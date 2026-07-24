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La forma más sencilla de modificar una configuración es desde la UI de Grafana, en la página de configuración del plugin, pero las fuentes de datos también se pueden aprovisionar con un archivo YAML. Esta página muestra una lista de opciones de configuración disponibles en el plugin de ClickHouse, así como fragmentos de configuración para quienes aprovisionan una fuente de datos con YAML. Para obtener una visión general rápida de todas las opciones, puedes consultar aquí la lista completa de opciones de configuración.

Configuración común

Pantalla de configuración de ejemplo: Ejemplo de configuración YAML para la configuración común:
Ten en cuenta que se añade una propiedad version cuando la configuración se guarda desde la UI. Esto indica la versión del plugin con la que se guardó la configuración.

Protocolo HTTP

Si eliges conectarte mediante el protocolo HTTP, se mostrarán más opciones de configuración.

Ruta HTTP

Si el servidor HTTP está expuesto en una ruta URL diferente, puedes especificarla aquí.

Encabezados HTTP personalizados

Puede añadir encabezados personalizados a las solicitudes enviadas a su servidor. Los encabezados pueden ser de texto sin formato o seguros. Todas las claves de los encabezados se almacenan en texto sin formato, mientras que los valores de los encabezados seguros se guardan en la configuración segura (de forma similar al campo password).
Valores seguros a través de HTTPAunque los valores de los encabezados seguros se almacenan de forma segura en la configuración, el valor seguirá enviándose por HTTP si la conexión segura está deshabilitada.
Ejemplo de YAML para encabezados de texto sin formato/seguros:

Ajustes adicionales

Estos ajustes adicionales son opcionales. YAML de ejemplo:

OpenTelemetry

OpenTelemetry (OTel) está profundamente integrado en el plugin. Los datos de OpenTelemetry se pueden exportar a ClickHouse mediante nuestro plugin exportador. Para un uso óptimo, se recomienda configurar OTel tanto para logs como para trazas. También es necesario configurar estos valores predeterminados para habilitar enlaces de datos, una función que permite flujos de trabajo de observabilidad muy potentes.

Logs

Para agilizar la creación de consultas para logs, puedes configurar una base de datos/tabla predeterminada, así como las columnas para la consulta de logs. Esto precargará el generador de consultas con una consulta de logs lista para ejecutar, lo que acelera la exploración en la página Explore para la observabilidad. Si usas OpenTelemetry, debes activar el interruptor “Usar OTel” y establecer la tabla de logs predeterminada en otel_logs. Esto sustituirá automáticamente las columnas predeterminadas para usar la versión del esquema OTel seleccionada. Aunque OpenTelemetry no es obligatorio para los logs, usar un único conjunto de datos para logs/trazas ayuda a disponer de un flujo de trabajo de observabilidad más fluido con el enlaces de datos. Ejemplo de pantalla de configuración de logs: Ejemplo de YAML de configuración de logs:

Trazas

Para agilizar la creación de consultas para trazas, puedes establecer una base de datos/tabla predeterminada, así como las columnas de la consulta de trazas. Esto precargará el generador de consultas con una consulta de búsqueda de trazas lista para ejecutar, lo que agiliza la navegación en la página Explore para tareas de observabilidad. Si usas OpenTelemetry, debes activar el interruptor “Usar OTel” y establecer la tabla de trazas predeterminada en otel_traces. Esto sustituirá automáticamente las columnas predeterminadas para usar la versión del esquema de OTel seleccionada. Aunque OpenTelemetry no es obligatorio, esta función funciona mejor cuando se utiliza su esquema para trazas. Pantalla de ejemplo de configuración de trazas: YAML de ejemplo de configuración de trazas:

Alias de columnas

Los alias de columnas son una forma práctica de consultar tus datos con distintos nombres y tipos. Mediante alias, puedes tomar un esquema anidado y aplanarlo para seleccionarlo fácilmente en Grafana. El uso de alias puede resultarte útil si:
  • Conoces tu esquema y la mayoría de sus propiedades o tipos anidados
  • Almacenas tus datos en tipos Map
  • Almacenas JSON como cadenas
  • A menudo aplicas funciones para transformar las columnas que seleccionas

Columnas ALIAS definidas en la tabla

ClickHouse admite alias de columna de forma nativa y funciona con Grafana desde el primer momento. Las columnas alias pueden definirse directamente en la tabla.
En el ejemplo anterior, creamos un alias llamado TimestampDate que convierte la marca de tiempo en nanosegundos al tipo Date. Estos datos no se almacenan en disco como la primera columna, sino que se calculan en tiempo de consulta. Los alias definidos en la tabla no se incluyen en SELECT *, pero esto se puede configurar en la configuración del servidor. Para obtener más información, consulta la documentación del tipo de columna ALIAS.

Tablas de alias de columnas

De forma predeterminada, Grafana ofrecerá sugerencias de columnas basadas en la respuesta de DESC table. En algunos casos, puede que quieras sustituir por completo las columnas que Grafana ve. Esto ayuda a ocultar tu esquema en Grafana al seleccionar columnas, lo que puede mejorar la experiencia de usuario en función de la complejidad de tu tabla. La ventaja de esto frente a los alias definidos en la tabla es que puedes actualizarlos fácilmente sin tener que modificarla. En algunos esquemas, esto puede llegar a tener miles de entradas, lo que puede recargar la definición de la tabla subyacente. También permite ocultar columnas que quieres que el usuario ignore. Grafana requiere que la tabla de alias tenga la siguiente estructura de columnas:
Así podríamos replicar el comportamiento de la columna ALIAS usando la tabla de alias:
Luego podemos configurar esta tabla para usarla en Grafana. Ten en cuenta que el nombre puede ser cualquiera, o incluso definirse en una base de datos independiente: Ahora Grafana verá los resultados de la tabla de alias en lugar de los resultados de DESC example_table: Ambos tipos de alias pueden usarse para realizar conversiones de tipos complejas o extraer campos JSON.

Todas las opciones de YAML

Estas son todas las opciones de configuración en YAML que ofrece el complemento. Algunos campos incluyen valores de ejemplo, mientras que otros simplemente muestran el tipo de campo. Consulta la documentación de Grafana para obtener más información sobre el aprovisionamiento de fuentes de datos con YAML.
Última modificación el 24 de julio de 2026