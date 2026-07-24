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Estuary es una plataforma de datos right-time que combina de forma flexible datos en tiempo real y por lotes en pipelines de ETL fáciles de configurar. Con seguridad de nivel empresarial y opciones de implementación, Estuary habilita flujos de datos duraderos desde fuentes de SaaS, bases de datos y streaming hacia una variedad de destinos, incluido ClickHouse. Estuary se conecta con ClickHouse a través del ClickPipe de Kafka. No necesitas mantener tu propio ecosistema de Kafka con esta integración.

Guía de configuración

Requisitos previos
  • Una cuenta de Estuary
  • Una o más capturas en Estuary que extraigan datos de las fuentes que quieras
  • Una cuenta de ClickHouse Cloud con permisos para ClickPipe
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Crear una materialización de Estuary

Para mover datos de tus colecciones de origen en Estuary a ClickHouse, primero tendrás que crear una materialización.
  1. En el dashboard de Estuary, ve a la página Destinations.
  2. Haz clic en + New Materialization.
  3. Selecciona el conector ClickHouse.
  4. Completa la información en las secciones Materialization, Endpoint y Source Collections:
    • Materialization Details: Proporciona un nombre único para tu materialización y elige un plano de datos (proveedor cloud y región)
    • Endpoint Config: Proporciona un Auth Token seguro
    • Source Collections: Vincula una captura existente o selecciona colecciones de datos para exponerlas en ClickHouse
  5. Haz clic en Next y Save and Publish.
  6. En la página de detalles de la materialización, toma nota del nombre completo de tu materialización de ClickHouse. Tendrá un aspecto similar a your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse.
Estuary empezará a transmitir las colecciones seleccionadas como mensajes de Kafka. ClickHouse puede acceder a estos datos mediante un Kafka ClickPipe con los detalles del broker de Estuary y el token de autenticación que proporcionaste.
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Introducir los detalles de conexión de Kafka

Configura un nuevo Kafka ClickPipe en ClickHouse e introduce los detalles de conexión:
  1. En tu dashboard de ClickHouse Cloud, selecciona Data sources.
  2. Crea un nuevo ClickPipe.
  3. Elige Apache Kafka como fuente de datos.
  4. Introduce los detalles de conexión de Kafka con la información del broker y del schema registry de Estuary:
    • Proporciona un nombre para tu ClickPipe
    • Para el broker, usa: dekaf.estuary-data.com:9092
    • Deja la autenticación con la opción predeterminada SASL/PLAIN
    • Para el usuario, introduce el nombre completo de tu materialización de Estuary (por ejemplo, your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse)
    • Para la contraseña, introduce el token de autenticación que proporcionaste para tu materialización
  5. Activa la opción de schema registry
    • Para la URL del schema, usa: https://dekaf.estuary-data.com
    • La clave del schema será la misma que la del usuario del broker (el nombre de tu materialización)
    • El secreto será el mismo que la contraseña del broker (tu token de autenticación)
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Configurar los datos entrantes

  1. Selecciona uno de tus Kafka topics (una de tus colecciones de datos de Estuary).
  2. Elige un offset.
  3. ClickHouse detectará los mensajes del topic. Puedes continuar a la sección Parse information para configurar la información de tu tabla.
  4. Elige si quieres crear una tabla nueva o cargar datos en una tabla existente que coincida.
  5. Asigna los campos de origen a las columnas de la tabla y confirma el nombre de la columna, el tipo y si admite Nullable.
  6. En la sección final Details and settings, puedes seleccionar permisos para tu usuario de base de datos dedicado.
Cuando estés conforme con la configuración, crea tu ClickPipe.ClickHouse aprovisionará tu nueva fuente de datos y empezará a consumir mensajes de Estuary. Crea tantos ClickPipes como necesites para transmitir datos desde todas las colecciones que quieras.

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre cómo configurar una integración con Estuary, consulta la documentación de Estuary:
Última modificación el 24 de julio de 2026