Crear una materialización de Estuary

Para mover datos de tus colecciones de origen en Estuary a ClickHouse, primero tendrás que crear una materialización.

En el dashboard de Estuary, ve a la página Destinations Haz clic en + New Materialization. Selecciona el conector ClickHouse. Completa la información en las secciones Materialization, Endpoint y Source Collections: Materialization Details: Proporciona un nombre único para tu materialización y elige un plano de datos (proveedor cloud y región)

Endpoint Config: Proporciona un Auth Token seguro

Source Collections: Vincula una captura existente o selecciona colecciones de datos para exponerlas en ClickHouse Haz clic en Next y Save and Publish. En la página de detalles de la materialización, toma nota del nombre completo de tu materialización de ClickHouse. Tendrá un aspecto similar a your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse .

Estuary empezará a transmitir las colecciones seleccionadas como mensajes de Kafka. ClickHouse puede acceder a estos datos mediante un Kafka ClickPipe con los detalles del broker de Estuary y el token de autenticación que proporcionaste.