos esquemas, esto puede llegar a tener miles de entradas, lo que puede recargar la definición de la tabla subyacente. También permite ocultar columnas que quieres que el usuario ignore.
Grafana requiere que la tabla de alias tenga la siguiente estructura de columnas:
Así podríamos replicar el comportamiento de la columna
CREATE TABLE aliases (
`alias` String, -- The name of the alias, as seen in the Grafana column selector
`select` String, -- The SELECT syntax to use in the SQL generator
`type` String -- The type of the resulting column, so the plugin can modify the UI options to match the data type.
)
ALIAS usando la tabla de alias:
Luego podemos configurar esta tabla para usarla en Grafana. Ten en cuenta que el nombre puede ser cualquiera, o incluso definirse en una base de datos independiente: Ahora Grafana verá los resultados de la tabla de alias en lugar de los resultados de
CREATE TABLE example_table (
TimestampNanos DateTime(9)
);
CREATE TABLE example_table_aliases (`alias` String, `select` String, `type` String);
INSERT INTO example_table_aliases (`alias`, `select`, `type`) VALUES
('TimestampNanos', 'TimestampNanos', 'DateTime(9)'), -- Preserve original column from table (optional)
('TimestampDate', 'toDate(TimestampNanos)', 'Date'); -- Add new column that converts TimestampNanos to a Date
DESC example_table:
Ambos tipos de alias pueden usarse para realizar conversiones de tipos complejas o extraer campos JSON.
Estas son todas las opciones de configuración en YAML que ofrece el complemento. Algunos campos incluyen valores de ejemplo, mientras que otros simplemente muestran el tipo de campo. Consulta la documentación de Grafana para obtener más información sobre el aprovisionamiento de fuentes de datos con YAML.
Todas las opciones de YAML
datasources:
- name: Example ClickHouse
uid: clickhouse-example
type: grafana-clickhouse-datasource
jsonData:
host: 127.0.0.1
port: 9000
protocol: native
secure: false
username: default
tlsSkipVerify: <boolean>
tlsAuth: <boolean>
tlsAuthWithCACert: <boolean>
defaultDatabase: default
defaultTable: <string>
dialTimeout: 10
queryTimeout: 60
validateSql: false
httpHeaders:
- name: X-Example-Plain-Header
value: plain text value
secure: false
- name: X-Example-Secure-Header
secure: true
logs:
defaultDatabase: default
defaultTable: otel_logs
otelEnabled: false
otelVersion: latest
timeColumn: <string>
levelColumn: <string>
messageColumn: <string>
traces:
defaultDatabase: default
defaultTable: otel_traces
otelEnabled: false
otelVersion: latest
traceIdColumn: <string>
spanIdColumn: <string>
operationNameColumn: <string>
parentSpanIdColumn: <string>
serviceNameColumn: <string>
durationTimeColumn: <string>
durationUnitColumn: <time unit>
startTimeColumn: <string>
tagsColumn: <string>
serviceTagsColumn: <string>
secureJsonData:
tlsCACert: <string>
tlsClientCert: <string>
tlsClientKey: <string>
secureHttpHeaders.X-Example-Secure-Header: secure header value