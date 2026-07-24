Requisitos previos
Guía de configuración
- Una cuenta de Estuary
- Una o más capturas en Estuary que extraigan datos de las fuentes que quieras
- Una cuenta de ClickHouse Cloud con permisos para ClickPipe
1
Crear una materialización de Estuary
Para mover datos de tus colecciones de origen en Estuary a ClickHouse, primero tendrás que crear una materialización.
- En el dashboard de Estuary, ve a la página Destinations.
- Haz clic en + New Materialization.
- Selecciona el conector ClickHouse.
-
Completa la información en las secciones Materialization, Endpoint y Source Collections:
- Materialization Details: Proporciona un nombre único para tu materialización y elige un plano de datos (proveedor cloud y región)
- Endpoint Config: Proporciona un Auth Token seguro
- Source Collections: Vincula una captura existente o selecciona colecciones de datos para exponerlas en ClickHouse
- Haz clic en Next y Save and Publish.
-
En la página de detalles de la materialización, toma nota del nombre completo de tu materialización de ClickHouse. Tendrá un aspecto similar a
your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse.
2
Introducir los detalles de conexión de Kafka
Configura un nuevo Kafka ClickPipe en ClickHouse e introduce los detalles de conexión:
- En tu dashboard de ClickHouse Cloud, selecciona Data sources.
- Crea un nuevo ClickPipe.
- Elige Apache Kafka como fuente de datos.
-
Introduce los detalles de conexión de Kafka con la información del broker y del schema registry de Estuary:
- Proporciona un nombre para tu ClickPipe
- Para el broker, usa:
dekaf.estuary-data.com:9092
- Deja la autenticación con la opción predeterminada
SASL/PLAIN
- Para el usuario, introduce el nombre completo de tu materialización de Estuary (por ejemplo,
your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse)
- Para la contraseña, introduce el token de autenticación que proporcionaste para tu materialización
-
Activa la opción de schema registry
- Para la URL del schema, usa:
https://dekaf.estuary-data.com
- La clave del schema será la misma que la del usuario del broker (el nombre de tu materialización)
- El secreto será el mismo que la contraseña del broker (tu token de autenticación)
- Para la URL del schema, usa:
3
Configurar los datos entrantes
- Selecciona uno de tus Kafka topics (una de tus colecciones de datos de Estuary).
- Elige un offset.
- ClickHouse detectará los mensajes del topic. Puedes continuar a la sección Parse information para configurar la información de tu tabla.
- Elige si quieres crear una tabla nueva o cargar datos en una tabla existente que coincida.
- Asigna los campos de origen a las columnas de la tabla y confirma el nombre de la columna, el tipo y si admite Nullable.
- En la sección final Details and settings, puedes seleccionar permisos para tu usuario de base de datos dedicado.
Para obtener más información sobre cómo configurar una integración con Estuary, consulta la documentación de Estuary:
Recursos adicionales
- Consulta la documentación de materialización de ClickHouse de Estuary.
- Estuary expone los datos como mensajes de Kafka mediante Dekaf. Puedes obtener más información sobre Dekaf aquí.
- Para ver una lista de las fuentes cuyos datos puedes transmitir a ClickHouse con Estuary, consulta los conectores de captura de Estuary.